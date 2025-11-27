Новини
България »
Костадинов от “Възраждане”: Протестът е общонароден

27 Ноември, 2025 09:02 1 088 40

  • костадин костадинов-
  • протест-
  • оставка-
  • правителство

Единственото, което трябва да направи правителството, е да подаде оставка веднага. Незабавно!

Костадинов от “Възраждане”: Протестът е общонароден - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Костадин Костадинов призова правителството да подаде оставка и даде заявка за многохилядни протести. За това той използва социалната мрежа Фейсбук.

“Единственото, което трябва да направи правителството, е да подаде оставка веднага. Незабавно! Ситуацията ще ескалира, и то много бързо, поради една много проста причина - с наглостта и престъпното си поведение коалицията ГЕРБ-ДПС-БСП-ИТН ни накара да забравим временно огромните си идеологически различия с ПП-ДБ и да излезем заедно на протест срещу мафиотското управление.

Вчера протестът беше много шарен и в него беше цялото общество. Той не беше партиен, а общонароден, и днес ще бъде още по-голям, защото заради участието на ПП-ДБ медиите не само го отразяват, но и го рекламират. Протестите на "Възраждане" през лятото бяха още по-големи, но за тях по медиите имаше или нищо, или изкарваха протестиращите лумпени и вандали. Сега не е така - нищо, че половината протестиращи са същите от летните протести.

Ето защо правителството трябва да подаде оставака веднага! Забави ли се, протестите ще станат национални. Така падна правителството на БСП през зимата на 1996 - 1997, така ще падне и правителството на ГЕРБ-ДПС-БСП-ИТН.

Длъжен съм да направя и едно важно уточнение. Винаги досега ПП-ДБ са протестирали основно с цел да върнат ГЕРБ и ДПС на власт, да ги изперат и след това да направят коалиция, за да управляват с тях. Нямам съмнения, че и сега могат да постъпят по същия начин. Но падането на мафиотския кабинет е първостепенно!

Всичко е в ръцете на българския народ. Единствено и само от неговия избор трябва да зависи бъдещето на нашата Родина!”, написа Костадинов в социалната мрежа.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 26 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иванчо I-ви

    Да живее България !!!

  • 2 ООрана държава

    7 19 Отговор
    Вяло посред зима, направете го на пролет и да изриваме свини и тикви от бустана

    Коментиран от #3

  • 3 Абдел Кадер Бай

    25 5 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    За спасението няма сезон.💪 Българина с манталитет на рая, все си намира оправдание и чака някой да му реши проблемите 👎

    Коментиран от #17

    09:06 27.11.2025

  • 4 Факт

    15 8 Отговор
    Да отложат еврото за лятото със шест месеца две валути. Нови избори през Април!

    09:07 27.11.2025

  • 5 въпрос

    10 7 Отговор
    Как бе Коце ? Снощи от НН се държаха като мутри вътре в Парламента !

    09:07 27.11.2025

  • 6 надарена кака

    4 6 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    09:07 27.11.2025

  • 7 европиец

    15 9 Отговор
    Еврото трбва да се отложи за минимум 6 месеца , ясно се вижда от бюджета .

    09:08 27.11.2025

  • 8 Майора

    14 21 Отговор
    Копейкин , спри да говориш от името на народа! Няма да успееш заедно с провалилите се олигарси начело с Прокопиев , Божков , Цв.Василев и сие да спреш европейският път на страната и да изпълниш заръката на диктатора Путин за Евразия!

    Коментиран от #12, #14

    09:10 27.11.2025

  • 9 7578

    10 20 Отговор
    Копейкин, продажно същество, на мач на Славия има повече хора. В снощния сбирщайн нямаше нищо общонародно.

    09:10 27.11.2025

  • 10 Лин Баба

    14 8 Отговор
    При толкова мащабен протест трябва всеки да носи един камък в ръката си. Ако 20 000 души хвърлят по един камък, ще затрупат изходите на партийният дом !

    Коментиран от #23

    09:11 27.11.2025

  • 11 Да да

    12 14 Отговор
    Възраждане сте се доказали като резервно колело на Бойко, така че не се бутай в протеста.

    Коментиран от #15

    09:12 27.11.2025

  • 12 Няма лошо

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "Майора":

    Ти си обичаш двамата Мазни и Охранени екземпляра, Тиквата Борисов и Пеевски, нали?! Няма лошо.

    09:13 27.11.2025

  • 13 Бае Ви Тошо се смее от гроба

    12 3 Отговор
    Никво евро..."Вие немате пари бе, какво ще решавате? Какво евро? Решава този, който има пари"...!!! Тодор Живков!

    09:14 27.11.2025

  • 14 Хлътев

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Майора":

    Г-н Майор, заслужавате медал за съвестно изпълнение на възложената задача. Сега разбирам че троловете вече имате звания. Явно структурата ви е на високо ниво.

    Коментиран от #26

    09:15 27.11.2025

  • 15 Цаца ама от едрата

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Да да":

    Фараоне, ти ли си бе овча главо слънчасала...

    09:16 27.11.2025

  • 16 Стефан Стамболов

    7 4 Отговор
    ВСЕНАРОДЕН....?
    ВЕРВАЙ СИ!
    САМО ДЕТО ИМА ТАМ ЕДНИ "МИЖАВИ" 70% НЕГЛАСУВАЛИ, ДЕТО КАТО СКОЧАТ, ЩЕ ВИ ИЗМЕТАТ СИТЕ ДО ЕДИН!
    МИЛОСТ НЯМА ДА ИМА!

    09:21 27.11.2025

  • 17 ООрана държава

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Абдел Кадер Бай":

    Като стане 2 градуса няма да излезеш от вас, не ми се прави на голем патриот

    Коментиран от #27

    09:22 27.11.2025

  • 18 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор
    Но не е прокомунистически, както ви се иска, блатни копейки

    09:22 27.11.2025

  • 19 коко - възроден

    5 3 Отговор
    Напред, другари смело
    През пламъци и дим!
    Революция велика
    Днес да сътворим!

    09:23 27.11.2025

  • 20 естествено

    5 6 Отговор
    точно това им е целта - не за бюджета са се загрижили, а да използват чежди ръце и липса на умове да свалят правителството и заедно с Резидента да осуетят еврозоната! дано Бойко пак да не им клекне от страх от протести, а ПП-тата се опитват също да яхнат чужд кон да излетят отново по-близо до властта

    09:23 27.11.2025

  • 21 електрошок

    4 4 Отговор
    Костадин Костадинов може ли да отговори на въпроса,защо англичаните за 1 месец се отказаха от еврото и си върнаха паунда?!

    09:24 27.11.2025

  • 22 Предлагам

    4 2 Отговор
    На евроскептиците от 1 януари да си изтеглят заплатите от банкомата в ЕВРО, да си набият един гвоздей в стената на външния си кенеф, да си набучат еврата на него и да си бършат г…..ете с него

    09:24 27.11.2025

  • 23 точно

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лин Баба":

    ама после кой ще руча жабетата? - пак ти!

    09:24 27.11.2025

  • 24 Голем смех

    11 0 Отговор
    Ти къде се буташ бе мурджо ?Снощи гаджето ти ЦоМчо и той се изниза като мишка от НС под охрана, понеже имаше много желаещи да му покажат народната любов :) хахахахахахаха

    09:26 27.11.2025

  • 25 Жбръц

    2 4 Отговор
    Не трябва да се спрем! Но не само столичани,а във всички градове- от областен град,до малките градчета .Иначе,ще ни разкатаят фамилията.Прицелили са се, да разпродадат всичко,което все още е държавна собственост - като са си "поделили" секторите,за да не се разпадне сглобката.Излезте,нищо че времето е лошо.Те на това разчитат от десетилетия.На лятото- хората почиват.Зимата- студено,мокро ,сняг.Точно тогава,на тъмно,си прокарват буквално за часове,лобистки закони,решения за продажби на стратегически активи.В това са вече супер експерти.Как си представяте,след няма 35-40 дни,да оцелеете с МРЗ -520 евро или масова пенсия 340-380 евро? Поне инстинкт за самосъхранение имайте! Принудим ли ги,да подадат оставка,еврото се отлага.

    Коментиран от #33

    09:26 27.11.2025

  • 26 Редник

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Хлътев":

    Прав е човека, колкото и да го иронизираш. От истината най боли, затова ревете

    09:27 27.11.2025

  • 27 Абдел Кадер Бай

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "ООрана държава":

    Аз не съм като теб. И на студ сме били пред парламента и в жегите. Ти си стой на дивана и чакай някой да те оправи. Онйя с главното Д. има нужда от хора като теб.

    09:28 27.11.2025

  • 28 Кирил

    4 3 Отговор
    Костя откакто захвана политиката стана милионер

    Коментиран от #31

    09:29 27.11.2025

  • 29 БЛАТЕН АСЕЧКИ

    7 1 Отговор
    М. А. Н Г. О

    09:30 27.11.2025

  • 30 ай ай ай ай

    4 0 Отговор
    Ай как хочется, ой ой ой! Ииииих!

    09:31 27.11.2025

  • 32 ха-ха

    7 0 Отговор
    Циганина не го видяхме на протеста,но сега гледам се опитва да го яхне 😂😂. Е, няма да ти повярват българите

    09:32 27.11.2025

  • 34 ХАХАХА😂

    6 2 Отговор
    Само не разбрахме Кокорчо ли ще води гейпарадите, или Копейчо?

    09:32 27.11.2025

  • 35 Както

    7 0 Отговор
    винаги,РОДИНА ,НАРОД ДЕМОКРАТИЧНО,СТАЧКИ ,но тук има едно голямо НО българите никога не са живели по добре относително никога не е имало толкова мерцедеси по улиците и нямат дори къде да паркират,Така се говореше и за капковия шенгенЧЕ И ЗА ИСТИНСКИЯ шенген И сега чистачки не слизат от самолетите и неграмотни хора харчат по 4000 евра и повече за ПОЧИВКИ в Гърция ИСПАНИЯ ,МАЛТА То е много лесно неграмотни да бъдат убедени да разхвърлят боклукчийски кофи за да могат да харарчат по екскурзиипоне по 6000,и ако трябва И БЮДЖЕТ ДА НАПРАВЯТ А ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА СИ ХОДИ

    09:33 27.11.2025

  • 36 Това ли ти каза...

    3 1 Отговор
    Митрофанова ве копейка, че е общонароден, ама ти и другите копейки някак не се вписвате в това общонароден, ако е всерусийский тогава сте в собствени води.

    09:35 27.11.2025

  • 37 Айде заминавай за Мацква

    4 1 Отговор
    Протестът е политически, иска ти се да е общонароден.

    09:35 27.11.2025

  • 39 Така беше

    3 1 Отговор
    До общонароден беше.Имаше и немного кретени от израждане .

    09:38 27.11.2025

  • 40 Божеее

    3 0 Отговор
    От Фейсбук се е включил в протеста......Боже мили

    09:39 27.11.2025

