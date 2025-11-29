Ружа Райчева: Наближава финалната развръзка в отношенията между Борисов и Пеевски. Тя ще е ключова и за държавата

Протестът пречупи непреклонността на управляващите да приемат бюджета.

Това заяви пред БНР журналистът от OFFNews Ружа Райчева.

Тя отбеляза и заявката за обединение в опозицията:

"По-разединена опозиция не сме виждали, а на протеста имаше представители от всички опозиционни партии".

Борисов е много чувствителен към общественото мнение за разлика от Пеевски, който е свикнал да бъде мразен, напомни журналистът и добави:

"За него е много трудно да преживее голяма група хора да викат срещу него и да го наричат "мафия"".

За нея е била интересна и реакцията на БСП, които, според Райчева, са говорили от името на Пеевски.

"Всъщност този ход на Борисов беше скръцване със зъби към Пеевски, без да го каже. Много напомня на неговия монолог в централата на ГЕРБ, където той отново скърцаше със зъби срещу Пеевски, но не изрече името".

В предаването "Политически НЕкоректно" Ружа Райчева допусна, че именно Пеевски е в основата на параметрите на бюджета:

"Слага се един параван пред бюджета, че това е бюджет на БСП и е много ляв, и е много социален. А всъщност това, което той прави, е да продължава увеличението в репресивната система, в МВР и в МО – това е интересно и ми се вижда като опит да си присвоят някои от хората на президента Радев. Тук има ухажване на репресивния апарат на държавата".

Ние сме в този хаос на прага на еврозоната, когато трябва да имаме реформаторски и визионерски бюджет, който да ни изстреля в клуба на богатите, констатира журналистът и добави:

"Ние сме по-скоро на ръба на клуба на бедните от това, което ни казват".

Според нея всичко това е притеснително и изрази съмнение дали това, което ще бъде преработено, ще отрази исканията на протестиращите.

Натрупало се е много напрежение и то върви към ескалация, върви към кулминацията си, смята Райчева. Според нея обаче е много тънка линията към това ПП-ДБ да не се опитат да яхнат този протест и да го направят свой.

Протестът е на хората, категорична е тя. И изказа мнение, че кабинетът не е стабилен:

"Държи се единствено и само на разбирателството между двама души - това са Борисов и Пеевски".

"На Борисов очевидно не му харесва да изглежда слаб, не му харесва да изглежда яхнат от Пеевски и слушащ Пеевски и от време на време прави такива движения, в които показва "Ето ме пак, аз съм страшният Борисов, тропам по масата и ме слушат". Но това изглежда не е точно така и че Пеевски има лостове и включително в неговата партия. Това е големият въпрос – Борисов може ли да надвие Пеевски и да тръгне нанякъде без да се откъсне огромно парче от ГЕРБ и просто вече да не бъде тази партия, на която той така разчита", коментира журналистът.

Според нея отказът от бюджета е голяма капитулация.

По думите ѝ най-важното за Пеевски е да държи Борисов близо до себе си. А най-важното на Борисов е да успее да се разграничи от Пеевски, без да загине политически, допълни тя и прогнозира:

"Мисля, че започваме да наближаваме финалната развръзка в техните отношения, а тя ще е ключова за цялата държава".