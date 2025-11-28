България е изпълнила всички ангажименти за ГКПП „Рудозем-Ксанти“, но отварянето му зависи от Гърция

Българската страна е изпълнила всички ангажименти за изграждането на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Рудозем-Ксанти“, но отварянето му зависи от финализиране на административни и технически процедури на гръцка територия. Това заяви външният министър Георг Георгиев по време на парламентарния контрол.

Той отговори на въпрос на депутата Ангел Георгиев относно фактическото отваряне на пункта след обнародването в гръцкия държавен вестник на въвеждането в експлоатация на участъка от границата с България до село Демерджик, уточни БТА.

Министърът уточни, че строително-монтажните дейности на българска територия са приключени през 2023 г., а обектът има издаден акт за въвеждане в експлоатация. България редовно поставя въпроса за отваряне на пункта на всички двустранни срещи с Гърция, включително на най-високо политическо ниво. Георгиев посочи, че гръцката страна демонстрира желание за откриване на пункта в кратки срокове, като забавянето се дължи на тежкия терен, строителни процедури и обжалвания пред гръцките съдилища.

По думите на министъра пунктът първоначално ще бъде отворен за леки моторни превозни средства до 3,5 тона, като ще има организация на движението за участъците, по които продължават строителни дейности. България е изпратила вербална нота чрез посолството си в Атина на 8 октомври 2025 г., в която е поискала информация за графика на официалното откриване, но все още няма отговор.

Георгиев увери, че темата остава сред приоритетите на външното министерство и се следи регулярно, като ведомството е готово да предприеме всички възможни мерки за гарантиране на интересите на страната, включително при необходимост и чрез Европейската комисия. Той посочи, че България разполага с необходимия дипломатически инструментариум за защита на правото на свободно движение на хора, стоки и капитали.

Министърът отбеляза, че пунктът е стратегически важен за транспортната свързаност и икономическите интереси на България и че добросъседските отношения с Гърция трябва да се развиват на базата на принципа на реципроцитета и самостоятелност на държавата. Георгиев добави, че при получаване на конкретни сведения за незаконни препятствия по границата, ведомството ще предприеме своевременни действия.

Той уточни, че проектът за ГКПП и свързаната инфраструктура се финансира частично по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Гърция 2014-2020 г., с общо 42 милиона евро за двете държави. Пътят свързва автомагистрала „Егнатия“ в Гърция с българо-гръцката граница и е част от трансевропейската пътна мрежа, като осигурява ключова връзка за търговския и туристически поток.

Георгиев посочи, че гръцката страна трябва да завърши окончателно техническите и административните процедури за пускане на пункта в експлоатация, включително въвеждането на пътните отсечки в националната пътна мрежа. България следи процеса стриктно и поддържа контакт с Атина, като ще продължи да настоява за своевременното отваряне на пункта, което е от стратегическо значение за икономическото и транспортното развитие на региона.