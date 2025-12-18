Новини
България »
Всички градове »
Пеевски: Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев, защото разбрахме какви бели са направили тези момчета

Пеевски: Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев, защото разбрахме какви бели са направили тези момчета

18 Декември, 2025 11:06 3 171 86

  • делян пеевски-
  • спасяване-
  • асен василев-
  • бели-
  • момчета

Лидерът на "ДПС- Ново начало" бе категоричен, че положението от падането на правителството е много тежко и януари, и февруари ще бъдат трудни месеци. "Трябваше България да има бюджет", допълни той.

Пеевски: Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев, защото разбрахме какви бели са направили тези момчета - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Аз ще приема решението на Комисията, както и в миналото съм правил и съм се отказвал от охрана. Това каза лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски в кулоарите на парламента, цитиран от "Фокус".

"Но няма да позволя други народни представители да останат без охрана, това е популистко", категоричен бе той.

Припомняме, че по-рано Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от ПП-ДБ бяха категорични, че охраната на Пеевски трябва да бъде премахната.

"Див популизъм е да се свали охраната на Борисов и Пеевски. Ние с популизъм не се занимаваме. След малко ще подам искане до Комисията, която слага охраната. Аз охраната преди не я взех веднага, отказах я. Настояха от службите, че са притеснени да се вземе тази охрана. Кирил Петков я взе веднага. Атанасов я взе веднага. След това им е била свалена", заяви политикът.

"Трябва да има теми на държавата - спекула, цените, заплатите на хората...", каза още той.

"Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев, защото разбрахме какви бели са направили тези момчета", допълни Пеевски.

Той бе категоричен, че положението от падането на правителството е много тежко и януари, и февруари ще бъдат трудни месеци. "Трябваше България да има бюджет", допълни той.

"Трябва веднага всички партии да седнат и да решат проблемите със спекулата и с всички проблеми, които ще дойдат с влизането на еврото", коментира лидерът на "ДПС - Ново начало".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 48 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 прасе такова

    74 6 Отговор
    Чао кабинетче айде напускай и парламента, дебелак - довечера на ПРОТЕСТ

    Коментиран от #28, #65, #74

    11:08 18.12.2025

  • 2 престъпникоо

    61 3 Отговор
    Скоро и без НСО айде билетчето и в дубай да не те арестуват тука.

    11:08 18.12.2025

  • 3 Ще правим нов бардак

    28 2 Отговор
    със стари урви.

    11:09 18.12.2025

  • 4 ккк

    57 1 Отговор
    махайте го това ......... не разбрахте ли че не искаме подобни същества

    11:09 18.12.2025

  • 5 Ъхъъъъъъ

    50 1 Отговор
    Ако на изборите ще ходим на лов и риболов пак тикви и прасета ще са в парламента

    11:09 18.12.2025

  • 6 ООрана държава

    42 1 Отговор
    Ще са трудни да ама не защото е паднало крадливо правителство а защото не сме готови напълно за еврото и ще ни е на нагорнище в първите месеци, но както обикновенно ще се обвини опозицията и това че бащицата не е на власт

    11:10 18.12.2025

  • 7 Стефко

    39 1 Отговор
    Надмина багдадския лъжец Синбад Мореплавателя))))), плитки и безмислени опорни, това е.

    11:10 18.12.2025

  • 8 ТИГО

    34 1 Отговор
    Идва тиха и свята Коледа ,мирише на свински пържоли и греяно вино !Скарата бумти ,дружината гърми !Свинята квичи не за дълго,идва Коледа !

    11:10 18.12.2025

  • 9 Ей Шопар,

    36 1 Отговор
    Бегай в Дубай докато може,че после си при бай Ставри.

    Коментиран от #25

    11:11 18.12.2025

  • 10 Последния Софиянец

    30 1 Отговор
    Снощи гонихме депутатите с камъни чак до Александър Невски.БМВ то на Шиши е бронирано и камъните отскачат от него

    Коментиран от #84

    11:12 18.12.2025

  • 11 Дориана

    35 2 Отговор
    Борбата продължава. Борисов, Пеевски, Слави Трифонов заедно с цялата си предателска партия ИТН трябва да напуснат Парламента и политиката. В противен случай те ще продължават да бъдат лъжицата катран в управлението на държавата , което трябва да тръгне нагоре в правилната посока, а не България да бъде разяждана от корупция и мафия.

