Димитър Ганев: Най-големият проблем пред българите през последните две години се казва цени

28 Ноември, 2025 10:09 508 21

Може да последват още протести. А протестите водят до падане на властта, добави и социологът Андрей Райчев

Димитър Ганев: Най-големият проблем пред българите през последните две години се казва цени - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Протестите не са свързани само с бюджета. Но това е начало на нов етап от живота на страната. Това мнение изрази политическият анализатор Андрей Райчев в предаването "Денят започва" по БНТ, цитиран от novini.bg.

Докато еврото беше в центъра на проблематиката - ПП-ДБ не искаха да влизат в тоя филм, защото са "за" еврото. Сега отпадна този фактор и те свободно могат да се съчетават с другите елементи на опозиция, с които са несъвместими. Главният друг фактор е войната в Украйна, там върви към оправяне. И става възможно невъзможното преди това - съединяването на две несъвместими опозиции. По въпроса за това управление те (ПП-ДБ и "Възраждане") не са в скандал. Борисов разбира сериозността на положението и започна да се отмества. Но г-н Пеевски започва ре-контра. Може да последват още протести. А протестите водят до падане на властта, добави още Райчев.

Протестът в сряда коментира и журналистът Веселин Стойнев, който също е бил на място.

"Имаше страшно много млади хора. Това бяха едни красиви млади хора от цялата страна. За пръв път виждаме работодатели да протестират открито на такъв гражданско-политически протест. ПП-ДБ в лицето на техните лидери - Асен Василев и Ивайло Мирчев, успяха да се слеят и да ръководят протеста, включително да го предпазят от ескалация. Този протест и с победата си накрая - оттеглянето на бюджета се зареди с енергия, че ако му се отдаде нов повод, много лесно би се презаредила", посочи Стойнев.

Има трупане на социално напрежение от месеци. Ние го видяхме да се излива няколко пъти - протестите за еврото и за Благомир Коцев, смята Димитър Ганев.

Властта успяваше да играе много балансираща роля. Казваше - ние сме с ПП-ДБ за еврото и общ фронт срещу "Възраждане". От друга страна Борисов държеше баланс с "Възраждане" като негласуваше имунитети на техни депутати. Борисов се старееше през цялото време да не обединява тези необединими неща в общ фронт. Това, което се случи онзи ден, беше качествено различна ситуация от тази гледна точка. Субекти, които не могат да калибрират помежду си, застанаха един до друг. Борисов видя тази ситуация. Вчера беше направен опит да се даде заден, да се даде глътка въздух, каза още той.

На властта и трябват още 15 дни да влезем в сезона на коледните празници и да можем да преместим догодина. Тогава идва по-сериозният проблем. Най-големият проблем пред българите през последните две години се казва цени. Влизаме в най-лошия сезон и властта трябва да бъде концентрирана в тази посока. Трябва да внимават да не се запали искрата на недоволство, свързана със социално-икономическото положение на страната. В момента нивата на социална и икономическа тревожност са най-високи от последните две години и половина насам, допълни още Ганев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    За да е евтино трябваше да запазим лева.В еврозоната е скъпо.

    Коментиран от #6

    10:13 28.11.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 0 Отговор
    Не ЦЕНИТЕ са проблема , а ДОХОДИТЕ‼️

    10:13 28.11.2025

  • 3 Вашето мнение

    2 0 Отговор
    След месец нанаю тицин ще прекръсти улицата на к@нефите на украйна, боци и шиши ще станат тръмписти, а късите крачета на асенчо ще заприпкат в скута Му.

    10:15 28.11.2025

  • 4 Не сте прав господин

    4 0 Отговор
    Ганев..... Най-големият проблем на всички европейци е двуцифреният пакет санкции и едни управляващи същества в Брюксел които ни карат да рупаме зелена трева пардон енергия.
    Ако се информирате конете за надбягване не рупат трева А им се дава зоб.

    10:15 28.11.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор
    Ганев-че, нямаме проблем да плащаме по 3 лв за бензин или дизел, ако получаваме по 5 ОООлв заплата‼️

    Коментиран от #12

    10:16 28.11.2025

  • 6 Скъпо ли

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Скъпо е нещо което не можеш да си купиш с малко пари.
    Значи ако имаш лев или евро и каквато и да е валута не е скъпо.
    Работи и печели.

    Коментиран от #9

    10:16 28.11.2025

  • 7 И ти започна

    3 0 Отговор
    Да обръщаш позата лакътната. А беше така добър и учтив към шиша и тууупа.

    10:17 28.11.2025

  • 8 Зимата на Българското Недоволство

    4 0 Отговор
    едва започва.

    Не може да влезеш в магазина, да купиш 4/5 неща и да платиш 99лв.,?

    Протестите са началото на краят на мутренското/мафиотското управление на ГЕРБ, БСП, ИТН, ДПС .

    10:18 28.11.2025

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Скъпо ли":

    "Работихме много,
    работим от сутрин до здрач.
    Но хлябът е малко,.
    но хлябът не стига, деца!"

    Писано е преди век,
    но сякаш е писано днес‼️

    Робовладелците биха искали да им плащаме , че им работим‼️

    Коментиран от #10

    10:19 28.11.2025

  • 10 Лесно е

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Ставаш робовладелец.

    Коментиран от #15

    10:21 28.11.2025

  • 11 мечо

    0 1 Отговор
    цените се овеличават но и заплатите разтат зашто говориш против парвителството плешивец кои ти плати мафиата ппдб неискаш хората да живеият добре

    10:21 28.11.2025

  • 12 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Цените се вдигат, заради дълговете, които взема правителството. Просто раздават пари, които не са спечелени и така надуват инфлацията. Точно за това се вдигат цените на услугите и българските стоки, без конкуренция от вън, а на вносните цените не са мръднали.

    Коментиран от #17

    10:26 28.11.2025

  • 13 Дориана

    0 0 Отговор
    Това изобщо не е вярно, най- големия проблем за България са кражбите и корупцията която се казва коалиция Магнитски.

    10:27 28.11.2025

  • 14 Какво става пред

    0 0 Отговор
    Народното събрание?
    Гледайте канал 3

    10:27 28.11.2025

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Лесно е":

    Лесно е за хората без съвест и морал❗
    Както е лесно за пишещите БЕЗ НИК , да ръсят мозАк БЕЗ да го ИМАТ❗

    10:27 28.11.2025

  • 16 ТИЯ ЦЕНИ СА ОТ РАБОТАТА НА

    0 0 Отговор
    НОВАТА СГЛОБКА ГЕРБ-ДПС-БСП-ИТН. НЕ СА ОТ 2 ГОДИНИ.

    10:28 28.11.2025

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "койдазнай":

    Ами МАЙНЕЗНАЙш ❗
    И цените на вносните стоки отдавна са ×2 , че и ×3❗

    10:31 28.11.2025

  • 18 Не са

    1 0 Отговор
    Само цените,а и някои от тия 240 народни х-а-т-т-ика некадърни

    Коментиран от #20, #21

    10:31 28.11.2025

  • 19 икономист

    0 0 Отговор
    Чрез цените буквално крадат от народа ,защото събират повече ДДС .Политиците не ги бърка , те вземат високи заплати , а през уйкенда живеят в чужбина , където са им имотите .Тотален грабеж на хората .

    10:31 28.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Това Измирлиев преди век

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Не са":

    ДЕПУТАТ

    Депутат! Депутат!
    То е чудо занаят! –
    Спиш и дремеш си рахат,
    а омръзне ли ти, брат,
    станеш – взимаш важна поза,
    понапсуваш този-онзи
    и си дремнеш пак благат,
    верен на дълга си свят…
    Депутат! Депутат!
    Мил и сладък занаят –
    чест, пари, имунитет,
    в трена – без пари билет,
    а на всичко туй отгоре,
    щом от скука се умориш,
    хайде, братко, във Париж
    на държавен гръб вървиш…
    Депутат! Депутат!
    Щом закъсаш, мили брат,
    сам приготвиш си проект
    с някой подпис за ефект,
    а след тоя жест велик
    гюндулукът ти за миг
    ето го увеличен
    с двеста левчета на ден!
    Депутат! Депутат!
    Туй е божа благодат!
    Без усилия и мъка
    сам нареждаш си айлъка!
    Не ти трябват мини златни,
    нито сделки неприятни –
    цялата хазна пред теб
    чака като топъл хлеб!

    10:34 28.11.2025

