Министър Иванов: България и Китай имат потенциал да изпълняват съвместни проекти

„България все повече поставя акцент върху бъдещето на публично-частното партньорство, което доказва своята ефективност за регионално и инфраструктурно развитие в световен мащаб. Освен в изграждането на пътната инфраструктура, имаме възможности за партньорства и във ВиК отрасъла, градоустройството и планирането“. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, който бе гост на откриването на Конференция за регионално сътрудничество между Китай и България по повод десетата годишнина от сътрудничеството по инициативата „Един пояс, един път“. Според министър Иванов публично-частните партньорства могат да бъдат добра алтернатива за привличане на експертиза, финансиране, ноу-хау и подобряване на ефективността. „Отворени сме за активен диалог за намиране на най-подходящия бизнес модел на сътрудничество с китайската страна и останалите страни от инициативата „Един пояс, един път“. Бихме могли да използваме най-добрите европейски и световни модели, без да повтаряме грешките на другите. Затова смятам, че форуми като този са изключително навременни и полезни“, посочи регионалният министър. Според него инициативата разгръща широк хоризонт от взаимовръзки, които имат за цел не само подобряване на инфраструктурната свързаност между страните – част от инициативата, но и до икономическо развитие на тези държави.

„България е част от „Един пояс, един път“ вече 10 години, но има още какво да се желае за разширяване на това сътрудничество и търсенето на нови възможности и перспективи. Страната ни е в сърцето на Балканите, а държавите ни имат нужда от хубави пътища и магистрали, които да ни свързват, за да се развиват бизнесът, търговията и инвестициите, и всички хора в региона да имат полза от добрите пътни връзки. Уверен съм, че добрият политически диалог между България и Китай може да намери отражение в реализирането на съвместни проекти на принципа на публично-частното партньорство“, каза още Иванов. Той отбеляза, че като част от ЕС страната ни не може да предложи държавни гаранции на китайските компании, но има възможности за ускорени и прозрачни процедури и пълна институционална подкрепа при реализирането на съвместни инициативи.

Форумът е организиран от Китайската народна асоциация за приятелство с чужди страни, чийто председател Ян Уанмин откри събитието в София; Национална асоциация „Един пояс, един път“, представлявана от проф. Захари Захариев, както и Посолство на Китай в България. В него участват кметове на български общини, кметове и зам.-кметове на китайските градове Янджоу, Синю, Ганджоу и др., зам.-управителят на провинция Дзянсу и др.