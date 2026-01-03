Българските изследователи на Антарктида посрещнаха 2026 година

Ако смятате, че минус 12 градуса е сериозен студ за новогодишната нощ, то има места, където природата е много по-сурова. Тази година 31 български изследователи си казаха „За много години“ на 14 000 километра от дома – на Антарктида, пише Нова телевизия.
След месеци плаване през Атлантическия океан и бурните води на протока Дрейк, първата ни група учени пристигна накрай света. В Антарктика, където условията са екстремни, нищо от ежедневието не е рутинно. „Тук човешките взаимоотношения са изключително топли и приятелски“, споделя д-р Надежда Жечкова, която заснема видеодневник на експедицията.
Животът в базата изисква желязна дисциплина. Дори нещо толкова елементарно като използването на сешоар изисква разрешение по радиостанцията, за да не претовари електрическата мрежа и да остави цялата база без ток.
Въпреки празничния ден, работата на Ледения континент не прекъсва. „Денят отново е работен, тъй като имаме много задачи и малко време“, обяснява инж. д-р Петър Сапунджиев. Учените правят равносметка за климатичните промени – изследователят Олег Василев посочва ледниково езеро, което преди три години не е съществувало, а днес е част от ландшафта, докато картографира колониите от пингвини. За фотографа Вера Гоцева Антарктика е не само природа, но и социален феномен: „Хора, с които изобщо не се познаваш, веднага стават твое семейство“.
Нова година в няколко часови зони
Празникът в българската база „Св. Климент Охридски“ започва още в 19:00 часа местно време, когато в България часовникът бие полунощ. „Празнуваме поне два пъти, понякога и повече“, казва капитанът на лодка Елка Василева. Традицията повелява изследователите да направят шествие с моторни шейни, ски или пеша до местността „Крумов камък“.
Тази година, за първи път, там е имало интернет, което е позволило на полярниците да се чуят с близките си в България. Интересен факт е, че празненството преминава на пълна светлина – в Антарктида в момента е лято и слънцето никога не залязва.
Празничната трапеза: Руска салата и агнешко
Дори при ограничени продукти, готвачът Самуил Челебиев успява да поднесе традиционна българска трапеза. Менюто включва три вида месо, като акцентът е върху агнешко, мариновано в кисело мляко, и бавно готвена свинска плешка. „Не вярвам да има нещо, което не може да се сготви тук. Чакат с нетърпение руската салата и баничката“, споделя той.
Първите честитки за новата година пристигат под формата на картички от Видин, донесли топлина на изследователите. „Малка държава като България е стъпила доста сериозно на Антарктика. Това е страшна гордост за нас“, обобщава Елка Василева.
След като прекарват „най-изключителната Нова година в живота си“, българските учени продължават своята мисия в „идеалната лаборатория“, доказвайки, че науката и човешкият дух нямат граници.
1 Сила
Коментиран от #3
08:24 03.01.2026
2 И какво,
08:28 03.01.2026
3 Гост
До коментар #1 от "Сила":Ааааа, не така! Това са учени изследователи! Иначе как шъ разбереш по колко, как и какво ачка пингвина, а? А то си е важно!
08:28 03.01.2026
4 бушприт
08:28 03.01.2026
5 Тц, тц, тц!
Коментиран от #6
08:32 03.01.2026
6 Сила
До коментар #5 от "Тц, тц, тц!":От тебе , от мене , от децата ни (внуците ) ...от всички нас !!!
08:35 03.01.2026
7 Опааа
08:37 03.01.2026
8 Последния Софиянец
08:39 03.01.2026
9 сбруя
08:52 03.01.2026
10 боко
08:59 03.01.2026
11 Мизерниции
09:07 03.01.2026
12 Какво изследваха
09:09 03.01.2026
13 Евродебил
09:10 03.01.2026
14 Хаха
09:10 03.01.2026
15 Васо
09:10 03.01.2026
16 Тома
09:10 03.01.2026
17 Пимпира
Коментиран от #33
09:11 03.01.2026
18 Опитите
09:12 03.01.2026
19 Там сега е лято
Коментиран от #32
09:14 03.01.2026
20 Изпратете им
09:19 03.01.2026
21 Ами те
09:20 03.01.2026
22 Миндич
09:21 03.01.2026
23 Гого Мадурев
Коментиран от #27
09:27 03.01.2026
24 Пимпарев
Коментиран от #26
09:28 03.01.2026
25 Тръмп
09:29 03.01.2026
26 Носленцето
До коментар #24 от "Пимпарев":Как е? Расте ли?
09:30 03.01.2026
27 Урсула от брюксел
До коментар #23 от "Гого Мадурев":Прав си колега.Македония може да прояви претенции за нашата полярна база.Взимай вени другари,и с по едно ловно чифте и тръгвай да я пазиш.Може и на теб да ти отделят пари от бюджета за бодлива тел сачми и бранекета.
09:33 03.01.2026
28 изследователи
Коментиран от #35
09:38 03.01.2026
29 павела митова
09:43 03.01.2026
30 смелия мирчево
09:44 03.01.2026
31 пича от българево
09:47 03.01.2026
32 Отец Дионисий
До коментар #19 от "Там сега е лято":майка ти ли да търся там
09:48 03.01.2026
33 Ице
До коментар #17 от "Пимпира":Какво е първото нещо, което правят младите студентки на кораба?
-Запознават се с членовете на експедицията.
09:49 03.01.2026
34 експерт
09:50 03.01.2026
35 Киро
До коментар #28 от "изследователи":Бе то всяка година го задаваме този въпрос,но отговор още не сме получили.Съмнявам се и скоро да получим...и няма да получим преди да изкараме със сопи и тояги паразитите в БАН(демек целия БАН),учасниците в тия курорти и спонсорите им.
09:51 03.01.2026