Ивайло Мирчев: При протест с 30 хиляди души се изпращат провокатори

27 Ноември, 2025 08:46 1 564 38

  • ивайло мирчев-
  • протест

Ивайло Мирчев от ПП- ДБ

Провокатори винаги има, но основното е защо 30 000 души излязоха на протест. Това коментира на влизане в парламента Ивайло Мирчев от ПП- ДБ, съобщава БНТ.

"При всеки един подобен протест с 30 хиляди души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците".

„Винаги има сблъсъци. Вие, ако отидете в Гърция да видите какви сблъсъци са. Само, че нас ни вълнува какви сблъсъци имало, а не ни вълнува защо хората бяха излезли на този протест. Защо 30 000 човека бяха дошли в дъжда с децата си да протестират. И това е големият въпрос. И това трябва да се питаме да си отговаряме. А не това, че имало сблъсъци", коментира Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

Той заяви, че са благодарни на хората, за това, че са дошли на протеста и че се ядосаха на всичко, което се случи и се показаха на управляващите, че така не може да се продължава.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако сега народа не си върне властта

    36 13 Отговор
    следващите месеци и години тотално ще го смачкат Борисов и Пеевски

    Коментиран от #19

    08:48 27.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    14 14 Отговор
    Бойко и Шиши искат да спасят кожите и преговарят с Китай и САЩ.Снощи Брюксел и украинците им спретнаха един Майдан за предупреждение

    08:49 27.11.2025

  • 3 Фен

    16 14 Отговор
    Маджо ли ти го каза? Доста станахте смешни вчера, с Коки. Какво падение.

    Коментиран от #8

    08:51 27.11.2025

  • 4 Народа

    25 7 Отговор
    Категорично отказваме и се противопоставяме да се дава ТОТО-то на концесия

    Коментиран от #14

    08:52 27.11.2025

  • 5 Пич

    10 20 Отговор
    Предателите които ни набутаха в еврозоната , протест срещу другите птедатели !? Нагла паветна сган !!!

    Коментиран от #16

    08:52 27.11.2025

  • 6 Факт

    14 5 Отговор
    Защо не протестират и срещу скрития в дерогация военен преразход? А тези бюджети са предопределени с тяхно съучастие.

    Коментиран от #10

    08:53 27.11.2025

  • 7 Ивайло Мирчев е лъжец

    21 20 Отговор
    Ивайло Мирчев е лъжец. Панорамните снимки показват че на пощада има по-малко от 1500 (хиляда и петстотин души) от които над 200 полицаи. Това е много малък протест за 2 милионна София. Лъжата трябва да се изобличава мигновено.

    08:54 27.11.2025

  • 8 До фена

    9 8 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Интресно на кого си фен. Смешни и жалки са/сте продажниците, които приемат/е и защитават/е политици като виновниците за протеста вчера - начело с двамата дебели.

    08:55 27.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Граф Сен Жермен

    11 12 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Браво! Това е истинският въпрос. Пилеенето на пари е заради Украйна! За това защо не протестират?

    08:56 27.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тошев

    14 4 Отговор
    Защо народ и полиция си чупят главите и ходят по болници ,докато онези 200 вътре си отидоха по живо ,по здраво с пълни джобове. Те трябваше да са в спешното на лицево съдов хирург ,ортопед или поне за бинтче и памуче. Като за начало.

    08:58 27.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Последния Софиянец

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Народа":

    Тотото е на тотална загуба.Хилядите будки се ползват от няколко старци.Бъдещето на хазарта е в интернет.

    09:01 27.11.2025

  • 15 Отвратен

    6 6 Отговор
    Умряла Работа !

    09:02 27.11.2025

  • 16 Последния Софиянец

    8 9 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Бизнеса снощи реве че ще фалира в еврозоната.А те какво са очаквали?

    Коментиран от #22

    09:02 27.11.2025

  • 17 Марко

    11 8 Отговор
    30 000 били вчера?
    Уауууууу, каква фантазия демонстрира синът на другаря Мирчев от ОК на БКП в гр. Толбухин, който рамо до рамо със сина на др. Василев от ОК в гр.Хасково / който сега му е дъщеря/ , упорито работи в сферата на либералната демокрация😂

    09:02 27.11.2025

  • 18 НА ТАКИ АГЕНТИ СА ПРАТЕНИ ОТ ШИШИ

    8 5 Отговор
    И тиквун

    09:03 27.11.2025

  • 19 Промяна

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ако сега народа не си върне властта":

    Шарлатаните не са България наеха хулигани да бият няма как с терор със заплахи да превземат властта шарлатаните Тук е европейска държава Всеки ден ли ще бият или ще се съюзят с пропутинистите сигурно иначе няма с кой

    09:04 27.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Промяна

    10 2 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Тук има БИЗНЕС КЪДЕ Е ТУК ИМА СИВА ИКОНОМИКА ИМА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИМА БЕЗЗАКОНИЯ И СЕГА КОГАТО ВЕЧЕ ЩЕ И СЕКНАТ ЛЕСНИТЕ ПЕЧАЛБИ РЕВАТ ЕКСПЛОАТАТОРИ КОИТО НЕ ОСИГУРЯВАТ НЕ ПЛАЩАТ НЕ ИСКАТ ДА СЕ РАЗВИВАТ А САМО ГРАБЯТ

    09:07 27.11.2025

  • 23 Промяна

    10 4 Отговор

    До коментар #21 от "Много заспал народЪ":

    А как може няколко шарлатани да ви мамят използват заблуждават хахахахаха

    09:08 27.11.2025

  • 24 30000 души

    9 4 Отговор
    има само в мокрите сънища на Мирчев!

    реално бяха около 3000 души, със закръгляне на горе и то рехаво разположени, за да покрият по голяма площ. И пак не успяха да покрият всички изходи.

    Айде, по- малко патос и революционен устрем!
    България не усети нищо от протеста на Шарлатаните снощи!

    Повечето хора ще разберат за него едва днес.

    09:08 27.11.2025

  • 25 Митю

    7 2 Отговор
    На теб все някой ти пречи, ти какво добро си направил, ръсиш само лъжи по медиите.

    09:09 27.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ми не щем

    8 3 Отговор

    До коментар #21 от "Много заспал народЪ":

    Киро Куролацията, Ленчето Парапета и Кокорчо от шайката на радню!

    Сега стана ли ти ясно!

    09:10 27.11.2025

  • 28 Васил

    7 3 Отговор
    Иво лъжата е един от най тъпите

    09:11 27.11.2025

  • 29 На Дедо

    9 4 Отговор
    Мирчев, ако бройш жълтите павета! Може и да сте толкова.

    09:12 27.11.2025

  • 30 Михал

    8 2 Отговор
    Къде виде 30 000 бе Мирча. Оземпика май ти е повредил и очите. 3000 мах

    09:14 27.11.2025

  • 31 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 3 Отговор
    ZА КАКЪВ 30 ХИЛЯДЕН МИТИНГ НА ШАРЛАТАНИТЕ ....................... ГОВОРИ ИНДОБЪЛГАИНА МИРЧЕВ ? ? ? ........................

    09:14 27.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ППДБ,

    7 5 Отговор
    Възраждане, МЕЧ, Величие, хората на Нинова, Черепа, Бареков, Манолова , Хаджигейов, Бабишкян и още куп герои под юмручето на Радев успяха да съберат едва 2500- 3000 човека . Снощи непрекъснато се оплакваха от малкия брой участници и от липсата на " автобуси от провинцията ".

    10 партии и коалиции не успяха да съберат 3000 души!


    Пълна излагация!

    09:16 27.11.2025

  • 34 Майора

    8 4 Отговор
    Посмали малко Мирчев! Протеста не е от вас , с с парите на Божков, Прокопиев и сие , които не желаят европейския път на станата! Не може начело на Партията на кеша и пудела с пачките да стои международен измамник и провалил се министър на финансите!

    09:17 27.11.2025

  • 35 Ти недей много да колиш,

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "ФИЛИП ГЕОРГИЕВ":

    щото предизвикваш късмета си и да не се окажеш от отсрещната страна !

    09:19 27.11.2025

  • 36 Мирчо

    2 2 Отговор
    Точно вие изпрахте Бойко, сега подскачайте! Заедно се обърнахте срещу президента! Помниш ли сапунения премиер беше ваш общ!

    09:21 27.11.2025

  • 37 Крадците, мошениците

    5 2 Отговор
    и фалшификаторите от ППДБ говорят за морал и корупция?!

    Само ако могат да се видят отстрани колко са смешни и ще им мине меракът!

    09:22 27.11.2025

  • 38 Възраждане

    0 0 Отговор
    Не, просто знаем, че в ПП-ДБ сте нежни душички и затова помогнахме да стане протестът по-сериозен, а не някакъв еврожиендърски хепанинг

    09:45 27.11.2025

