Мартин Димитров: Специално за цените сегашната власт направи няколко много глупави грешки

Възможно е да има някакви технически проблеми в първите месеци, защото и направената от сегашната власт информационна кампания трябваше да отговори на конкретните страхове и въпроси на хората, а това не се случи. Този период ще мине и еврото ще бъде сериозен плюс за България. Това каза в предаването "Денят на живо" по NovaNews депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Мартин Димитров, цитиран от novini.bg.

Специално за цените сегашната власт направи няколко много глупави грешки. Със закона за еврото създаде глупави стимули за вдигане на цените още преди еврозоната, бизнесът беше заплашен от неясно как обосновани проверки. Когато се създава страх в бизнеса, това води до вдигане на цените. Това тук беше създадено заради недомислие за властта. Създавайки страх тормоз над бизнеса, постигнаха обратния ефект, заяви Димитров.

Навсякъде, където е въвеждано еврото, влиянието върху инфлацията е било под 1%. Това са фактите от докладите на Евростат. Спокойствието и конкуренцията сваля цените, а тормозът и натискът вдига цените. Създаденият от левичарското правителство натиск вдигна цените, добави той.

Позицията на работодателите по бюджетните въпроси, които поискаха реформи, е правилна. Компромисът за индексиране на заплатите с инфлацията беше приет за успокояване на напрежението и за едно по-добро развитие на политическата ситуация. Увеличението е по-малко от номиналния растеж на икономиката. Такова увеличение ще има и на приходите. Това предложение е направено така, че да е възможно, за да не се създават трудности. Ако си вършат работата приходните администрации, само номиналният растеж ще е достатъчен за осигуряване на средствата за увеличението, посочи депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България".

Тези хора (кабинетът "Желязков" – б.р) бяха планирали да вземат 20 млрд. дългове с бюджета, дефицитът беше изпуснат - за какво ви е такъв бюджет? Спасихме страната от дългова спирала и влизане в румънски и гръцки сценарий. Удължителният закон е много по-малък риск от това, което тези хора бяха тръгнали да правят. Когато управлявахме ние, бюджетната политика беше под контрол, подчерта Мартин Димитров.

Искаме отчет какво е похарчило правителството в оставка, защото имам опасения, че там е започнала страхотна вакханалия, уточни той.

В отговор на въпрос дали от Продължаваме промяната-Демократична България биха управлявали заедно с ГЕРБ след изборите, Димитров коментира: "Борисов и Пеевски създадоха това правителство, което е пълен провал, така че с тях не можем да управляваме. Освен това видяхме огромните протести, в които се включи едно младо поколение, което поиска по-бързо развитие, да се спрат отвратителните корупционни практики, България да бъде в сърцето на Европа. Това включва България да бъде извадена от блатото. Много е важно да има високо гласуване на изборите, които наближават. Ние ще направим всичко възможно да спечелим тези избори, категорично играем за първото място. Този модел се провали и трябва да има огромна промяна в България".

В последната година и ГЕРБ, и "Ново начало" се оказаха левичарски партии. Маските паднаха. От тази година ГЕРБ и "Ново начало" са в социалистическия лагер. Това поставя огромния въпрос да има силно дясно пространство в България и това ролята на "Демократична България".