Важните новини във ФАКТИ на 27.11.2025 г.

Благомир Коцев излиза на свобода срещу 200 000 лева гаранция

Варненският окръжен съд реши, че Благомир Коцев ще излезе от ареста срещу парична гаранция от 200 000 лв., съобщават от bTV.

Владислав Горанов за ултиматума на БСП: Нищо не е на всяка цена. Ние стартирахме този кабинет с по-висши цели

Спираме вземането на решения по отношение на бюджета, спираме временно парламентарната процедура, защото бюджетът не е оттеглен. Той е приет на първо гласуване и стои в дневния ред на НС. Още утре дебатът навлиза по същество. Това заяви бившият финансов министър Владислав Горанов в предаването „Още от деня” по БНТ, цитиран от novini.bg.

Калоян Методиев: Пеевски и Борисов си играят с БСП като в индийския сериал "Малката булка"

"Това е единственият възможен бюджет" - три седмици министрите и депутати от управляващото мнозинство го повтаряха като мантра. Оказа се лъжа. Лъгаха преди изборите. Мамиха на самите избори. Сега пак са лъгали. Лъжци! Рецидивисти. Обаче има и нова динамика. Борисов каза сутринта, че изтеглят бюджета. Желязков (води се премиер) обяви, че ще търсят диалог през декември.... Не е важно.

Румяна Коларова: Стратегията е сменена, позициите на Борисов и Пеевски са разменени

Не е ясно дали правителството е оттеглило бюджета или го е замразило. С това изявление на Борисов, изпреварващо, преди официалното оповестяване, той зае символично лидерска позиция. Показа, че той командва. Не ми се вярва Пеевски да можеше да го изпревари в тази ситуация. Стратегията е сменена, позициите им са разменени. Това заяви пред bTV политологът проф. Румяна Коларова, цитирана от novini.bg

Административният съд спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в столицата

Административният съд в София спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София. Съдът определи като нищожно решението на Столичния общински съвет, съобщават от БНТ.

Крум Зарков: Изглежда БСП е безскрупулно употребявана в някакво надлъгване между двамата главатари на мнозинството

След като по-рано през деня бе заснет да влиза в кабинета на Пеевски, Атанас Зафиров се опъна на Борисов по повод “оттеглянето” на бюджета. Изглежда сякаш БСП е безскрупулно употребявана в някакво надлъгване между двамата главатари на мнозинството.

Адвокат Ина Лулчева: Може да твърдим, че всичко това беше една репресия спрямо Благомир Коцев

Установи се днес, че няма никакви основания кметът на Варна Благомир Коцев да продължава да стои в ареста, защото това не се налага от нуждите на правосъдието. Това каза адвокатът на Коцев Ина Лулчева пред "Фокус".

Деян Николов: „Топлофикация“ не може да обясни къде са отишли до 40 млн. лева от ремонта в столичния квартал "Дружба"

Общинските съветници от „Възраждане“ сигнализираха за сериозни несъответствия в обществената поръчка за подмяна на топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба“ на стойност 60 млн. лева. На брифинг общинският съветник и председател на „Възраждане“-София, Деян Николов, заяви, че започнатата от групата ревизия на „Топлофикация София“ е разкрила предварителни данни за липса на около 40 млн. лева, като според него ръководството на дружеството не е дало удовлетворителни обяснения за разходите.

БСП предупреди: Ако социалните ангажименти в Бюджет 2026 отпаднат, ще преосмислим участието си в управлението

Вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров предупреди коалиционните си партньори от ГЕРБ и „Има такъв народ“, че партията ще преосмисли участието си в управлението на страната, ако след преработването на бюджета за 2026 г. отпаднат всички социални ангажименти.

Министър Манол Генов: Народните представители може да работят и по Коледа за приемането на бюджета за догодина

Оптимист съм и мисля, че ще се подходи оперативно и може да има реализиран бюджет още в края на годината. Това каза министърът на околната среда и водите Манол Генов за БТА във връзка с проектобюджета за 2026 г. По-рано днес председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета, след което министър-председателят Росен Желязков заяви готовност да се проведат нови разговори със социалните партньори по макроикономическите показатели на бюджета.

Бивши премиери, финансови министри и зам.-министри с предложение до МС и НС за 5 реформи в бюджетната политика

Бивши премиери, финансови и икономически министри и заместник-министри изпратиха до Министерски съвет и Народното събрание предложение за 5 реформи в бюджетната политика. Това става ясно от съобщение, изпратено до медиите, цитирано от "Фокус".

Нинова за оттегления бюджет: Какво стана? Нали беше единственият, а сега ще има друг? Значи сте лъгали

Борисов обяви, че управляващите оттеглят бюджета и ще правят нов. Желязков веднага се задейства. И сега имам един въпрос към всички министри и депутати, които повтаряха като папагали, че това е единственият възможен бюджет: Какво стана? Нали беше единственият, а сега ще има друг? Значи сте лъгали. Лъгали сте през цялото време. Сега каква опорка ще ви спуснат господарите? Гледайте как същите хора , със същия ентусиазъм, ще ни обясняват, че е възможен и друг бюджет. Ама така е, като се продадеш веднъж, каквото ти свирят, това ще играеш. Жалки, отвратителни и неморални лъжци.

Доц. Пламен Ненов: Вдигането на ДДС е най-оптималният инструмент за фискална консолидация

Необходима е плавна фискална консолидация, която да изиграе стабилизиращ ефект върху икономическата активност у нас. Как точно ще се извърши тази фискална консолидация, стигаме до това "кой ще плати сметката". Това е една от най-важните препоръки в доклада на Съвета за икономически анализи (СИА), каза в интервю пред БНР доц. Пламен Ненов, секретар на СИА.

Димитър Манолов: Бюджет 2026 не е оттеглен, а са замразени процедурите по неговото приемане

Бюджетът не е оттеглен, а са замразени процедурите по неговото приемане по-нататък, за да може да бъде доработен - големият бюджет и двата малки бюджета - на ДОО и НЗОК.

СДВР започва проверка за „плезещия се“ полицай от протеста срещу бюджета

Бунтът срещу финансовата рамка за 2026 г. отекна и в днешния ден – властта изтегли бюджета за 2026, в който официално заменяме лева с евро. Така, консултациите със социалните партньори започват отначало.

Жената на варненския кмет трябва спешно да замине за лечение в Берлин, поискаха по-лека мярка за Благомир Коцев

Жената на Благомир Коцев трябва спешно да замине за лечение в Берлин, поискаха по-лека мярка за кмета на Варна. Това стана ясно по време на делото днес, предаде репортер на "Фокус".

Община Петрич обяви бедствено положение

Община Петрич обяви бедствено положение. Вследствие на силни, интензивни и значителни по количества валежи днес на територията на общината са нанесени значителни щети и силно е нарушен нормалният ритъм на живот на населението, се казва в съобщение на официалната страница на общината.

АФСЕА "София" участва в ключови проекти в областта на сигурността и отбраната

На 25 и 26 ноември в София се проведе годишната конференция „AFCEA TechNET Sofia 2025“, организирана от АФСЕА Секция "София". Тазгодишното издание беше под надслов: „Интелигентни оръжия и системи за колективна отбрана и сигурност“. В рамките на конференцията бяха представени три ключови проекта на AFCEA, финансирани от Европейската комисия - Европейския фонд за отбрана и „Хоризонт Европа“.

Кметът на "Люлин": Кризата с боклука се завръща с пълна сила

Кризата с отпадъците в столичния район "Люлин" не е свършила, тя се завръща с пълна сила, заяви кметът на района Георги Тодоров на брифинг в Столичния общински съвет (СОС).

За втори път СОС отхвърли предложението за нова структура на общината

Столичният общински съвет (СОС) отхвърли за втори път предложението за нова структура на Столичната община на кмета на София Васил Терзиев.

Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен

Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Западните медии за протеста в София: Увеличаването на данъците изкара на площада 20 000 протестиращи

Протестът, който се проведе в София на 26 ноември бе отразен и в западните медии, като The Associated Press, Independent, EuroNews отразиха случващото се със заглавия "Хиляди излязоха по улиците на българската столица", "Хиляди се събраха на протест срещу българския бюджет за 2026 г." В публикациите те посочват:

Шофьор прегази и уби паднал на пътя велосипедист и избяга

Велосипедист почина, след като пада от колелото си и бива ударен от автомобил на пътя между селата Орляк и Зърнево. Водачът е избягал от мястото на инцидента.

Пеевски заплаши: Искате ли и аз да блокирам НС? Аз съм гарант за демокрацията ВИДЕО

Това, което случи вчера, нормално ли е? Да бъдат бити полицаи. Това ли е демокрацията? Това заяви лидерът на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски в отговор на протестиращите снощи.



По отношение на твърденията на "Продължаваме Промяната", че депутат от ПГ на Пеевски е удрял и душил със закачалки член на младежката организация на ПП, Делян Пеевски не отрече, но заяви:



"Нормално ли е да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани, връщаме Народния съд ли?'', попита Пеевски и се закани:



"Искате ли и аз да блокирам парламента всеки ден и да викам долу? С моите симпатизанти, аз нямам по-малко симпатизанти", каза той.



Пеевски обяви, че "никой няма да вземе властта през улиците''.



По думите му "всичко, което е социално, ще бъде защитено за хората“ и "ДПС–Ново начало ще го устои“.



"Нямат право партии да влизат по кабинетите и да търсят хора, да казват елате долу пред народния съд - няма такъв съд. Друга година е и няма да се случи на наследниците на комунистическата партия и аз съм гарант за това. Има демокрация и никой няма да вземе властта през улицата“, заключи председателят на "ДПС–Ново Начало".

Академик Николай Денков поиска свалянето на имунитета на Хамид Хамид

Наред с емоциите, които имахме покрай Народното събрание, сме имали и агресия. Наш сътрудник е бил нападнат, има и медицинско за лека телесна повреда. Ще поискаме сваляне на имунитета на депутата Х.Х. Ще изпратим сигнал до прокуратурата. Пълно безобразие е. Агресията не идва от нас, а от тези който по безобразен начин приемат закони и бюджети. Трябва да има социален подход, но той не се получава като се раздават юмруци. Тези протести не са срещу еврото, те са свързани с подхода на правителството и силовото налагане на изключително важни решения от тяхна страна. Ние сме, за да имаме балансиран бюджет. Това заяви акад. Николай Денков в кулоарите на НС.