Мартин Димитров: Бюджетите на Асен Василев като финансов министър никога не са изпускали разходите

29 Ноември, 2025 09:27

"Опасността дефицитът да бъде двоен - вместо 3%, да е 6%, е налице", коментира още депутатът от ПП-ДБ

Мартин Димитров: Бюджетите на Асен Василев като финансов министър никога не са изпускали разходите - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Управляващите искат да направят козметични промени в бюджета, за да овладеят общественото напрежение. Опасността дефицитът да бъде двоен - вместо 3%, да е 6%, е налице". Това заяви депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров пред bTV, цитиран от news.bg.

Той обясни, че на 1 декември, от 18 ч. е следващият протест на опозицията срещу бюджета, който е изключително опасен и създава проблем за разходите на държавата, посочи Мартин Димитров.

"Без мерки за намаляване на разходите ни вкарва в безвремие и начало на румънски сценарий", предупреди той.

Димитров увери, че бюджетите на Асен Василев като финансов министър никога не са изпускали разходите и не са вдигнали данъците. "Сега управляващите изпускат разходната част на бюджета, а те сега от желание за лудо харчене - ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало, са като луд с картечница", добави той.

И напомни, че ДБ предлагат 30 десни мерки за избягване на опасен сценарий за България - чрез оптимизиране на разходите. Лудото харчене на управляващите е бъдещи данъци за хората, предупреди още Димитров.


  • 1 кабел

    6 7 Отговор
    Изпуснаха Киро брадата.

    09:35 29.11.2025

  • 2 Пич

    9 5 Отговор
    У бЛей , МаЛтинЦо , ако Аско не е изпускал разходите за Украйна , значи че ги е укривал нарочно !!! Ти сега лъжеш ли , или мажеш ?!

    09:36 29.11.2025

  • 3 пенсионер

    6 3 Отговор
    асене беше и е велик комбинатор това са го учили у харвара заедно с останалите от пп дб

    09:36 29.11.2025

  • 4 Асен, Прасен, Десен

    8 1 Отговор
    Ей от такива кандидат Нобелови лауреати, България се движи само из района на гарата, като маневрен локомотив и не може да потегли на никъде. Кой му е дал идеята, че е гениален?

    09:37 29.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Бизнесът се изнася от България заради високите разходи в еврозоната.Бюджета ще бъде напълнен с хиперинфлация на храните

    Коментиран от #8

    09:37 29.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ВЕЛИНСКИ

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    НАЧАЛНИК
    ПАМЕТНИК НЕ РЪКО ТВОРЕН
    ТРЯБВА ДА ИЗДИГНЕТЕ НА БАТЕ БАЦЕ....
    ГРАЖДАНИТЕ ДА СИ НАПРАВЯТ ТРУДА
    У В ВИКИПЕДИЯ КАКАКВО Е ...СУПТО....
    И ЗАЩО ТОЛКОВО ИСКАХА ДА ГО НЯМА....
    ВСЕКИ САМ СИ ПРЕЦЕНЯ......

    09:44 29.11.2025

  • 9 Маг Минчо

    11 1 Отговор
    Да хвалиш розовия пеньоар Мартине ,е като онази ,която преди сватбата хвалела качествата на дъщеря си пред сватята - Красавица,домакинячудесно пее,чисти,готви,пере...ЛЕСНО РАЖДА!

    09:44 29.11.2025

  • 10 Драго

    13 3 Отговор
    Вярно е , че в бюджета на Василев никога не са изпускали разходите , но те и не правиха разходи . За 4 години построени 13 км магистрала и рехабилитирани 67 километра . Нито един , ама нито един ремонтиран язовир , всички капиталови разходи отидоха за пенсии и заплати на администрацията .Мартине , кажи за ония 10 милиарда дето Борисов крадеше , не ги ли намерихте , защото сега Кокорчо говори за едни кражби в бъдеще време . А кой знае по добре от Кокорчо ?

    09:45 29.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Асен

    3 8 Отговор
    Не може да има сравнение с Асен Василева с мафиотите Боко и Шиши.

    Коментиран от #28

    09:47 29.11.2025

  • 14 хе хе

    13 4 Отговор
    Асен Василев никога не бил изпускал разходите. Само удвои държавния дълг на България за 4 години.

    09:48 29.11.2025

  • 15 9 - и Маг Минчо

    5 2 Отговор
    Що ли не си завреш пеньоара в мръсния з.....к?!

    09:49 29.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Някой

    4 5 Отговор
    България трябва да въведе прогресивен данък доход. Що се отнаса до това няма разлика между Мартин Димитров, Асен Василев, Бойко Борисов, Делян Пеевски, Костадин Костадинов, Слави Трифонов, бесепарите.

    Данък дивидент трябва да бъде премахнат и дивидентите да се облагат като данък доход. И за да не реват инвеститорите, че така се пречи на инвестициите. Може дивиденти реинвестираните в акции и облигации да се облагат с 10% "плосък данък". Обаче нека същото важи и за доходите от заплати, хонорари ... Когото се реинвестира какъвто и да е доход, да се облага с 10%. И всички инвеститори да плащат еднакъв данък. Какви са тези международни споразумения чуждито инвеститори да плащат по-нисък символичен данък от бългорите, България не а офшорна зона? С кои държави България а подписвала такива международни СПОРАЗУМЕНИЯ. Текста на тези споразумения да стане публичен.

    Коментиран от #24

    09:51 29.11.2025

  • 19 Караджата

    11 2 Отговор
    Асен върза МРЗ, заплатите на лекари,учители и милиционери със СРЗ и взриви държавните финанси.

    09:51 29.11.2025

  • 20 малко факти

    8 2 Отговор
    Долен си мартинчо , вие с опуления хвърляхте парите от хеликоптера и ни загробихте ,но когато излязат хората със сопите първо на вас ще ви благодарят ......

    09:54 29.11.2025

  • 21 Безпристрастен

    7 1 Отговор
    Глупости, все на дефицит, над 30 млрд кредити без файда, популист, стиска устенца, и се пули като преймейтка, това е Ококорчо

    09:55 29.11.2025

  • 22 Данев

    4 0 Отговор
    Разходи не са изпускали ,но пък отпуснаха цените на горе и е овладяха изобщо спекулата . Казваха ,че такава няма ,няма и монополи и всичко е точно. Не натиснаха ВиК да си събира и оправи кражбите от който краде а не от всички плащащи на общо основание , не направи сметта който генерира да плаща , а не отново с промили към необитаван имот в данъка му , не намали кражбите от паркиране , не погледна цените на услуги като нотариуси , адвокати , фризьори и на парите под масата за медицина плащана поне три пъти. Много работи не направи , а трябваше да започне и завърши изчегъртването на мафиотските кметове феодали в малките населени места и градове станали милионери с 10 години кметска заплата , и общо взето раздаде и много взе , а след него още повече ни ограбват онези с които се сдружи. Най-малкия уклон за разговори с трите св е ще го унищожи за винаги като политик . Прощава само онзи на небето.

    09:56 29.11.2025

  • 23 Дзън-дзън

    6 3 Отговор
    Бюджетите на мис Асена не изпуснаха разходите, защото розовото пони съвършено безотговорно прахоса финансовите буфери на хазната + парите за инвестиции, които бяха употребени за популистки цели - увеличаването на заплати и пенсии, раздаването на енергийни помощи на приятелчетата. Като капак на всичко бяха приети законови правила, по които темпът на нарастване на разходите за пенсии и заплати става задължителен.
    Преведено - когато финансовите резерви вече ги няма, защото са похарчени най-безотговорно, това осъжда всяко следващо правителство на бюджетен преразход. ППДС най-спокойно действаха на принципа "След нас и потоп!". Ометоха хазната за да поставят тези след тях в цугцванг. Проста, доказуема счетоводно истина, която демонстрира колко има в главата си инфантилното човече, което за пореден път разсмива с твърденията си!
    Оня ден министър Петкова направи розовото пони за смях в Народното събрание точно по тази тема. Но за тази конфузна ситуация тук не бе написан и ред! Това е неприемливо.
    А глупостта на мързеливия Марти е приемлива. Щото си е наша!
    Това е положението...

    09:56 29.11.2025

  • 24 Лекар -хирург

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Някой":

    Аз с моята заплата от 20000 лева плащам плосък данък 2000 лева , а този с 2000 лева заплата плаща 200 лева. Така че не плащаме еднакво.
    И без това държавата пак си прибира парите. Дали чрез акциз или ДДС.
    Пак не мога да спестя нищо.

    Коментиран от #31, #35, #37

    09:59 29.11.2025

  • 25 На всички

    2 1 Отговор
    Ни е ясно, че олигарсите плащат на протестиращи НПО заради данъка върху дивидентите.

    10:00 29.11.2025

  • 26 Ужасяващо е

    5 1 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    10:01 29.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хи хи

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Асен":

    Умният мошеник Асен задмина всички само за 4 години .Асен НИКОГА не е учил финанси , но явно много е гледал . Човече , Асен е осъден от съдружника си датчанин , сега го осъди друг американец пак за кражба на финансови средства , а ти ми обясняваш , че не бил голям мафиот .И какво излиза , с когото е работил Кокорчо , все се е мъчил да ги преметне . Дължи милиони паунда на английската хазна .Допускам , че по същият начин е искал да краде и от държавата .Той е комбинативен мафиот , то не бяха митници , то не беше кеш , то не беше Благо Коцев и Софийска община .

    10:11 29.11.2025

  • 29 Обаче

    1 0 Отговор
    криминалното трио съвсем съзнателно го прави без изобщо да му дреме за съдбата на България и на българския народ .

    Коментиран от #33

    10:17 29.11.2025

  • 30 Резервоара ми е 40, но пълня 60 на колон

    0 0 Отговор
    Не е прецедент в историята, примерно в Чернобил радиацията е била над 700 рентгена на час, но уредите измервали до 3,5. За това те постъпили мъдро, и приели 3,5 рентгена на час за обективна стойност.

    10:18 29.11.2025

  • 31 Европейца

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Лекар -хирург":

    Да те допълня само - онзи с 2-те хиляди официална заплата прибира още 500-1000 на ръка и така плаща още по-малко, обаче потребява поне равно на нас... а и не е загубил 5 години да учи ами е "бачкал"

    Коментиран от #36

    10:19 29.11.2025

  • 32 Лавина

    5 0 Отговор
    Асен заложи тези проблеми и сега вече са като лавина. Сегашните ако не продължат с раздаването и заемите ще излезе че са по-лоши от тях и затова го правят,следващите и те ще го правят защото просто няма да имат избор и така до Гърция и Румъния.

    10:20 29.11.2025

  • 33 Банко

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Обаче":

    За работодателите с Бентлита ли ти пука, на тях не им пука за тебе

    10:20 29.11.2025

  • 34 Брей

    3 1 Отговор
    Домуса и Черепа плащат на феновете за протеста! Ако не са ви платили, не ходете

    10:24 29.11.2025

  • 35 Дзън-дзън

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Лекар -хирург":

    Не си лекар-хирург, а недолекуван психопат, който поради малоумие си въобразява, че плаща различно, когато тези сегашни единни 10% се начислят върху 20000 и 2000.
    Малоумник, който не може да съобрази, че 10% върху доходите на хората с минимални заплати са огромен удар за тях, този тип хора по дефиниция едва връзват бюджетите си и дори 100 лв данъчна тежест може да ги нагълта с вода, а за онези, със заплати много над средните, това няма особено значение.
    Малоумник, който не знае, че няма просперираща страна на света, която прилага плосък данък. За всички, без изключение. И за чистачката с 800 на месец и за човек, който без да мисли харчи 800 за скромна вечеря в нескромен ресторант.
    Малоумник, който не знае, че в една Германия, например, при свръхвисоки доходи би платил до 45% върху тях. А, ако е заявил и конфесионална принадлежност към Църквата - и 8% църковен данък. В същото време домакинствата с доходи под определен минимум са освободени от данъка върху доходите си.
    Съвет: иди при лекар-неврохирург за да ти смени мозъка, с този не ставаш за нищо, освен да се правиш на лекар-хирург из виртуала.

    10:26 29.11.2025

  • 36 Ръп

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Европейца":

    Не е имал пари, и връзки да се фръцка 6 години, тате носи, мама меси

    10:27 29.11.2025

  • 37 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Лекар -хирург":

    Я напиши какви осигуровки плащаш върху твоята заплата от 20 000 лева и какви осигуровки плаща някой със заплата 4500 лева. Ами някой със заплата 1 000 000 лева. Плащате еднакво осигуровки. 90% от бг народа не чел и не знае какво пише в Данъчно осигурителният закон. 60%-70% от народа са толкова невежи по математика, че и да прочетат, не могат да разбере какво пише.

    Галемия проблем не е плоския данък от 10%, големия проблем са регресивните осигуровки. Да направят "плоски" и осигуровките. 8% "плоска" здравна осигуровка и 20% "плоска" пенсиона осигуровка. Така щото този с 1 000 000 лева годишен доход да плаща годишно 80 000 лева здравна осигуровка и 200 000 лева пенсионна осигуровка и 100 000 лева плосък данък. А не като сега да плаща 100 000 плосък данък и само 9 400 лева общо осигуровки.

    Проумейте го, държавната пенсия е СОЦИАЛНО ПРОВО, както получаване на инвалидни и майчински, а не заслуга за плащане на осигуровки. Частните пенсионни фондове са просто отложен доход.

    Също трябва да се въведе НЕОБЛАГАЕМ минимум примерно 400 евро.

    10:33 29.11.2025

  • 38 Хахо

    1 0 Отговор
    Мартинчо одъртя докато се прави на политик в последните 20г и си живурка за сметка на данъкоплатците. Дали не е натрупал вече стаж за пенсия като нищоправец, че да ни отърве от присъствието си?

    10:34 29.11.2025

