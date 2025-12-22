Новини
Мартин Димитров: Специално за цените сегашната власт направи няколко много глупави грешки

22 Декември, 2025 18:30 1 040 40

Тези хора бяха планирали да вземат 20 млрд. дългове с бюджета, дефицитът беше изпуснат - за какво ви е такъв бюджет? Спасихме страната от дългова спирала и влизане в румънски и гръцки сценарий, коментира депутатът от ПП-ДБ

Мартин Димитров: Специално за цените сегашната власт направи няколко много глупави грешки - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Възможно е да има някакви технически проблеми в първите месеци, защото и направената от сегашната власт информационна кампания трябваше да отговори на конкретните страхове и въпроси на хората, а това не се случи. Този период ще мине и еврото ще бъде сериозен плюс за България. Това каза в предаването "Денят на живо" по NovaNews депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Мартин Димитров, цитиран от novini.bg.

Специално за цените сегашната власт направи няколко много глупави грешки. Със закона за еврото създаде глупави стимули за вдигане на цените още преди еврозоната, бизнесът беше заплашен от неясно как обосновани проверки. Когато се създава страх в бизнеса, това води до вдигане на цените. Това тук беше създадено заради недомислие за властта. Създавайки страх тормоз над бизнеса, постигнаха обратния ефект, заяви Димитров.

Навсякъде, където е въвеждано еврото, влиянието върху инфлацията е било под 1%. Това са фактите от докладите на Евростат. Спокойствието и конкуренцията сваля цените, а тормозът и натискът вдига цените. Създаденият от левичарското правителство натиск вдигна цените, добави той.

Позицията на работодателите по бюджетните въпроси, които поискаха реформи, е правилна. Компромисът за индексиране на заплатите с инфлацията беше приет за успокояване на напрежението и за едно по-добро развитие на политическата ситуация. Увеличението е по-малко от номиналния растеж на икономиката. Такова увеличение ще има и на приходите. Това предложение е направено така, че да е възможно, за да не се създават трудности. Ако си вършат работата приходните администрации, само номиналният растеж ще е достатъчен за осигуряване на средствата за увеличението, посочи депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България".

Тези хора (кабинетът "Желязков" – б.р) бяха планирали да вземат 20 млрд. дългове с бюджета, дефицитът беше изпуснат - за какво ви е такъв бюджет? Спасихме страната от дългова спирала и влизане в румънски и гръцки сценарий. Удължителният закон е много по-малък риск от това, което тези хора бяха тръгнали да правят. Когато управлявахме ние, бюджетната политика беше под контрол, подчерта Мартин Димитров.

Искаме отчет какво е похарчило правителството в оставка, защото имам опасения, че там е започнала страхотна вакханалия, уточни той.

В отговор на въпрос дали от Продължаваме промяната-Демократична България биха управлявали заедно с ГЕРБ след изборите, Димитров коментира: "Борисов и Пеевски създадоха това правителство, което е пълен провал, така че с тях не можем да управляваме. Освен това видяхме огромните протести, в които се включи едно младо поколение, което поиска по-бързо развитие, да се спрат отвратителните корупционни практики, България да бъде в сърцето на Европа. Това включва България да бъде извадена от блатото. Много е важно да има високо гласуване на изборите, които наближават. Ние ще направим всичко възможно да спечелим тези избори, категорично играем за първото място. Този модел се провали и трябва да има огромна промяна в България".

В последната година и ГЕРБ, и "Ново начало" се оказаха левичарски партии. Маските паднаха. От тази година ГЕРБ и "Ново начало" са в социалистическия лагер. Това поставя огромния въпрос да има силно дясно пространство в България и това ролята на "Демократична България".


  • 1 Последния Софиянец

    14 15 Отговор
    В еврозоната с европейски цени и африкански заплати.Много ще се смея на тези дето не идват на Протеста срещу еврото.

    Коментиран от #9, #18, #30

    18:34 22.12.2025

  • 2 Красимир Петров

    22 4 Отговор
    Скрий се някъде мишко.Всички 240 лапачи сте за затвора.

    18:34 22.12.2025

  • 3 Евродебил

    18 5 Отговор
    Бавно набиване на кол за този костофски кадър.За неолиберал,евротлантик и сиросоид трябва с острото на права лопата зад тила още при раждане.

    18:35 22.12.2025

  • 4 иван костов

    5 5 Отговор
    Гейовината от ппдб/ЛГБТ е част от управлението на Пеевски и Борисов, да не се правят на луди!

    18:36 22.12.2025

  • 5 Директор на елитна гимназия

    5 4 Отговор
    Ох, прибирам се вкъщи да си пусна 00 и да разпусна!🤥

    18:38 22.12.2025

  • 6 Анджо

    14 2 Отговор
    Тоя да говори за неговото управление и колко некадърни работи свършиха.

