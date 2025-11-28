Димитър Ганев: Най-големият проблем пред българите през последните две години се казва цени

Протестите не са свързани само с бюджета. Но това е начало на нов етап от живота на страната. Това мнение изрази политическият анализатор Андрей Райчев в предаването "Денят започва" по БНТ, цитиран от novini.bg.

Докато еврото беше в центъра на проблематиката - ПП-ДБ не искаха да влизат в тоя филм, защото са "за" еврото. Сега отпадна този фактор и те свободно могат да се съчетават с другите елементи на опозиция, с които са несъвместими. Главният друг фактор е войната в Украйна, там върви към оправяне. И става възможно невъзможното преди това - съединяването на две несъвместими опозиции. По въпроса за това управление те (ПП-ДБ и "Възраждане") не са в скандал. Борисов разбира сериозността на положението и започна да се отмества. Но г-н Пеевски започва ре-контра. Може да последват още протести. А протестите водят до падане на властта, добави още Райчев.

Протестът в сряда коментира и журналистът Веселин Стойнев, който също е бил на място.

"Имаше страшно много млади хора. Това бяха едни красиви млади хора от цялата страна. За пръв път виждаме работодатели да протестират открито на такъв гражданско-политически протест. ПП-ДБ в лицето на техните лидери - Асен Василев и Ивайло Мирчев, успяха да се слеят и да ръководят протеста, включително да го предпазят от ескалация. Този протест и с победата си накрая - оттеглянето на бюджета се зареди с енергия, че ако му се отдаде нов повод, много лесно би се презаредила", посочи Стойнев.

Има трупане на социално напрежение от месеци. Ние го видяхме да се излива няколко пъти - протестите за еврото и за Благомир Коцев, смята Димитър Ганев.

Властта успяваше да играе много балансираща роля. Казваше - ние сме с ПП-ДБ за еврото и общ фронт срещу "Възраждане". От друга страна Борисов държеше баланс с "Възраждане" като негласуваше имунитети на техни депутати. Борисов се старееше през цялото време да не обединява тези необединими неща в общ фронт. Това, което се случи онзи ден, беше качествено различна ситуация от тази гледна точка. Субекти, които не могат да калибрират помежду си, застанаха един до друг. Борисов видя тази ситуация. Вчера беше направен опит да се даде заден, да се даде глътка въздух, каза още той.

На властта и трябват още 15 дни да влезем в сезона на коледните празници и да можем да преместим догодина. Тогава идва по-сериозният проблем. Най-големият проблем пред българите през последните две години се казва цени. Влизаме в най-лошия сезон и властта трябва да бъде концентрирана в тази посока. Трябва да внимават да не се запали искрата на недоволство, свързана със социално-икономическото положение на страната. В момента нивата на социална и икономическа тревожност са най-високи от последните две години и половина насам, допълни още Ганев.