Културни дейци и организации излизат на протест

Протест пред Министерстото на културата под надслов: "Нищо не е наред" организират тази сутрин културни дейци и организации.
Те са бенефициенти по Плана за възстановяване и устойчивост и твърдят, че са зaстрашени от фалит заради забавени плащания.
Културни организации, изпълняващи проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост, алармират за сериозен риск от ликвидна криза в сектора заради блокирано отчитане и забавено изплащане на средства по процедурите, администрирани от Национален фонд "Култура". В същото време множество проекти вече са в напреднал етап на изпълнение, с реализирани събития, поети ангажименти към артисти и партньори и натрупани разходи.
Основното затруднение е фактът, че към момента модулите за междинно отчитане са заключени. Това на практика прави невъзможно въвеждането на последващи вече извършени разходи, подаването на искания за второ или финално плащане и планирането на нормален паричен поток по проектите. Всичко това се случва при фиксиран краен срок за подаване на искания за междинно плащане 30 ноември 2025 г.
Организациите съобщават и за сериозни затруднения в комуникацията с Национален фонд "Култура" - на множество съобщения не се отговаря месеци наред, а индивидуална консултативна подкрепа практически липсва