    18:39 22.12.2025

  • 7 Промяна

    15 2 Отговор
    ТОВА НЕЩО БЕЗИДЕЙНО НИЩОПРАВЕЩО ПОЛУЧАВА ПО 20 К ВСЕКИ МЕСЕЦ ЗА ЛЪЖИТЕ СИ ЗА КЛЕВЕТИТЕ СИ ЗА ОБИДИТЕ СИ ТОВА Е ДЕПУТАТ ОТ ПРОМЯНАТА ТОВА КОЕТО ДАЖЕ НЯМА НИКАКВА ПРОФЕСИЯ НИТО ТРУДОВ РАБОТЕН ДЕН ТОВА Е ПОЗОР

    Коментиран от #11

    18:44 22.12.2025

  • 8 Гробар

    6 4 Отговор
    Ппдб са фашисти. А за фашистите трябва Народен съд. Или Сибир. По желание на клиента.

    18:46 22.12.2025

  • 9 Да де, ама

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    и с евро и без евро все тая. Двамата Угоени и Мазни екземпляра, Тиквата Борисов и аверчето му Пеевски, изтеглиха токова много кредити, че всеки ден България дължи 55 милиона евро за погасяването им. Няколко поколения българи ще връщат тези пари, а банковите сметки на двете Мазни парчета стават с всеки ден все по големи.

    18:46 22.12.2025

  • 10 Прокурор

    6 1 Отговор
    В България няма партии, пък камо ли да се "десни" или "леви"! Това са бандитски котерии, чиято цел е да се докопат до властта с цел лично обогатяване! Още навремето 1899 г. Васил Радославов заявява: КАТО ВЗЕМА ВЛАСТТА ЩЕ ПООХРАНЯ МОИТЕ СЪПАРТИЗАНИ ! И наистина при съставянето на правителството на Либералната партия назначава хората си на държавна служба : от министър до горски!

    18:46 22.12.2025

  • 11 Не се ядосвай

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Рано или късно Борисов ще влезе в затвора и заплатите на депутатите ще намалеят.

    Коментиран от #12, #19

    18:47 22.12.2025

  • 12 Промяна

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Не се ядосвай":

    Да и към теб ще потекат реки от мед и злато ХАХАХАХАХАХАХА ВЕРВАЙ

    Коментиран от #13

    18:48 22.12.2025

  • 13 Прав си!

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    Бойко Борисов е нагушкан с крадени народни пари и никога по никакъв повод няма да се се раздели с тях.

    Коментиран от #17

    18:56 22.12.2025

  • 14 Джаската

    5 1 Отговор
    само като му видя интелигентната зурла, и припкам да повръщам

    18:57 22.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 България не навсякъде ве, тъпак!

    1 3 Отговор
    Кое в България е като хората че да се сравняваме с навсякъде, всичко езчанчено, изкелеферчено и корумпирано през призмата на корупция, неспазване на законите, всичко се решава с плик под масата и неистовата жажда на българина да забогатее за един ден и да стане милионер.
    Затова Правителството което си отиде носи отговорността за бясната инфлация, спекула и повишаване на цените през цялата 2025та година!

    19:01 22.12.2025

  • 17 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Прав си!":

    И защо постоянно като папагал драскаш тези лъжи СЕБЕ си ли заблуждаваш Каква е тази фиксация Борисов това Борисов онова ТВОЯТ живот ти се подобрява след твоите клевети ли

    Коментиран от #22, #26

    19:01 22.12.2025

  • 18 Хм Хм

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Левът как ще те спаси от европейски цени?

    19:03 22.12.2025

  • 19 Колективната

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Не се ядосвай":

    Отговорност, е лична безотговорност! За това няма политик в затвора! Виж случаят Тодор Живков ! Факт!

    19:05 22.12.2025

  • 20 леле, а ти и сие

    4 0 Отговор
    защо не успяхте да "сте на власт , за да ни въведете в правия път", смешниците от вашия ранг-нискочелни, в скут пият кафи, качват се в джипче на олигарх, ги гледахме, хайде да се смирите и да не се опитвате от А-ДО Я нещо , като вълна да яхвате и, пък не сте и умни, красиви, нито експертни, има специализирани болнични заведения, правят диагнози на такива себелюбци/сребролюбци!

    19:05 22.12.2025

  • 21 Майора

    5 2 Отговор
    Ало Мартинчо , това състояние на бюджета е следствие от “умелото “ управление на “финансовия гений” и международен измамник Кокорчо теглил големи заеми и довел до дефицит от 18 млд лв! Да не говорим как ала бала с машините и помощта на резидента спечелихте изборите и пак искате да направите същото! Няма дастане шарлатани и мошеници колкото и да ви се иска!

    19:05 22.12.2025

  • 22 Сватбар

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    Бях на сватбата на булката Борисов и женихът и Пеевски. Раздаваха си под формата на сватбени подаръци яхти и самолети. И разбира се, купени с народни пари.

    19:06 22.12.2025

  • 23 Майора

    2 0 Отговор
    Ало 9 , ти май си зле с математиката! Я вземи че се върни в първи клас и тогава говори измислици!

