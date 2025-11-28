Внимание! За 4 часа в новогодишната нощ ще има прекъсване в банковите системи, плащането само в брой

Банковата система ще преминава технически от левове в евро през периода от 31 декември до 2 януари.

Всяка кредитна институция ще информира своите клиенти кога точно при нея ще се случи това.

Очаква се да има прекъсване в системите за период от четири часа - от 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 часа след полунощ, съобщиха за БНТ от Асоциацията на банките в България.

За няколко часа няма да работят и ПОС терминалите, и банкоматите заради техническото прекъсване, свързано с настройването на банковите системи за преминаване към еврото. Ще се наложи да плащаме само в брой.

"Всички услуги ще бъдат възстановени поетапно до 1 час след полунощ. Всяка банка ще информира своите клиенти с конкретни детайли за този времеви период за пренастройка на системите", обясниха още от асоциацията.

След този час картовите системи ще преминат към стандартен режим, като всички плащания ще се извършват само в евро. От 1 януари 2026 г. банкоматите също ще разпространяват само единната европейска валута. Зареждането им с евро ще стане в нощта на 1 януари 2026 г.

"За ваше удобство препоръчваме да осигурите достатъчна наличност по картата си преди празничните дни. Добре е да предвидите и известна сума в брой в лева за новогодишната нощ", съветват още експертите.

Левови банкноти и монети ще могат да се използват и през януари, в периода на двойно обращение.