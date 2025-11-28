Новини
България »
Извънредна ситуация: Джипове на членове и симпатизанти от "Величие" блокираха бул. "Дондуков" в София ВИДЕО

Извънредна ситуация: Джипове на членове и симпатизанти от "Величие" блокираха бул. "Дондуков" в София ВИДЕО

28 Ноември, 2025 08:56, обновена 28 Ноември, 2025 09:22 5 654 115

  • дондуков-
  • софия-
  • протест-
  • джипове

Цялото движение е блокирано. Образувала се е опашка от десетки трамваи в двете посоки. Има и огромно задръстване

Извънредна ситуация: Джипове на членове и симпатизанти от "Величие" блокираха бул. "Дондуков" в София ВИДЕО - 1
Снимка: Tribune.bg
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Джипове с плевенска регистрация блокираха бул. "Дондуков" при Операта. Цялото движение е блокирано. Образувала се е опашка от десетки трамваи в двете посоки. Има и огромно задръстване, съобщи Tribune.bg.

Колите са много тежки и дошлите репатраци не могат да ги вдигнат. На мястото има засилено полицейско присъствие.

Симпатизанти и представители на партия "Величие" блокираха центъра на столицата тази сутрин. Демонстрацията обхвана ключовия район на т.нар. "Триъгълник на властта", където движението беше временно преустановено.

По информация на NOVA, участниците в протеста са използвали тактиката на "развалените автомобили". Част от колите на протестиращите са спрели на пътното платно, като шофьорите са заявили, че са получили техническа неизправност.

Основното искане на недоволните граждани е незабавната оставка на правителството. Протестиращите уточняват, че действията им не са провокирани единствено от параметрите на Бюджет 2026, а са насочени срещу цялостната политика на кабинета.

Очаква се блокадата да бъде вдигната скоро, тъй като част от автомобилите вече са започнали да се изтеглят от района.

Напрежението в центъра на София е продължение на масовите протести от сряда вечер, когато хиляди граждани се събраха пред сградите на властта. Ситуацията се изостри допълнително след новината, че правителството е оттеглило проектобюджета за 2026 година.

Според правилника на Народното събрание, тъй като финансовата рамка вече е преминала първо гласуване, нейното оттегляне може да се случи единствено с решение на парламента. Тази процедура се очертава като водеща тема в днешния пленарен ден.

Междувременно от БСП заявиха, че ще преосмислят участието си в управляващата коалиция. Социалистите изразиха опасения, че преразглеждането на бюджета може да застраши планираното увеличение на пенсиите и майчинските, които са сред основните им приоритети.

От МВР към момента не дават допълнителна информация.

Очаквайте подробности!


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Едеее

    51 10 Отговор
    Каквото повикало, такова се обадило!

    Коментиран от #39

    08:59 28.11.2025

  • 2 МЕЧ

    37 73 Отговор
    И каква стана сега? Само Партия МЕЧ и Радостин Василев има топките да извади джипове и да спре това вредно за България првителство

    Коментиран от #28, #53

    08:59 28.11.2025

  • 3 Пич

    46 72 Отговор
    Е сега е момента МВР да си изкара парите !!! Бой и влачене на всички лигльовци , които си мислят , че държавата им е бащиния !!!

    Коментиран от #55

    08:59 28.11.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    65 6 Отговор
    Това не са джипове а пикапи. Сиреч камиони.

    Коментиран от #32, #72

    09:00 28.11.2025

  • 5 665

    35 10 Отговор
    Смърт на джиповете, да живее трамвая !

    09:00 28.11.2025

  • 6 Тервел

    50 12 Отговор
    Целта е да опорочат протестите и им придадат криминален тип. Плевенски джипове означава че са ангажирани бароните от село Буковлък до Плевен,които се появиха на изборите в Пазарджик да подкрепят ДПС Ново начало.

    Коментиран от #14, #79

    09:00 28.11.2025

  • 7 Възраждане

    23 30 Отговор
    МЕЧ и Величие може да са долни и нечистоплътни, но заставаме зад тях в протестите. Затова и подкрепихме еврожиендърчетата от ПП-ДБ

    Коментиран от #70

    09:00 28.11.2025

  • 8 Това е то

    76 12 Отговор
    Двамата Мазни и Дебели пеевско-герберски екземпляра, превърнаха китното ни Отечество в миризливо блато

    Коментиран от #35

    09:01 28.11.2025

  • 9 честен ционист

    21 6 Отговор
    Императорът от Гулянци ще прави преврат. Хунтата бяга.