    11:13 18.12.2025

  • 12 Дориана

    34 2 Отговор
    Борисов и Пеевски унищожиха съзнателно и преднамерено цялата съдебна система,превърнаха институциите включително и МВР в зависими за да могат лесно да ги контролират в тяхна полза , съзнателно с помощта на ППДБ промениха конституцията и ограничиха правата на Президента за да могат да опорочават изборите чрез кражби на гласове и фалшифициране, пак напълно съзнателно създадоха пълзяща диктатура. Борисов и Пеевски чрез своите партии съзнателно пречат в България да няма никакви реформи в Съдебната власт, в Полицията, в администрацията въпреки критиките от ЕС , дори и в бюджета. Много от техните депутати не са избрани законно точно заради съзнателното опорочаване на изборите. Купуваха цели секции и унищожаваха бюлетини на своите опоненти.И всичко това за да превърнат цял един народ в техни заложници. им.Тези хора трябва да напуснат Парламента и политиката , да се оттеглят , защото не може да искат да контролират и консумират политическата власт на инат в името на собственото си политическо оцеляване.

    11:14 18.12.2025

  • 13 Наглост Дебелашка

    39 2 Отговор
    Ха-ха-ха-! Уродливоот 190- килограмово туловище било "спасило" Асен Василев! Така ли бе, наглец долен, мърсен и мазен? Чакай бе, туловище, объркал си се, или паническият страх е увредил и без това увредения ти мозък! Престъпният и крадлив бюджет, срещу който се вдигна цяла България е дело на настоящето правителство на марионетката Джелязков, твоят личен лакей и на Тиквата от подземния престъпен свят Боко банкянски! Какво общо има Асен Василев с бюджета бе, туловище? Пък и ти сега спасявай себе си, Асен василев няма нужда никой да го спасява! Той не е крал, не спи до чекмедже с пачки милиони евро и златни кюлчета, няма любовница в Барселона и низаконно дете и не им е купувал къща в Барселона за милиони, не е откраднал активи от КТБ за три милиарда като теб! Така че, себе си спасявай, туловище мазно и тлъсто! Впрочем, как заспиваш бе, дебелако? Как заспиваш, като знаеш, че цял един народ те мрази, неистово те мрази и те презира! И теб, и побратима ти от СИк - Банкя, агент Буда, повече познат като Боко Тиквата!

    11:15 18.12.2025

  • 14 Мдаа

    33 2 Отговор
    Не искам да обидя никого, но този се възползва от ниско интелигентният електорат, за да е във властта.

    11:15 18.12.2025

  • 15 Реджепа

    21 1 Отговор
    Анааа, домуза спасител го раздава. Вайййй майкоооо,

    11:19 18.12.2025

  • 16 цилоико

    19 4 Отговор
    Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, свинята Шишко и ПП и ДБ педофили, със мажоретките си от ИТН и БСП вкараха България в батака, днес излизат и викат че щяло да бъде много лошо с Еврото??? Ами нали вие набутахте българите в тая яма бре боклуци??? Нали лъгахте неспирно със всички мисири и мисирки, ден и нощ??? Сега излиза и вика ще бъде много лошо??? Ами сами ли ще се бесите или да ви помагаме??? Слава на Господ Иисус Христос 2026 г идва. Чакаме да станем богати от 1 януари. Чакаме в "клуба на богатите" да станем изведнъж богати и да вземаме решения както лъгахте. Ако не стане така ви има 3 те имена на всички лъжци и крадци. Най добре е сами да се обесите. Ще се чудите къде да бягате. 1 януари????

    11:20 18.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    33 1 Отговор
    БОЖЕ,СПАСИ БЪЛГАРИЯ ОТ ТОВА ПРОТИВНО НЕЩО!

    Коментиран от #26

    11:20 18.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ФЕЙК

    19 2 Отговор
    Аз съм Шиши баш крадецът вечния лъжец на Балкайский полуостров няма друг кат мен
    вперени са в мене всички и очички и ушички, че компромати аз държа!

    11:22 18.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Коледа наближава

    20 1 Отговор
    краят е близо!

    11:23 18.12.2025

  • 23 Дориана

    26 1 Отговор
    Пеевски когато сипе лъжи в ефир и сам не си вярва. Такива глупости ръси, че хората не знаят да плачат или да се смеят на простотиите.Крайно време е Пеевски да признае , че не е харесван , а мразен от обществото заради арогантността и диктаторското му поведение от типа – „Аз казах” , „ Аз няма да позволя ” и да спре да отмъщава на хората. Работи само и единствено за хората от общините където очаква да гласуват за него. Това са общини с концентрация на етнически турци и роми , социално слаби хора, които лесно може да подкупи с обещания и пари. Той не работи за хората, а срещу хората на принципа – Разделяй и владей. Пеевски, Борисов и Слави Трифонов са най- голямото зло за България. Тези хора трябва да бъдат принудени да напуснат Парламента и политиката

    11:24 18.12.2025

  • 24 Реалност

    19 1 Отговор
    Проблемите със спекулата и цените се решават от регулаторните служби, чиито ръководители бяха назначени от ГЕРБ Ново начало. Депутатите имат касателство само в избора на ръководители на тези служби и отговорността е на тези, които са предложили и гласували за тях. От там нататък депутатите нямат връзка с работата или бездействието на регулаторите.
    Та КОЙ назначи ръководния състав на регулаторите ?!

    11:25 18.12.2025

  • 25 И там

    16 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ей Шопар,":

    го намериха и се завърна с 50 кила олекнал ! И не само на кила .

    11:27 18.12.2025

  • 26 Дориана

    20 1 Отговор

    До коментар #18 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Спокойно, в най - скоро време България се освобождава от присъствието на Борисов, Пеевски и Слави Трифонов. Наблюдавайте как се подреждат събитията около тях.

    Коментиран от #27, #35

    11:27 18.12.2025

  • 27 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "Дориана":

    КАЗВАШ,СКОРО ЩЕ ГИ СРЕТНАТ....

    11:29 18.12.2025

  • 28 Нека да протестира народа

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "прасе такова":

    Докато му дойде акъла!

    11:30 18.12.2025

  • 29 Стенли

    9 4 Отговор
    А защо не се допитахте до народа дали иска да влезе в клуба на задлъжнелите опс на богатите 😁

    11:31 18.12.2025

  • 30 Тъп и лъжлив

    12 1 Отговор
    Много тъп неграмоттик, опитва също като тиквата да извърта и лъже за всичко. И вярно си мисли ,че другите са толкова прости и ще повярват и ще се остават тоя да лъже и краде на воля....Боже златни Боже, много сме грешни щом това дупе на шия ни води в живота и казва какво е позволено и какво не.
    Ъ

    11:35 18.12.2025

  • 31 Дориана

    3 5 Отговор
    Но до като не се унищожи външноклозетния халифат няма да се оправи задунайска, от мен да го запомните!

    11:35 18.12.2025

  • 32 Хасковски каунь

    8 3 Отговор
    БОКО вече се избелва от ППДБ

    11:35 18.12.2025

  • 33 българин

    11 2 Отговор
    Коледа, Коледа иде и болните прасета не се спасяват от ножа, каквото и да словоблудства шопара иде време за пържоли и печена тиква за десерт.

    11:35 18.12.2025

  • 34 а стига бе

    13 1 Отговор
    Този да е спасил някого другиго освен себе си ??!

    11:35 18.12.2025

  • 35 Стенли

    7 10 Отговор

    До коментар #26 от "Дориана":

    Копейките реват на умрело, усещат края, бункера гори!

    Коментиран от #46, #52

    11:36 18.12.2025

  • 36 Не разбрал

    5 5 Отговор
    Ти не разбра ли че българите искат, да няма държава?

    11:36 18.12.2025

  • 37 Възpожденец 🇧🇬

    6 8 Отговор
    В борбата срещу съветския мафиотски режим на борисов-пеевски, реални успехи постигат единствено от ПП-ДБ. Неоспорим факт.
    При положение, че всички останали партии, включително пРезидента, са се юрнали да плюят именно по тях, нямам никакво съмнение, че са част от олигархично-мафиотския модел на управление, изграден от и по модел на съветските служби.

    11:36 18.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Абе

    9 7 Отговор
    Пеевски и Слави Трифонов са почтени и с достойнство. На тях охрана не им е необходима. Защото няма от кой да се пазят.

    11:38 18.12.2025

  • 40 Прасе,

    13 2 Отговор
    Я по-добре ни спаси от себе си!

    11:38 18.12.2025

  • 41 Последния Софиянец

    3 7 Отговор
    Онаа пияната от пасьола трябва да бъде изгонена задно с слугите им!

    11:38 18.12.2025

  • 42 Хе!

