Мартин Димитров: Бюджетите на Асен Василев като финансов министър никога не са изпускали разходите

"Управляващите искат да направят козметични промени в бюджета, за да овладеят общественото напрежение. Опасността дефицитът да бъде двоен - вместо 3%, да е 6%, е налице". Това заяви депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров пред bTV, цитиран от news.bg.
Той обясни, че на 1 декември, от 18 ч. е следващият протест на опозицията срещу бюджета, който е изключително опасен и създава проблем за разходите на държавата, посочи Мартин Димитров.
"Без мерки за намаляване на разходите ни вкарва в безвремие и начало на румънски сценарий", предупреди той.
Димитров увери, че бюджетите на Асен Василев като финансов министър никога не са изпускали разходите и не са вдигнали данъците. "Сега управляващите изпускат разходната част на бюджета, а те сега от желание за лудо харчене - ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало, са като луд с картечница", добави той.
И напомни, че ДБ предлагат 30 десни мерки за избягване на опасен сценарий за България - чрез оптимизиране на разходите. Лудото харчене на управляващите е бъдещи данъци за хората, предупреди още Димитров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кабел
09:35 29.11.2025
2 Пич
09:36 29.11.2025
3 пенсионер
09:36 29.11.2025
4 Асен, Прасен, Десен
09:37 29.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния Софиянец
Коментиран от #8
09:37 29.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ВЕЛИНСКИ
До коментар #6 от "Последния Софиянец":НАЧАЛНИК
ПАМЕТНИК НЕ РЪКО ТВОРЕН
ТРЯБВА ДА ИЗДИГНЕТЕ НА БАТЕ БАЦЕ....
ГРАЖДАНИТЕ ДА СИ НАПРАВЯТ ТРУДА
У В ВИКИПЕДИЯ КАКАКВО Е ...СУПТО....
И ЗАЩО ТОЛКОВО ИСКАХА ДА ГО НЯМА....
ВСЕКИ САМ СИ ПРЕЦЕНЯ......
09:44 29.11.2025
9 Маг Минчо
09:44 29.11.2025
10 Драго
09:45 29.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Асен
Коментиран от #28
09:47 29.11.2025
14 хе хе
09:48 29.11.2025
15 9 - и Маг Минчо
09:49 29.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Някой
Данък дивидент трябва да бъде премахнат и дивидентите да се облагат като данък доход. И за да не реват инвеститорите, че така се пречи на инвестициите. Може дивиденти реинвестираните в акции и облигации да се облагат с 10% "плосък данък". Обаче нека същото важи и за доходите от заплати, хонорари ... Когото се реинвестира какъвто и да е доход, да се облага с 10%. И всички инвеститори да плащат еднакъв данък. Какви са тези международни споразумения чуждито инвеститори да плащат по-нисък символичен данък от бългорите, България не а офшорна зона? С кои държави България а подписвала такива международни СПОРАЗУМЕНИЯ. Текста на тези споразумения да стане публичен.
Коментиран от #24
09:51 29.11.2025
19 Караджата
09:51 29.11.2025
20 малко факти
09:54 29.11.2025
21 Безпристрастен
09:55 29.11.2025
22 Данев
09:56 29.11.2025
23 Дзън-дзън
Преведено - когато финансовите резерви вече ги няма, защото са похарчени най-безотговорно, това осъжда всяко следващо правителство на бюджетен преразход. ППДС най-спокойно действаха на принципа "След нас и потоп!". Ометоха хазната за да поставят тези след тях в цугцванг. Проста, доказуема счетоводно истина, която демонстрира колко има в главата си инфантилното човече, което за пореден път разсмива с твърденията си!
Оня ден министър Петкова направи розовото пони за смях в Народното събрание точно по тази тема. Но за тази конфузна ситуация тук не бе написан и ред! Това е неприемливо.
А глупостта на мързеливия Марти е приемлива. Щото си е наша!
Това е положението...
09:56 29.11.2025
24 Лекар -хирург
До коментар #18 от "Някой":Аз с моята заплата от 20000 лева плащам плосък данък 2000 лева , а този с 2000 лева заплата плаща 200 лева. Така че не плащаме еднакво.
И без това държавата пак си прибира парите. Дали чрез акциз или ДДС.
Пак не мога да спестя нищо.
