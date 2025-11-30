Новини
България »
Времето днес, прогноза за неделя, 30 ноември: Значителна облачност на запад с превалявания в планинските райони

Времето днес, прогноза за неделя, 30 ноември: Значителна облачност на запад с превалявания в планинските райони

30 Ноември, 2025 05:09, обновена 30 Ноември, 2025 04:23 542 0

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще са предимно между 5° и 10°, в София – около 6°

Времето днес, прогноза за неделя, 30 ноември: Значителна облачност на запад с превалявания в планинските райони - 1
Снимка: БНТ
БТА БТА

В Западна Стара планина и по високите полета на Западна България дъждът ще се премесва със сняг, но до сутринта в повечето райони валежите ще спрат.

Вятърът ще е от запад-северозапад, слаб. Минималните температури ще са предимно между 1° и 6°, в котловините на Западна България до минус 2°, а в София – около 1°. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. През деня ще се повишава.

Облачността над западната половина от страната ще остане значителна с превалявания в планинските райони, като там над 1000 - 1300 метра надморска височина дъждът ще преминава в сняг. Над останалите райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква по-студен въздух. Максималните температури ще са предимно между 5° и 10°, в София – около 6°.

По Черноморието ще е с променлива облачност. Ще духа слаб, по северното крайбрежие – умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат 12°-13°. Температурата на морската вода е 13°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно, със слаби валежи от дъжд, в местата над 1100-1300 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен, по високите върхове до силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове