Бойко Борисов: Има три варианта за бюджета. Ще бъдат преработени разходната и приходната част

28 Ноември, 2025 14:56

ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент", от 2% вноска за фонд "Пенсии" и ще предложат процентът да е един. Няма да се въвежда и Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО), заяви на брифинг в парламента лидерът на ГЕРБ

Бойко Борисов: Има три варианта за бюджета. Ще бъдат преработени разходната и приходната част - 1
Снимка: Нова телевизия
ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент", от 2% вноска за фонд "Пенсии" и ще предложат процентът да е един. Няма да се въвежда и Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО), заяви на брифинг в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предават от БТА.

Коментарите си той направи, след като по-рано днес финансовият министър Теменужка Петкова обяви, че тристранният диалог е възстановен, а следващата седмица ще бъдат обсъдени конкретните мерки с бизнеса и синдикатите.

Считайте, че този бюджет е изтеглен, не се проведе вчера бюджетна комисия и нищо няма да се случи, докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии, каза Борисов.

По думите му има три варианта за бюджета, ще бъдат преработени разходната и приходната част.

Първата възможност е бюджетът да бъде изтеглен и процедурата да започне отначало. Втори вариант – ако се разберем със синдикатите, работодателите - аз съм твърдо убеден, че ще стане, защото ще отстъпим от това, което не ми харесваше – данък "дивидент", вдигане на пенсионната вноска на 2%, мисля, че ще стане 1%, но да минат срещите, поиска Борисов. Във вторник всички страни се очаквало да предложат своите варианти. Но ние, така или иначе, ще направим отстъпки, мисля, че ще убедим и другите партии, и тогава се събира бюджетна комисия, вече е минало и първото четене, и в много кратък срок тези предложения, под които сме се описали всички, ще влязат и ще можем да финализираме годината с приет бюджет, обясни процедурата бившият премиер. Ако не стане, се отива на третия вариант – предлага се законопроект за т.нар удължителен бюджет, за да може от 1 януари все пак хората да си получават пенсиите и заплатите. Аз предпочитам да има редовен бюджет, подчерта председателят на ГЕРБ. Внесеният вече бюджет няма да бъде гласуван от депутатите на ГЕРБ.

На въпрос защо доскоро министрите, управляващите, обясняваха, че това е единственият възможен бюджет, и сега се оказва, че има алтернатива, Борисов уточни, че това е единствено възможен бюджет в рамките на тази коалиция, но е станало ясно, че бизнесът и други, не са съгласни с него. По думите му АИКБ са направили протеста на "Продължаваме промяната-Демократична България" и те няма защо да се хвалят. "Даже сутринта ги слушах с Божидар Божанов кой ме е дръпнал за ушичките. Тези хора стават и лягат с мен“, коментира Бойко Борисов. "Дойде министър, който каза, че Петков (Кирил) и Божанов го плашат, защото не им давал поръчка за 600 милиона. Да дойдат да ме пипат по ушичките и Божанов, и Мирчев, да ми хванат единият - едното ушенце, другият – другото, и да видят резултатът какъв ще бъде, защото съм страхлив, според тях“, продължи той.

На въпрос за концесията на спортния тотализатор, която се предлага в проектобюджета чрез преходни и заключителни разпоредби, отговори, че е готов да се откаже от всички концесии. Но подчерта, че 44 млрд. лв. са влизали и излизали като оборот в хазартния бизнес в България за тази година. Отчетената законно в НАП печалба от хазартна дейност е 2 млрд. лв., т.е. два милиарда са извадени от джобовете на българи и българки, които играят хазарт. В същото време единственото държавно дружество в този хазарт печели едва 70 млн. лв. Не е ли по-редно да се даде на някой частник, попита бившият премиер.

Борисов не отрече за напрежение с партньорите от БСП по отношение на бюджета във връзка с вчерашното изявление на председателя на партията и на "БСП-Обединена левица“ Атанас Зафиров. Събрали сме се две десни партии и две крайно леви, коментира Борисов. И уточни, че спорът е от първия ден – те искат да се взима от богатите и да се дава на бедните, ГЕРБ, като дясна партия, искат бизнесът, тези, които произвеждат благата, да се чувстват щастливи. Направихме компромиси, но видяхте до какво доведоха – АИКБ, други работодатели, не се съгласиха с този компромис и аз отново се върнах позицията, която имах 20 години, посочи Борисов. ДПС, по думите му, искали колкото може хората да получават повече.

Бойко Борисов уточни, че уважава Зафиров и вчера сутринта той е бил в неговия кабинет заедно с Кирил Добрев, Драгомир Стойнев, така че всичко, за което говори, те са го чули. Всяка партия говори на своите избиратели, не съм склонен на загубя моите за това да накажа бизнеса, изтъкна лидерът на ГЕРБ. И припомни, че БСП са получили т.нар. швейцарско правило, повишаване на пенсиите и не може само той да прави компромиси. Борисов поясни, че на вчерашната среща са се разбрали всеки да си защитава позицията. Коалицията е толкова разклатена от първия ден на създаването, че изглежда страшно стабилна, коментира лидерът на ГЕРБ.


България
  • 1 таксиджия 🚖

    9 5 Отговор
    БСП напуска коалицията, а Вазелин Михайлов влиза! В замяна, повдигнатите обвинения и запори на имоти биват свалени. Измамникът отърва затвора.

    Коментиран от #4, #16

    14:58 28.11.2025

  • 2 Бюджет за милиарди

    23 2 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    Коментиран от #45

    14:59 28.11.2025

  • 3 Разходната част

    19 2 Отговор
    Министри депутати семейства любовници и т.н

    15:00 28.11.2025

  • 4 Роберт ДеНиро жега

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    Това пръв го каза Киру търновеца оригинала в Патреона

    15:00 28.11.2025

  • 5 Капитан Крийч

    15 2 Отговор
    Пак работещите ще го отнесат.

    15:00 28.11.2025

  • 6 До като не изхвърлим двете прасета

    29 2 Отговор
    Борисов и Пеевски нищо не сме свършили народа, десетилетия се оставяме да ни ограбват. Вдига ме се, изхвърляме ги и държавата да заработва с качествени хора. А не като онази вечер, скачаме на дребно за един бюджет, а крадците си оставят в парламента. Нима очакваме Пеевски да свърши някаква работа за народа, трябва да сме или много наивни и тъпи или много страхливи

    Коментиран от #9, #17, #48

    15:00 28.11.2025

  • 7 Лост

    21 2 Отговор
    Бойко въртиопашков,вариантите и диалогов.А,защо да не са 4 ,5 и така нататък.Нали до вчера беше единсвен и най-добър?

    15:01 28.11.2025

  • 8 Лицемери

    14 3 Отговор
    Софтуерът трябва да се въведе. Трябва да има отчетност и да се изкара на светло всеки сив лев! Хванете парите на мафията. Има толкова много пари които могат да бъдат прибрани обратно в държавата. Но никой не се наема да го направи! Напротив, институции даже полагат. Нито лев на държавен служител, който спомага за развитието на корупцията и опазването на политико-икономипеската мафия. Никакво увеличение на заплатите на хора, които работят срещу своя народ и държава и пазят корумпирания октопод и олигарсите.

    Коментиран от #56

    15:02 28.11.2025

  • 9 И ДА ЗНАЕТЕ

    17 2 Отговор

    До коментар #6 от "До като не изхвърлим двете прасета":

    ДОЙДАТ ЛИ ИЗБОРИ, ГЛАСУВАНЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

    Коментиран от #14

    15:03 28.11.2025

  • 10 пешо

    12 1 Отговор
    решението е да теглите 15 милиарда заем да покриете разходите , на бедните пенсионери по 120 а за полицай 400 лв.

    15:04 28.11.2025

  • 11 хаберих

    7 2 Отговор
    - Скъпа, за Коледа ще ти купя ушанка!
    - Това пък от какъв зор е?
    - Да не ти мръзнат ушите, когато ровиш нощем из хладилника

    15:04 28.11.2025

  • 12 Казуар

    5 1 Отговор
    Комундето Стойнев каза няколко пъти, че опозицията е излишна.

