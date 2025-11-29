Новини
Борисов за вчерашния сблъсък с депутати от ПП-ДБ: Дойдоха да ме бият. Целта им бе да си изпусна нервите

29 Ноември, 2025 12:18

Лидерът на ГЕРБ заяви още, че кметът на София Васил Терзиев е "прекрасен кандидат за президент". "Най-лесно се бие такъв човек", каза той

Борисов за вчерашния сблъсък с депутати от ПП-ДБ: Дойдоха да ме бият. Целта им бе да си изпусна нервите - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Дойдоха да ме бият. Аз много исках някой от тях да ме пипне. Помислих, че могат да се изгаврят с мен, свит, тих - помислих, че могат да ме пипнат по ушите. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира вчерашния сблъсъкът с депутатите от "Продължаваме Промяната- Демократична България", които прекъснаха брифинга на Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента, съобщават от "Фокус".

"Целта им беше да си изпусна нервите и да го заваля един от тях. Но аз когато съм се бил, те са били сигурно на курс по балет. Не могат да ме извадят от равновесие днес. Аз говоря и те пристигат - бабаити. Тестостерон лъхаше от Асен Василев, каза шеговито Борисов.

Лидерът на ГЕРБ бе в Разлог на Национална среща на младежката структура на ГЕРБ.

Борисов заяви още, че кметът на София Васил Терзиев е "прекрасен кандидат за президент".

"Най-лесно се бие такъв човек", каза той и изрази критика към кмета:

"Криза с боклука в София. Един ден - експлозия, на следващия ден, не се говори. Що? Защото си докара негова фирма. София пак си е мръсна. Вдигат синята зона. Съгласявам се. Когато вдигаш цените, взимаш от джобовете на софиянци и си от ПП–ДБ, това е реформа. А ако вдигаш с 1% вноската , това е грабеж“, каза лидерът на ГЕРБ.

"Какво би станало, ако правителството падне сега? Мигновен хаос. Цените ще отидат в небесата. Пълно компрометиране на еврозоната", каза още той.

По темата за бюджета, Борисов цитира думи на председателят на Комисията по бюджет и финанси Делян Добрев:

"Ако замразим действията на бюджетната комисия, ако във вторник правителството се разбере със синдикатите и работодателите, ние се разберем с останалите партии, приема се от бюджетната комисия и се включваме до Нова година".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 40 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хаха

    75 6 Отговор
    С какво дойдоха да те бият ве тyлyп нежен с розови опашки от понита?

    Коментиран от #9, #95

    12:21 29.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Циркаджия селски

    57 2 Отговор
    На мегдана. Що не ги покани зад трафопоста?

    Коментиран от #98

    12:22 29.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Нищоправеца

    13 58 Отговор
    За огромно съжаление, тези момчета от бандата на неможачите са на светлинни години от това да бъдат алтернатива на Баце.... а и нямат никакъв потенциал да се развият

    12:24 29.11.2025

  • 9 Тренира

    69 7 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Простата и крадлива герберска Тиква Борисов си прави гласни тренировки, защото го чака затвор.

    Коментиран от #15

    12:25 29.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Така е!

    61 1 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    Когато Борисов влезе в затвора, дано затворниците да успеят да запазят вещите си. Тиквата ще окраде и тях, както окраде Родината ни.

    Коментиран от #31

    12:26 29.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 историк

    42 4 Отговор
    А боко мисли ли ,че като ритне камбаната , родата му как ще се чувства , и колко много ядове ще бере заради него !!

    12:27 29.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Е АМА ТОЙ БИБИ

    35 3 Отговор

    До коментар #10 от "ЕЙ БАРЦЕЛОСКИ":

    ЩО ГО БЕДИТИ ТОЙ ТОЙ ТРИ ПАПИ МУ МИЛИ КРАТУНТА АЛГАФАРИ ДРЪТИЯ МУ ПБЛИЗВА КАНБАНКИТЕ ТОЙ БЕЗ ГРЕШЕН НО КРАДЕ.

    12:27 29.11.2025

  • 19 д-р Методиев

    59 4 Отговор
    ЗА БОГА БРАТЯ И СЕСТРИ БЪЛГАРИ,ТОЗИ ИНДИВИД Е ЗА ПСИХИАТЪР

    Коментиран от #25, #53

    12:28 29.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пак бият Паниковски😁

    27 0 Отговор
    Борисов?

