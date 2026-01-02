Бурен вятър причини сериозни щети във Враца със 120 км/ч

Във Враца вече няколко часа духа ураганен вятър. Тази нощ поривите надхвърлиха 120 км/ч и причиниха сериозни щети. Има десетки паднали стълбове и жици, съобщи късно снощи във "Фейсбук" кметът на града Калин Каменов.
Съборени са спирки и дървета. Падат клони. Хвърчат ламарини, стъкла и керемиди. Има опасност от падащи предмети, предупреди той.
"Призовавам всички жители на града да не излизат от вкъщи до успокояване на ситуацията. Навън обстановката е изключително опасна. На терен са екипи на гражданска защита, БКС, полицията, инспектората и служители на общината. Работи се по отстраняването и обезопасяването на скъсани кабели и далекопроводи. Това е и причината на няколко улици в града да няма ток. Умолявам ви за разбиране, търпение и отговорност!", написа още Каменов.
Към поста си кметът прилага и телефон, на който хората могат да подават сигнали - 0885 118 857.
Силният вятър повали дърво във врачанския квартал „Бистрец“ вчера следобед. На записи от охранителна камера се вижда как дървото чупи прозорците на заведение, което в този момент е било затворено и вътре не е имало клиенти.
Няма пострадали, само материални щети.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хипотетично
Коментиран от #2
20:50 02.01.2026
2 а също така
До коментар #1 от "Хипотетично":се и краде доста!
20:51 02.01.2026
3 емо
20:55 02.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 123456
21:30 02.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сатана Z
23:59 02.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Баце ЕООД
07:37 03.01.2026
12 Кмет на герб некадърен и крдлив
07:37 03.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Всяко зло за добро
08:17 03.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.