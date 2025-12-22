Мартин Димитров: Специално за цените сегашната власт направи няколко много глупави грешки

Възможно е да има някакви технически проблеми в първите месеци, защото и направената от сегашната власт информационна кампания трябваше да отговори на конкретните страхове и въпроси на хората, а това не се случи. Този период ще мине и еврото ще бъде сериозен плюс за България. Това каза в предаването "Денят на живо" по NovaNews депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Мартин Димитров, цитиран от novini.bg.
Специално за цените сегашната власт направи няколко много глупави грешки. Със закона за еврото създаде глупави стимули за вдигане на цените още преди еврозоната, бизнесът беше заплашен от неясно как обосновани проверки. Когато се създава страх в бизнеса, това води до вдигане на цените. Това тук беше създадено заради недомислие за властта. Създавайки страх тормоз над бизнеса, постигнаха обратния ефект, заяви Димитров.
Навсякъде, където е въвеждано еврото, влиянието върху инфлацията е било под 1%. Това са фактите от докладите на Евростат. Спокойствието и конкуренцията сваля цените, а тормозът и натискът вдига цените. Създаденият от левичарското правителство натиск вдигна цените, добави той.
Позицията на работодателите по бюджетните въпроси, които поискаха реформи, е правилна. Компромисът за индексиране на заплатите с инфлацията беше приет за успокояване на напрежението и за едно по-добро развитие на политическата ситуация. Увеличението е по-малко от номиналния растеж на икономиката. Такова увеличение ще има и на приходите. Това предложение е направено така, че да е възможно, за да не се създават трудности. Ако си вършат работата приходните администрации, само номиналният растеж ще е достатъчен за осигуряване на средствата за увеличението, посочи депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България".
Тези хора (кабинетът "Желязков" – б.р) бяха планирали да вземат 20 млрд. дългове с бюджета, дефицитът беше изпуснат - за какво ви е такъв бюджет? Спасихме страната от дългова спирала и влизане в румънски и гръцки сценарий. Удължителният закон е много по-малък риск от това, което тези хора бяха тръгнали да правят. Когато управлявахме ние, бюджетната политика беше под контрол, подчерта Мартин Димитров.
Искаме отчет какво е похарчило правителството в оставка, защото имам опасения, че там е започнала страхотна вакханалия, уточни той.
В отговор на въпрос дали от Продължаваме промяната-Демократична България биха управлявали заедно с ГЕРБ след изборите, Димитров коментира: "Борисов и Пеевски създадоха това правителство, което е пълен провал, така че с тях не можем да управляваме. Освен това видяхме огромните протести, в които се включи едно младо поколение, което поиска по-бързо развитие, да се спрат отвратителните корупционни практики, България да бъде в сърцето на Европа. Това включва България да бъде извадена от блатото. Много е важно да има високо гласуване на изборите, които наближават. Ние ще направим всичко възможно да спечелим тези избори, категорично играем за първото място. Този модел се провали и трябва да има огромна промяна в България".
В последната година и ГЕРБ, и "Ново начало" се оказаха левичарски партии. Маските паднаха. От тази година ГЕРБ и "Ново начало" са в социалистическия лагер. Това поставя огромния въпрос да има силно дясно пространство в България и това ролята на "Демократична България".
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #18, #30
18:34 22.12.2025
2 Красимир Петров
18:34 22.12.2025
3 Евродебил
18:35 22.12.2025
4 иван костов
18:36 22.12.2025
5 Директор на елитна гимназия
18:38 22.12.2025
6 Анджо
18:39 22.12.2025
7 Промяна
Коментиран от #11
18:44 22.12.2025
8 Гробар
18:46 22.12.2025
9 Да де, ама
До коментар #1 от "Последния Софиянец":и с евро и без евро все тая. Двамата Угоени и Мазни екземпляра, Тиквата Борисов и аверчето му Пеевски, изтеглиха токова много кредити, че всеки ден България дължи 55 милиона евро за погасяването им. Няколко поколения българи ще връщат тези пари, а банковите сметки на двете Мазни парчета стават с всеки ден все по големи.
18:46 22.12.2025
10 Прокурор
18:46 22.12.2025
11 Не се ядосвай
До коментар #7 от "Промяна":Рано или късно Борисов ще влезе в затвора и заплатите на депутатите ще намалеят.
Коментиран от #12, #19
18:47 22.12.2025
12 Промяна
До коментар #11 от "Не се ядосвай":Да и към теб ще потекат реки от мед и злато ХАХАХАХАХАХАХА ВЕРВАЙ
Коментиран от #13
18:48 22.12.2025
13 Прав си!
