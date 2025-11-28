Новини
България »
Внимание! За 4 часа в новогодишната нощ ще има прекъсване в банковите системи, плащането само в брой

28 Ноември, 2025 22:20 621 11

  • прекъсване-
  • банкови системи-
  • евро-
  • лев-
  • нова година

Очаква се да има прекъсване в системите за период от четири часа - от 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 часа след полунощ, съобщиха за БНТ от Асоциацията на банките в България

Внимание! За 4 часа в новогодишната нощ ще има прекъсване в банковите системи, плащането само в брой - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Банковата система ще преминава технически от левове в евро през периода от 31 декември до 2 януари.

Всяка кредитна институция ще информира своите клиенти кога точно при нея ще се случи това.

За няколко часа няма да работят и ПОС терминалите, и банкоматите заради техническото прекъсване, свързано с настройването на банковите системи за преминаване към еврото. Ще се наложи да плащаме само в брой.

"Всички услуги ще бъдат възстановени поетапно до 1 час след полунощ. Всяка банка ще информира своите клиенти с конкретни детайли за този времеви период за пренастройка на системите", обясниха още от асоциацията.

След този час картовите системи ще преминат към стандартен режим, като всички плащания ще се извършват само в евро. От 1 януари 2026 г. банкоматите също ще разпространяват само единната европейска валута. Зареждането им с евро ще стане в нощта на 1 януари 2026 г.

"За ваше удобство препоръчваме да осигурите достатъчна наличност по картата си преди празничните дни. Добре е да предвидите и известна сума в брой в лева за новогодишната нощ", съветват още експертите.

Левови банкноти и монети ще могат да се използват и през януари, в периода на двойно обращение.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    8 3 Отговор
    бг свършва на 1ви

    22:24 28.11.2025

  • 2 Не вярвайте!

    7 2 Отговор
    Хаосът започва от средата на декември и ще продължи - не се знае до кога!
    Борисов ни вкара, като стадо овче в еврото!
    Проклет да си!

    22:27 28.11.2025

  • 3 След не повече от 4 месеца

    2 4 Отговор
    Ще е плащането само в брой. Че се запасете с кеш

    22:27 28.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    1 5 Отговор
    Жените ще ми плащат в натура.

    22:27 28.11.2025

  • 5 След този час картовите системи ще

    3 3 Отговор
    Ви показват че наличност нямате. (Картата на всеки трети украинец може да бъде блокирана: защо е възможно това? 13:24 — 28 ноември 2025 г.) .....!

    22:30 28.11.2025

  • 6 Гласове от зайчарника в Банкя

    8 0 Отговор
    Бацо нема грижи, ще мета лилави банкноти, като салфетки!

    22:38 28.11.2025

  • 7 .......

    4 1 Отговор
    на копеиките парите са им в евро

    22:41 28.11.2025

  • 8 Пешо Кюстендилецо

    2 1 Отговор
    Я по това време че спием от 6 часа. Като заседнеме от 6-7 чесо вечерта на ракия и кисело зеле, у 8 вадиме пържолите и до 10 сме кютуци.

    22:45 28.11.2025

  • 9 Ще пише от януари

    4 1 Отговор
    ЕЦБ ви благодари за дарението.

    22:57 28.11.2025

  • 10 Пари кеш

    2 0 Отговор
    Сега е момента за апартамента.

    23:06 28.11.2025

  • 11 оня с коня

    0 0 Отговор
    Кой и Какво ще ми продаде в тия 4 новогодишни часа,че да се налага да му плащам?

    23:50 28.11.2025

