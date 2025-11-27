Изведоха блокираните в НС депутати минути след полунощ

Депутати, които бяха блокирани в парламента, докато отвън се провеждаше протест срещу бюджета за 2026 година, бяха изведени и напуснаха сградата. Те излязоха 45 минути след полунощ, предаде БНТ.



Протестът започна в 18.00 ч., когато протестиращите започнаха да се събират пред Народното събрание, а малко по-късно блокираха всички входове и изходи на сградата, за да не може депутатите, които разглеждаха в комисия бюджета за 2026 година, да напуснат сградата. Беше изградена и импровизирана барикада от контейнери за смет.



Трима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Протестът продължи повече от шест часа и приключи след полунощ, предаде БТА.

По-рано събралите се граждани направиха жива верига около сградата на Народното събрание и освиркваха депутатите, докато излизаха от сградата.

Организатори на протеста са ПП "Продължаваме промяната". На протеста присъстваше лидерът на "Морал, Единство, Чест" МЕЧ Радостин Василев, сред протестиращите се виждаха знамена на "Възраждане". Протестиращите скандираха "Мафия" и "Бойко – мутра". Сред плакатите бяха "Бюджетът е пробит, не искаме фалит", "Няма консенсус? Няма второ четене.", "Правите бели с нашите пари", "Искам бъдеще в България", "Писна ни! Искаме да живеем нормално".

Бюджетът не е числа, бюджетът е за кой те е грижа и къде даваш всичките наши, общи пари, които сме дали на държавата, заяви пред протестиращите председателят на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев. По думите му, управляващите искат да вземат парите на хората, за да ги дадат за удвояване на заплатите на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, за 6000 лв. повече на месец на човек във Висшия съдебен съвет и за да напълнят "няколко касички".

Искат да вземат и Българския спортен тотализатор, каза съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. Както се казва – да се върнем към корените, към началото на бизнеса, към началото на хилядолетието, когато Пеевски и семейство започнаха да грабят България точно през тотото, каза още Мирчев.

От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) също бяха отправили апел за участие в протест срещу проектобюджета за 2026 г. Тази вечер от АИКБ изразиха благодарност към гражданите, включили се в днешния протест при т.нар. триъгълник на властта. От организацията посочиха, че подкрепят активната гражданска позиция и виждат в присъствието на протестиращите защита на устойчива, стабилна и конкурентоспособна икономика, както и на финансовата и националната сигурност и справедливите доходи.

"Като национално представена работодателска организация, ние не заемаме политически позиции, не се отъждествяваме с партии – парламентарни или извънпарламентарни, не поощряваме личностни амбиции. Водещ за нас е подходът на откритост, ангажираност и намирането на дългосрочни, устойчиви решения – подход, който последователно, системно и решително отстояваме през годините", заявиха от работодателската организация. Според тях развитието на настоящата бюджетна процедура не е позволило провеждането на реален дебат и намирането на оптимални решения. От АИКБ припомниха в позиция, че във връзка с бюджет 2026 г. са представили пакет от мерки с общ положителен ефект над 6 млрд. лв., докато предложеният в момента проектобюджет включва мерки, които по тяхна оценка биха могли да доведат до увеличаване на данъчната тежест и забавяне на икономическия растеж.

Официалният час за започване на протеста беше 18:00 ч., но хора се бяха събрали пред сградата на Народното събрание, за да гледат организирано на голям екран заседанието на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Комисията насрочи извънредно заседание в 12:20 часа днес, на което да бъдат разгледани на второ четене проектобюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за 2026 година. По-ранният час предизвика разногласия между депутатите, като Асен Василев от ПП-ДБ посочи, че няма да позволи тази комисия да се състои в почивката на пленарното заседание на Народното събрание. Комисията прие на второ четене и двата бюджета – проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. и този за бюджет за държавното обществено осигуряване за 2026 година.

По повод лекарските протести Васил Пандов от ПП-ДБ коментира, че за да останеш в България при тези условия, трябва да си нещо повече от благороден. Ти трябва да си истински добър човек, посочи той.

Много се надявам да покажем, че всички българи имаме някакви граници. Тези хора не могат да си позволяват това безобразие до безкрай, не защото имат някаква съвест, а защото има достатъчно български граждани, готови да се борят за собствените си права, посочи на протеста Кирил Петков.

Имаше моменти на ескалация, когато протестиращи се опитаха да обърнат полицейски бус на бул. "Дондуков", но бяха избутани от жандармерия.

Ние не искаме провокации, искаме всичко да бъде мирно и да не се провокира полицията. Искаме протестите да са мирни и спокойни. Това каза съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев на протеста срещу бюджета, организиран от ПП "Продължаваме промяната".

Очакваме тези, които приемат бюджет и променят закони по начин, който няма нищо общо с парламентарната практика, да разберат, че това няма да е приемливо, каза за БТА съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) Николай Денков.

Около 22:00 ч. във Фейсбук страницата на „Продължаваме промяната“ беше излъчено видео на живо, на което се вижда, че депутати от „ДПС – Ново начало“ все още са в сградата на парламента. Ивайло Мирчев ги призова да излязат при протестиращите, за да им обяснят проекта на бюджет за 2026 година. Байрам Байрам отговори, че от „ДПС-Ново начало“ постоянно са при хората, разговарят с тях и обикалят страната, а на ПП им остават само жълтите павета. С Мирчев беше и Николай Денков от ПП.

От СДВР съобщиха, че трима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред. По време на провеждането на заявен като мирен протест пред сградата на Народното събрание тази вечер част от протестиращите са направили опит да пробият кордона и са хвърляли бутилки и пиратки срещу полицаите. Двамата служители са транспортирани за медицински прегледи в болница, посочват от столичната полиция.