    15:05 28.11.2025

  • 13 Анонимен

    13 1 Отговор
    Т.е. все пак Боко е решил да вдига данъците. В Понеделник на протест. Не се живее вече.

    15:05 28.11.2025

  • 14 Съгласен

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "И ДА ЗНАЕТЕ":

    Но само за грамотните
    Лесно е!
    Преди гласуване си пишеш трите имена и ЕГН то собственоръчно!

    15:05 28.11.2025

  • 15 Гост

    8 1 Отговор
    Най-големия СРАМ в цялата история на България.....

    Коментиран от #31

    15:05 28.11.2025

  • 16 хе хе

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    До падането на сглобката остана още малко. "Величие" няма да се поддадат на шантажа.

    Коментиран от #33

    15:07 28.11.2025

  • 17 Абсолютно правилно

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "До като не изхвърлим двете прасета":

    И следващите като дойдат им се дават 6 месеци или година да се види какво и как ще го свършат, не да чакаме с десетилетия едни малоумни мутри да обират десетки милиарди и да правят финансовимускулина наш гръб. Като не стават, излизаме на улицата и ги изхвърляме и тях. Понеже само през улицата остана единствения начин да осъществява народа някакъв контрол и да бъде чут, правомощията ни отдавна са изети.
    Борбата продължава до като не ги разкараме. С избори не става вече, също и да чакаме назначени хора от тях да ги разследват, камо ли да ги осъдят ехективно

    15:07 28.11.2025

  • 18 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 1 Отговор
    КАТО ВЪРНЕШ ЧУВАЛИТЕ С КЕША
    ЩЕ ИМА ПАРИ ЗА "ХОРАТА".

    15:08 28.11.2025

  • 19 Пълна бутафория

    3 1 Отговор
    ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент", от 2% вноска за фонд "Пенсии" и ще предложат процентът да е един. Няма да се въвежда и Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО), заяви на брифинг в парламента лидерът на ГЕРБ

    Коментиран от #32

    15:08 28.11.2025

  • 20 Господи!

    8 2 Отговор
    Слез на Земята, ела в злочестата ни държавица да "преработиш" този долен, мръсен, гаден, нагъл и неграмотен селяндур, престъпник от подземния свят, който ограби, съсипа и срути България! И гледай така да го "преработиш", че да не мръдне!

    Коментиран от #44

    15:09 28.11.2025

  • 21 Боко съм , има четири варианта !!!!!

    7 1 Отговор
    Четвъртия е ако крадем по малко , ще има пари за всичко и първите три .....ОТПАДАТ

    15:10 28.11.2025

  • 22 Зафиров

    6 0 Отговор
    заедно с Кирил Добрев, Драгомир Стойнев са заявили че ще свалят гащи за пореден път ... БСП-ОЛ ще са предатели до дупка

    15:11 28.11.2025

  • 23 Новак

    10 1 Отговор
    Бойко Борисов: Има три варианта за бюджета:
    1 - Бюджетът е за мен;
    2 - Бюджетът е за Делян;
    3 - Делян дели с мен.

    15:11 28.11.2025

  • 24 ГЕРБаджийска свиня майка

    11 2 Отговор
    Не пипай данъците! Или да се премахнат данъците под определена черта, както е в Англия! Пипнете мръсните пари на мафията, хотелите и , апартаментите им в Малта и Дубай, джипките им, майнасите им, яхтите им, чекмеджета им. Защо продължавате да тормозите обикновените хора.

    15:12 28.11.2025

  • 25 Хасковски каунь

    4 2 Отговор
    ТОЙ ТОЙ ТОЙ ТОЙ.....
    Само ТОЙ. Сичко ТОЙ

    15:13 28.11.2025

  • 26 Колко са българите

    6 0 Отговор
    Които плащат данък "дивидент" ? Колко е бройката им ? А? За тях ли ще мислим дето са 1 на 20 000

    15:13 28.11.2025

  • 27 тикво,тикво

    9 2 Отговор
    приключи курса.Добута държавата до най- мизерната кочина в европа, и сега пусна прасето вътре. Ще ви се такова таковата и на двамата.

    15:14 28.11.2025

  • 28 Фибата

    5 2 Отговор
    ППДБ са живи или някой ги брои за живи, но само ако близо до Борисов или до припадък повтарят името му. Жалкари!

    15:14 28.11.2025

  • 29 защото съм страхлив, според тях....

    6 1 Отговор
    Не страхлив, а изключително страхлив! И подъл....

    15:15 28.11.2025

  • 30 фкнетр

    5 1 Отговор
    Тоя от 2009 г до днес хем ограби България и българите, хем си разиграва пиеските. Напълни си чекмеджетата с милиарди и евро и злато, и любовниците си напълни и сега с накупените мисирки си разиграва пиеските и продължава да се оглежда какво да изпюска. А папките с далаверите ги държи ДПС - Шишко и където им каже натам въргалят българите. Сега искат да изплюскат и тото и Нефтохима и докато не ги ограбят и тях няма да се спрат. Слава на Господ Иисус Христос схемите ги вижда всеки с очите си. Само от Величие успяха днес да им развалят спокоиствието.Другите всичките играят опозиция, ама се оглеждат и те какво ще лапнат, мИрси.

    Коментиран от #40

    15:15 28.11.2025

  • 31 Мостоффф

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    След мавърът от Драгалевци!

    15:17 28.11.2025

  • 32 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пълна бутафория":

    КОЙ МУ ВЯРВА НА ТОЗИ ТЪПАНАР....
    ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА , И АКО ТРЯБВА И СОПИТЕ ЩЕ ПОМАГАТ...
    ТО ИНАЧЕ НЯМА ОПРАВИЯ....
    НЕ СЕ ТЪРПИ ВЕЧЕ...

    15:17 28.11.2025

  • 33 ТЕ СА

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "хе хе":

    ШАНТАЖЪТ ДВУЛИЧИЕ!!!

    15:18 28.11.2025

  • 34 Данко Харсъзина

    1 8 Отговор
    Голям държавник и политик от световна класа.

    Коментиран от #37, #38, #43, #52

    15:18 28.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Борисов ли го даде ?

    4 2 Отговор
    швейцарско правило, повишаване на пенсиите ..... и не можел видиш ли само той да прави компромиси. А да не би пенсионери за ГЕРБ да не са гласували ? Кои си мисли Толупий че са му избирателите? КРИБ ли?

    15:18 28.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Бооооооклук от

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Данко Харсъзина":

    световна класа кажи

    15:20 28.11.2025

  • 39 Боко

    9 1 Отговор
    А кога ще изпратиш на борсата половината държавни кърлежи, милиционерите с пенсия, телк , любовниците на началниците…

    15:21 28.11.2025

  • 40 ХаааХа

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "фкнетр":

    Величие са същия кенеф. Патерица на мафията, бизнес селяндури с яки коли оглеждащи се къде да си спасят парите за още повече.

    15:21 28.11.2025

  • 41 Толупа

    10 1 Отговор
    айдук N1 за всички времена!

    15:21 28.11.2025

  • 42 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    СТРАХЛИВЕЦ и ЛЪЖЕЦ! Кокори пак ще ти дръпне ръчната,но този път такава задне ще ти набие,че ще спреш директно при Бай Ставри-да заместиш Благо!

    Коментиран от #63

    15:22 28.11.2025

  • 43 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Данко Харсъзина":

    ДНЕС ЩЕ МУ СЕ ПОКЛАНЯШ ЛИ ДО ЗЕМЯТА,
    ИЛИ СИ ЗАБРАВИ ВАЗЕЛИНА..????

    15:22 28.11.2025

  • 44 Споко

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Господи!":

    ще прати св. Петър !

    15:26 28.11.2025

  • 45 Промяна Х

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бюджет за милиарди":

    Да се започне от президинството и пенсионираните военни там парламент пълно е с със всякакви лежачи лъжци измамници

    15:26 28.11.2025

  • 46 Плaмeн

    1 3 Отговор
    Сега стана ясно , че от ЕВРОТО има полза - някой от ЕС удари нашите по крадливите ръчичики .
    Иначе нашите хашлаци щяха да приемат поредния крадлив бюджет .

    15:27 28.11.2025

  • 47 Борисов

    6 0 Отговор
    Има три варианта: приход; разход и третят вариянт е ГЕПИ

    15:28 28.11.2025

  • 48 Промяна Х

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "До като не изхвърлим двете прасета":

    Ти си голям изхвърляч Защо лично не и го кажеш в лицето тук не му е мястото И към теб лично ще повече река от мед и злато ли хахахахахаха

    15:28 28.11.2025

  • 49 повишаване на пенсиите....

    6 1 Отговор
    И 80% от пенсионерите под прага, линията на бедност. 36 години атлантически погром. Оставка и да изчезвате

    15:28 28.11.2025

  • 50 Бочко

    1 1 Отговор
    До довечера има много време. Ще изберете четвърти вариант, който ще ви бъде спуснат отгоре,защото сте марионетки…

    15:32 28.11.2025

  • 51 Фалатко

    6 0 Отговор
    Тиквоч , прибирай се вкъщи, че усмърде.

    15:32 28.11.2025

  • 52 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Данко Харсъзина":

    ДНЕС ЩЕ МУ СЕ ПОКЛАНЯШ ЛИ ДО ЗЕМЯТА,
    ИЛИ СИ ЗАБРАВИ ВАЗЕЛИНА..????

    15:32 28.11.2025

  • 53 Шизофреник на 200

    1 0 Отговор
    избирателите му били от КРИБ ..... Невероятна олигофрения верно ама невероятна ...

    Коментиран от #65

    15:34 28.11.2025

  • 54 Наглост ГЕРБерастка

    2 1 Отговор
    Боко, забравил си четвъртия вариант бе, брато! А той еда отидеш на гости на бай Ставри и мургаивте братя там ще ти сцепят дебелия з....к! И това ще се случи, сигурен да си! Както видя, онази вечер българският народ излезе и ще те помете бе, престъпнико СИКаджийски, дето ограби, съсипа и срути държавата ни! Теб те чака съдбата на Кадафито и на Садам Хюсеин! Не е ясно още на кой площад точно ще се случи, но ще се случи, сигурен да си! 20 години грабежи, престъпления, чудовищна корупция, убийства и лъжи! Стига толкова!

    Коментиран от #68

    15:35 28.11.2025

  • 55 Забранете го бре!

    1 0 Отговор
    ( печалба от хазартна дейност е 2 млрд. лв., т.е. два милиарда са извадени от джобовете на българи и българки, които играят хазарт.) .... Борисов какво ни казва в случая че не става много ясно?

    15:36 28.11.2025

  • 56 Промяна Х

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лицемери":

    Знам само че тук всичкият така наречен бизнес е в сивата икономика граби не плаща не въвежда иновации и така 30години

    15:36 28.11.2025

  • 57 Промяна Х

    1 0 Отговор
    Ти си голям изхвърляч Защо лично не и го кажеш в лицето тук не му е мястото И към теб лично ще повече река от мед и злато ли хахахахахаха

    15:37 28.11.2025

  • 58 Изказ на чисто лудТ човек

    1 1 Отговор
    Взаимно изключващи се твърдения... Покъртително е какъв пастет му е в кратуната

    15:38 28.11.2025

  • 59 Тома

    0 1 Отговор
    Винаги когато видя бойчето се сещам какво стана в Симитли

    15:39 28.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Никой

    0 1 Отговор
    Тоя е завършен помияр . Двете леви партии искат да вземат не от бизнеса а от средната класа , за да дадат на " мексиканците " които не работят , но продават гласа си . ГРОБ също не е дясна партия . В българския парламент няма идейно дясна партия . Всички са турлю гювеч.