До коментар #12 от "Промяна":Бойко Борисов е нагушкан с крадени народни пари и никога по никакъв повод няма да се се раздели с тях.
Коментиран от #17
18:56 22.12.2025
14 Джаската
18:57 22.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 България не навсякъде ве, тъпак!
Затова Правителството което си отиде носи отговорността за бясната инфлация, спекула и повишаване на цените през цялата 2025та година!
19:01 22.12.2025
17 Промяна
До коментар #13 от "Прав си!":И защо постоянно като папагал драскаш тези лъжи СЕБЕ си ли заблуждаваш Каква е тази фиксация Борисов това Борисов онова ТВОЯТ живот ти се подобрява след твоите клевети ли
Коментиран от #22, #26
19:01 22.12.2025
18 Хм Хм
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Левът как ще те спаси от европейски цени?
19:03 22.12.2025
19 Колективната
До коментар #11 от "Не се ядосвай":Отговорност, е лична безотговорност! За това няма политик в затвора! Виж случаят Тодор Живков ! Факт!
19:05 22.12.2025
20 леле, а ти и сие
19:05 22.12.2025
21 Майора
19:05 22.12.2025
22 Сватбар
До коментар #17 от "Промяна":Бях на сватбата на булката Борисов и женихът и Пеевски. Раздаваха си под формата на сватбени подаръци яхти и самолети. И разбира се, купени с народни пари.
19:06 22.12.2025
23 Майора
Коментиран от #27
19:09 22.12.2025
24 А Вие господа от ПП, ДБ носите
Проклети да сте, до девето коляно.
Пфу..., комунистическа утайка и национални предатели!
Утре ще започнем война с Русия и същите Национални Предатели които ви обещават Светло Евро Бъдеще ще изпратят Вашите Синове, Дъщери и Внуци на Източният Фронт да проливат кръвта си за Велика Германия и Евро Съюза
19:09 22.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Перушан
До коментар #17 от "Промяна":Какви лъжи? Тюленът го заснеха дибидюс с чекмеджета с евраци и кюлчета, ама Ганчо му се радва -"най - добрия премиер".Ех Ганчо, Ганчо, добре че беше Винету, че да краднеш и ти.
Коментиран от #32
19:11 22.12.2025
27 Виж сега,
До коментар #23 от "Майора":Допуснал е грешка човека. 60 милиона евро на ден ни струват изтеглените кредити от пеевско-герберскито крадливо правителство.
19:13 22.12.2025
28 Боже, Боже,
Мантрите им са едни и същи, само адресатите са различни. Взаимно се упрекват във всички земни грехове и никой, ама никой не казва добра дума за опонента си, макар че понякога има за какво. Нямат уважение и респект едни към други. Щастливи са, когато пуснат някоя опозоряваща новина, макар и измислена, за някого, на който имат зъб, а още по-щастливи са, ако се обръщат към опонентите си с
прякори и обиди.
И така - ден след ден, мандат след мандат, заплата след заплата.
19:13 22.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Спокойно, ще дойдат но при свършен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":факт и сред дъжд качулка!
Когато Ножът опре до кокала ще дойдат ноо тогава ще бъде безвъзвратно късно, всеки да си носи Отговорността за Политическите реалности които засягат всички ни!
19:16 22.12.2025
31 тоз пък
Коментиран от #33
19:19 22.12.2025
32 Промяна
До коментар #26 от "Перушан":И какво като е сниман гол това не го прави крадец А онези другите фалшиви притурки са за наивници
Коментиран от #36
19:23 22.12.2025
33 Промяна
До коментар #31 от "тоз пък":Ама защо разпространявате лъжи това са си ваши лъжи платени и незнам защо не ви се търси отговорност Защо тук няколко ругаят лъжат лъжат постоянно безотказно ХАОС заблуди напрежение създавате
19:25 22.12.2025
34 Любопитен
19:29 22.12.2025
35 Хасковски каунь
19:31 22.12.2025
36 Така е, но
До коментар #32 от "Промяна":освен голите снимки на простатата и крадлива герберска Тиква Борисов, имаше и снимки на милионите крадени евра и злато в чекмеджетата му.
Коментиран от #37, #38
19:35 22.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Промяна
До коментар #36 от "Така е, но":ТОВА КОЕТО СИ НАПИСАЛ Е ПЛАТЕНА ЛЪЖА КАКВО ПОСТИГАШ КАТО РАЗПРОСТРАНЯВАШ КЛЕВЕТИ НЕЩО ПОВЕЧЕ ЛИ ПОЛУЧАВАШ
19:54 22.12.2025
39 Тома
Би било голямо улеснение за ценителите!
19:55 22.12.2025
40 Промяна
19:59 22.12.2025