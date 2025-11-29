Мартин Димитров: Бюджетите на Асен Василев като финансов министър никога не са изпускали разходите

"Управляващите искат да направят козметични промени в бюджета, за да овладеят общественото напрежение. Опасността дефицитът да бъде двоен - вместо 3%, да е 6%, е налице". Това заяви депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров пред bTV, цитиран от news.bg.

Той обясни, че на 1 декември, от 18 ч. е следващият протест на опозицията срещу бюджета, който е изключително опасен и създава проблем за разходите на държавата, посочи Мартин Димитров.

"Без мерки за намаляване на разходите ни вкарва в безвремие и начало на румънски сценарий", предупреди той.

Димитров увери, че бюджетите на Асен Василев като финансов министър никога не са изпускали разходите и не са вдигнали данъците. "Сега управляващите изпускат разходната част на бюджета, а те сега от желание за лудо харчене - ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало, са като луд с картечница", добави той.

И напомни, че ДБ предлагат 30 десни мерки за избягване на опасен сценарий за България - чрез оптимизиране на разходите. Лудото харчене на управляващите е бъдещи данъци за хората, предупреди още Димитров.