    9 3 Отговор
    Веднага след лицемерната уж оставка, всички нападнахте това голямо момче и си правите оглушки, че протеста издигна портретите и на двамата - на него и Борисов, и ги помоли да се махат! Ето, човекът нападнат се съобразява, а на другия нежелан медии и аналлизатори отново правят метани, колко бил велик, не обиждал и се държал държавнически, реагирал за пореден път гениално с ход, осигурил му меко кацане след малко политическа турбуленция! А оставката не е ефективна и още след зва дни сглобката взе да се репчи, да обижда, да прокарва отново бюджета и каквото може да пробута, да саботира и обвини за всички обективни и субективни нередности, разбира се - Асен Василев!Каква оставка - истинска оставка, значи поне най дразнещите обемни фигури напускат политиката и хич не се показват на екран, а те изтъпанчени най напред в новините, Желязков представял България в Европа, Пеевси открил музей на Славата и вечността, Борисов по всеки проблем го показват да се изказва със сърдито надменен тон от последна инстанция и няма и пак да се справите!

    11:38 18.12.2025

  • 43 протеста

    10 3 Отговор
    Ясно , явно физически трябва да го изгоним от държавата , този изпечен лъжец .

    11:40 18.12.2025

  • 44 килограми

    5 2 Отговор
    кантар чупят, акъл няма

    11:41 18.12.2025

  • 45 непоносим

    11 1 Отговор
    Кзвам ви съвсем серозно , този човек предизвиква народа да направи революция и гражданско неподчинение !

    11:42 18.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ЗАЩО ?!?

    4 1 Отговор
    Бутнахте Валутния БОРД.....заедно с тия момчета...Защо СЕ радвате заедно с тях ,че вековната ТИ РОДИНА ,за която претендираш е МЪРТВА ,хайде покажи как се засаждат новите фиданки ---децата на вековния ДЪБ , закрилник на българщината....(с уважение от Смолян)

    11:42 18.12.2025

  • 48 Кривоверен алкаш

    10 2 Отговор
    Колко си нагъл,и безпардонен и с език който е за каруцар а не за политик,но у Нас е така... Стадото което управлява не пращи особенно от акъл,....и лъжите му минават.

    11:43 18.12.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 службите

    8 1 Отговор
    да се издигнат на висотата на държавноста и пагона и да ги арестуват най -накрая .Пълна конфискация в полза на държавата и спиране на всички кранчента с които източват ресурса на България .

    11:45 18.12.2025

  • 51 Прави впечатление

    10 4 Отговор
    Че този човек от известно време спря да говори за чичо Румен. Понеже преди все президентът му беше в устата, за всичко му беше виновен.... Още повече че категорично заяви, че трябвало чичо Румен да връща кетъринга, правителството щяло да си изкара мандата.... Сега други песни запя. Аман!

    11:46 18.12.2025

  • 52 Хе-хе

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Стенли":

    Не се учудвайте, Стенли! Дореана е правнучка на имаше една Доротея, която бе ту русофилка, ту евроатлантик и изчезна внезапно, но според хронологията, ако все още е свежа, вече ще е на не по малко от 98 години!

    11:47 18.12.2025

  • 53 възмутен

    8 5 Отговор
    Ккаво ? Този се кани да стои още в парламента ли ?

    11:47 18.12.2025

  • 54 Поредният великодушен

    6 3 Отговор
    и благороден жест на Пеевски към Борисов!

    Последният , обаче, не дава вид , че ги разбира и се е снишил като щраус в пясъка.

    Една от грубите грешки на Борисов, които му изядоха главата и ГЕРБ вече са в низходяща модалност.
    Но.. в политиката празно няма един губи, друг печели.

    11:47 18.12.2025

  • 55 Стенли

    3 4 Отговор
    И айде стига ревахте за заплатите и пенсиите вече сте в клуба на богатите 😁

    11:48 18.12.2025

  • 56 Стенли

    2 6 Отговор
    Слава на храбрите руски солдати България и Русия заедно завинаги 🇧🇬🇷🇺

    11:50 18.12.2025

  • 57 Стенли

    5 4 Отговор
    в блатната кочина живеят със 100 долара пенсия, а кило захар е 5 долара, пък никой не реве, а онова с ботокса си строи замъзци за децата недоносени!

    Коментиран от #86

    11:51 18.12.2025

  • 58 реалист

    4 4 Отговор
    Чичо Румен , няма проблем да се качи на Шкода или да покара колело в София или да се рзаходи сред хората .Искам да видя мислещия за хората да извърви 20 метра без охрана между хората ! Няма да могат да излязат спокойно на улицата , нито той , нито там онези данчо, хамид , байрам , ревански и вся осталная с....ч ! Секудна спокойствие няма да имат от тук нататък .

