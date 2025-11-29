Борисов за вчерашния сблъсък с депутати от ПП-ДБ: Дойдоха да ме бият. Целта им бе да си изпусна нервите

Дойдоха да ме бият. Аз много исках някой от тях да ме пипне. Помислих, че могат да се изгаврят с мен, свит, тих - помислих, че могат да ме пипнат по ушите. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира вчерашния сблъсъкът с депутатите от "Продължаваме Промяната- Демократична България", които прекъснаха брифинга на Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента, съобщават от "Фокус".
"Целта им беше да си изпусна нервите и да го заваля един от тях. Но аз когато съм се бил, те са били сигурно на курс по балет. Не могат да ме извадят от равновесие днес. Аз говоря и те пристигат - бабаити. Тестостерон лъхаше от Асен Василев, каза шеговито Борисов.
Лидерът на ГЕРБ бе в Разлог на Национална среща на младежката структура на ГЕРБ.
Борисов заяви още, че кметът на София Васил Терзиев е "прекрасен кандидат за президент".
"Най-лесно се бие такъв човек", каза той и изрази критика към кмета:
"Криза с боклука в София. Един ден - експлозия, на следващия ден, не се говори. Що? Защото си докара негова фирма. София пак си е мръсна. Вдигат синята зона. Съгласявам се. Когато вдигаш цените, взимаш от джобовете на софиянци и си от ПП–ДБ, това е реформа. А ако вдигаш с 1% вноската , това е грабеж“, каза лидерът на ГЕРБ.
"Какво би станало, ако правителството падне сега? Мигновен хаос. Цените ще отидат в небесата. Пълно компрометиране на еврозоната", каза още той.
По темата за бюджета, Борисов цитира думи на председателят на Комисията по бюджет и финанси Делян Добрев:
"Ако замразим действията на бюджетната комисия, ако във вторник правителството се разбере със синдикатите и работодателите, ние се разберем с останалите партии, приема се от бюджетната комисия и се включваме до Нова година".
2 Хаха
Коментиран от #9, #95
12:21 29.11.2025
4 Циркаджия селски
Коментиран от #98
12:22 29.11.2025
8 Нищоправеца
12:24 29.11.2025
9 Тренира
До коментар #2 от "Хаха":Простата и крадлива герберска Тиква Борисов си прави гласни тренировки, защото го чака затвор.
Коментиран от #15
12:25 29.11.2025
14 Така е!
До коментар #6 от "Промяна":Когато Борисов влезе в затвора, дано затворниците да успеят да запазят вещите си. Тиквата ще окраде и тях, както окраде Родината ни.
Коментиран от #31
12:26 29.11.2025
16 историк
12:27 29.11.2025
18 Е АМА ТОЙ БИБИ
До коментар #10 от "ЕЙ БАРЦЕЛОСКИ":ЩО ГО БЕДИТИ ТОЙ ТОЙ ТРИ ПАПИ МУ МИЛИ КРАТУНТА АЛГАФАРИ ДРЪТИЯ МУ ПБЛИЗВА КАНБАНКИТЕ ТОЙ БЕЗ ГРЕШЕН НО КРАДЕ.
12:27 29.11.2025
19 д-р Методиев
Коментиран от #25, #53
12:28 29.11.2025
21 Пак бият Паниковски😁
12:28 29.11.2025
22 Да те питам
До коментар #12 от "Промяна":Знам че Тиквоча Борисов е алчен тумбак, но дали ще върне част от краденото поне на най бедните хора.
Коментиран от #30
12:28 29.11.2025
23 Всичко което трябва да знаете
Преизчисляване към днешни левове Ако кажем, че 1 лев от 1985 г. ≈ 6–7 сегашни лева по покупателна способност, тогава БВП излиза около 270–315 млрд. сегашни лева. През 2025 г. годишният БВП на България е около 200–210 млрд. лева по текущи цени. .... България има три пъти по-голям БВП на глава, В СРАВНЕНИЕ С ВИЕТНАМ. Пише, че минималната им заплата е около 300 долара, средна заплата 1000 лева. При 2,5 пъти по-ниски цени, те все едно да взимат 700 долара в България минимум и средно 2500 лева. Сега минималната заплата в България е около 600 долара, средната е 2300 лева. Тогава защо да идват виетнамци? Взимат същите заплати покупателно, дори повече, при три пъти по-малко БВП на глава. И те са социализъм, предполагам, че здравеопазването е безплатно. Държавата запазва поне 51% собственост в ключови предприятия. Това ѝ позволява да насочва приходите към обществени нужди като здравеопазване, образование и инфраструктура. Виетнам е еднопартийна социалистическа република, управлявана от Комунистическата партия на Виетнам. Това означава:
Няма многопартийна система – всички политически решения се вземат от управляващата партия.
Има конституция и Народно събрание, но съдебната и законодателната власт са под контрола на партията. Държавата запазва поне 51% собственост в ключови предприятия. Това ѝ позволява да насочва приходите към обществени нужди като здравеопазване, образование и
12:28 29.11.2025
25 Промяна
До коментар #19 от "д-р Методиев":А ТИ ЗА КЪДЕ ЗАЕДНО С ОНЕЗИ КОРУЦАТА АЛЧНИ ШАРЛАТАНИ КЛЕВЕТНИЦИ ПЛАТЕНИ СТЕ
12:29 29.11.2025
26 От постоянен
Коментиран от #36
12:29 29.11.2025
28 ОХ КОТЬО
До коментар #5 от "Потресаващо!":Две ПРАСЧИТА.
12:29 29.11.2025
29 Глас от затвора
До коментар #15 от "Промяна":Искаме булката Борисов заедно с мъжа и Пеевски да са в обща килия.
12:30 29.11.2025
30 Промяна
До коментар #22 от "Да те питам":ТИ КАТО КАКЪВ СИ ТУК КОКВО ОПРЕДЕЛЯШ ЧЕ НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА ЕДИНСТВЕНО ВИЖДАМ САМО ГЛУПОТЕВИНИ ОТ ТЕБ И ОГРОМНА ФИКСАЦИЯ ПРЕГЛЕДАЙ СЕ 22
12:31 29.11.2025
31 Промяна
До коментар #14 от "Така е!":А ТВОЯТА ТИКВА ЗАЩО НЕМЕДЛЕНО НЕ СЕ ПРЕГЛЕДА
12:32 29.11.2025
33 Цигански барон
12:34 29.11.2025
34 българия или мафията читанка инфо
12:34 29.11.2025
35 Гост
12:35 29.11.2025
36 Промяна
До коментар #26 от "От постоянен":ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е ПОСТОЯННО ДА ДРАСКАШ ДА КЛЕВЕТИШ ДА ОЧЕРНЯШ ДА ЛЪЖЕШ ДА САБОТИРАШ ДА ЗАПЛАШВАШ ТОВА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ 26 СПРЯМО БЪЛГАРИЯ СПРЯМО БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ СПРЯМО ПОЛИТИЦИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е ДА ПРЕВЪРНЕШ ИЗБОРИТЕ В СВОЙ СОБСТВЕН БИЗНЕС ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е ДА ЛЪЖЕШ НЕВЕЖИТЕ ДА СЪБИРАШ ПАРИ ЗА МИЛИОНЕРЪТ БЛАГО И ОЩЕ ИОЩЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ШАЙКАТА ШАРЛАТАНИ
12:35 29.11.2025
37 Борисов никой не може да го Бие!! Той е
12:42 29.11.2025
38 ДЕНЯ НА ПАТРИОТА
ВМЕСТО ШАУУЛИНСКО КИИЯЙ...
ИЗВИКАЙ.... С У П Т О ...