Коментиран от #31, #35, #37
09:59 29.11.2025
25 На всички
10:00 29.11.2025
26 Ужасяващо е
10:01 29.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хи хи
До коментар #13 от "Асен":Умният мошеник Асен задмина всички само за 4 години .Асен НИКОГА не е учил финанси , но явно много е гледал . Човече , Асен е осъден от съдружника си датчанин , сега го осъди друг американец пак за кражба на финансови средства , а ти ми обясняваш , че не бил голям мафиот .И какво излиза , с когото е работил Кокорчо , все се е мъчил да ги преметне . Дължи милиони паунда на английската хазна .Допускам , че по същият начин е искал да краде и от държавата .Той е комбинативен мафиот , то не бяха митници , то не беше кеш , то не беше Благо Коцев и Софийска община .
10:11 29.11.2025
29 Обаче
Коментиран от #33
10:17 29.11.2025
30 Резервоара ми е 40, но пълня 60 на колон
10:18 29.11.2025
31 Европейца
До коментар #24 от "Лекар -хирург":Да те допълня само - онзи с 2-те хиляди официална заплата прибира още 500-1000 на ръка и така плаща още по-малко, обаче потребява поне равно на нас... а и не е загубил 5 години да учи ами е "бачкал"
Коментиран от #36
10:19 29.11.2025
32 Лавина
10:20 29.11.2025
33 Банко
До коментар #29 от "Обаче":За работодателите с Бентлита ли ти пука, на тях не им пука за тебе
10:20 29.11.2025
34 Брей
10:24 29.11.2025
35 Дзън-дзън
До коментар #24 от "Лекар -хирург":Не си лекар-хирург, а недолекуван психопат, който поради малоумие си въобразява, че плаща различно, когато тези сегашни единни 10% се начислят върху 20000 и 2000.
Малоумник, който не може да съобрази, че 10% върху доходите на хората с минимални заплати са огромен удар за тях, този тип хора по дефиниция едва връзват бюджетите си и дори 100 лв данъчна тежест може да ги нагълта с вода, а за онези, със заплати много над средните, това няма особено значение.
Малоумник, който не знае, че няма просперираща страна на света, която прилага плосък данък. За всички, без изключение. И за чистачката с 800 на месец и за човек, който без да мисли харчи 800 за скромна вечеря в нескромен ресторант.
Малоумник, който не знае, че в една Германия, например, при свръхвисоки доходи би платил до 45% върху тях. А, ако е заявил и конфесионална принадлежност към Църквата - и 8% църковен данък. В същото време домакинствата с доходи под определен минимум са освободени от данъка върху доходите си.
Съвет: иди при лекар-неврохирург за да ти смени мозъка, с този не ставаш за нищо, освен да се правиш на лекар-хирург из виртуала.
10:26 29.11.2025
36 Ръп
До коментар #31 от "Европейца":Не е имал пари, и връзки да се фръцка 6 години, тате носи, мама меси
10:27 29.11.2025
37 Някой
До коментар #24 от "Лекар -хирург":Я напиши какви осигуровки плащаш върху твоята заплата от 20 000 лева и какви осигуровки плаща някой със заплата 4500 лева. Ами някой със заплата 1 000 000 лева. Плащате еднакво осигуровки. 90% от бг народа не чел и не знае какво пише в Данъчно осигурителният закон. 60%-70% от народа са толкова невежи по математика, че и да прочетат, не могат да разбере какво пише.
Галемия проблем не е плоския данък от 10%, големия проблем са регресивните осигуровки. Да направят "плоски" и осигуровките. 8% "плоска" здравна осигуровка и 20% "плоска" пенсиона осигуровка. Така щото този с 1 000 000 лева годишен доход да плаща годишно 80 000 лева здравна осигуровка и 200 000 лева пенсионна осигуровка и 100 000 лева плосък данък. А не като сега да плаща 100 000 плосък данък и само 9 400 лева общо осигуровки.
Проумейте го, държавната пенсия е СОЦИАЛНО ПРОВО, както получаване на инвалидни и майчински, а не заслуга за плащане на осигуровки. Частните пенсионни фондове са просто отложен доход.
Също трябва да се въведе НЕОБЛАГАЕМ минимум примерно 400 евро.
10:33 29.11.2025
38 Хахо
10:34 29.11.2025