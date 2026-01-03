Новини
Българските изследователи на Антарктида посрещнаха 2026 година

3 Януари, 2026 08:21 966 35

На ледения континент тя се посреща на светло, защото денят продължава 24 часа

Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Ако смятате, че минус 12 градуса е сериозен студ за новогодишната нощ, то има места, където природата е много по-сурова. Тази година 31 български изследователи си казаха „За много години“ на 14 000 километра от дома – на Антарктида, пише Нова телевизия.

След месеци плаване през Атлантическия океан и бурните води на протока Дрейк, първата ни група учени пристигна накрай света. В Антарктика, където условията са екстремни, нищо от ежедневието не е рутинно. „Тук човешките взаимоотношения са изключително топли и приятелски“, споделя д-р Надежда Жечкова, която заснема видеодневник на експедицията.

Животът в базата изисква желязна дисциплина. Дори нещо толкова елементарно като използването на сешоар изисква разрешение по радиостанцията, за да не претовари електрическата мрежа и да остави цялата база без ток.

Въпреки празничния ден, работата на Ледения континент не прекъсва. „Денят отново е работен, тъй като имаме много задачи и малко време“, обяснява инж. д-р Петър Сапунджиев. Учените правят равносметка за климатичните промени – изследователят Олег Василев посочва ледниково езеро, което преди три години не е съществувало, а днес е част от ландшафта, докато картографира колониите от пингвини. За фотографа Вера Гоцева Антарктика е не само природа, но и социален феномен: „Хора, с които изобщо не се познаваш, веднага стават твое семейство“.

Нова година в няколко часови зони

Празникът в българската база „Св. Климент Охридски“ започва още в 19:00 часа местно време, когато в България часовникът бие полунощ. „Празнуваме поне два пъти, понякога и повече“, казва капитанът на лодка Елка Василева. Традицията повелява изследователите да направят шествие с моторни шейни, ски или пеша до местността „Крумов камък“.

Тази година, за първи път, там е имало интернет, което е позволило на полярниците да се чуят с близките си в България. Интересен факт е, че празненството преминава на пълна светлина – в Антарктида в момента е лято и слънцето никога не залязва.

Празничната трапеза: Руска салата и агнешко

Дори при ограничени продукти, готвачът Самуил Челебиев успява да поднесе традиционна българска трапеза. Менюто включва три вида месо, като акцентът е върху агнешко, мариновано в кисело мляко, и бавно готвена свинска плешка. „Не вярвам да има нещо, което не може да се сготви тук. Чакат с нетърпение руската салата и баничката“, споделя той.

Първите честитки за новата година пристигат под формата на картички от Видин, донесли топлина на изследователите. „Малка държава като България е стъпила доста сериозно на Антарктика. Това е страшна гордост за нас“, обобщава Елка Василева.

След като прекарват „най-изключителната Нова година в живота си“, българските учени продължават своята мисия в „идеалната лаборатория“, доказвайки, че науката и човешкият дух нямат граници.