    09:01 28.11.2025

  • 10 Айдеее

    37 2 Отговор
    Сега спешно ще купуваме по-големи и по-мощни репатраци.

    09:01 28.11.2025

  • 11 pnгта

    11 7 Отговор
    нямате ли

    09:01 28.11.2025

  • 12 Макето

    20 3 Отговор
    Ама пуснете ги на народа, нали са им любимци!

    09:02 28.11.2025

  • 13 Трол

    21 6 Отговор
    Плевенчани нападат София.

    Коментиран от #16

    09:03 28.11.2025

  • 14 Христо Божинов

    26 12 Отговор

    До коментар #6 от "Тервел":

    Абсолютно! Журналята да разследва. Ще се окаже, че жиповете са или на Тиквата или на Шиши. Цели се да се изостри протеста, за да има жертви. Русе Гела не е толкова смел. Той може само да бие журналистки през ръцете

    09:03 28.11.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    42 6 Отговор
    Има си закон за движението по пътищата. Ако ми се счупи джипката и блокирам Дондуков, милицията веднага ще довтаса и ще ме сцепи от глоби, вместо да помогне. Сега милицията защо мишкува?

    Коментиран от #41

    09:04 28.11.2025

  • 16 Последния плевенчанин

    21 4 Отговор

    До коментар #13 от "Трол":

    Те я нападат вече 35г.

    09:04 28.11.2025

  • 17 честен ционист

    20 2 Отговор
    Днес е един хубав ден за Пунтамари! Понеже е пятница.

    09:05 28.11.2025

  • 18 Мирчо

    32 7 Отговор
    Това е работа на Пеевски той заплаши че ще блокира парламента!

    Коментиран от #19

    09:05 28.11.2025

  • 19 Плевен град герой

    14 2 Отговор

    До коментар #18 от "Мирчо":

    Може и Путин да е.

    Коментиран от #22

    09:06 28.11.2025

  • 20 Кънев

    19 5 Отговор
    Трамвая не може ли да ги поразмести малко ?

    09:06 28.11.2025

  • 21 Преди

    20 0 Отговор
    малко Росен Миленов във видео каза, че са симпатизанти на Величие.

    Коментиран от #86

    09:06 28.11.2025

  • 22 Мирчо

    12 0 Отговор

    До коментар #19 от "Плевен град герой":

    Може, но нямаше да са джипове!

    09:07 28.11.2025

  • 23 Баба Кина

    17 4 Отговор
    Тия двамцата тюфлеци като се сберат да управляват и всичко става мармалад. И ние не си научихме урока- пак стомната е счупена!

    09:11 28.11.2025

  • 24 Хайде,

    19 5 Отговор
    Революцията започва!

    09:11 28.11.2025

  • 25 Видях пикап, седан, бус...

    20 2 Отговор
    ни един джип! Евалата на разбирачите !

    09:12 28.11.2025

  • 26 Денчо

    14 10 Отговор
    Да им вземат пикапите и книжките, плюс яки глоби.

    09:13 28.11.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    22 5 Отговор
    Цялата Софийска милиция няма ли поне два колесара? Потошиха 170 милиона за луксозни коли а не са купили два колесара по 1000лв. Милицията не струва.

    Коментиран от #69

    09:13 28.11.2025

  • 28 Софиянец

    20 0 Отговор

    До коментар #2 от "МЕЧ":

    Джиповете са на Величие

    09:14 28.11.2025

  • 29 Театър

    13 4 Отговор
    Театъра продължава !
    Уплашиха се от Народния протест !
    Сегашното е пиеса с цел да озаптят Народа ?
    Много рискуват обаче "управляващите" да бъдат буквално пометени и те и актьорите им от Народната река !

    09:15 28.11.2025

  • 30 Време е

    27 6 Отговор
    Айде да се омита тая власт продажна, Шишо да разбере, че не той...а улицата решава!