    11:52 18.12.2025

  • 59 Николай Бареков бивш евродепутат

    6 3 Отговор
    🚨🅱️🚔🚑 Опозореният сатрап Пеевски се изнесе с партакешите си от кабинета на Тодор Живков‼️

    Пеевски Борисов ТодорЖивков Кабинет Охрана Музей Сглобка НСО Протест България АПС ГЕРБ ДПС

    Пеевски тази нощ в изнесъл посудата, леглата и плазмите от бившия кабинет на Тодор Живков в Партийния дом, който завзе неправомерно и превърна във фотостудио за продажни кметове и депутати от АПС и ГЕРБ.

    По същият апашки начин, по който завзе имота, Пеевски го напусна по нощите, за да си спести поредния обществен резил – всичко при Шишкото е тумба лумба, кражби, разхищение, а после бърз резил и пълен разпад – справка с Лафка, КТБ, Булгартабак, ДПС …Явно този път Пеевски и Ревански сами са извикали хамалите, за да ги изнесат преди да дойдат санитарите от Курило и администрацията на Народното събрание.

    11:53 18.12.2025

  • 60 Стенли

    5 1 Отговор
    Но братушките за мое съжаления 11та година боксуват с донбас, а заминаха над 1.5 милиона за кладбищата, помагайте братя 🇧🇬🇷🇺

    11:54 18.12.2025

  • 61 Любопитен скункс

    2 3 Отговор
    И с какво по-точно Януари и Февруари ще са по-трудни от Ноември и Декември? Обичайната инфлация, служебен кабинет и избори. Общо взето нищо по-различно от последните 5 години. Правят се на незаменими, но са безполезни.

    Коментиран от #66

    11:54 18.12.2025

  • 62 реалист

    6 0 Отговор
    Но трябва да си го кажем , че бая взятки взе от бункера за боташ, така, че може и лада да почне кара!

    11:55 18.12.2025

  • 63 Трябва дебело да подчертаем,

    2 1 Отговор
    че не ДПС и Пеевски предадоха коалицията и оставиха България в безтегловност преди Коледа!

    Не го направиха нито БСП, нито ИТН.

    Направи го лично Боко, който изненада дори ГЕРБ. Стана ясно, че ГЕРБ също не са знаели за намеренията на вожда си. Просто в ГЕРБ не се намериха хора с гръбнак да попитат вожда какви ги върши!

    И като се започнаха едни оправдания с международното положение, с вътрешния ред и т.н...
    Какъв гениален ход бил...

    Ако Радев реши да бави мандатите, което може да направи колкото си иска , до изборите ГЕРБ съвсем ще отънеят, понеже правителството в оставка си е тяхно. БСП, ИТН и ДПС просто вдигнаха ръце! Всички негативи ще падат върху Боко и ГЕРБ!

    11:55 18.12.2025

  • 64 Оракула от Делфи

    4 3 Отговор
    Дразнещо е , когато силно корумпиран политик в България , се изживява като
    "партиен лидер"!!!
    Със или без охрана ...???
    И разбира се гнусно е , когато същия "КТБ"-" Феномен", раздава ," мозък на килограм", и
    улично правосъдие, за да измие "кирливите си ризи" !

    11:56 18.12.2025

  • 65 Народе????

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "прасе такова":

    За 10-15 години, много от тези, които протестират, така наречената средна класа, си направиха едни хубави бизнесчета, едни магазини, разни фирмички. Сега какво им стана? Сами си режат клона, на който седят.

    11:56 18.12.2025

  • 66 Ами например

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Любопитен скункс":

    с удължения стар бюджет се полагат 1/12 от месечните пари, с които правителството разполага!

    Или ти още не си загрял какво означава това?!

    11:57 18.12.2025

  • 67 Да бъде арестуван тоя , БанЯта

    3 3 Отговор
    И тия от по- дб, който сериозно застрашиха живота на всички българи с набутването на една чужда валута при абсолютно несъответствие нито на доходите на населението с държавите от еврозоната, нито на данъчна, здравна, социална и всякаква друга система в държавата с действащите в държавите от Западна Европа....Това е тотално дестабилизиране на държавата с непредвидими опасни последици за живота на хората...

