Нощен екшън в София: Кола се заби в подлеза на бул. "България" и бул. "Гоце Делчев"

Пътнотранспортно произшествие е възникнало тази нощ на кръстовището на булевард "България" и булевард "Гоце Делчев" в София, предаде ФОКУС.
По първоначална информация лек автомобил е попаднал върху стената на подлеза. На място са изпратени три полицейски екипа, като към момента няма данни за пристигане на екип на Спешна помощ.
На кадрите се вижда група млади момчета, намиращи се в района на инцидента.
За момента не е ясна причината за инцидента и дали има пострадали.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майстор,
Наядени, накрадени и въшките избиват на челото.
Коментиран от #4
07:43 03.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 СЕМ
07:45 03.01.2026
4 Ами,
До коментар #1 от "Майстор,":поколението Жив Зян! Свалиха работещо и нормално крадящо правителство! Впрочеч, тиквата сама се детронира, усвоила този приом в предишни бягства от отговорност и защото сега г-н Пеевски го насмете електорално и го победи в няколко частични местни вота!
07:46 03.01.2026
5 Само да кажа …
07:47 03.01.2026
6 В подлеза
07:47 03.01.2026
7 БАРС
07:47 03.01.2026
8 Еми то
От типа:
Една жена казала на мойта комшийка
07:48 03.01.2026
9 Ти да видиш
Коментиран от #16
08:06 03.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Последният Софиянец
Коментиран от #15
08:09 03.01.2026
12 Сила
08:10 03.01.2026
13 Дън Бай
Коментиран от #17
08:10 03.01.2026
14 хаберих
- Ти познаваш ли някоя, която е болна от луда крава?
- Въобще не ме интересува. - отвръща й другата. - Аз съм хеликоптер!
08:18 03.01.2026
15 Ъъъъ
До коментар #11 от "Последният Софиянец":Летящият циганин откъде беше?
08:21 03.01.2026
16 оня с коня
До коментар #9 от "Ти да видиш":НИЕ С БМВ-тата си пазим Колите щото имаме съответните "ПОЗНАНИЯ"бе Безкнижков Гьотверен!Очаквано е да си мислиш Ти и тия на твоя Акъл че БМВ тип "Скрап" е идентично на Расово БМВ за "повечко " Пари,ама просташката ти идея е да ги Уеднаквиш и натиснеш надолу В КАЛТА,щото НИКОГА няма да караш Мощна кола,а Злобата трябва да намери "Канализация"!
08:23 03.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сатана
08:26 03.01.2026