И НИКОЙ НЯМА ДА ОСТАНЕ В
КУЛОАРИТЕ И НА ПЛОЩАДА.....😱😱
12:43 29.11.2025
39 фжийаед
12:43 29.11.2025
40 Намери ли си партийния билет
12:45 29.11.2025
41 Много елементарно
До коментар #6 от "Промяна":Стига писа смешки, или плащат на коментар?!
Коментиран від #72
12:46 29.11.2025
42 Много странно
12:48 29.11.2025
43 Асен
12:50 29.11.2025
44 123
12:51 29.11.2025
45 К.К
Така работи Герб! Хора, в понеделник - всички на площада, да изметем тези нагли негодници!
Коментиран от #81
12:51 29.11.2025
46 Град Симитли
Само боеве му в кратуната!
12:52 29.11.2025
47 Уффф ..., Божкеее...!
Коментиран от #51, #63
12:53 29.11.2025
49 Бабаит Борисов
12:55 29.11.2025
50 Болен мозък
И копоят ти Гела и той искат да го бият!
Абе, кой ще си цапа ръцете с такива пач аври като вас?
Балонът каза пук и стана на парчета!
12:56 29.11.2025
51 Чисто и просто...!
До коментар #47 от "Уффф ..., Божкеее...!":Възрастта си оказва влиянието върху психиката на всеки индивид-бил той ,дори и...,,железният" до скоро- Бойко Борисов...!
Старческата Шизофрения не прощава на никой...!
12:56 29.11.2025
52 Ей,кво нещо!
12:56 29.11.2025
53 Не, не е
До коментар #19 от "д-р Методиев":това са евтини ц"гански номера. С тези театрални постановки иска да избегне пандото. Виждал съм много такива, ясни са ми.
12:56 29.11.2025
54 Див селянин
12:57 29.11.2025
55 Нафталинка
12:58 29.11.2025
56 ТИГО
12:59 29.11.2025
57 Сталин
13:00 29.11.2025
59 Торба с лой!
13:00 29.11.2025
60 Възраждане на България
13:00 29.11.2025
61 Баба Гошка
13:00 29.11.2025
62 Сталин
13:01 29.11.2025
63 Ами нали
До коментар #47 от "Уффф ..., Божкеее...!":той правеше масажи на ушаците на Бай Тошо, ех спомени, спомени. Сега иска и на него да му разтриват ушетата.
13:01 29.11.2025
64 КМЕТА НА СИМИТЛИ
13:01 29.11.2025
65 Стаменов
13:02 29.11.2025
66 Дойдоха да ме бият.....
13:04 29.11.2025
67 виктория
13:05 29.11.2025
68 И Киев е Руски
13:05 29.11.2025
69 Само да попитам
13:06 29.11.2025
70 Смешник
13:06 29.11.2025
71 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.
13:07 29.11.2025
72 Промяна
До коментар #41 от "Много елементарно":Смешки ли са едни шарлатани да крадат 5 години безнаказано Смешки ли са едни шарлатани 5 години да саботират България и в същото време.да си пълнят личните банкови сметки СМЕШКИ ЛИ СА ДА ЛЪЖАТ НЕВЕЖИТЕ И ДА И ПРИБЕРАТ ПАРИТЕ ЗА БЛАГО МИЛИОНЕРЪТ ГОЛЕМИ СМЕШКИ НАЛИ
Коментиран от #85
13:08 29.11.2025
73 Ако още не го е разбрал
13:08 29.11.2025
77 Трябва да сме честни
13:10 29.11.2025
81 Най-вярно изказване 45
До коментар #45 от "К.К":Най-вярно изказване на45 : "Борисов, с характерният си селски, арогантен и про....шки изказ, се опитва да иронизира и омаловажава разговора с Мирчев и Василев. Никойдаже няма намерениеда ти дърпа " ушетата", други ти ги дърпат ежедневно- хората виждат и преценяват, кой какъв е. Нищо не разбираш от бюджет, А. Василев с три изречения те постави до стената, а ти се опрйвдаваше като ученичка двойкаджийка. Апропо Плевналиев и Горанов, който уж вече не е от Герб, какво правят на този младежки " форум" от 20 човека? Явно са свършили парите от предните кражби и са се подредили за накой друг пост, за следващите кражби
Така работи Герб! Хора, в понеделник - всички на площада, да изметем тези нагли негодници!"
