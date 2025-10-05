Банско чества 113 години от освобождението си

Банско отбелязва днес 113 години от освобождението си. 5 октомври е и празникът на града.
Честванията започнаха още в началото на седмицата с една вълнуваща фотоизложба от снимки, запечатали най-емоционалните моменти от първите дни и години на свободата, дошла в Пиринския край с цели 34 години закъснение, пише БНР.
Богат архив от снимки, писма и документи е съхранил Музейният комплекс в Банско, който се обогатява всяка година. Като това писмо, в което банскалии от София питат роднините си в града "Как е сега при вас свободата?".
Останалото в едно вълнуващо интервю на Кети Тренчева със Светлана Дяконова, изследовател на Банско и наследничка на рода на Хаджи Вълчо, един от братята на Паисий.
Ти мислиш ли, че Хан Аспарух, Цар Симеон или румънците Царе Асен и Петър са били различни от Делян и Бойко? Тогава въобще може ли да говорим, че е имало такава държава?
Хубаво е да си спомняте, чий бодигард е бил Борисов и от какъв род произхожда Пеевски. Всички са от бай Тодор.
Мислиш ли , че за Бойко Тиквата и Делян Шиши след години , ще се говори така , както за Крум , Аспарух , Симеон , Асен ?
