Бурен вятър причини сериозни щети във Враца със 120 км/ч

Бурен вятър причини сериозни щети във Враца със 120 км/ч

2 Януари, 2026 20:42, обновена 3 Януари, 2026 07:30 2 212 15

Дърво падна върху затворено заведение

Бурен вятър причини сериозни щети във Враца със 120 км/ч - 1
Снимка: бТВ
БТА БТА

Във Враца вече няколко часа духа ураганен вятър. Тази нощ поривите надхвърлиха 120 км/ч и причиниха сериозни щети. Има десетки паднали стълбове и жици, съобщи късно снощи във "Фейсбук" кметът на града Калин Каменов.

Съборени са спирки и дървета. Падат клони. Хвърчат ламарини, стъкла и керемиди. Има опасност от падащи предмети, предупреди той.

"Призовавам всички жители на града да не излизат от вкъщи до успокояване на ситуацията. Навън обстановката е изключително опасна. На терен са екипи на гражданска защита, БКС, полицията, инспектората и служители на общината. Работи се по отстраняването и обезопасяването на скъсани кабели и далекопроводи. Това е и причината на няколко улици в града да няма ток. Умолявам ви за разбиране, търпение и отговорност!", написа още Каменов.

Към поста си кметът прилага и телефон, на който хората могат да подават сигнали - 0885 118 857.

Силният вятър повали дърво във врачанския квартал „Бистрец“ вчера следобед. На записи от охранителна камера се вижда как дървото чупи прозорците на заведение, което в този момент е било затворено и вътре не е имало клиенти.

Няма пострадали, само материални щети.


Враца / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хипотетично

    8 0 Отговор
    И дърветата имат възраст , а тези в градската враждебна среда стареят по-интензивно.

    Коментиран от #2

    20:50 02.01.2026

  • 2 а също така

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хипотетично":

    се и краде доста!

    20:51 02.01.2026

  • 3 емо

    11 0 Отговор
    Да се започне досъдебно производство срещу извършителя, същия да си плати стъклото и да бъде глобен и задържан в ареста за 24 часа.

    20:55 02.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 123456

    4 4 Отговор
    Дано не разляло некоя рикия , баце !

    21:30 02.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Голям карък при положение,че във Враца заведенията са повече от дърветата.

    23:59 02.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    По малко да се краде

    07:37 03.01.2026

  • 12 Кмет на герб некадърен и крдлив

    3 1 Отговор
    На вас все нещо ви пречи

    07:37 03.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Всяко зло за добро

    1 1 Отговор
    Добре поне, че поразтопи ледената покривка у градо, че същио кмет не си мръдна пръста да пусне снегорин, да хвърлят сол или нещо такова като почистване, всичко беше Антарктида баце. Аа да и поразкара боклуците от улици и тротоари.

    08:17 03.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

