Борисов за вчерашния сблъсък с депутати от ПП-ДБ: Дойдоха да ме бият. Целта им бе да си изпусна нервите

Дойдоха да ме бият. Аз много исках някой от тях да ме пипне. Помислих, че могат да се изгаврят с мен, свит, тих - помислих, че могат да ме пипнат по ушите. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира вчерашния сблъсъкът с депутатите от "Продължаваме Промяната- Демократична България", които прекъснаха брифинга на Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента, съобщават от "Фокус".

"Целта им беше да си изпусна нервите и да го заваля един от тях. Но аз когато съм се бил, те са били сигурно на курс по балет. Не могат да ме извадят от равновесие днес. Аз говоря и те пристигат - бабаити. Тестостерон лъхаше от Асен Василев, каза шеговито Борисов.

Лидерът на ГЕРБ бе в Разлог на Национална среща на младежката структура на ГЕРБ.

Борисов заяви още, че кметът на София Васил Терзиев е "прекрасен кандидат за президент".

"Най-лесно се бие такъв човек", каза той и изрази критика към кмета:

"Криза с боклука в София. Един ден - експлозия, на следващия ден, не се говори. Що? Защото си докара негова фирма. София пак си е мръсна. Вдигат синята зона. Съгласявам се. Когато вдигаш цените, взимаш от джобовете на софиянци и си от ПП–ДБ, това е реформа. А ако вдигаш с 1% вноската , това е грабеж“, каза лидерът на ГЕРБ.

"Какво би станало, ако правителството падне сега? Мигновен хаос. Цените ще отидат в небесата. Пълно компрометиране на еврозоната", каза още той.

По темата за бюджета, Борисов цитира думи на председателят на Комисията по бюджет и финанси Делян Добрев:

"Ако замразим действията на бюджетната комисия, ако във вторник правителството се разбере със синдикатите и работодателите, ние се разберем с останалите партии, приема се от бюджетната комисия и се включваме до Нова година".