Министър Иванов: България и Китай имат потенциал да изпълняват съвместни проекти

24 Септември, 2025 11:35 480 13

Поставяме  акцент върху бъдещето на публично-частното партньорство при строителството на пътища, ВиК обекти и градско развитие

Министър Иванов: България и Китай имат потенциал да изпълняват съвместни проекти - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„България все повече поставя акцент върху бъдещето на публично-частното партньорство, което доказва своята ефективност за регионално и инфраструктурно развитие в световен мащаб. Освен в изграждането на пътната инфраструктура, имаме възможности за партньорства и във ВиК отрасъла, градоустройството и планирането“. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, който бе гост на откриването на Конференция за регионално сътрудничество между Китай и България по повод десетата годишнина от сътрудничеството по инициативата „Един пояс, един път“. Според министър Иванов публично-частните партньорства могат да бъдат добра алтернатива за привличане на експертиза, финансиране, ноу-хау и подобряване на ефективността. „Отворени сме за активен диалог за намиране на най-подходящия бизнес модел на сътрудничество с китайската страна и останалите страни от инициативата „Един пояс, един път“. Бихме могли да използваме най-добрите европейски и световни модели, без да повтаряме грешките на другите. Затова смятам, че форуми като този са изключително навременни и полезни“, посочи регионалният министър. Според него инициативата разгръща широк хоризонт от взаимовръзки, които имат за цел не само подобряване на инфраструктурната свързаност между страните – част от инициативата, но и до икономическо развитие на тези държави.

„България е част от „Един пояс, един път“ вече 10 години, но има още какво да се желае за разширяване на това сътрудничество и търсенето на нови възможности и перспективи. Страната ни е в сърцето на Балканите, а държавите ни имат нужда от хубави пътища и магистрали, които да ни свързват, за да се развиват бизнесът, търговията и инвестициите, и всички хора в региона да имат полза от добрите пътни връзки. Уверен съм, че добрият политически диалог между България и Китай може да намери отражение в реализирането на съвместни проекти на принципа на публично-частното партньорство“, каза още Иванов. Той отбеляза, че като част от ЕС страната ни не може да предложи държавни гаранции на китайските компании, но има възможности за ускорени и прозрачни процедури и пълна институционална подкрепа при реализирането на съвместни инициативи.

Форумът е организиран от Китайската народна асоциация за приятелство с чужди страни, чийто председател Ян Уанмин откри събитието в София; Национална асоциация „Един пояс, един път“, представлявана от проф. Захари Захариев, както и Посолство на Китай в България. В него участват кметове на български общини, кметове и зам.-кметове на китайските градове Янджоу, Синю, Ганджоу и др., зам.-управителят на провинция Дзянсу и др.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 8888

    5 0 Отговор
    Може, ама Китай не обича да дава комисионни!

    11:40 24.09.2025

  • 2 456

    5 1 Отговор
    Това е добре, ама питахте ли господарите?

    11:41 24.09.2025

  • 3 Тоя

    4 0 Отговор
    простьо и той за резил на среща с Китай , представи си ? Боже , какви излагации перманентно само + золумите на тъй нареченото правителство !

    11:43 24.09.2025

  • 4 Сандо

    3 0 Отговор
    А тоя министър-еднодневка знае ли колко китайски,при това някои геоикономически,България провали?И наясно ли е по чия заповед?Така че за нас остава само една масова търговия на дребно със стоки-еднодневки.

    11:44 24.09.2025

  • 5 оня с коня

    2 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да го За плюеш ,което е добро начало за деня

    11:50 24.09.2025

  • 6 Анджо

    2 1 Отговор
    Въобще да не стъпват тука, те станаха по нагли и от русняко.

    11:59 24.09.2025

  • 7 Майна

    1 0 Отговор
    Мафията ще си узакони кражбите( публично- частния сектор) като ги " разработва" с китайски бизнесмени( нима мислите, че китайците няма да се облажат, ха)
    Бална, Българийо

    12:04 24.09.2025

  • 8 оня с коня

    4 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #12, #13

    12:06 24.09.2025

  • 9 Весел Патиланец

    1 1 Отговор
    Само да посмеете да пуснете Китай в България по инфраструктурата - Черна гора и Сърбия реват и са пред фалити заради тяхните безскрупулни действия!!!

    12:13 24.09.2025

  • 10 604

    1 0 Отговор
    Последно в кой отбор сме...че от 2 столъ влизъ в гзът....

    12:16 24.09.2025

  • 11 Ама от вас чеп за зеле не става!

    0 0 Отговор
    Имате нулев потенциал да управлявате!

    12:16 24.09.2025

  • 13 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Б.О.К.Л.У.К!

    12:19 24.09.2025