    09:15 28.11.2025

  • 31 ИвЛин от СПА с фъстъчки

    17 6 Отговор
    Колко трябва да си умен, че да си повериш парите на ивлин, който ти обещава къща на Флинстоун

    09:16 28.11.2025

  • 32 ти какво очакваш

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    мисирките да го знаят ли? то и бус има и кола ама всичко е джипове…

    09:16 28.11.2025

  • 33 Руслан

    8 1 Отговор
    Твърде скъп е счетоводителя и адвоката за всеки уважаващ себе си политически играч бизнесмен . От време старо дори и в Америка с нейната си Мафия ,за да се справи държавата е арестувала първо тези длъжности около Босовете. Джиповете няма да им помогнат ако тези двамата пропеят било за повече пари ,било за някакви облаги и защита или заплаха да ги затворят за дълго време. не забравяйте ,че Мафията е започнала структурите си като такава от боклука / Сметоизвозване / с данъците на хората и Синдикати с вноски и отношения финансови с политиците.

    09:16 28.11.2025

  • 34 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Тези ги познавам.От Величие са.

    09:17 28.11.2025

  • 35 по-точно

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Това е то":

    господарите им обърнаха оттечеството в блато но нали те са назначени за бушони и народа си мисли че те вземат някакви решения… всичко идва от фащ!!!

    09:18 28.11.2025

  • 36 само питам

    4 9 Отговор
    това н е са ли мутри повикани от пп дб или някаи друга партия полицияна да стреля по колите и раотата заспива веднага ще ги махнат тия лумпениб

    09:18 28.11.2025

  • 37 Делян

    6 11 Отговор
    Колко са НЕмощни тия от ПП да страда обикновените хора. Жалки сте..

    09:19 28.11.2025

  • 38 Радев

    7 15 Отговор
    иска безрдици и нестабилност и пуска хрътките си да създават хаос!

    Такива явления ще зачестяват с идването на края на мандата му.

    Кои са хрътките- ППДБ, Възраждане, МЕЧ, Величие, Трети март, Кузман и подобията им.

    Коментиран от #44, #45, #98

    09:20 28.11.2025

  • 39 Бойко

    13 8 Отговор

    До коментар #1 от "Едеее":

    Ватмана и всички ОБИКНОВЕНИ хора какво са виновни?? От как се появиха Киро и Опуления само хаос..

    09:20 28.11.2025

  • 40 СУПЕР

    12 3 Отговор
    спящите софянци са наядени и не могат да се събудят

    09:20 28.11.2025

  • 41 Бен Хур

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    Защото са като компаньонки😜 от къде идват парите на там се въртят..

    09:23 28.11.2025

  • 42 джипове?

    11 1 Отговор
    Страната на неограничената безотговорност. Българопитеци.

    09:25 28.11.2025

  • 43 дйнеийа

    12 10 Отговор
    Браво на Величие. Време е да бъдат изритани крадците от ГЕРБ и мажоретките им дето си делят с тях грабежа. Браво на Величие.

    09:25 28.11.2025

  • 44 така е

    9 4 Отговор

    До коментар #38 от "Радев":

    2020 година Радев изкара мутрите от дупките и им върна България.

    09:26 28.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Отвратен

    9 2 Отговор
    Полицията спи , не я закачайте ! Не могат да си изхарчат заплатите !

    09:27 28.11.2025

  • 47 Днес са Величие,

    6 21 Отговор
    вчера бяха ППДБ, утре ще са Възраждане и така Шайката на Радев иска да тласне България в безвремие е хаос!

    Точно преди приемането в Еврозоната и по време на война в Украйна!
    В годината, когато свършва мандата на Радев и той ще иска да се намеси във властта.

    Радев започва партизанска война.

    Коментиран от #49

    09:28 28.11.2025

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 1 Отговор
    Може да е защото някой се е НА ПИ КАЛ в Мерцедеса на НСО, та са докарАли големи машини😄😄

    09:30 28.11.2025

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    12 1 Отговор

    До коментар #47 от "Днес са Величие,":

    България е в БЕЗВРЕМИЕ и БЕЗПЪТ-ИЕвече 35 години❗

    Коментиран от #50

    09:31 28.11.2025

  • 50 така е

    7 7 Отговор

    До коментар #49 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    36 години ни лъжат, че руснаците са си тръгнали и Прехода минал, а той още не е започнал.

    Коментиран от #59, #67, #74

    09:33 28.11.2025

  • 51 Последния Софиянец

    5 11 Отговор
    Трябва да се забрани на автомобили с провансалска регистрация-да се движат в София!Да паркират в покрайнините и да ползват СГТ! Аман от селинджерски автомобили в София! Не стига,че ГО им е по евтина ами само затлачват движението!

