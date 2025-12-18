Новини
Мартин Димитров: В следващия парламент много от партиите няма да вляза

Мартин Димитров: В следващия парламент много от партиите няма да вляза

18 Декември, 2025 22:32 736 11

Удължителният закон ще действа 3 месеца и още, ако е необходимо. Първият бюджет е единственият, който съм виждал, който всички критикуваха

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скандалният бюджет беше отново внесен за гласуване. Това ни накара да организираме протеста - да покажем, че няма да позволим нито през предната, нито през задната врата такъв скандален проект, който включва 20 млрд. лв. заеми. Не можем да допуснем приемането на бюджет, който изпуска дефицита. Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България Мартин Димитров в "Денят ON AIR".

По думите му в следващия парламент много от партиите няма да влязат.

"Това, което успяхме да направим през удължителния закон: предвидихме компенсиране с годишната инфлация на всички заплати, които зависят от бюджетната сфера. Не знаем кога ще са изборите. Удължителният закон ще действа 3 месеца и още, ако е необходимо. Първият бюджет е единственият, който съм виждал, който всички критикуваха", коментира гостът.

Имаме проблеми с честността на изборите, тези с машинното гласуване са едни от най-добре проведените, категоричен е Димитров.

"Привърженик съм на машинното гласуване. Никой не можа да покаже конкретен казус на злоупотреба с машинен вот. Без машинно гласуване - хиляди невалидни бюлетини. При машинното гласуване няма тъмна стаичка и тези, които карат хората да снимат за кого са гласували, няма как да го направят и това пречи. Може ли да имаш машини и да не ползваш техния протокол?", изтъкна депутатът.


  • 1 Дано и

    12 6 Отговор
    ти да не влезеш.

    22:33 18.12.2025

  • 2 Пич

    8 4 Отговор
    Скочи ли Радев на бойното поле , ти ще си от изхвърлените !!! Тиквата , Пеевски , Кире и Кокорчо - също !!!

    22:37 18.12.2025

  • 3 Пп дб

    7 4 Отговор
    Са същите като тиквата и прасето

    22:37 18.12.2025

  • 4 статистик

    3 3 Отговор
    Спокойно ПП-ДБ няма да имат 121 места . Може да вдигнат 5 места и толкова .Хората не са забравили за всички дивотии които направиха . Освен това ние знаем , че ще наложат диктатура и то се вижда ясно . Сега са полезни защото са генератор на протеста , а целта е премахването от политиката , икономикатаи държавата една определена фигура , това е от първоствпенна важност .После ще бройм мандатите .

    22:41 18.12.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Един от най-жалките нещастници тъпчещи Майка България!
    Този по какво се различава от Пеевски някой ще каже ли? Започва партийната си кариера още с жълто на устата и няма и един единствен ден трудов стаж извън Парламента?! Това НИЩО с какво ви подобри живота? Даже като се замисля е по-гнусен и от Пеевски! Ония бандит поне от време на време "дава" и прави нещо!

    22:43 18.12.2025

  • 6 социология

    2 1 Отговор
    Имайте впредвид , че за големи промени във ВСС трябваа мнозинство от 160 , така че ухажвайте Радев ,за да се свърши работата както трябва , иначе ще трябва да ухажвате Герб .НН не ги броим , защото до една седмица лидера им ще е избягал .

    22:44 18.12.2025

  • 7 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Сещам се за една чалгарска такава

    22:46 18.12.2025

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    НЕ СЕ ИЗКАЗВАЙ БЕ

    22:55 18.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 За инф

    1 0 Отговор
    ТИ СИ ЕДИН ОТ ТЯХ М...ИНД..ИЛ

    23:03 18.12.2025

  • 11 иван костов

    0 0 Отговор
    Българофобите от ппдб/ЛГБТ трябва да бъдат поставени извън закона! Тогава държавата ще тръгне напред!

    23:12 18.12.2025