    12:28 29.11.2025

  • 22 Да те питам

    40 3 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    Знам че Тиквоча Борисов е алчен тумбак, но дали ще върне част от краденото поне на най бедните хора.

    Коментиран от #30

    12:28 29.11.2025

  • 23 Всичко което трябва да знаете

    21 6 Отговор
    ЧАТ ДЖПТ: Официални данни за 1985 г. БВП е бил около 45 млрд. тогавашни лева.
    Преизчисляване към днешни левове Ако кажем, че 1 лев от 1985 г. ≈ 6–7 сегашни лева по покупателна способност, тогава БВП излиза около 270–315 млрд. сегашни лева. През 2025 г. годишният БВП на България е около 200–210 млрд. лева по текущи цени. .... България има три пъти по-голям БВП на глава, В СРАВНЕНИЕ С ВИЕТНАМ. Пише, че минималната им заплата е около 300 долара, средна заплата 1000 лева. При 2,5 пъти по-ниски цени, те все едно да взимат 700 долара в България минимум и средно 2500 лева. Сега минималната заплата в България е около 600 долара, средната е 2300 лева. Тогава защо да идват виетнамци? Взимат същите заплати покупателно, дори повече, при три пъти по-малко БВП на глава. И те са социализъм, предполагам, че здравеопазването е безплатно. Държавата запазва поне 51% собственост в ключови предприятия. Това ѝ позволява да насочва приходите към обществени нужди като здравеопазване, образование и инфраструктура. Виетнам е еднопартийна социалистическа република, управлявана от Комунистическата партия на Виетнам. Това означава:
    Няма многопартийна система – всички политически решения се вземат от управляващата партия.
    Има конституция и Народно събрание, но съдебната и законодателната власт са под контрола на партията. Държавата запазва поне 51% собственост в ключови предприятия. Това ѝ позволява да насочва приходите към обществени нужди като здравеопазване, образование и

    12:28 29.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Промяна

    4 19 Отговор

    До коментар #19 от "д-р Методиев":

    А ТИ ЗА КЪДЕ ЗАЕДНО С ОНЕЗИ КОРУЦАТА АЛЧНИ ШАРЛАТАНИ КЛЕВЕТНИЦИ ПЛАТЕНИ СТЕ

    12:29 29.11.2025

  • 26 От постоянен

    39 2 Отговор
    страх вече си въобразява , че всеки , който се приближи до него иска да го бие ! Зер омазан до уши с купища престъпления !

    Коментиран от #36

    12:29 29.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ОХ КОТЬО

    19 0 Отговор

    До коментар #5 от "Потресаващо!":

    Две ПРАСЧИТА.

    12:29 29.11.2025

  • 29 Глас от затвора

    29 3 Отговор

    До коментар #15 от "Промяна":

    Искаме булката Борисов заедно с мъжа и Пеевски да са в обща килия.

    12:30 29.11.2025

  • 30 Промяна

    5 13 Отговор

    До коментар #22 от "Да те питам":

    ТИ КАТО КАКЪВ СИ ТУК КОКВО ОПРЕДЕЛЯШ ЧЕ НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА ЕДИНСТВЕНО ВИЖДАМ САМО ГЛУПОТЕВИНИ ОТ ТЕБ И ОГРОМНА ФИКСАЦИЯ ПРЕГЛЕДАЙ СЕ 22

    12:31 29.11.2025

  • 31 Промяна

    9 9 Отговор

    До коментар #14 от "Така е!":

    А ТВОЯТА ТИКВА ЗАЩО НЕМЕДЛЕНО НЕ СЕ ПРЕГЛЕДА

    12:32 29.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Цигански барон

    23 0 Отговор
    ЦИганския барон обича да се оплаква.

