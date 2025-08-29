Новини
МРРБ отговориха на Терзиев: Корекции в проектите, а не политически игри бавят плащанията към Столична община

29 Август, 2025 16:54 355 4

16 милиона лева седят в сметките на общината за незапочнало саниране от 2023 г.

МРРБ отговориха на Терзиев: Корекции в проектите, а не политически игри бавят плащанията към Столична община - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Във връзка с твърдението на кмета на София Васил Терзиев, че „МРРБ с месеци бави плащания към София от програмата за общинско финансиране“ и направените внушения за „политически игри“, правим уточнението, че всяка община е длъжна да предостави определен набор от документи, за да може МРРБ да изплати заявените суми. Това не са нови изисквания, а такива, които съпътстват програмата от самото ѝ създаване. Това се казва в становище на Регионалното министерство, изпратено до медиите. Столична община e направила няколко корекции в проектите си, които налагат отразяването им в документацията. Това допълнително бави цялостния процес. Конкретно за ул. „Опълченска“ – изпълнението на проекта е обект на проверка за нередности от различни институции, което задължава МРРБ да не извършва трансфер в полза на Столична община.
Кметът Терзиев обаче пропуска ситуацията с програмата за саниране, която също се управлява от МРРБ. Фактите са следните: през 2023 г. МРРБ превежда 16 105 000 лева аванс за стартиране на санирането на 23 жилищни блока. Срокът за избор на изпълнител е изтекъл през 2024 г. и по молба на Столична община е удължен с анекс до 01.06.2025 г. Към днешна дата за 6 блока все още няма избрани изпълнители, а за 4 блока изпълнителят е избран извън определения срок. Всичко това поставя под риск изпълнението на санирането на жилищни блокове в София, чието финансиране е в размер на близо 54 млн. лева.


  • 1 бою циганина

    1 0 Отговор
    терзийко добре ли си прекара в стамбула мойто яби ?

    Коментиран от #2

    17:00 29.08.2025

  • 2 терзийко от дс съм

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "бою циганина":

    боли ме трътката и мажа с бочко, иначе съм доволен от "преживяванията".....

    17:08 29.08.2025

  • 3 Чиновничка

    0 0 Отговор
    Колко лелки там клечат по цял ден и не могат да напишат два реда, колко са на държавната ясла, безполезни тьотки

    17:10 29.08.2025

  • 4 Ха,ха,ха

    0 0 Отговор
    Тоя верно за нищо не става Терзиев, кога ще се заеме с мутро рекетьорската ЦГМ

    17:11 29.08.2025