13:13 29.11.2025
83 Промяна
13:16 29.11.2025
84 Промяна
Дойдоха да ме бият. Аз много исках някой от тях да ме пипне. Помислих, че могат да се изгаврят с мен, свит, тих - помислих, че могат да ме пипнат по ушите. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира вчерашния сблъсъкът с депутатите от "Продължаваме Промяната- Демократична България", които прекъснаха брифинга на Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента, съобщават от "Фокус".
"Целта им беше да си изпусна нервите и да го заваля един от тях. Но аз когато съм се бил, те са били сигурно на курс по балет. Не могат да ме извадят от равновесие днес. Аз говоря и те пристигат - бабаити.
13:16 29.11.2025
85 Гост
До коментар #72 от "Промяна":Ти не разбра ли, че има баланс в тая природа. Твоят господар краде, краде, граби, граби, опоскваше всичко 13-14 години. Сега е ред друг да краде, но едва ли някой може да краде, в такива мащаби, като господаря ти
Коментиран от #88, #94, #96, #99
13:17 29.11.2025
88 Корупция Нула
До коментар #85 от "Гост":Никой не трябва да краде, това трябва да се спре.
Коментиран от #93
13:19 29.11.2025
89 Промяна
До коментар #82 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":82 СЕБЕ СИ ОПИСАЛ ТУК МНОГО ОБСТОЙНО ХАХАХАХАХАХА
13:19 29.11.2025
92 Хеми значи бензин
До коментар #91 от "Ха-ха-ха!":Ми що не го свали по рано бе ер бап
13:22 29.11.2025
93 Гост
До коментар #88 от "Корупция Нула":То така е, да. Но да бъдем реалисти. Краде се навсякъде, ако мислиш, че в Швейцария не се краде и там гепят, ама първо дадат на обикновения човек, па после си вземат
13:22 29.11.2025
94 Промяна
До коментар #85 от "Гост":БАЛАНС ЛИ КЪДЕ Е А ШАРЛАТАНИТЕ ДРАПАТ НЕИСТОВО ДА ПРЕВЗЕМАТ ГЕРБ ТОВА ЛИ ВИЗИРАШ ХАХАХАХА ТОВА Е САБОТАЖ И ТО СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ А АЗ НЯМАМ НИ КА КЪВ ГОСПОДАР ЗА ТВОЕ СВЕДЕНИЕ ОСВЕН СЕМЕЙСТВОТО МИ ЕДИНСТВЕНО ЖЕЛАЯ ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ С ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА ЗАКОНИ ЗА ВСИЧКИЗА ВСИЧКИ ДА ИМА ИКОНОМИКА НО НЕ ОТ ЧЕРВЕНИ ЕКСПЛОАТАТОРИ
Коментиран от #101
13:22 29.11.2025
95 Усетиха се
До коментар #2 от "Хаха":Ако бяха посегнали, ББ щеше да им опъне жартиерите.
Всеки иска да се примери до Батенката.
13:22 29.11.2025
96 Пито платено
До коментар #85 от "Гост":Този е дежурния плювач на ПП-ДБ, не го взимай на сериозно! Заработва надник, мени си ника, но му личи п.остотията!
13:23 29.11.2025
98 Не е късно
До коментар #4 от "Циркаджия селски":Такива дразнители направо си го търсят.