    15:40 28.11.2025

  • 62 34- и баткянски теляк

    1 1 Отговор
    Ей, нищожество долно и гадно! Я бягай бързо към Банкя! Твоят идол - СИКаджийюският престъпник и неграмотен селяндур тръгнал да пикае в клозета на двора и току-що си смъкнал ципа! Бягай бързо да му удариш един език на спаружената гюдерийка, която освен да пикае, използва и да бърше портрета на началника си - уродливото туловище Дебелян!

    15:40 28.11.2025

  • 63 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Последния Софиянец":

    Василев измамник е осъден отдавна шарлатанин който е за разследване и затвор 42 РОЗОВ ПЕНЬОАР Е ХАХАХАХАХАХАХАХА

    15:41 28.11.2025

  • 64 Те ли верно са му избирателите?

    1 0 Отговор
    Така ли си мисли този пуяк ? (АИКБ, други работодатели, не се съгласиха с този компромис).... ГЕРБ партия на работодателите а? ...... 4% дали тогава трябва да имат? А лъжецо ?

    15:41 28.11.2025

  • 65 избирателите му били от КРИБ ..

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Шизофреник на 200":

    Дефакто признава за корпоративен фалшив вот !!!! Дали се осъзнава?

    15:43 28.11.2025

  • 66 пери

    0 0 Отговор
    Тъй, тъй. Голям гърч се гърчи Бою да се чуди как да се изобразява на много диалогичен, ама и да успее все пак да ни прецака с тоя ялов бюджет. Дано от опозицията да не го оставят на мира, нито него, нито Темерутка.

    15:44 28.11.2025

  • 67 ти ли бе

    1 0 Отговор
    тъпаков неден....

    15:44 28.11.2025

  • 68 Промяна Х

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Наглост ГЕРБерастка":

    ДО ФАКТИ БГ ТУК ОТКРОВЕНИ ЗАПЛАШВАТ ЛИДЕРЪТ НА НАЙ ГОЛЯМАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ПОСТОЯННО ФАКТИ БГ НЕ СТЕ ЛИ ПРЕМИНАЛИ ВСЯКАКВИ ЛИМИТИ

    15:45 28.11.2025

  • 69 Промяна Х

    1 0 Отговор
    Василев измамник е осъден отдавна шарлатанин който е за разследване и затвор 42 РОЗОВ ПЕНЬОАР Е ХАХАХАХАХАХАХАХА

    15:46 28.11.2025

  • 70 Бойчо още ли цъка футболче

    1 0 Отговор
    С телкари от митницата на летището в работното им време ? Отбор ТЕЛК-Банкя ? Не знае ли че са "много болни" тези хора ?

    15:47 28.11.2025

  • 71 до Горски номер 60

    0 0 Отговор
    Грешиш, Горски, много грешиш, щом вярваш, че чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищожество ще напусне това престъпно, корумпирано и просташко правителство от марионетки на Прасето, което уж се "управлява" от печатаря на фаршиви бюлетини Джелязков, чиято жена си построи хотел с водопад за 50 милиона ! Ти луд ли си бе, Горски?! Сакатото нищожество от Учиндол никога няма да напусне кабинета от марионетки на Прасето, никога! Ще крадат до последно, защото този парламент е последният, в който разхождат омразните си на цял народ мутри! Особено простак Хаджи Тошко Африкански с много мръсния и циничен език! Да не говорим за слугинята на Славуца - някаква Плевела, която точно по нареждане на мафията и на Прасето проведе най-кратконто в историята на световния парламентаризъм заседание - саом 36 секунди! И с този резил, с този чутовен резил и срам ще остане в историята жалката чалгарска слугиня Плевела Митова, която винаги носи в чантата си противозъчатъчни, понеже не се знае кога и къде точно на Хаджи Африканския Тошко ще му стане мекия и ще се наложи Плевела да си вдигне краката! Ега ти чалгарските нищожества! Чиста проба нищожества, измамници и предатели!

    15:50 28.11.2025

  • 72 ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент",

    1 0 Отговор
    Щото всички избиратели на ГЕРБ все дивиденти вземали... Ама се пукат от дивиденти

    15:51 28.11.2025