    12:34 29.11.2025

  • 34 българия или мафията читанка инфо

    12 5 Отговор
    Дядото на Асен Василев е полковник Вандов. На Делян Пеевски дядо полковник от ДС основал ДПС и Мултигруп, най-доверен на Живков.. За Прокопиев знаете. ... Който не казва, че БКП е статуквото, внуците на генералите партизани притежават България, а децата на другите генерали се правят на шефове на капиталът, децата на полковниците от НРБ са политиците. Всички партии са собственост на БКП, и партиите служат за подкрепа една на друга или като то-яга, БКП решава. Който е в парламента е от тях, който не казва, че БКП е статуквото и БКП прави театър на шефът си Вашингтон, е също към тях. ОЩЕ НЕ СЕ Е ПОЯВИЛА ОПОЗИЦИЯ, НИ СВЕСТЕН ЖУРНАЛИСТ. Промяна няма да има докато политическата класа и олигархията не се сменят. Тръмп остави байдъновите хора в ЕС-НАТО и Украйна, и няма да има промяна нито мир.

    12:34 29.11.2025

  • 35 Гост

    6 9 Отговор
    Не е вярно. Бойко е каратис и може да ги набие. Да не се прави на ощипан. Има черан пояс от японията.

    12:35 29.11.2025

  • 36 Промяна

    3 18 Отговор

    До коментар #26 от "От постоянен":

    ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е ПОСТОЯННО ДА ДРАСКАШ ДА КЛЕВЕТИШ ДА ОЧЕРНЯШ ДА ЛЪЖЕШ ДА САБОТИРАШ ДА ЗАПЛАШВАШ ТОВА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ 26 СПРЯМО БЪЛГАРИЯ СПРЯМО БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ СПРЯМО ПОЛИТИЦИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е ДА ПРЕВЪРНЕШ ИЗБОРИТЕ В СВОЙ СОБСТВЕН БИЗНЕС ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е ДА ЛЪЖЕШ НЕВЕЖИТЕ ДА СЪБИРАШ ПАРИ ЗА МИЛИОНЕРЪТ БЛАГО И ОЩЕ ИОЩЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ШАЙКАТА ШАРЛАТАНИ

    12:35 29.11.2025

  • 37 Борисов никой не може да го Бие!! Той е

    4 13 Отговор
    Като Скалата Як, има най високия Дан в Каратето! Непобедим е!!!!

    12:42 29.11.2025

  • 38 ДЕНЯ НА ПАТРИОТА

    8 0 Отговор
    БАТЕ БАЦЕ...
    ВМЕСТО ШАУУЛИНСКО КИИЯЙ...
    ИЗВИКАЙ.... С У П Т О ...
    И НИКОЙ НЯМА ДА ОСТАНЕ В
    КУЛОАРИТЕ И НА ПЛОЩАДА.....😱😱

    12:43 29.11.2025

  • 39 фжийаед

    8 7 Отговор
    Новата им лъжа е вече пусната. Топката се предава от лъжец и крадец на лъжец и крадец, и е неизвестен извършител. Вече 36 г я играят тази подаванка. Кой не скача е дебел. Слава на Господ Иисус Христос, тоя фим сме го гледали и е много тъп. Време е за Величие и за всеки дето иска да изрине кочината.

    12:43 29.11.2025

  • 40 Намери ли си партийния билет

    7 2 Отговор
    Когато си с естествен интелект си оцтаваш накъв завинаги!

    12:45 29.11.2025

  • 41 Много елементарно

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    Стига писа смешки, или плащат на коментар?!

    Коментиран от #72

    12:46 29.11.2025

  • 42 Много странно

    1 7 Отговор
    От Асен Василев лъхало на тестостерон.

    12:48 29.11.2025

  • 43 Асен

    4 3 Отговор
    Нормално е да те Боко заслужаваш си го!

    12:50 29.11.2025

  • 44 123

    13 0 Отговор
    Никой не бие интелектуално и физически немощни старци

    12:51 29.11.2025

  • 45 К.К

    21 2 Отговор
    Борисов, с характерният си селски, арогантен и про....шки изказ, се опитва да иронизира и омаловажава разговора с Мирчев и Василев. Никойдаже няма намерениеда ти дърпа " ушетата", други ти ги дърпат ежедневно- хората виждат и преценяват, кой какъв е. Нищо не разбираш от бюджет, А. Василев с три изречения те постави до стената, а ти се опрйвдаваше като ученичка двойкаджийка. Апропо Плевналиев и Горанов, който уж вече не е от Герб, какво правят на този младежки " форум" от 20 човека? Явно са свършили парите от предните кражби и са се подредили за накой друг пост, за следващите кражби
    Така работи Герб! Хора, в понеделник - всички на площада, да изметем тези нагли негодници!

    Коментиран от #81

    12:51 29.11.2025

  • 46 Град Симитли

    17 0 Отговор
    Пехливанин си беше, пехливанин си остана!
    Само боеве му в кратуната!

    12:52 29.11.2025

  • 47 Уффф ..., Божкеее...!

    17 0 Отговор
    Бодигарда на Другарят Тодор Живков,нещо май получи спонтанни спомени от мутренското си минало...

    Коментиран от #51, #63

    12:53 29.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Бабаит Борисов

    4 0 Отговор
    Ке ви фукна всички,ей👊💥

    12:55 29.11.2025

  • 50 Болен мозък

    15 0 Отговор
    Иска ти се, някой да те удари, че да опиштиш света, колко са несправедливи към теб и колко е важен скапаният ти живот!
    И копоят ти Гела и той искат да го бият!
    Абе, кой ще си цапа ръцете с такива пач аври като вас?
    Балонът каза пук и стана на парчета!

    12:56 29.11.2025

  • 51 Чисто и просто...!

    7 0 Отговор

    До коментар #47 от "Уффф ..., Божкеее...!":

    Възрастта си оказва влиянието върху психиката на всеки индивид-бил той ,дори и...,,железният" до скоро- Бойко Борисов...!
    Старческата Шизофрения не прощава на никой...!

    12:56 29.11.2025

  • 52 Ей,кво нещо!

    6 0 Отговор
    Още един светец

    12:56 29.11.2025

  • 53 Не, не е

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "д-р Методиев":

    това са евтини ц"гански номера. С тези театрални постановки иска да избегне пандото. Виждал съм много такива, ясни са ми.

    12:56 29.11.2025

  • 54 Див селянин

    3 0 Отговор
    От ни ги 3апатка ва,Бойкооу?

    12:57 29.11.2025

  • 55 Нафталинка

    12 0 Отговор
    Тоя недосегаем престъпник пита ли се след него какво може да стане? Например с дъщеря му и внуците в каква държава ще ги остави или вече ги изпрати?

    12:58 29.11.2025

  • 56 ТИГО

    11 0 Отговор
    Празните мисли на пp0стияT човек !Пътнико свиден!

    12:59 29.11.2025

  • 57 Сталин

    7 0 Отговор
    Цирк България

    13:00 29.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Торба с лой!

    10 0 Отговор
    Кой ще си цапа ръцете с боклук като теб, бе, Тулуп?!

    13:00 29.11.2025

  • 60 Възраждане на България

    0 8 Отговор
    Посолството ги сглоби, сега ще ги разглоби, за да дойде поредният предател Радев на бял кон. Радев беше кандидат на БСП, вкара Кирчо и Кокорчо в политиката, след това се коалитаха едновременно с БСП, СДС и ГЕРБ и сега се правят на опозиция. ЦРУ управлява България. Само Възраждане ще ги оправи всичките.

    13:00 29.11.2025

  • 61 Баба Гошка

    11 0 Отговор
    Както изглежда, единственото, което мож да изпусне е в паммперса. Жалко, че такива ограничени менталлно и алчни до безкрай зануляват държавата ни.

    13:00 29.11.2025

  • 62 Сталин

    13 0 Отговор
    Помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    13:01 29.11.2025

  • 63 Ами нали

    8 0 Отговор

    До коментар #47 от "Уффф ..., Божкеее...!":

    той правеше масажи на ушаците на Бай Тошо, ех спомени, спомени. Сега иска и на него да му разтриват ушетата.

    13:01 29.11.2025

  • 64 КМЕТА НА СИМИТЛИ

    9 0 Отговор
    Боко, внимавай да не ми изневериш с Асена.

    13:01 29.11.2025

  • 65 Стаменов

    7 0 Отговор
    Хаосът ще бъде създаден от ГЕРБ-ДПС, бъдете сигурни. Така както съзадоха хаос през 2021 и цените скочиха до небесета, след като НАРОДЪТ ги изрита от властта.

    13:02 29.11.2025

  • 66 Дойдоха да ме бият.....

    3 0 Отговор
    Много ме е страх.....

    13:04 29.11.2025

  • 67 виктория

    7 0 Отговор
    страхливо човече!! щели да го бият,тулупа!!!

    13:05 29.11.2025

  • 68 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Вместо нервите тиквата се изпусна в гащите

    13:05 29.11.2025

  • 69 Само да попитам

    3 0 Отговор
    И защо не са успели? Вие такъв бой заслужавате (да не забравят и онзи с водопада), че след това народът ще празнува.

    13:06 29.11.2025

  • 70 Смешник

    4 0 Отговор
    (аз когато съм се бил, те са били сигурно на курс по балет).... селски лафчета от шизофреник

    13:06 29.11.2025

  • 71 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    4 1 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.

    13:07 29.11.2025

  • 72 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #41 от "Много елементарно":

    Смешки ли са едни шарлатани да крадат 5 години безнаказано Смешки ли са едни шарлатани 5 години да саботират България и в същото време.да си пълнят личните банкови сметки СМЕШКИ ЛИ СА ДА ЛЪЖАТ НЕВЕЖИТЕ И ДА И ПРИБЕРАТ ПАРИТЕ ЗА БЛАГО МИЛИОНЕРЪТ ГОЛЕМИ СМЕШКИ НАЛИ

    Коментиран от #85

    13:08 29.11.2025

  • 73 Ако още не го е разбрал

    4 1 Отговор
    компрометирането на еврозоната от месеци е факт. Едно безумие което съсипва България и българите

    13:08 29.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Трябва да сме честни

    3 3 Отговор
    Не че да го защитавам ББ но докато управляваше самостоятелно преди ПП бяхме най-бедната държава в Европейския съюз но стабилни финансово, след управлението на ПП пак сме най-бедната държава в Европейския съюз но вече в дългова спирала. Струва ми се че сега ако зависи нещо от него едва ли би продължил със същата неразумна финансова политика ако искаше да я прави щеше да я правя между 2010 и 2020 година.

    13:10 29.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Най-вярно изказване 45

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "К.К":

    Най-вярно изказване на45 : "Борисов, с характерният си селски, арогантен и про....шки изказ, се опитва да иронизира и омаловажава разговора с Мирчев и Василев. Никойдаже няма намерениеда ти дърпа " ушетата", други ти ги дърпат ежедневно- хората виждат и преценяват, кой какъв е. Нищо не разбираш от бюджет, А. Василев с три изречения те постави до стената, а ти се опрйвдаваше като ученичка двойкаджийка. Апропо Плевналиев и Горанов, който уж вече не е от Герб, какво правят на този младежки " форум" от 20 човека? Явно са свършили парите от предните кражби и са се подредили за накой друг пост, за следващите кражби
    Така работи Герб! Хора, в понеделник - всички на площада, да изметем тези нагли негодници!"

    13:13 29.11.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Промяна

    1 5 Отговор
    КОМЕНТАРИТЕ НА ШЕПА ДЕЖУРНИ ТУК НЕ СА БЪЛГАРИЯ САМО ПРОСТОТИЯ САМО ГЛУПОСТИ САМО КЛЕВЕТИ ЗАПЛАХИ НЯМА НИЩО СМИСЛЕНО И ПОЛЕЗНО ВИЕ ВИДЯХТЕ ЛИ СЕ КАКВИ СТЕ ИЗОБЩО НАЯСНО ЛИ СТЕ С ВАШИЯТ ЖИВОТАКО НЕ Е БОРИСОВ ВИЕ СТЕ ЗА НИКЪДЕ

    13:16 29.11.2025

  • 84 Промяна

    0 4 Отговор
    МНОГО Е ТОЧЕН КАРАТИСТ ШАМПИОН ША ГО БИЯТ НЯКАКВИ БАЛЕТИСТИ -

    Дойдоха да ме бият. Аз много исках някой от тях да ме пипне. Помислих, че могат да се изгаврят с мен, свит, тих - помислих, че могат да ме пипнат по ушите. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира вчерашния сблъсъкът с депутатите от "Продължаваме Промяната- Демократична България", които прекъснаха брифинга на Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента, съобщават от "Фокус".

    "Целта им беше да си изпусна нервите и да го заваля един от тях. Но аз когато съм се бил, те са били сигурно на курс по балет. Не могат да ме извадят от равновесие днес. Аз говоря и те пристигат - бабаити.

    13:16 29.11.2025

  • 85 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Промяна":

    Ти не разбра ли, че има баланс в тая природа. Твоят господар краде, краде, граби, граби, опоскваше всичко 13-14 години. Сега е ред друг да краде, но едва ли някой може да краде, в такива мащаби, като господаря ти

    Коментиран от #88, #94, #96, #99

    13:17 29.11.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Корупция Нула

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Гост":

    Никой не трябва да краде, това трябва да се спре.

    Коментиран от #93

    13:19 29.11.2025

  • 89 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #82 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":

    82 СЕБЕ СИ ОПИСАЛ ТУК МНОГО ОБСТОЙНО ХАХАХАХАХАХА

    13:19 29.11.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Хеми значи бензин

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Ха-ха-ха!":

    Ми що не го свали по рано бе ер бап

    13:22 29.11.2025

  • 93 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #88 от "Корупция Нула":

    То така е, да. Но да бъдем реалисти. Краде се навсякъде, ако мислиш, че в Швейцария не се краде и там гепят, ама първо дадат на обикновения човек, па после си вземат

    13:22 29.11.2025

  • 94 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #85 от "Гост":

    БАЛАНС ЛИ КЪДЕ Е А ШАРЛАТАНИТЕ ДРАПАТ НЕИСТОВО ДА ПРЕВЗЕМАТ ГЕРБ ТОВА ЛИ ВИЗИРАШ ХАХАХАХА ТОВА Е САБОТАЖ И ТО СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ А АЗ НЯМАМ НИ КА КЪВ ГОСПОДАР ЗА ТВОЕ СВЕДЕНИЕ ОСВЕН СЕМЕЙСТВОТО МИ ЕДИНСТВЕНО ЖЕЛАЯ ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ С ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА ЗАКОНИ ЗА ВСИЧКИЗА ВСИЧКИ ДА ИМА ИКОНОМИКА НО НЕ ОТ ЧЕРВЕНИ ЕКСПЛОАТАТОРИ

    Коментиран от #101

    13:22 29.11.2025

  • 95 Усетиха се

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Ако бяха посегнали, ББ щеше да им опъне жартиерите.
    Всеки иска да се примери до Батенката.

    13:22 29.11.2025

  • 96 Пито платено

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "Гост":

    Този е дежурния плювач на ПП-ДБ, не го взимай на сериозно! Заработва надник, мени си ника, но му личи п.остотията!

    13:23 29.11.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Не е късно

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Циркаджия селски":

    Такива дразнители направо си го търсят.

    13:24 29.11.2025

  • 99 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "Гост":

    А ПРЕДИ БОРИСОВ СПОМНЯШ ЛИ СИ КАК БЕШЕ ЗАЩО НЕ ЗАПОЧНЕШ С КРАЖБИТЕ ОТ 90 ГОДИНИ ОЩЕ ТА ДО ДНЕС

    Коментиран от #103, #114

    13:24 29.11.2025

  • 100 Дойдоха да ме бият.

    3 1 Отговор
    жалко че не са успели

    13:26 29.11.2025

  • 101 Корумпирани паразити

    2 1 Отговор

    До коментар #94 от "Промяна":

    Върнете парите!

    13:28 29.11.2025

  • 102 Жожо

    0 1 Отговор
    Да бяха те набили!

    13:29 29.11.2025

  • 103 Безпаметнико

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Промяна":

    Борисов дойде на власт с обшенивта да бори триглавата ламя! Борисов дойде с надеждата в хората да се бори с корупцията на триглавата ламя. Какво се случи, той седна на техните столчета. Овладя корупцията и я качи на по-големи върхове. Помня как се редяха на опашки хората с надежда и вяра да гласуват за Борисов, който още тогава се знаеше че е докаран от мръсната задкулисна мафия на комунисти и либерали. Обаче това е нивото на хората, не искат да четат за кого си дават гласа. Така ще питаш Борисов защо не разследва корупцията от 90 година до негово време, вместо това той ги опази. Защото това беше неговата истинска задача.

    Коментиран от #106

    13:32 29.11.2025

  • 104 Споко

    1 2 Отговор
    Никой няма да те бие. В твоята глава мутренска само бой има.

