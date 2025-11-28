Димитър Ганев: Най-големият проблем пред българите през последните две години се казва цени

Протестите не са свързани само с бюджета. Но това е начало на нов етап от живота на страната. Това мнение изрази политическият анализатор Андрей Райчев в предаването "Денят започва" по БНТ, цитиран от novini.bg.
Докато еврото беше в центъра на проблематиката - ПП-ДБ не искаха да влизат в тоя филм, защото са "за" еврото. Сега отпадна този фактор и те свободно могат да се съчетават с другите елементи на опозиция, с които са несъвместими. Главният друг фактор е войната в Украйна, там върви към оправяне. И става възможно невъзможното преди това - съединяването на две несъвместими опозиции. По въпроса за това управление те (ПП-ДБ и "Възраждане") не са в скандал. Борисов разбира сериозността на положението и започна да се отмества. Но г-н Пеевски започва ре-контра. Може да последват още протести. А протестите водят до падане на властта, добави още Райчев.
Протестът в сряда коментира и журналистът Веселин Стойнев, който също е бил на място.
"Имаше страшно много млади хора. Това бяха едни красиви млади хора от цялата страна. За пръв път виждаме работодатели да протестират открито на такъв гражданско-политически протест. ПП-ДБ в лицето на техните лидери - Асен Василев и Ивайло Мирчев, успяха да се слеят и да ръководят протеста, включително да го предпазят от ескалация. Този протест и с победата си накрая - оттеглянето на бюджета се зареди с енергия, че ако му се отдаде нов повод, много лесно би се презаредила", посочи Стойнев.
Има трупане на социално напрежение от месеци. Ние го видяхме да се излива няколко пъти - протестите за еврото и за Благомир Коцев, смята Димитър Ганев.
Властта успяваше да играе много балансираща роля. Казваше - ние сме с ПП-ДБ за еврото и общ фронт срещу "Възраждане". От друга страна Борисов държеше баланс с "Възраждане" като негласуваше имунитети на техни депутати. Борисов се старееше през цялото време да не обединява тези необединими неща в общ фронт. Това, което се случи онзи ден, беше качествено различна ситуация от тази гледна точка. Субекти, които не могат да калибрират помежду си, застанаха един до друг. Борисов видя тази ситуация. Вчера беше направен опит да се даде заден, да се даде глътка въздух, каза още той.
На властта и трябват още 15 дни да влезем в сезона на коледните празници и да можем да преместим догодина. Тогава идва по-сериозният проблем. Най-големият проблем пред българите през последните две години се казва цени. Влизаме в най-лошия сезон и властта трябва да бъде концентрирана в тази посока. Трябва да внимават да не се запали искрата на недоволство, свързана със социално-икономическото положение на страната. В момента нивата на социална и икономическа тревожност са най-високи от последните две години и половина насам, допълни още Ганев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
10:13 28.11.2025
2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
10:13 28.11.2025
3 Вашето мнение
10:15 28.11.2025
4 Не сте прав господин
Ако се информирате конете за надбягване не рупат трева А им се дава зоб.
10:15 28.11.2025
5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Коментиран от #12
10:16 28.11.2025
6 Скъпо ли
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Скъпо е нещо което не можеш да си купиш с малко пари.
Значи ако имаш лев или евро и каквато и да е валута не е скъпо.
Работи и печели.
Коментиран от #9
10:16 28.11.2025
7 И ти започна
10:17 28.11.2025
8 Зимата на Българското Недоволство
Не може да влезеш в магазина, да купиш 4/5 неща и да платиш 99лв.,?
Протестите са началото на краят на мутренското/мафиотското управление на ГЕРБ, БСП, ИТН, ДПС .
10:18 28.11.2025
9 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #6 от "Скъпо ли":"Работихме много,
работим от сутрин до здрач.
Но хлябът е малко,.
но хлябът не стига, деца!"
Писано е преди век,
но сякаш е писано днес‼️
Робовладелците биха искали да им плащаме , че им работим‼️
Коментиран от #10
10:19 28.11.2025
10 Лесно е
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Ставаш робовладелец.
Коментиран от #15
10:21 28.11.2025
11 мечо
10:21 28.11.2025
12 койдазнай
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Цените се вдигат, заради дълговете, които взема правителството. Просто раздават пари, които не са спечелени и така надуват инфлацията. Точно за това се вдигат цените на услугите и българските стоки, без конкуренция от вън, а на вносните цените не са мръднали.
Коментиран от #17
10:26 28.11.2025
13 Дориана
10:27 28.11.2025
14 Какво става пред
Гледайте канал 3
10:27 28.11.2025
15 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #10 от "Лесно е":Лесно е за хората без съвест и морал❗
Както е лесно за пишещите БЕЗ НИК , да ръсят мозАк БЕЗ да го ИМАТ❗
10:27 28.11.2025
16 ТИЯ ЦЕНИ СА ОТ РАБОТАТА НА
10:28 28.11.2025
17 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #12 от "койдазнай":Ами МАЙНЕЗНАЙш ❗
И цените на вносните стоки отдавна са ×2 , че и ×3❗
10:31 28.11.2025
18 Не са
Коментиран от #20, #21
10:31 28.11.2025
19 икономист
10:31 28.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Това Измирлиев преди век
До коментар #18 от "Не са":ДЕПУТАТ
Депутат! Депутат!
То е чудо занаят! –
Спиш и дремеш си рахат,
а омръзне ли ти, брат,
станеш – взимаш важна поза,
понапсуваш този-онзи
и си дремнеш пак благат,
верен на дълга си свят…
Депутат! Депутат!
Мил и сладък занаят –
чест, пари, имунитет,
в трена – без пари билет,
а на всичко туй отгоре,
щом от скука се умориш,
хайде, братко, във Париж
на държавен гръб вървиш…
Депутат! Депутат!
Щом закъсаш, мили брат,
сам приготвиш си проект
с някой подпис за ефект,
а след тоя жест велик
гюндулукът ти за миг
ето го увеличен
с двеста левчета на ден!
Депутат! Депутат!
Туй е божа благодат!
Без усилия и мъка
сам нареждаш си айлъка!
Не ти трябват мини златни,
нито сделки неприятни –
цялата хазна пред теб
чака като топъл хлеб!
10:34 28.11.2025