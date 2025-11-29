Новини
България »
Всички градове »
Ружа Райчева: Наближава финалната развръзка в отношенията между Борисов и Пеевски. Тя ще е ключова и за държавата

Ружа Райчева: Наближава финалната развръзка в отношенията между Борисов и Пеевски. Тя ще е ключова и за държавата

29 Ноември, 2025 15:55 1 834 35

  • ружа райчева-
  • развръзка-
  • отношения-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски

Ние сме в този хаос на прага на еврозоната, когато трябва да имаме реформаторски и визионерски бюджет, който да ни изстреля в клуба на богатите, констатира журналистът и добави: "Ние сме по-скоро на ръба на клуба на бедните от това, което ни казват".

Ружа Райчева: Наближава финалната развръзка в отношенията между Борисов и Пеевски. Тя ще е ключова и за държавата - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Протестът пречупи непреклонността на управляващите да приемат бюджета.

Това заяви пред БНР журналистът от OFFNews Ружа Райчева.

Тя отбеляза и заявката за обединение в опозицията:

"По-разединена опозиция не сме виждали, а на протеста имаше представители от всички опозиционни партии".

Борисов е много чувствителен към общественото мнение за разлика от Пеевски, който е свикнал да бъде мразен, напомни журналистът и добави:

"За него е много трудно да преживее голяма група хора да викат срещу него и да го наричат "мафия"".

За нея е била интересна и реакцията на БСП, които, според Райчева, са говорили от името на Пеевски.

"Всъщност този ход на Борисов беше скръцване със зъби към Пеевски, без да го каже. Много напомня на неговия монолог в централата на ГЕРБ, където той отново скърцаше със зъби срещу Пеевски, но не изрече името".

В предаването "Политически НЕкоректно" Ружа Райчева допусна, че именно Пеевски е в основата на параметрите на бюджета:

"Слага се един параван пред бюджета, че това е бюджет на БСП и е много ляв, и е много социален. А всъщност това, което той прави, е да продължава увеличението в репресивната система, в МВР и в МО – това е интересно и ми се вижда като опит да си присвоят някои от хората на президента Радев. Тук има ухажване на репресивния апарат на държавата".

Ние сме в този хаос на прага на еврозоната, когато трябва да имаме реформаторски и визионерски бюджет, който да ни изстреля в клуба на богатите, констатира журналистът и добави:

"Ние сме по-скоро на ръба на клуба на бедните от това, което ни казват".

Според нея всичко това е притеснително и изрази съмнение дали това, което ще бъде преработено, ще отрази исканията на протестиращите.

Натрупало се е много напрежение и то върви към ескалация, върви към кулминацията си, смята Райчева. Според нея обаче е много тънка линията към това ПП-ДБ да не се опитат да яхнат този протест и да го направят свой.

Протестът е на хората, категорична е тя. И изказа мнение, че кабинетът не е стабилен:

"Държи се единствено и само на разбирателството между двама души - това са Борисов и Пеевски".

"На Борисов очевидно не му харесва да изглежда слаб, не му харесва да изглежда яхнат от Пеевски и слушащ Пеевски и от време на време прави такива движения, в които показва "Ето ме пак, аз съм страшният Борисов, тропам по масата и ме слушат". Но това изглежда не е точно така и че Пеевски има лостове и включително в неговата партия. Това е големият въпрос – Борисов може ли да надвие Пеевски и да тръгне нанякъде без да се откъсне огромно парче от ГЕРБ и просто вече да не бъде тази партия, на която той така разчита", коментира журналистът.

Според нея отказът от бюджета е голяма капитулация.

По думите ѝ най-важното за Пеевски е да държи Борисов близо до себе си. А най-важното на Борисов е да успее да се разграничи от Пеевски, без да загине политически, допълни тя и прогнозира:

"Мисля, че започваме да наближаваме финалната развръзка в техните отношения, а тя ще е ключова за цялата държава".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тати ко рече

    4 5 Отговор
    Де ходи де
    ,,Никога опозиция" - ха-ха

    15:59 29.11.2025

  • 2 стих

    6 2 Отговор
    Тя ще е ключът и за бравата на държавата-щрак-щрак! Да отворим по-добрите времена!

    16:00 29.11.2025

  • 3 Асен Василев е виновен

    20 9 Отговор
    Борисов, Пеевски и Внешекономбанк - банката на Путлер ограбиха и затриха Булгартабак.
    ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ. Асен Василев е виновен!
    ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
    ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
    ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
    ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
    ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
    ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
    ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
    ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
    ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
    ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите в Пазарджик.

    За всичко Асен Василев е виновен!

    Коментиран от #16

    16:03 29.11.2025

  • 4 Тома

    21 0 Отговор
    За тиквата и мамута много снайперисти останаха без работа защото нямаше кой да ги наеме.

    16:03 29.11.2025

  • 5 Дънкан Маклауд

    30 2 Отговор
    Ако голямото Д управлява България ,ще има бунтове и гражданска войана-гарантирам

    16:04 29.11.2025

  • 6 Бялджип

    5 7 Отговор
    Отрочетата на бизнесмени започнаха да се проявяват. Тази например, често виждаме и сина на Тодор Батков(също Тодор). В интерес на истината според мен, малкия Батков е доста по-интелигентен от баща си. Освен това е с амбиции и жар да направи нещо. Засега мисля така, ако получи възможност, ще видим и разберем повече...

    16:04 29.11.2025

  • 7 ОПГ Милиция

    21 2 Отговор
    ,,,, че именно Пеевски е в основата на параметрите на бюджета: да се нахранят обилно заптиетата с двойни и тройни заплати

    Коментиран от #21

    16:05 29.11.2025

  • 8 хихи

    7 1 Отговор
    Протестът е на хората, категорична е тя.

    Но трябва да има политическо представителство. Иначе не става...Така работи демокрацията...

    16:06 29.11.2025

  • 9 Едно

    12 2 Отговор
    цяло , на станат със ЗаВиров ! ОСТАВКА и край на гнусните им номера !

    16:06 29.11.2025

  • 10 ШИШИ И ТИКВУН унищожиха

    17 4 Отговор
    Окончателно България ! Връщане назад няма всичко загина !

    Коментиран от #23

    16:07 29.11.2025

  • 11 Наблюдател

    7 2 Отговор
    Откакто пеевски открадна Глобул от кънчовци и райчевци и го хариза на кичуковци и цековци, много критични станаха към Магнитски.
    Недодялко от както му откраднаха ПИК - също стана голям борец срещу дебелите
    🤣🤣🤣
    Това чака всички подлоги на ковчежника на руската мафия Пеевски ! Типично по московски - ползвай и унищожавай като стане непотребен.

    16:14 29.11.2025

  • 12 Йосиф Висарионович Сталин

    11 2 Отговор
    "Демокрацията е управлението на шепа негодници над тълпа идиоти“

    16:17 29.11.2025

  • 13 Боко праните гащи

    6 5 Отговор
    Дебелия квот каже това е

    16:19 29.11.2025

  • 14 Йеронимус БОШ

    8 1 Отговор
    Отношенията между тези двама шишковци може да се разреши по един АТРАКТИВЕН начин - с едно СУМО преборване !
    И без това тези юнаци са с тела на сумо-борци , защо да не покажат превъзходството си така ?
    Цяла България , че и други народи ще го гледат !

    16:22 29.11.2025

  • 15 ПЪГУОШ

    8 1 Отговор
    Тиква срещу Прасе ! Тулуп срещу Магнит ! Мутра срещу Шишо ! Наглец срещу лицемер !

    16:24 29.11.2025

  • 16 Асенка е невинна

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Асен Василев е виновен":

    Даже и халката си е дала в поза на Родината!

    16:24 29.11.2025

  • 17 Претоплена манджа

    3 2 Отговор
    ППДБ за съжаление ми предлагат претоплена манджа - пърформанси и водопад от логорея. Усетиха , че може да яхнат емоционално чужди избиратели и ... се юрнаха на маслините.

    16:26 29.11.2025

  • 18 На БАБА фърчилото

    9 0 Отговор
    Не е добре , че тез двамата са на върха на българската пирамида ! Не са читави хора. Как нищо хубаво и положително не се върти около тях , а само негативи , проблеми , недомлъвки , зависимости , корупция ! Защо така ?

    16:27 29.11.2025

  • 19 Ружа цъфна през декември

    6 2 Отговор
    Кога ще народи еврейчета на Виза?

    16:27 29.11.2025

  • 20 Име

    5 2 Отговор
    Туй отроче ченгеджийско, защо ни бива натрапвано?!

    16:28 29.11.2025

  • 21 Така е

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "ОПГ Милиция":

    когато си неграмотен и не искаш да разбереш и само Пеевдки, Пеевски , Пеевски ! Помниш ли оня запис с наше МВР , и от който запис Кокорчо не се отрече , Та кой върза всички плащания в публичния сектор със средната работна заплата и я направи закон ? Ако не се спре тази идиотия , заплатите на същите автоматично ще се вдигнат догодина с още % . И защо ревеш , има свободни места в МВР , пробвай се .!

    16:29 29.11.2025

  • 22 банкянско късокосместо говедо

    5 2 Отговор
    Развръзката ще е, че Боката ще забременее.

    16:31 29.11.2025

  • 23 Загинал си ти ,

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "ШИШИ И ТИКВУН унищожиха":

    ние сме добре и не зависим от никой , още по малко от Борисов и Пеевски . Добре , че са тия двамата , че да си изразходваш агресията и да се почувстваш щастлив !

    16:31 29.11.2025

  • 24 Какъв

    5 3 Отговор
    Психопат трябва да си ,на протест уж срещу мафията ,да крещиш тук не е Москва облечен в укео униформа и да казваш ,че лева е рубла .СССР не би натикат в рублозоната за разлика от измамниците от ессср

    16:31 29.11.2025

  • 25 Оракула от Делфи

    5 2 Отговор
    За каква "развръзка" може да се говори , бе моме хубава ,като и" Шиши" и "Чекмеджето",крадат като за последно, разделили са" баницата" и "нагъват на корем", концесийте , са на мода , де що има пари да се изкорми , оплюскаха всичко ,необеспокоявани от абсолютно никого???Всички популистки заплахи и от двамата ,са за камуфлаж на "пладнешкия обир",нищо ново , повторението с "дежа вю" , на живо!
    Били се "загрижили" за българина и парите му??? Несериозно на фона на действията им.Концесийте означават едно нещо ,използвай ,измучи всичко и хвърляй на купищщето "оглозгани " кокали! Ех ,ти ли Деляне не знаеш...???

    16:33 29.11.2025

  • 26 Тракиец 🇺🇦

    3 2 Отговор
    Ружа ще те чу..Кам на задна в гъ..за и в ПУ..т..ка.та ,, определено не ставаш за нищо ,още по малко за журналист...иска ти се,но не ти се получава..тъ,па си....Бойко мутрата от СИК и БКП е пътник ...ясно ли ти е..12 г затри държавата и ни докара до масово изчезване на населението и учените го потвърдиха..ясно ли ти е

    16:33 29.11.2025

  • 27 Ружа

    1 0 Отговор
    омъжила ли се е?

    16:35 29.11.2025

  • 28 Гълъб интернешънъл

    1 2 Отговор
    ГЕРБ,форевър!

    16:36 29.11.2025

  • 29 Развръзката

    2 1 Отговор
    Двете прасета на мезета😜🥃, и наздраве!

    16:38 29.11.2025

  • 30 Дълга коса -

    0 0 Отговор
    плитък ум!

    16:40 29.11.2025

  • 31 Горски

    1 2 Отговор
    Простата и крадлива герберска Тиква Борисов си прави гласни тренировки, защото го чака затвор. Когато Борисов влезе в затвора, дано затворниците да успеят да запазят вещите си. Тиквата ще окраде и тях, както окраде Родината ни. Ромския барон обича да се оплаква. Възрастта си оказва влиянието върху психиката на всеки индивид-бил той ,дори и...,,железният" до скоро- Бойко Борисов. Старческата Шизофрения не прощава на никой. Тоя недосегаем престъпник пита ли се след него какво може да стане? Например с дъщеря му и внуците в каква държава ще ги остави или вече ги изпрати? Помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка.

    16:40 29.11.2025

  • 32 Идеолога на Разединтеля

    0 0 Отговор
    Това работи хубавата Ружа. Каквото и да ви разказва винаги удря шпакла на Радев. Баща ѝ дъртият лъжец бай Андрей и той. Но понеже много вече е лъгал никой не му вярва. За това отваря фронт за Ружа. Стар бардак, нови креватчета.

    16:40 29.11.2025

  • 33 Ружице

    0 0 Отговор
    Протестите,за които говориш са организирани от ПП - ДБ, какво ще яхат те?!

    16:46 29.11.2025

  • 34 Дзън-дзън

    0 0 Отговор
    Не знаех, че има финална и нефинална развръзка, но сега вече знам, благодарение на изявилата се интелектуалка.
    Не знаех и това, че само с един /!/ " реформаторски и визионерски" бюджет можем да се изстреляме директно в клуба на богатите, но тази истина направо ме ослепи, почувствах се като патица, след като установих досегашното си неведение...
    Но, понеже съм и малко стилист, ще си позволя един съвет към толкова интелигентната журналистка: не бива да се прекалява с ружа, особено по мозъка. По лицето на една дама / положен дисктретно/ може и да свърши някаква работа, но в областта на интелекта няма как да се мине само с макиажни приказки за магически забогатявания. Трябва и нещо друго, което в конкретния случай очевидно липсва.

    16:50 29.11.2025

  • 35 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Не я знам Ружа, но е права за едно! Наистина наближава развръзка между двамата тюфлеци!

    16:50 29.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол