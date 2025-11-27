Новини
България »
АФСЕА "София" участва в ключови проекти в областта на сигурността и отбраната

АФСЕА "София" участва в ключови проекти в областта на сигурността и отбраната

27 Ноември, 2025 14:57 281 1

  • afcea-
  • афсеа софия-
  • проекти

Те са в областта на изкуствения интелект (NEMO), високите технологии за здравеопазването (WEMOR) и борбата с корупцията на високите нива (FALCON)

АФСЕА "София" участва в ключови проекти в областта на сигурността и отбраната - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На 25 и 26 ноември в София се проведе годишната конференция „AFCEA TechNET Sofia 2025“, организирана от АФСЕА Секция "София". Тазгодишното издание беше под надслов: „Интелигентни оръжия и системи за колективна отбрана и сигурност“. В рамките на конференцията бяха представени три ключови проекта на AFCEA, финансирани от Европейската комисия - Европейския фонд за отбрана и „Хоризонт Европа“.

Проектът „FALCON“ чрез използване на изкуствен интелект и високи технологии идентифициране на индикатори за корупция на високите нива и организирана престъпност. Целта му е да се създадат инструменти, които онлайн да проверяват и да идентифицират различни съмнителни действия или свързаности между лица на високи позиции. Например, закупуване на луксозни яхти, преводи в криптовалута и други. Всичко това се осъществява с помощта на изкуствен интелект.

„Данните се събират и анализират, а целта е да се идентифицират съмнителни практики. В същото време се гледат обществени поръчки, прави се анализ на риска къде обществените поръчки са рискови. Това се определя чрез различни критерии, които сме дефинирали в проекта“, каза за ФАКТИ проф. Николай Стоянов, вицепрезидент на АФСЕА за академичната общност . Проектът „FALCON“ се финансира по линия на "Хоризонт Европа".

Проектът WEMOR е насочен към анализ на здравословното състояние на военнослужещите по време на тренировки и обучение. Системата сваля в реално-време биопоказатели, за да може командирът да прецени, дали даден военнослужещ трябва да му се смени позицията, ако се види, че рискът или стресът са много високи.

„Направихме първите тестове с Военния университет, предстоят такива с Военноморско училище. Лекарите от Военномедицинска академия със свои колеги от Норвегия, помагат за медицинските показатели.“, обяснява проф. Стоянов. Проектът се финансира по линия на Европейския фонд за отбрана.

Третият представен проект е NEMO. С негова помощ и на база изкуствен интелект, се извършват симултантни преводи в offline среда на срещи, брифинги, анализи, при които е налична специфична военна терминология.

„Първоначално сме се фокусирали върху английския език. След това ще се насочим към италиански, румънски, български“, уточнява проф. Стоянов. Проектът се финансира по линия на Европейския фонд за отбрана.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Какви ви сигурност с тези дрончета от Алиекспреса и Еф-ките с изгорелите дънни платки?

    15:04 27.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове