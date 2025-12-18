Пеевски: Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев, защото разбрахме какви бели са направили тези момчета

Аз ще приема решението на Комисията, както и в миналото съм правил и съм се отказвал от охрана. Това каза лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски в кулоарите на парламента, цитиран от "Фокус".
"Но няма да позволя други народни представители да останат без охрана, това е популистко", категоричен бе той.
Припомняме, че по-рано Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от ПП-ДБ бяха категорични, че охраната на Пеевски трябва да бъде премахната.
"Див популизъм е да се свали охраната на Борисов и Пеевски. Ние с популизъм не се занимаваме. След малко ще подам искане до Комисията, която слага охраната. Аз охраната преди не я взех веднага, отказах я. Настояха от службите, че са притеснени да се вземе тази охрана. Кирил Петков я взе веднага. Атанасов я взе веднага. След това им е била свалена", заяви политикът.
"Трябва да има теми на държавата - спекула, цените, заплатите на хората...", каза още той.
"Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев, защото разбрахме какви бели са направили тези момчета", допълни Пеевски.
Той бе категоричен, че положението от падането на правителството е много тежко и януари, и февруари ще бъдат трудни месеци. "Трябваше България да има бюджет", допълни той.
"Трябва веднага всички партии да седнат и да решат проблемите със спекулата и с всички проблеми, които ще дойдат с влизането на еврото", коментира лидерът на "ДПС - Ново начало".
вперени са в мене всички и очички и ушички, че компромати аз държа!
Та КОЙ назначи ръководния състав на регулаторите ?!
До коментар #9 от "Ей Шопар,":го намериха и се завърна с 50 кила олекнал ! И не само на кила .
До коментар #18 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Спокойно, в най - скоро време България се освобождава от присъствието на Борисов, Пеевски и Слави Трифонов. Наблюдавайте как се подреждат събитията около тях.
Коментиран от #27, #35
До коментар #26 от "Дориана":КАЗВАШ,СКОРО ЩЕ ГИ СРЕТНАТ....
11:29 18.12.2025
28 Нека да протестира народа
До коментар #1 от "прасе такова":Докато му дойде акъла!
11:30 18.12.2025
11:35 18.12.2025
31 Дориана
11:35 18.12.2025
32 Хасковски каунь
11:35 18.12.2025
До коментар #26 от "Дориана":Копейките реват на умрело, усещат края, бункера гори!
37 Възpожденец 🇧🇬
При положение, че всички останали партии, включително пРезидента, са се юрнали да плюят именно по тях, нямам никакво съмнение, че са част от олигархично-мафиотския модел на управление, изграден от и по модел на съветските служби.
11:36 18.12.2025
52 Хе-хе
До коментар #35 от "Стенли":Не се учудвайте, Стенли! Дореана е правнучка на имаше една Доротея, която бе ту русофилка, ту евроатлантик и изчезна внезапно, но според хронологията, ако все още е свежа, вече ще е на не по малко от 98 години!
54 Поредният великодушен
Последният , обаче, не дава вид , че ги разбира и се е снишил като щраус в пясъка.
Една от грубите грешки на Борисов, които му изядоха главата и ГЕРБ вече са в низходяща модалност.
Но.. в политиката празно няма един губи, друг печели.
57 Стенли
59 Николай Бареков бивш евродепутат
Пеевски Борисов ТодорЖивков Кабинет Охрана Музей Сглобка НСО Протест България АПС ГЕРБ ДПС
Пеевски тази нощ в изнесъл посудата, леглата и плазмите от бившия кабинет на Тодор Живков в Партийния дом, който завзе неправомерно и превърна във фотостудио за продажни кметове и депутати от АПС и ГЕРБ.
По същият апашки начин, по който завзе имота, Пеевски го напусна по нощите, за да си спести поредния обществен резил – всичко при Шишкото е тумба лумба, кражби, разхищение, а после бърз резил и пълен разпад – справка с Лафка, КТБ, Булгартабак, ДПС …Явно този път Пеевски и Ревански сами са извикали хамалите, за да ги изнесат преди да дойдат санитарите от Курило и администрацията на Народното събрание.
