Вигенин: ЕК застрашава защитата на личните данни заради опростяване на законодателство

27 Ноември, 2025 11:31 336

„Това е отслабване на стандарти, които изграждат доверието на хората и стабилността, на която бизнесът разчита.“

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Под претекст за опростяване се предлагат стъпки, които ще намалят защитата на личните данни, поверителността на комуникациите и правата на гражданите.“ Това заяви българският евродепутат Кристиан Вигенин от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента по време на първия дебат в Страсбург по новите предложения на ЕК за опростяване на цифровата регулаторна рамка.

Пакетът, който се дебатира, се нарича Digital Omnibus (Цифров омнибус) — законодателна инициатива на Комисията. Целта му е да преразгледа и опрости съществуващия дигитален регулаторен пакет на ЕС — включително закони, обхващащи защита на лични данни, изкуствен интелект, киберсигурност и данни. Според ЕК, предложенията трябва да намалят административната тежест за бизнеса и да направят регулирането по-гъвкаво. В представянето на пакета се посочва, че Digital Omnibus обхваща няколко ключови елемента: промени в регулаторната рамка за AI, данни, киберсигурност, както и механизми за улесняване на идентичността на бизнеса (например нови „бизнес портфейли“) и повишаване на конкурентоспособността.

Вигенин подчерта, че предложените изменения не са техническа редакция, а промяна, която би имала дългосрочно действие: „Това е отслабване на стандарти, които изграждат доверието на хората и стабилността, на която бизнесът разчита.“

Евродепутатът акцентира върху риска - размиването на основни понятия може да доведе до правна фрагментация, тъй като държавите членки ще започнат да прилагат различни стандарти, което е в противоречие с целта на GDPR като единен регламент. Вигенин припомни, че редица ключови европейски актове разчитат на стабилността на GDPR – сред тях Актът за изкуствения интелект (AI Act), Актът за цифровите услуги (DSA) и Актът за цифровите пазари (DMA).

„Отслабването на защитата подкопава цялото законодателство. Всички тези актове се опират на ясни правила и дефиниции, заложени в GDPR“, подчерта той.

„Нашето послание трябва да е ясно: защитата на данните и конфиденциалността са не пречка, а условие за иновации, доверие и конкурентоспособност“, призова евродепутатът.

Предстои Европейският парламент да изготви своя позиция по пакета, след което ще започнат преговорите със Съвета и Европейската комисия. Финалното решение ще определи как ще се развива европейската цифрова регулация и защитата на личните данни през следващите години.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

