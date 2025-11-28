Новини
България »
Ренета Инджова: Не беше протест, беше пърформанс

Ренета Инджова: Не беше протест, беше пърформанс

28 Ноември, 2025 17:53 1 320 29

  • ренета инджова-
  • протест-
  • правителство-
  • румен радев

У нас целта на всички политически промени е добавянето на нови участници

Ренета Инджова: Не беше протест, беше пърформанс - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не беше протест, беше пърформанс. Така бившият служебен премиер Ренета Инджова коментира проведените демонстрации срещу бюджета, проведени в сряда, след които управляващите го оттеглиха.

"С цел да може ПП и най-вече основателят на този модел на бюджетиране от последните пет години да бъде вписан. Иска да е един от тези, които са одобрили този бюджет. У нас целта на всички политически промени е добавянето на нови участници", обясни тя пред БНР.

Всякакви неща като отстъпки и добавяния ще бъдат вкарани в употреба. Ще се създаде впечатление за възстановен диалог с тристранката, ще се създадат условия да се смята, че всички вкупом са участници в този бюджет, дори и опозицията, каза Инджова.

"Този бюджет вече не е чисто български. Дълговият проблем виси като Дамоклев меч. Целта е страната ни да се представи добре пред външните кредитори", посочи тя.

Инджова смята, че българските активи на "Лукойл" ще бъдат купени от държавата.

"Същата работа ще се случи и с тотото. Всички заедно – това са капиталът, управляващите, т.е. олигарсите и управляващите, се борят за това техните печалби да не преминават през бюджета и тогава да се преразпределят, защото самите те имат да пълнят партийни каси, имат да създават ресурси", каза още бившият премиер.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с питон.я

    12 9 Отговор
    скутът на пеевски е още топъл от дупето на коки

    Коментиран от #3

    17:59 28.11.2025

  • 2 ФЕЙК- ТУКА ИМА, ТУКА НЯМА

    23 3 Отговор
    Вчера Тиквоний: Оттеглете бюджета! Днес Тиквоний: Няма да оттегляме бюджета!
    Стар номер на Тиквата завещан от дЕдо му: Сутрин каже едно, на обяд - друго, а вечер не е съгласен и с двете!

    Коментиран от #5, #7

    18:01 28.11.2025

  • 3 Прав си!

    19 4 Отговор

    До коментар #1 от "оня с питон.я":

    Булката Борисов и мъжът и Пеевски ще лежат в обща килия. Все пак са семейство. Макар и крадливо.

    18:02 28.11.2025

  • 4 ПРЕДИ ВРЕМЕ ИНДЖОВА

    12 5 Отговор
    Пак прайше комЕнтариНОООО НЕПОЗНАТ ПОСЕТИТЕЛ В БЛОКА И БЕШЕ Я БЛЪСНАЛ ПО СТЪЛБИЩАТА .......

    18:03 28.11.2025

  • 5 Така е!

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "ФЕЙК- ТУКА ИМА, ТУКА НЯМА":

    Едно Тиквено Мазно парче се страхува от едно с в.и.нско Мазно парче.

    18:03 28.11.2025

  • 6 хаха

    15 5 Отговор
    Един от най-обективните коментари през последните години.

    18:05 28.11.2025

  • 7 Така

    16 2 Отговор

    До коментар #2 от "ФЕЙК- ТУКА ИМА, ТУКА НЯМА":

    и не разбрах той като какъв "отменя" бюджета ? А това , че на всеки следващ ден винаги казва нещо друго от предишния , си е едно на ръка ! Утре ще каже , не е казвал , че бюджета се отменя ! Два пъти едно и също не казва ! Оставка !

    Коментиран от #14

    18:06 28.11.2025

  • 8 1488

    9 1 Отговор
    какво е "пърформанс" ?
    същото като "жендьр" ли ?

    Коментиран от #19

    18:07 28.11.2025

  • 9 пеев свинефски 🐷

    12 3 Отговор
    аз не просто съм гарант за демокрацията
    аз СЪМ демокрацията !!!
    само АЗ и никой друг !!!

    18:07 28.11.2025

  • 10 Позора е пълен!

    6 4 Отговор
    Още един политик опитващ се да говори езика на колонизаторите..

    18:09 28.11.2025

  • 11 Факт

    0 1 Отговор
    Няма проблем, стига да имат качества!

    18:09 28.11.2025

  • 12 Жечка

    6 14 Отговор
    Тази пък откъде я изровихте и защо?Още ли продължава да чисти входа на кооперацията в която живее?

    18:10 28.11.2025

  • 13 Гост

    6 10 Отговор
    Даже и госпожа наздраве го е забелязала!

