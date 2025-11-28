Извънредна ситуация: Джипове на членове и симпатизанти от "Величие" блокираха бул. "Дондуков" в София ВИДЕО

Джипове с плевенска регистрация блокираха бул. "Дондуков" при Операта. Цялото движение е блокирано. Образувала се е опашка от десетки трамваи в двете посоки. Има и огромно задръстване, съобщи Tribune.bg.

Колите са много тежки и дошлите репатраци не могат да ги вдигнат. На мястото има засилено полицейско присъствие.

Симпатизанти и представители на партия "Величие" блокираха центъра на столицата тази сутрин. Демонстрацията обхвана ключовия район на т.нар. "Триъгълник на властта", където движението беше временно преустановено.

По информация на NOVA, участниците в протеста са използвали тактиката на "развалените автомобили". Част от колите на протестиращите са спрели на пътното платно, като шофьорите са заявили, че са получили техническа неизправност.

Основното искане на недоволните граждани е незабавната оставка на правителството. Протестиращите уточняват, че действията им не са провокирани единствено от параметрите на Бюджет 2026, а са насочени срещу цялостната политика на кабинета.

Очаква се блокадата да бъде вдигната скоро, тъй като част от автомобилите вече са започнали да се изтеглят от района.

Напрежението в центъра на София е продължение на масовите протести от сряда вечер, когато хиляди граждани се събраха пред сградите на властта. Ситуацията се изостри допълнително след новината, че правителството е оттеглило проектобюджета за 2026 година.

Според правилника на Народното събрание, тъй като финансовата рамка вече е преминала първо гласуване, нейното оттегляне може да се случи единствено с решение на парламента. Тази процедура се очертава като водеща тема в днешния пленарен ден.

Междувременно от БСП заявиха, че ще преосмислят участието си в управляващата коалиция. Социалистите изразиха опасения, че преразглеждането на бюджета може да застраши планираното увеличение на пенсиите и майчинските, които са сред основните им приоритети.

От МВР към момента не дават допълнителна информация.

Очаквайте подробности!