61 Любопитен скункс
63 Трябва дебело да подчертаем,
Не го направиха нито БСП, нито ИТН.
Направи го лично Боко, който изненада дори ГЕРБ. Стана ясно, че ГЕРБ също не са знаели за намеренията на вожда си. Просто в ГЕРБ не се намериха хора с гръбнак да попитат вожда какви ги върши!
И като се започнаха едни оправдания с международното положение, с вътрешния ред и т.н...
Какъв гениален ход бил...
Ако Радев реши да бави мандатите, което може да направи колкото си иска , до изборите ГЕРБ съвсем ще отънеят, понеже правителството в оставка си е тяхно. БСП, ИТН и ДПС просто вдигнаха ръце! Всички негативи ще падат върху Боко и ГЕРБ!
64 Оракула от Делфи
"партиен лидер"!!!
Със или без охрана ...???
И разбира се гнусно е , когато същия "КТБ"-" Феномен", раздава ," мозък на килограм", и
улично правосъдие, за да измие "кирливите си ризи" !
65 Народе????
До коментар #1 от "прасе такова":За 10-15 години, много от тези, които протестират, така наречената средна класа, си направиха едни хубави бизнесчета, едни магазини, разни фирмички. Сега какво им стана? Сами си режат клона, на който седят.
66 Ами например
До коментар #61 от "Любопитен скункс":с удължения стар бюджет се полагат 1/12 от месечните пари, с които правителството разполага!
Или ти още не си загрял какво означава това?!
Или ти още не си загрял какво означава това?!
71 А Защо ?
Е ИСКАТЕ !
ДА ВЕДИТЕ !
ВАШИТЕ !
НАЛАГАНИ НИ !
ВЕЧЕ !
36 ГОДИНИ !
72 Шопаров
78 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Да уточня - 79.83% от холдинга е собственост на Внешторгбанк - банката на Путин и ФСБ.
Целият холдинг беше буквално харизан от Борисов на Пеевски още в първия му мандат за смешните 50 милиона.
Заводи, складови бази и складова наличност, търговски представителства, транспорт, търговски марки и пазар, почивни станции.
Само едно от горните пера струва повече.
Само толкова струва пазарната оценка на марката Виктори.
Преди време западните ВАТ и Филип Морис предлагаха за холдинга близо 1 милиард.
Какво направиха руснаците ли?!
Веднага започнаха дива контрабанда към Турция и Близкия изток.
Използвайки каналите на бившата ни Държавна сигурност по линия на ПКК.
След това русначците сринаха завода в София, машините и съоръженията изнесоха в съседна Сърбия, а работниците изхвърлиха на улицата.
Да сте чули профсъюзите да мъцнат ?!
Да сте чули Бойко да си иска обезщетенията за нарушения приватизационен договор?!
Вместо това депутати на ГЕРБ внесоха в парламента закон, с който искаха опрощаване на неустойките за Булгартабак.
Това е същността на Борисов и ГЕРБ.
Това е и същността на всички останали съветски мекерета в парламента.
Едно от първите неща на първото му правителство беше да даде на концесия единствения ни петролен терминал на Лукойл на пристанище Росенец, барабар с цялото пристонище.
На цената на концесията на един плаж - за 750 хил. евро.
За 35 години.
79 Безмозъчните
До коментар #72 от "Шопаров":И ялови , крадливи особи са опасни , а не природата която ни е създала такива каквито сме....
80 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.
81 Истината
Само бръщолевене бла бла бла и нищо съществено не каза
83 Точно ....
До коментар #79 от "Безмозъч
84 Май
До коментар #10 от "Последния Софиянец":...не си пиеш илачите дето ти ги изписа д-р Гълъбова
85 Пеевски,
