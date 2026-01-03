Новини
Нощен екшън в София: Кола се заби в подлеза на бул. "България" и бул. "Гоце Делчев"
  Тема: Войната на пътя

Нощен екшън в София: Кола се заби в подлеза на бул. "България" и бул. "Гоце Делчев"

3 Януари, 2026 08:33, обновена 3 Януари, 2026 07:39 1 326 18

За момента не е ясна причината за инцидента и дали има пострадали.

Снимка: Иван Владимиров, &quot;Катастрофи в София&quot; - Фейсбук
Фокус Фокус

Пътнотранспортно произшествие е възникнало тази нощ на кръстовището на булевард "България" и булевард "Гоце Делчев" в София, предаде ФОКУС.

По първоначална информация лек автомобил е попаднал върху стената на подлеза. На място са изпратени три полицейски екипа, като към момента няма данни за пристигане на екип на Спешна помощ.

На кадрите се вижда група млади момчета, намиращи се в района на инцидента.

За момента не е ясна причината за инцидента и дали има пострадали.


София / България
Оценка 3 от 2 гласа.
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майстор,

    14 3 Отговор
    само ярък индивид на гробнн дпснн е способен на такива гимнастики.
    Наядени, накрадени и въшките избиват на челото.

    Коментиран от #4

    07:43 03.01.2026

  • 3 СЕМ

    17 0 Отговор
    Чак пък ЕКШЪН… поредното “ УЖ“ гръмко заглавие ( вдигане броя на преглежданията )

    07:45 03.01.2026

  • 4 Ами,

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майстор,":

    поколението Жив Зян! Свалиха работещо и нормално крадящо правителство! Впрочеч, тиквата сама се детронира, усвоила този приом в предишни бягства от отговорност и защото сега г-н Пеевски го насмете електорално и го победи в няколко частични местни вота!

    07:46 03.01.2026

  • 5 Само да кажа …

    9 1 Отговор
    Добро утро!

    07:47 03.01.2026

  • 6 В подлеза

    10 0 Отговор
    я няма ?!

    07:47 03.01.2026

  • 7 БАРС

    8 2 Отговор
    А КЪДЕ СА КАДРИТЕ С МОМЧЕТАТА .

    07:47 03.01.2026

  • 8 Еми то

    5 0 Отговор
    Няма новина насреща.
    От типа:
    Една жена казала на мойта комшийка

    07:48 03.01.2026

  • 9 Ти да видиш

    11 0 Отговор
    Странно.. НЕ е БМВ 👀🙈

    Коментиран от #16

    08:06 03.01.2026

  • 11 Последният Софиянец

    4 1 Отговор
    Сигурно е някой от провинцията или от Северозапада, истинският софиянец не прави такива неща.

    Коментиран от #15

    08:09 03.01.2026

  • 12 Сила

    7 1 Отговор
    Трудно е в София нощем , денем също е трудно за волните провинциалните чада на необятния селски кър , напуснали уютния си обор и дошли в големия град на гурбет ...

    08:10 03.01.2026

  • 13 Дън Бай

    3 1 Отговор
    Е, как не е ясно?! На водача му е прилошало и рязко е объркал педалите. Това е причината за всяко нещо, за което четем постоянно.

    Коментиран от #17

    08:10 03.01.2026

  • 14 хаберих

    1 1 Отговор
    Две английски крави лежат на полянката и едната пита:
    - Ти познаваш ли някоя, която е болна от луда крава?
    - Въобще не ме интересува. - отвръща й другата. - Аз съм хеликоптер!

    08:18 03.01.2026

  • 15 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последният Софиянец":

    Летящият циганин откъде беше?

    08:21 03.01.2026

  • 16 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ти да видиш":

    НИЕ С БМВ-тата си пазим Колите щото имаме съответните "ПОЗНАНИЯ"бе Безкнижков Гьотверен!Очаквано е да си мислиш Ти и тия на твоя Акъл че БМВ тип "Скрап" е идентично на Расово БМВ за "повечко " Пари,ама просташката ти идея е да ги Уеднаквиш и натиснеш надолу В КАЛТА,щото НИКОГА няма да караш Мощна кола,а Злобата трябва да намери "Канализация"!

    08:23 03.01.2026

  • 18 Сатана

    1 0 Отговор
    Не е можал да включи на летяща скорост

    08:26 03.01.2026