13:24 29.11.2025
99 Промяна
До коментар #85 от "Гост":А ПРЕДИ БОРИСОВ СПОМНЯШ ЛИ СИ КАК БЕШЕ ЗАЩО НЕ ЗАПОЧНЕШ С КРАЖБИТЕ ОТ 90 ГОДИНИ ОЩЕ ТА ДО ДНЕС
Коментиран от #103, #114
13:24 29.11.2025
100 Дойдоха да ме бият.
13:26 29.11.2025
101 Корумпирани паразити
До коментар #94 от "Промяна":Върнете парите!
13:28 29.11.2025
102 Жожо
13:29 29.11.2025
103 Безпаметнико
До коментар #99 от "Промяна":Борисов дойде на власт с обшенивта да бори триглавата ламя! Борисов дойде с надеждата в хората да се бори с корупцията на триглавата ламя. Какво се случи, той седна на техните столчета. Овладя корупцията и я качи на по-големи върхове. Помня как се редяха на опашки хората с надежда и вяра да гласуват за Борисов, който още тогава се знаеше че е докаран от мръсната задкулисна мафия на комунисти и либерали. Обаче това е нивото на хората, не искат да четат за кого си дават гласа. Така ще питаш Борисов защо не разследва корупцията от 90 година до негово време, вместо това той ги опази. Защото това беше неговата истинска задача.
Коментиран от #106
13:32 29.11.2025
104 Споко
13:33 29.11.2025
105 Кдфн
13:34 29.11.2025
106 Както
До коментар #103 от "Безпаметнико":И с ПП не вижда да е различно. Те постъпват както Борисов постъпи като дойде. Не може Лена Бориславова да се договаря с детето на мафията Крум Зарков да не се закачат изтеклите по давност преписки в КПКОНПИ. Информацията за всички негодници и престъпници е в КПКОНПИ, НАП, прокуратурата, съда и всичко стои на трупчета. Никой не се предприема да задейства държавата и да преследва икономическите престъпници. Никой не се наема да пресече каналите на задкулисната мафия до обществените пари. Никой не се наме да овладее и да изкара на светло сивите пари. И най-напред никой не се намеси да изчисти държавните институции от ненужните хора, и най-вече от децата на мафията!
13:36 29.11.2025
108 Факт
13:37 29.11.2025
109 Бай Ставри!
Ще има НАРОДЕН СЪД!!!
Възмездие ще има.
13:38 29.11.2025
110 ПИТАМ
13:41 29.11.2025
111 Ако само с бой се размине на края
Коментиран от #118
13:43 29.11.2025
112 Истината:
Тъп Наглец,
Крадец и Престъпник.
13:45 29.11.2025
113 "Дойдоха да ме бият".
-------------
Задлужаваш Си !
Го !
И ти Е !
Малко !
13:46 29.11.2025
114 Ти слабоумен ли си
До коментар #99 от "Промяна":Това беше задача на Борисов да бори корупцията след 90 година. Недей да манипулираш или да се правиш на слабоумен. Той дойде на власт с ясната задача да бори ко упцията на триглавата ламя да ти го напиша още веднъж. Но истинската му задача беше точно обратната, да ги опази. И днес управлява точно с тези, които трябваше да разследва. Те се обединиха. Да, някой трябва да разследва всичко от 99 година, всичките членове на организираната престъпност. Но не вярвам ПП да го направи. Мисля че имат същата задача да опазят корумпираните. Никой не разследва предишните, никой. Идва, крадат, отиват си. Следващите идват крадат, отиват си. И никой не закача предходните, защото идват със същите намерения.
13:46 29.11.2025
115 Баце
13:47 29.11.2025
116 Мдаа
13:47 29.11.2025
117 Някой
Също и всички прокурори, висши съдии, регулагори, комисии, агенции ...
13:48 29.11.2025
118 Промяна
До коментар #111 от "Ако само с бой се размине на края":И ПОСЛЕ КАКВО ЗА ТЕБ МЕД МАСЛО ЗЛАТО РЕКИ КЪМ ТЕБ ЛИ ХАХАХАХАХАХА
13:49 29.11.2025