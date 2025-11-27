Новини
Културни дейци и организации излизат на протест

27 Ноември, 2025 05:56, обновена 27 Ноември, 2025 05:59 1 000 9

  • протест-
  • култур-
  • министерство

Недоволството им пред министерството ще е под надслов "Нищо не е наред"

Културни дейци и организации излизат на протест - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Протест пред Министерстото на културата под надслов: "Нищо не е наред" организират тази сутрин културни дейци и организации.

Те са бенефициенти по Плана за възстановяване и устойчивост и твърдят, че са зaстрашени от фалит заради забавени плащания.

Културни организации, изпълняващи проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост, алармират за сериозен риск от ликвидна криза в сектора заради блокирано отчитане и забавено изплащане на средства по процедурите, администрирани от Национален фонд "Култура". В същото време множество проекти вече са в напреднал етап на изпълнение, с реализирани събития, поети ангажименти към артисти и партньори и натрупани разходи.

Основното затруднение е фактът, че към момента модулите за междинно отчитане са заключени. Това на практика прави невъзможно въвеждането на последващи вече извършени разходи, подаването на искания за второ или финално плащане и планирането на нормален паричен поток по проектите. Всичко това се случва при фиксиран краен срок за подаване на искания за междинно плащане 30 ноември 2025 г.

Организациите съобщават и за сериозни затруднения в комуникацията с Национален фонд "Култура" - на множество съобщения не се отговаря месеци наред, а индивидуална консултативна подкрепа практически липсва


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Решение

    5 2 Отговор
    Средствата от ПВУ-то в НОИ ! Веднага !

    06:07 27.11.2025

  • 2 Хе-хе

    5 5 Отговор
    На хората култура не им трябва, а материални блага! Вместо да протестират жалко, да се запишат в армията, че там има сериозен недокомплект! Толкова ли не можаха да се заемат с някоя нормална професия, а ще излизат пред ненужното министерство, за да видят всички какви некадърници са !!! Имаше един прехвален поет от морето някъде, бяха му спрели електричеството, че имал 200 лева неплатени сметки! Това човек ли е!? Ето, полицаите снощи си вършат работата, хули, обиди, пиратки, но търпят! Тея само кафета пият по музеите, пуснали едни бради, рошави, подкрепят Киев и говорят против комунизма, и искат пари, защото придавали европейски вид на градеца!

    06:10 27.11.2025

  • 3 Симов

    9 3 Отговор
    Сега стана ли ясно защо се вдигнаха заплатите на МеВеРе с 50%? Голямото Дъ и боко Тиквата си създадоха лична гвардия, която да ги пази от народната любов.

    Коментиран от #5

    06:15 27.11.2025

  • 4 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    НАПРЕД И ПРЕЦАКАНИ И ПРЕЗРЕНИИ!ДА СЕ СТРОШИ ГЛАВАТА НА МАФИЯТА!

    06:18 27.11.2025

  • 5 Хе-хе

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Симов":

    Стани ти мевереец, господине, направи кордон и търпи всеки ден културните дейци да те обиждат по техните протести! Каква полза от тези дейци!? Никой не им пречи да се събират и да четат сказки и строфи помежду си! Нормален човек на тяхно място ще се срамува да се покаже и демонстрира, че е толкова некадърен! Гейпарада са същите и се припокриват в голяма степен! Подаянията, които обществото им дава все пак са нещо! Нищо не са изработили, максим генчев за режисьор ли го имаш!? Гледай малко от Тихият Дон режисиран от Сергей Урсуляк, а и старите версии и сравни!

    06:28 27.11.2025

  • 6 ПРИПОМНЯНЕ

    3 3 Отговор
    "! Русия няма нужда да ни бомбардира, достатъчно е, че активира своите "спящи клетки". Министър председател на БЪЛГАРИЯ в периода 1950-1956 г. е полковник от НКВД с псевдоним Спартак. Става въпрос за сатрапа - вълко червенков. За бай тошо не знам, но тези преди него, комунистически министър председатели, до един са офицери от Лубянка... Цялата ни държавна структура е окупирана от руските агентурни "спящи клетки", единствено ген. Б. Борисов успя да пробие ограниченията с хитрост, защото го подцениха интелектуално него, а и БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД е умен и мъдър. Освен това, честно казано имахме невероятен шанс с Горбачов и Елцин, а може би и Господ е Българин, че хватката се охлаби и бързо България пое глътка въздух....

    06:46 27.11.2025

  • 7 Хе!

    2 0 Отговор
    Като не им стигат парите, да влизат в политиката! Ето, Слави Трифонов, докато бе в БТВ и не бе се изчерпал художествено, поддържаше менажерията си! Когато видя, че не може да им изплаща заплатите и никой не го гледа вече, прати ги да стават депутати, обслужва тези, които уж критикуваше 25 години в пошлото си шоу и от никого не проси ! Напротив - като водеща политическа сила, участник в управлението се грижат и за вас!

    06:55 27.11.2025

  • 8 Перо

    1 1 Отговор
    Оня психопат кмета защо дава разрешение за всички протести и блокира движението в София! Защо полицията допуска унтерменшите от ПП/ДБ да чупят и обръщат коли, а не пребиват лумпените и зомбирани боклуци или да ги вкарат в болница! Това не са “демократи”, а криминални престъпници! Защо им увеличиха заплатите, да се крият и гърчат ли? На Запад пребиват, арестуват и ги отнасят с водни пръскачки! Или там не са демократи! Тук само полицаи са вкарани в болница! Тоя костовистки боклук министъра на МВР трябва да си подаде оставката, а на полицията да се спре новогодишния бонус и повишението на заплатите, като абсолютно неефективна, въпреки че са най-много на глава от населението е ЕС!

    07:35 27.11.2025

  • 9 халтурата се прави на културата

    0 0 Отговор
    Всички там пияни гласуват за капитализъм ма държавата да ги издържа както през комунизма.

    07:52 27.11.2025

