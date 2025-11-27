Ивайло Мирчев: При протест с 30 хиляди души се изпращат провокатори

Провокатори винаги има, но основното е защо 30 000 души излязоха на протест. Това коментира на влизане в парламента Ивайло Мирчев от ПП- ДБ, съобщава БНТ.
"При всеки един подобен протест с 30 хиляди души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците".
„Винаги има сблъсъци. Вие, ако отидете в Гърция да видите какви сблъсъци са. Само, че нас ни вълнува какви сблъсъци имало, а не ни вълнува защо хората бяха излезли на този протест. Защо 30 000 човека бяха дошли в дъжда с децата си да протестират. И това е големият въпрос. И това трябва да се питаме да си отговаряме. А не това, че имало сблъсъци", коментира Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.
Той заяви, че са благодарни на хората, за това, че са дошли на протеста и че се ядосаха на всичко, което се случи и се показаха на управляващите, че така не може да се продължава.
1 Ако сега народа не си върне властта
08:48 27.11.2025
2 Последния Софиянец
08:49 27.11.2025
3 Фен
08:51 27.11.2025
4 Народа
08:52 27.11.2025
5 Пич
08:52 27.11.2025
6 Факт
08:53 27.11.2025
7 Ивайло Мирчев е лъжец
08:54 27.11.2025
8 До фена
До коментар #3 от "Фен":Интресно на кого си фен. Смешни и жалки са/сте продажниците, които приемат/е и защитават/е политици като виновниците за протеста вчера - начело с двамата дебели.
08:55 27.11.2025
10 Граф Сен Жермен
До коментар #6 от "Факт":Браво! Това е истинският въпрос. Пилеенето на пари е заради Украйна! За това защо не протестират?
08:56 27.11.2025
12 Тошев
08:58 27.11.2025
14 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Народа":Тотото е на тотална загуба.Хилядите будки се ползват от няколко старци.Бъдещето на хазарта е в интернет.
09:01 27.11.2025
15 Отвратен
09:02 27.11.2025
16 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Пич":Бизнеса снощи реве че ще фалира в еврозоната.А те какво са очаквали?
09:02 27.11.2025
17 Марко
Уауууууу, каква фантазия демонстрира синът на другаря Мирчев от ОК на БКП в гр. Толбухин, който рамо до рамо със сина на др. Василев от ОК в гр.Хасково / който сега му е дъщеря/ , упорито работи в сферата на либералната демокрация😂
09:02 27.11.2025
18 НА ТАКИ АГЕНТИ СА ПРАТЕНИ ОТ ШИШИ
09:03 27.11.2025
19 Промяна
До коментар #1 от "Ако сега народа не си върне властта":Шарлатаните не са България наеха хулигани да бият няма как с терор със заплахи да превземат властта шарлатаните Тук е европейска държава Всеки ден ли ще бият или ще се съюзят с пропутинистите сигурно иначе няма с кой
09:04 27.11.2025
22 Промяна
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Тук има БИЗНЕС КЪДЕ Е ТУК ИМА СИВА ИКОНОМИКА ИМА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИМА БЕЗЗАКОНИЯ И СЕГА КОГАТО ВЕЧЕ ЩЕ И СЕКНАТ ЛЕСНИТЕ ПЕЧАЛБИ РЕВАТ ЕКСПЛОАТАТОРИ КОИТО НЕ ОСИГУРЯВАТ НЕ ПЛАЩАТ НЕ ИСКАТ ДА СЕ РАЗВИВАТ А САМО ГРАБЯТ
09:07 27.11.2025
23 Промяна
До коментар #21 от "Много заспал народЪ":А как може няколко шарлатани да ви мамят използват заблуждават хахахахаха
09:08 27.11.2025
24 30000 души
реално бяха около 3000 души, със закръгляне на горе и то рехаво разположени, за да покрият по голяма площ. И пак не успяха да покрият всички изходи.
Айде, по- малко патос и революционен устрем!
България не усети нищо от протеста на Шарлатаните снощи!
Повечето хора ще разберат за него едва днес.
09:08 27.11.2025
25 Митю
09:09 27.11.2025
27 Ми не щем
До коментар #21 от "Много заспал народЪ":Киро Куролацията, Ленчето Парапета и Кокорчо от шайката на радню!
Сега стана ли ти ясно!
09:10 27.11.2025
28 Васил
09:11 27.11.2025
29 На Дедо
09:12 27.11.2025
30 Михал
09:14 27.11.2025
31 ЕДГАР КЕЙСИ
09:14 27.11.2025
33 ППДБ,
10 партии и коалиции не успяха да съберат 3000 души!
Пълна излагация!
09:16 27.11.2025
34 Майора
09:17 27.11.2025
35 Ти недей много да колиш,
До коментар #9 от "ФИЛИП ГЕОРГИЕВ":щото предизвикваш късмета си и да не се окажеш от отсрещната страна !
09:19 27.11.2025
36 Мирчо
09:21 27.11.2025
37 Крадците, мошениците
Само ако могат да се видят отстрани колко са смешни и ще им мине меракът!
09:22 27.11.2025
38 Възраждане
09:45 27.11.2025