    Коментиран от #65

    09:34 28.11.2025

  • 52 Симеон Иванов

    4 0 Отговор
    Искам да разкажа за АБСОЛЮТНО НАГЛОТО И НЕАДЕКВАТНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА;
    стояха си с ръце в джобовете, без да им пука от коя страна е опашката и безумния светофар - без да дават възможност за алтернативен маршрут - говоря за ляв завой Дондуков-В.Левски при положение, че десния (към Сточна гара) е тотално запушен ...
    Милиционерско мислене (по-скоро липса на такова)

    09:37 28.11.2025

  • 53 11111

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "МЕЧ":

    Ти преди да пишеш глупости чети.

    09:38 28.11.2025

  • 54 Промяната

    1 5 Отговор
    Оня сакатия учиндолски ги е пратил!

    09:39 28.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 фен

    4 4 Отговор
    Американците имат специални репатраци, камиони "Катерпилар", триосни с двойно предаване и десетки функции + клещи за вдигане, подобни на тия от автоморгите. Ползват ги най-вече през зимата ако някой затъне в снега на Аляска или провинцията на Ню Йорк. В случая това евтини номера на Евелин, аман от комплексари.

    09:39 28.11.2025

  • 57 фкивъс

    7 4 Отговор
    36 години крадат и лъжат българите, 36 години. Време е да бъдат изритани разбойниците от ГЕРБ и другарчета. Браво на Величие. Подкрепа от българите за борбата срещу мафията. Браво на Величие истински българи. Няма какво да се чака, ограбиха България бандитите.

    Коментиран от #61

    09:39 28.11.2025

  • 58 Алойси

    4 6 Отговор
    Какъв е тоя се лян дур от пезличие че така да блокира София... Арест веднага!!

    09:40 28.11.2025

  • 59 Павел Костов

    6 3 Отговор

    До коментар #50 от "така е":

    Да - защото руснаците никога не са идвали.
    Никога не е имало и взвод руски войници, камо ли като сега - цели бази с американски подразделения ...
    Имаше доверие, и каквото сме си направили - ние си бяхме, а не окупационни цветнокожи армии ...

    Коментиран от #80

    09:41 28.11.2025

  • 60 Промяната

    5 3 Отговор
    ЗАБРАНА ЗА АВТОМОБИЛИ КОИТО НЕСА ОТ СОФИЯ ДА ВЛИЗАТ В ГРАДА ВЕДНАГА ЗАБРАНАТА ДА СЕ ВЪВЕДЕ В СИЛА ПИСНА МИ ОТ НЕМОЖАЧИ ДА КАРАТ И ДА ЗАДРЪСТАВ ГРАДА НИ

    09:41 28.11.2025

  • 61 хахаха

    4 4 Отговор

    До коментар #57 от "фкивъс":

    Като гледам тия истински българи пречат само на народа, а не ББ и Шиши:)

    09:41 28.11.2025

  • 62 димитър Дони

    3 2 Отговор
    Това е хибридната война на просиянците.Измъква им се бг от 01. и няма пара и гледка към така бленуваните от тях ТЪРГОВСКИ пътища.......за ,които са водили много войни с турция!

    09:42 28.11.2025

  • 63 много

    5 4 Отговор
    лесно .Полицията да използва тактиката и да си спази закона. НЕГОДНИТЕ АВТОМОБИЛИ ИМ СЕ СВАЛЯТ НОМЕРАТА И СЕ ИЗВАЖДАТ ОТ ДВИЖЕНИЕ ,НО ПЪРВО НА ПАРКИНГ а другите на паркинг на МВР и като се проведе едно дело да се разбере какво общо имат с претърсванията включително и возенето на дами из бардаците с каквото се е занимавал шефа им Да им се начисли една глоба като на грерманците дето блокираха летището И ГЛОБИТЕ ЕФЕКТИВНО И В ЕВРО и дотогава блокирани превозни средства ОНИЯ СЕ БЕХА ЗАЛЕПИЛИ ЗА ПИСТАТА И НЕ ПОЗВОЛЯВАХА ИЗЛИТАНЕ А тези не позволяват на софиянци да работят

    09:43 28.11.2025

  • 64 Олигофрени

    10 4 Отговор
    Тъпи селяни , за 200 лв. съсипват деня на хиляди софиянци .

    09:44 28.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Стоперан

    7 3 Отговор
    Абе кви са тия глупости бе,20 мутри да блокират държавата!Не можели да ги махнат,че били тежки,ха ха ха!

    09:45 28.11.2025

  • 67 ТИР

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "така е":

    Стига с тези опорки за руснаците , през онези 45 години никой не обвиняваше фашагите а изградиха аграрна и индустриална България
    През тези 36 години всичко е нарязано , преотстъпено или заграбено , построиха само вериги бакалии които да изнасят печалбите ,,,

    Коментиран от #82

    09:45 28.11.2025

  • 68 Майора

    6 2 Отговор
    Надали в нормална държава щеше да е така , отдавна полицията щеше да налижи глоби и принудително изкара колите от мястото , а ако нямат разрешение организаторите задържани!

    09:46 28.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 нали

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Възраждане":

    протестите бяха заради бюджета и БОЙКО го изтегли ПРОБЛЕМА КЪДЕ Е СЕГА не става ли въпрос за претърсванията на поицията в къщите на тия последните

    09:47 28.11.2025

  • 71 Платени циркаджии

    2 2 Отговор
    Като не могат да съберат хора за протест, ще трябва таратайки да редят...

    09:49 28.11.2025

  • 72 123

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Не бе, космически кораби са:) Аман от разбирачи!
    С плевенска регистрация са два джипа, един бус, един пикап и един лек автомобил. А пикапа е камион колкото ти си грамотен:)

    09:49 28.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "така е":

    Толкова си СЛЯП, че не можеш САМ да се видиш колко ЗАБЛУДЕН СИ❗

    09:50 28.11.2025

  • 75 Хкк

    3 1 Отговор
    Да ги вдигат с репатрака . На тези селя ни да им пишат актове и да си ходят с влако ....

    09:52 28.11.2025

  • 76 Подстрекателят е в началото на "Дондуков

    1 4 Отговор
    Това го прави румен Белята чрез куклата на конци от Величие!😂😂😂

    09:53 28.11.2025

  • 77 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Кабаиванов":

    Кабаселяк знаеш ли къде е центъра на София?За теб е Столица-за мен Роден Град!

    Коментиран от #85, #91

    09:53 28.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Карлос Друсар

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тервел":

    В Пазарджик имаше старозагорски и пловдивски мутри, не пиши глупости

    09:55 28.11.2025

  • 80 павлик кротов

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Павел Костов":

    морозов ли си или друг павлик ЕДНО да ти КАЖА руснаците още не желаят да си идат И ДРАПАТ ДА ОСТАНЕ БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ защото на тях само тая валута им остана А след украйна ще дойдат да освобождават руснаци в БЪЛГАРИЯ защото те ни били дали азбуката.НАЛИ БОЙКО ОТТЕГЛИ БЮДЖЕТА КАКЪВ Е СЕГА ПРОБЛЕМА сътачкуват цветарките дето ги развозва шефа им .,но сега е зает и бърка меда в парламента та там си облизва пръстите

    Коментиран от #84

    09:56 28.11.2025

  • 81 Вазелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Бизнес селяндурите и джипкаджиите гладни. Ходете са работите соц парапети и паразити с имоти. Пирамида на алчността и позора. БСП са същите, соц хотелиери с милиони.

    09:56 28.11.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Промяната

    1 1 Отговор
    БОРИСОВ ВЕДНАГА ДА РАЗПОРЕДИ ЗАБРАНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО СТОЛИЧНИТЕ БУЛЕВАРДИ НА КОЛИ ОТ ПРОВИНЦИЯТА ДА СИ СТОЯТ И ДА СИ ГИ КАРАТ ПОСЕЛАТА ТУК НЕНИ ТРЯБВАТ И НЕГИ ИСКАМЕ СТОИТЕСИ ПОСЕЛАТА

    Коментиран от #110

    09:57 28.11.2025

  • 84 За България

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "павлик кротов":

    Много моля. Азбуката е българска писменост. И руската империалистическа пропаганда тук не минава.

    09:58 28.11.2025

  • 85 Кабаиванов

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Последния Софиянец":

    😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    10:00 28.11.2025

  • 86 Прошко

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Преди":

    Да.На вИличие били шушумигите.Къде е жандармерията,качулките?Бой до посиняване и после в Белене за по месец.

    10:00 28.11.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 само да попитам чaлгoпитеците

    1 0 Отговор
    За това ли скачахте преди 5 години? По-добре ли живеете сега? По предвидимо?

    10:02 28.11.2025

  • 91 Защо, бе.