    Коментиран от #27

    19:09 22.12.2025

  • 24 А Вие господа от ПП, ДБ носите

    2 0 Отговор
    отговорността заедно с Правителството на Комунистическата Мутро Мафия БСП, ИТН, ГЕРБ, НН и ДС Олигархия за не навременото влизане България в Евро Зоната и Унищожаването на Българската Държавност!
    Проклети да сте, до девето коляно.

    Пфу..., комунистическа утайка и национални предатели!

    Утре ще започнем война с Русия и същите Национални Предатели които ви обещават Светло Евро Бъдеще ще изпратят Вашите Синове, Дъщери и Внуци на Източният Фронт да проливат кръвта си за Велика Германия и Евро Съюза

    19:09 22.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Перушан

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    Какви лъжи? Тюленът го заснеха дибидюс с чекмеджета с евраци и кюлчета, ама Ганчо му се радва -"най - добрия премиер".Ех Ганчо, Ганчо, добре че беше Винету, че да краднеш и ти.

    Коментиран от #32

    19:11 22.12.2025

  • 27 Виж сега,

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Майора":

    Допуснал е грешка човека. 60 милиона евро на ден ни струват изтеглените кредити от пеевско-герберскито крадливо правителство.

    19:13 22.12.2025

  • 28 Боже, Боже,

    2 0 Отговор
    Нямат срам. Постоянно се надцакват. Който е опозиция, задължително пречи на управляващите, след което управляващите изпадат в немилост и започват да си връщат и отмъщават.
    Мантрите им са едни и същи, само адресатите са различни. Взаимно се упрекват във всички земни грехове и никой, ама никой не казва добра дума за опонента си, макар че понякога има за какво. Нямат уважение и респект едни към други. Щастливи са, когато пуснат някоя опозоряваща новина, макар и измислена, за някого, на който имат зъб, а още по-щастливи са, ако се обръщат към опонентите си с
    прякори и обиди.
    И така - ден след ден, мандат след мандат, заплата след заплата.

    19:13 22.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Спокойно, ще дойдат но при свършен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    факт и сред дъжд качулка!
    Когато Ножът опре до кокала ще дойдат ноо тогава ще бъде безвъзвратно късно, всеки да си носи Отговорността за Политическите реалности които засягат всички ни!

    19:16 22.12.2025

  • 31 тоз пък

    0 1 Отговор
    Само извинение бяха майките и пенсионерите. Щяха да откраднат парите или през ББР или през АПИ. Евентуално и онзи с компроматите щеше да раздава порции.

    Коментиран от #33

    19:19 22.12.2025

  • 32 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Перушан":

    И какво като е сниман гол това не го прави крадец А онези другите фалшиви притурки са за наивници

    Коментиран от #36

    19:23 22.12.2025

  • 33 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "тоз пък":

    Ама защо разпространявате лъжи това са си ваши лъжи платени и незнам защо не ви се търси отговорност Защо тук няколко ругаят лъжат лъжат постоянно безотказно ХАОС заблуди напрежение създавате

    19:25 22.12.2025

  • 34 Любопитен

    2 0 Отговор
    Мартине, по-глупава и вредна идея от вашата индексация на бюджетните заплати с 5%, която противоречи на конституцията трудно може да сътвори. 100 000 души протестираха против това, на пак ги вдигнахте защото идват избори Вземи се скрий малко и ти подкрепи вдигането на бюджетните заплати най-вероятно...

    19:29 22.12.2025

  • 35 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Антибългарин - спец по всичко

    19:31 22.12.2025

  • 36 Така е, но

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Промяна":

    освен голите снимки на простатата и крадлива герберска Тиква Борисов, имаше и снимки на милионите крадени евра и злато в чекмеджетата му.

    Коментиран от #37, #38

    19:35 22.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Така е, но":

    ТОВА КОЕТО СИ НАПИСАЛ Е ПЛАТЕНА ЛЪЖА КАКВО ПОСТИГАШ КАТО РАЗПРОСТРАНЯВАШ КЛЕВЕТИ НЕЩО ПОВЕЧЕ ЛИ ПОЛУЧАВАШ

    19:54 22.12.2025

  • 39 Тома

    1 0 Отговор
    Изявите на това откровено малоумно същество / и подобните му/ без нито ден стаж в реалния бизнес и изпълнено с кухи, заучени фрази заслужават отделна рубрика под надслов "Трибуната на кретена".
    Би било голямо улеснение за ценителите!

    19:55 22.12.2025

  • 40 Промяна

    1 0 Отговор
    ТАЗИ ЛИЧНОСТ Е ИЗБРАНА ОТ БЪЛГАРСКИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ ТАЗИ ЛИЧНОСТ СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА ПРОМЯНА ТАЗИ ЛИЧНОСТ ПОЛУЧАВА ПО 20 К ВСЕКИ МЕСЕЦ ЗА ВЕЛИКАТА СИ ДЕЙНОСТ В ПАРЛАМЕНТА

    19:59 22.12.2025