    12:00 18.12.2025

  • 68 Ганчовци

    0 4 Отговор
    Кого гоните,боклуси.Кой ви научи да гоните вместо да създадете нещо умно.Не разбрахте ли че който е избран трябва да командва,не паветните партии

    12:02 18.12.2025

  • 69 народа

    1 0 Отговор
    Очаква с нетърпение да се откаже от охрана си и да тръгне спокойно сред хората , за хората , сред братята роми ,турци , помаци , миллет !

    12:06 18.12.2025

  • 70 Оракула от Делфи

    0 0 Отговор
    Както и рублен боташа, импийчмънт и затвор!

    12:07 18.12.2025

  • 71 А Защо ?

    2 0 Отговор
    А ЗАЩО ?

    Е ИСКАТЕ !

    ДА ВЕДИТЕ !

    ВАШИТЕ !


    НАЛАГАНИ НИ !

    ВЕЧЕ !

    36 ГОДИНИ !

    12:10 18.12.2025

  • 72 Шопаров

    1 0 Отговор
    На дебелото момченце му се отвориха малко очичките и започна да ръси небивалици.

    Коментиран от #79

    12:13 18.12.2025

  • 73 Бай Араб42

    1 1 Отговор
    Копейкиииии ,дойдоха изтребителите,защо мълчите сега ? МИГовете на срап.

    12:13 18.12.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ежко

    1 0 Отговор
    Болката на Шиши е,че ако има предсрочни избори,ще му се налижи да плаща гласове, а ако са циклични -3-4 пъти годишно.Друго си е, ако плащаш веднъж на 4 години.....

    12:16 18.12.2025

  • 77 😂😂😂

    1 0 Отговор
    Ани Ефремова, говорителката на свинята във факти 🐖

    12:19 18.12.2025

  • 78 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    4 0 Отговор
    3500 човека бяха изхвърлени на улицата от РУСКИЯ СОБСТВЕНИК на "Булгартабак холдинг".
    Да уточня - 79.83% от холдинга е собственост на Внешторгбанк - банката на Путин и ФСБ.
    Целият холдинг беше буквално харизан от Борисов на Пеевски още в първия му мандат за смешните 50 милиона.
    Заводи, складови бази и складова наличност, търговски представителства, транспорт, търговски марки и пазар, почивни станции.
    Само едно от горните пера струва повече.
    Само толкова струва пазарната оценка на марката Виктори.
    Преди време западните ВАТ и Филип Морис предлагаха за холдинга близо 1 милиард.
    Какво направиха руснаците ли?!
    Веднага започнаха дива контрабанда към Турция и Близкия изток.
    Използвайки каналите на бившата ни Държавна сигурност по линия на ПКК.
    След това русначците сринаха завода в София, машините и съоръженията изнесоха в съседна Сърбия, а работниците изхвърлиха на улицата.
    Да сте чули профсъюзите да мъцнат ?!
    Да сте чули Бойко да си иска обезщетенията за нарушения приватизационен договор?!
    Вместо това депутати на ГЕРБ внесоха в парламента закон, с който искаха опрощаване на неустойките за Булгартабак.
    Това е същността на Борисов и ГЕРБ.
    Това е и същността на всички останали съветски мекерета в парламента.
    Едно от първите неща на първото му правителство беше да даде на концесия единствения ни петролен терминал на Лукойл на пристанище Росенец, барабар с цялото пристонище.
    На цената на концесията на един плаж - за 750 хил. евро.
    За 35 години.

    12:19 18.12.2025

  • 79 Безмозъчните

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Шопаров":

    И ялови , крадливи особи са опасни , а не природата която ни е създала такива каквито сме....

    Коментиран от #83

    12:20 18.12.2025

  • 80 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    4 0 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.

    12:21 18.12.2025

  • 81 Истината

    6 0 Отговор
    Ами четох четох...пра..сето на практика нищо не каза

    Само бръщолевене бла бла бла и нищо съществено не каза

    12:22 18.12.2025

  • 82 Независим

    0 0 Отговор
    Това прасе е видимо със чума.

    12:23 18.12.2025

  • 83 Точно ....

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Безмозъчните":

    Така --- които присвояваха европейски субсидии без принадена стойност....

    12:23 18.12.2025

  • 84 Май

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    ...не си пиеш илачите дето ти ги изписа д-р Гълъбова

    12:24 18.12.2025

  • 85 Пеевски,

    2 0 Отговор
    а ти си най- голямото проклятие на България. Вземай Фалкона и беж в Дубай, обаче там си остани. Илитерат!

    12:26 18.12.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол