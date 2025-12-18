Мартин Димитров: В следващия парламент много от партиите няма да вляза

Скандалният бюджет беше отново внесен за гласуване. Това ни накара да организираме протеста - да покажем, че няма да позволим нито през предната, нито през задната врата такъв скандален проект, който включва 20 млрд. лв. заеми. Не можем да допуснем приемането на бюджет, който изпуска дефицита. Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България Мартин Димитров в "Денят ON AIR".
По думите му в следващия парламент много от партиите няма да влязат.
"Това, което успяхме да направим през удължителния закон: предвидихме компенсиране с годишната инфлация на всички заплати, които зависят от бюджетната сфера. Не знаем кога ще са изборите. Удължителният закон ще действа 3 месеца и още, ако е необходимо. Първият бюджет е единственият, който съм виждал, който всички критикуваха", коментира гостът.
Имаме проблеми с честността на изборите, тези с машинното гласуване са едни от най-добре проведените, категоричен е Димитров.
"Привърженик съм на машинното гласуване. Никой не можа да покаже конкретен казус на злоупотреба с машинен вот. Без машинно гласуване - хиляди невалидни бюлетини. При машинното гласуване няма тъмна стаичка и тези, които карат хората да снимат за кого са гласували, няма как да го направят и това пречи. Може ли да имаш машини и да не ползваш техния протокол?", изтъкна депутатът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дано и
22:33 18.12.2025
2 Пич
22:37 18.12.2025
3 Пп дб
22:37 18.12.2025
4 статистик
22:41 18.12.2025
5 ДрайвингПлежър
Този по какво се различава от Пеевски някой ще каже ли? Започва партийната си кариера още с жълто на устата и няма и един единствен ден трудов стаж извън Парламента?! Това НИЩО с какво ви подобри живота? Даже като се замисля е по-гнусен и от Пеевски! Ония бандит поне от време на време "дава" и прави нещо!
22:43 18.12.2025
6 социология
22:44 18.12.2025
7 ООрана държава
22:46 18.12.2025
8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
22:55 18.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 За инф
23:03 18.12.2025
11 иван костов
23:12 18.12.2025