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Последния Софиянец":

    Ленко Кабаиванов, триеш невинни коментари? За всички тук е ясно кой си, какъв си, какво и къде заработваш🤗

    10:02 28.11.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Да те светна

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Селянин":

    Мигранти-няма!Излови ги оня Златанов! Sи Ганите,които виждаш са от Северозападо а наркоманите- от цяла БГ

    10:05 28.11.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Столичанин

    1 2 Отговор

    До коментар #92 от "аве":

    Така е!Родени сме в София а не в Горно Нанадолнище!

    Коментиран от #108

    10:09 28.11.2025

  • 97 Оооо

    0 2 Отговор

    До коментар #82 от "димитър дончев":

    Стига глупости, китните български села
    Заводи ,консервни фабрики,БТ, БГА, блокове в Аец ,корабостроителница,ботуша ли развали ?

    10:10 28.11.2025

  • 98 така де

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Радев":

    наш президент Генерала наш като в песента се надаше пусин да си изпълни обещанието и да нападне БЪЛГАРИЯ след украйна Та като влезнем във война да изкара още 2 мандата по путински заради военно положение .Тоя не само прилича на бай тошо,но може и да ни направи 16 република Нали уж не беше съгласен с бюджета И СЕГА КАТО ГО ОТТЕГЛИ БОЙКО с кво не е съгласен ЛЕВ НАСИЛА КАТО 44 да дойдат руснаците и да изнесат банките щото боташ ни е малък подарък

    Коментиран от #101

    10:10 28.11.2025

  • 99 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Последния Софиянец":

    Грешиш - тия купуват ново строителство 45кв апартаментче в Манастирски ливади или Младост.

    Коментиран от #103

    10:12 28.11.2025

  • 100 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #93 от "Тц,":

    Само да не попадне на Синът ми.......че тогава 3 часовникарски бригади-няма да го съберат!

    Коментиран от #104

    10:14 28.11.2025

  • 101 е така де

    1 2 Отговор

    До коментар #98 от "така де":

    Дори Решетников оше 2016 година си призна пред Коритаров, че Радев ще изиграе значителна роля в изваждането на България от ЕС и НАТО и сближаването и отново с руския свят.

    10:14 28.11.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 хахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #99 от "таксиджия 🚖":

    Така е....купуват за по 2500€ кв.м и продават къщи и ниви за без пари,теглят луди заеми и стават вечните длъжници само и само да се хвалят,че живеят в София!Много от тия им иззеха килерониерите от Банките и сега просят по родните си места!Кво да правиш?!Евтини на брашното-скъпи на триците......"Столичани в повече!"

    10:18 28.11.2025

  • 104 Научи

    1 1 Отговор

    До коментар #100 от "Последния Софиянец":

    правописа, бе!

    10:18 28.11.2025

  • 105 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Хахахахаааа":

    КабаГайдаров е Баща ти!

    Коментиран от #109

    10:19 28.11.2025

  • 106 Ватманяк

    0 0 Отговор
    Гледайте само канал 3 и Евроком

    10:23 28.11.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 мдаа

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Столичанин":

    Само много изпаднал провинциалист може да се гордее, че е роден в София. Умните хора знаят, че мястото, в което си роден, не ти придава нито едно положително качество, просто е място на раждане и нищо повече. Най-големите умове на България не са раждани в София с много малко изключения.

    10:25 28.11.2025

  • 109 Знаем

    0 1 Отговор

    До коментар #105 от "Последния Софиянец":

    те кой си хаха! Я си срещи перчема 🤗

    Коментиран от #112

    10:26 28.11.2025

  • 110 Милен

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Промяната":

    Добро предложение другарьо, най-добре да направим една ограда около София, за да може софиянци на спокойствие да си обикалят в града, а не да се размотават из провинцията и да развалят спокойствието на останалите хора.

    10:28 28.11.2025

  • 111 Тилев

    1 0 Отговор
    Включете на "БНТ2" в момента дават на живо предаване от НС а отгоре има надпис:"Костенурките нинджа-нова мутация"!!!!!!!!!!!!

    10:28 28.11.2025

  • 112 Среши

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "Знаем":

    а не срещи

    10:30 28.11.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Столичанин

    1 0 Отговор
    "Само много изпаднал провинциалист може да се гордее, че е роден в София. Умните хора знаят, че мястото, в което си роден, не ти придава нито едно положително качество, просто е място на раждане и нищо повече."...........
    Само с това твое изявление и на всеки човек му става ясно колко си "начетен" и "образован"!
    Аман от такива като Теб!

    10:33 28.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове