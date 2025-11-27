АФСЕА "София" участва в ключови проекти в областта на сигурността и отбраната

На 25 и 26 ноември в София се проведе годишната конференция „AFCEA TechNET Sofia 2025“, организирана от АФСЕА Секция "София". Тазгодишното издание беше под надслов: „Интелигентни оръжия и системи за колективна отбрана и сигурност“. В рамките на конференцията бяха представени три ключови проекта на AFCEA, финансирани от Европейската комисия - Европейския фонд за отбрана и „Хоризонт Европа“.

Проектът „FALCON“ чрез използване на изкуствен интелект и високи технологии идентифициране на индикатори за корупция на високите нива и организирана престъпност. Целта му е да се създадат инструменти, които онлайн да проверяват и да идентифицират различни съмнителни действия или свързаности между лица на високи позиции. Например, закупуване на луксозни яхти, преводи в криптовалута и други. Всичко това се осъществява с помощта на изкуствен интелект.

„Данните се събират и анализират, а целта е да се идентифицират съмнителни практики. В същото време се гледат обществени поръчки, прави се анализ на риска къде обществените поръчки са рискови. Това се определя чрез различни критерии, които сме дефинирали в проекта“, каза за ФАКТИ проф. Николай Стоянов, вицепрезидент на АФСЕА за академичната общност . Проектът „FALCON“ се финансира по линия на "Хоризонт Европа".

Проектът WEMOR е насочен към анализ на здравословното състояние на военнослужещите по време на тренировки и обучение. Системата сваля в реално-време биопоказатели, за да може командирът да прецени, дали даден военнослужещ трябва да му се смени позицията, ако се види, че рискът или стресът са много високи.

„Направихме първите тестове с Военния университет, предстоят такива с Военноморско училище. Лекарите от Военномедицинска академия със свои колеги от Норвегия, помагат за медицинските показатели.“, обяснява проф. Стоянов. Проектът се финансира по линия на Европейския фонд за отбрана.

Третият представен проект е NEMO. С негова помощ и на база изкуствен интелект, се извършват симултантни преводи в offline среда на срещи, брифинги, анализи, при които е налична специфична военна терминология.

„Първоначално сме се фокусирали върху английския език. След това ще се насочим към италиански, румънски, български“, уточнява проф. Стоянов. Проектът се финансира по линия на Европейския фонд за отбрана.