    13:33 29.11.2025

  • 105 Кдфн

    0 0 Отговор
    Това е вярно също толкова когато в паралелната говореше ,че Доган искал да го убие а те си бяха заедно .

    13:34 29.11.2025

  • 106 Както

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "Безпаметнико":

    И с ПП не вижда да е различно. Те постъпват както Борисов постъпи като дойде. Не може Лена Бориславова да се договаря с детето на мафията Крум Зарков да не се закачат изтеклите по давност преписки в КПКОНПИ. Информацията за всички негодници и престъпници е в КПКОНПИ, НАП, прокуратурата, съда и всичко стои на трупчета. Никой не се предприема да задейства държавата и да преследва икономическите престъпници. Никой не се наема да пресече каналите на задкулисната мафия до обществените пари. Никой не се наме да овладее и да изкара на светло сивите пари. И най-напред никой не се намеси да изчисти държавните институции от ненужните хора, и най-вече от децата на мафията!

    13:36 29.11.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Факт

    1 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    13:37 29.11.2025

  • 109 Бай Ставри!

    2 1 Отговор
    Вашите килии са запазени отдавна за вас!

    Ще има НАРОДЕН СЪД!!!

    Възмездие ще има.

    13:38 29.11.2025

  • 110 ПИТАМ

    1 1 Отговор
    А БЕ, МУ..ТРО, ХОРАТА ТЕБ НЯМА ДА ТЕ БИЯТ, ГОСПОД ТЕБ ТЕ БИЕ И ЩЕ ТЕ БИЕ, А И ТЕЗИ ПОКРАЙ ТЕБ, ЗАЩОТО НЕ ТИ ПОСТАВЯТ СПИРАЧКИ! ТИ ХОРАТА БИЕШ, ЦИНИК, А НЕ ТЕ ТЕБ!

    13:41 29.11.2025

  • 111 Ако само с бой се размине на края

    1 1 Отговор
    Ще трябва да е много доволен

    Коментиран от #118

    13:43 29.11.2025

  • 112 Истината:

    1 1 Отговор
    Този е:
    Тъп Наглец,
    Крадец и Престъпник.

    13:45 29.11.2025

  • 113 "Дойдоха да ме бият".

    1 0 Отговор
    "Дойдоха да ме бият".

    -------------

    Задлужаваш Си !

    Го !

    И ти Е !

    Малко !

    13:46 29.11.2025

  • 114 Ти слабоумен ли си

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Промяна":

    Това беше задача на Борисов да бори корупцията след 90 година. Недей да манипулираш или да се правиш на слабоумен. Той дойде на власт с ясната задача да бори ко упцията на триглавата ламя да ти го напиша още веднъж. Но истинската му задача беше точно обратната, да ги опази. И днес управлява точно с тези, които трябваше да разследва. Те се обединиха. Да, някой трябва да разследва всичко от 99 година, всичките членове на организираната престъпност. Но не вярвам ПП да го направи. Мисля че имат същата задача да опазят корумпираните. Никой не разследва предишните, никой. Идва, крадат, отиват си. Следващите идват крадат, отиват си. И никой не закача предходните, защото идват със същите намерения.

    13:46 29.11.2025

  • 115 Баце

    0 0 Отговор
    За какви нерви , за какви сблъсъци , за какъв бой говори това същество. То това мозък няма за да говори за нерви камо ли да мисли. Има там некви инстинкти за оцеляване като при животните и толкоз.

    13:47 29.11.2025

  • 116 Мдаа

    0 0 Отговор
    Явно Борисов при битка усеща тестостерон вместо адреналин. Но не се учудвам, като се сетя за снимките от спалнята.

    13:47 29.11.2025

  • 117 Някой

    1 0 Отговор
    Няма ПП, няма ДПС, няма ГЕРБ, няма БСП, няма ИТН, няма "Възраждане" ..., всички изчезвайте. ВЕДНАГА!!!

    Също и всички прокурори, висши съдии, регулагори, комисии, агенции ...

    13:48 29.11.2025

  • 118 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Ако само с бой се размине на края":

    И ПОСЛЕ КАКВО ЗА ТЕБ МЕД МАСЛО ЗЛАТО РЕКИ КЪМ ТЕБ ЛИ ХАХАХАХАХАХА

    13:49 29.11.2025

