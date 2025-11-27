Костадин Костадинов призова правителството да подаде оставка и даде заявка за многохилядни протести. За това той използва социалната мрежа Фейсбук.
“Единственото, което трябва да направи правителството, е да подаде оставка веднага. Незабавно! Ситуацията ще ескалира, и то много бързо, поради една много проста причина - с наглостта и престъпното си поведение коалицията ГЕРБ-ДПС-БСП-ИТН ни накара да забравим временно огромните си идеологически различия с ПП-ДБ и да излезем заедно на протест срещу мафиотското управление.
Вчера протестът беше много шарен и в него беше цялото общество. Той не беше партиен, а общонароден, и днес ще бъде още по-голям, защото заради участието на ПП-ДБ медиите не само го отразяват, но и го рекламират. Протестите на "Възраждане" през лятото бяха още по-големи, но за тях по медиите имаше или нищо, или изкарваха протестиращите лумпени и вандали. Сега не е така - нищо, че половината протестиращи са същите от летните протести.
Ето защо правителството трябва да подаде оставака веднага! Забави ли се, протестите ще станат национални. Така падна правителството на БСП през зимата на 1996 - 1997, така ще падне и правителството на ГЕРБ-ДПС-БСП-ИТН.
Длъжен съм да направя и едно важно уточнение. Винаги досега ПП-ДБ са протестирали основно с цел да върнат ГЕРБ и ДПС на власт, да ги изперат и след това да направят коалиция, за да управляват с тях. Нямам съмнения, че и сега могат да постъпят по същия начин. Но падането на мафиотския кабинет е първостепенно!
Всичко е в ръцете на българския народ. Единствено и само от неговия избор трябва да зависи бъдещето на нашата Родина!”, написа Костадинов в социалната мрежа.
Костадинов от “Възраждане”: Протестът е общонароден
27 Ноември, 2025 09:02 1 088 40
Единственото, което трябва да направи правителството, е да подаде оставка веднага. Незабавно!
Костадин Костадинов призова правителството да подаде оставка и даде заявка за многохилядни протести. За това той използва социалната мрежа Фейсбук.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иванчо I-ви
09:04 27.11.2025
2 ООрана държава
Коментиран от #3
09:04 27.11.2025
3 Абдел Кадер Бай
До коментар #2 от "ООрана държава":За спасението няма сезон.💪 Българина с манталитет на рая, все си намира оправдание и чака някой да му реши проблемите 👎
Коментиран от #17
09:06 27.11.2025
4 Факт
09:07 27.11.2025
5 въпрос
09:07 27.11.2025
6 надарена кака
09:07 27.11.2025
7 европиец
09:08 27.11.2025
8 Майора
Коментиран от #12, #14
09:10 27.11.2025
9 7578
09:10 27.11.2025
10 Лин Баба
Коментиран от #23
09:11 27.11.2025
11 Да да
Коментиран от #15
09:12 27.11.2025
12 Няма лошо
До коментар #8 от "Майора":Ти си обичаш двамата Мазни и Охранени екземпляра, Тиквата Борисов и Пеевски, нали?! Няма лошо.
09:13 27.11.2025
13 Бае Ви Тошо се смее от гроба
09:14 27.11.2025
14 Хлътев
До коментар #8 от "Майора":Г-н Майор, заслужавате медал за съвестно изпълнение на възложената задача. Сега разбирам че троловете вече имате звания. Явно структурата ви е на високо ниво.
Коментиран от #26
09:15 27.11.2025
15 Цаца ама от едрата
До коментар #11 от "Да да":Фараоне, ти ли си бе овча главо слънчасала...
09:16 27.11.2025
16 Стефан Стамболов
ВЕРВАЙ СИ!
САМО ДЕТО ИМА ТАМ ЕДНИ "МИЖАВИ" 70% НЕГЛАСУВАЛИ, ДЕТО КАТО СКОЧАТ, ЩЕ ВИ ИЗМЕТАТ СИТЕ ДО ЕДИН!
МИЛОСТ НЯМА ДА ИМА!
09:21 27.11.2025
17 ООрана държава
До коментар #3 от "Абдел Кадер Бай":Като стане 2 градуса няма да излезеш от вас, не ми се прави на голем патриот
Коментиран от #27
09:22 27.11.2025
18 АГАТ а Кристи
09:22 27.11.2025
19 коко - възроден
През пламъци и дим!
Революция велика
Днес да сътворим!
09:23 27.11.2025
20 естествено
09:23 27.11.2025
21 електрошок
09:24 27.11.2025
22 Предлагам
09:24 27.11.2025
23 точно
До коментар #10 от "Лин Баба":ама после кой ще руча жабетата? - пак ти!
09:24 27.11.2025
24 Голем смех
09:26 27.11.2025
25 Жбръц
Коментиран от #33
09:26 27.11.2025
26 Редник
До коментар #14 от "Хлътев":Прав е човека, колкото и да го иронизираш. От истината най боли, затова ревете
09:27 27.11.2025
27 Абдел Кадер Бай
До коментар #17 от "ООрана държава":Аз не съм като теб. И на студ сме били пред парламента и в жегите. Ти си стой на дивана и чакай някой да те оправи. Онйя с главното Д. има нужда от хора като теб.
09:28 27.11.2025
28 Кирил
Коментиран от #31
09:29 27.11.2025
29 БЛАТЕН АСЕЧКИ
09:30 27.11.2025
30 ай ай ай ай
09:31 27.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ха-ха
09:32 27.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ХАХАХА😂
09:32 27.11.2025
35 Както
09:33 27.11.2025
36 Това ли ти каза...
09:35 27.11.2025
37 Айде заминавай за Мацква
09:35 27.11.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Така беше
09:38 27.11.2025
40 Божеее
09:39 27.11.2025