    18:10 28.11.2025

  • 14 Метресата от Барселона

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Така":

    Как като "какъв" Бойко Борисов отменя бюджета. Като гаулайтер на територията България, назначен от Германия!

    18:15 28.11.2025

  • 15 Изключително

    7 14 Отговор
    злобна особа. Няколко месеца беше служебен премиер, и цял живот по медиите. Аман! Стара и деградирала пияница.

    18:16 28.11.2025

  • 16 ООрана държава

    5 7 Отговор
    Кой остави вратата на мавзолея отворена и е излезнало това?

    18:18 28.11.2025

  • 17 дзверо

    3 4 Отговор
    Не сме те забравили и тебе. Бо...к долен

    18:18 28.11.2025

  • 18 Дзън-дзън

    4 4 Отговор
    Ни протест, ни пърформанс - надрусанс с елементи на инсталация беше😉🤣

    Коментиран от #24

    18:20 28.11.2025

  • 19 хмм

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    Доколкото разбрах, протестърите вчера не са били протестъри, а пърформъри. Само не разбрах кой е този софийски театър/театри/, който може да подсигури 20 000 актьори.;)

    Коментиран от #25

    18:22 28.11.2025

  • 20 жкетфсь

    7 2 Отговор
    Ритници. Трябват ритници и да се махат ГЕРБ и крадливи другарчета. След 2 години в света ще има масово роботи, света се развива с огромна скорост, а тука един лъжлив и крадлив ГЕРБ циганин от 2009 г до днес разиграва цяла България и граби колкото може. Няма никаква полза от такива глупаци. Само рушат България и я дърпат в яма. Вече освен че изпродадоха активите на държавата и 50 милиарда лева дългове са взели и няма никакво развитие. С тези айдуци глупавите и крадливи няма никаква полза да ги търпи някои. Всеки ден е закъснение да бъдат изритани и съдени. И дори Америка не иска да ги чува и нямат посланик 1 година което е знак че не ги броят за нищо. Боклуци, лъжливи и крадливи. Бъдещето на България е без тези ГЕРБ, ПП и ДБ и другарчета боклуци. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на гибел. И Украйна дето захранваха с милиарди и тя вече изчезва и всичките им напъни само загуба донесоха на българите. Трябва да ги изритат всичките още вчера.

    18:22 28.11.2025

  • 21 Отвсякъде

    6 4 Отговор
    Пърформанс си беше отвсякъде. За разлика от 2020г. много по-малко нормални хора им се вързаха. След първите 2-3 клянкала ги намирисах и си отидох.

    18:24 28.11.2025

  • 22 Зоя

    4 4 Отговор
    Знаем,че знае английски.Та нали след като беше служебен премиер прекара двадесетина години в САЩ.Години наред е работила бюро срещу бюро с Иван Костов.Уникалното е,че на 72години е все още е жизнена след количествата употребен алкохол и цигари.

    18:24 28.11.2025

  • 23 Хараламби

    3 0 Отговор
    Абе , а сега кой е премиер в крайна сметка?

    Коментиран от #28

    18:26 28.11.2025

  • 24 мда

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дзън-дзън":

    И брадати муджахидини с униформи, от нечии частни фирми!
    Така сте се наакали от страх, че на 100 км се усеща.

    18:26 28.11.2025

  • 25 преброител

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "хмм":

    Как пък ги преброихте бе,а?Колкото и да крякате в зоната сме и с евро.Чуми проклети.Днес ви е проблем да си осветлите крадените левове ли?Това ви е болката.Седянката пак си беше платена.Както обичайно,дървени прости шопи.

    Коментиран от #29

    18:39 28.11.2025

  • 26 Пърформанс

    0 1 Отговор
    без сандвичи!

    18:41 28.11.2025

  • 27 ,,Орънджеристи"

    1 0 Отговор
    от Петрич,имаше ли?

    18:42 28.11.2025

  • 28 Мустафа

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хараламби":

    Така е.Единия вика-аз съм гарант за демокрацията.Другия-аз казах,аз дадох.По средата е монтирания с вид в главата на поставен кондом мънка пред микрофона с вид на опечален.

    18:47 28.11.2025

  • 29 ХЕ ХЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "преброител":

    Г-золизници, през живота си И игла не съм откраднала, за да ми говорите така, но ви пожелавам ВСИЧКИТЕ ВИ КРАДЕНИ ПАРИ НА ПЕПЕЛ ДА СТАНАТ! СЪЩО КАТО ПРОКЪЛНАТИЯ МИТИЧЕН ЦАР МИДАС, НО НАОБРАТНО! ТОЙ СТАНАЛ БЕЗУМНО БОГАТ, А ВИЕ ЩЕ ОБЕДНЕЕТЕ🖕

    18:59 28.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове