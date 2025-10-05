Новини
Банско чества 113 години от освобождението си

Банско чества 113 години от освобождението си

5 Октомври, 2025

Банско отбелязва днес 113 години от освобождението си. 5 октомври е и празникът на града.

Честванията започнаха още в началото на седмицата с една вълнуваща фотоизложба от снимки, запечатали най-емоционалните моменти от първите дни и години на свободата, дошла в Пиринския край с цели 34 години закъснение, пише БНР.

Богат архив от снимки, писма и документи е съхранил Музейният комплекс в Банско, който се обогатява всяка година. Като това писмо, в което банскалии от София питат роднините си в града "Как е сега при вас свободата?".

Останалото в едно вълнуващо интервю на Кети Тренчева със Светлана Дяконова, изследовател на Банско и наследничка на рода на Хаджи Вълчо, един от братята на Паисий.


  • 1 Зайо Байо

    2 1 Отговор
    За какво Освобождение говорите , при положение , че ни управляват хора като Бойко и Делян ? Вижте им само прякорите и ще разберете дали това е свобода !

    Коментиран от #3, #4

    08:57 05.10.2025

  • 2 Историк

    0 0 Отговор
    Чакай бе? Нали руснаците ни били освободили през 1878? Как само 113 години?

    08:58 05.10.2025

  • 3 Кума Лиса

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Зайо Байо":

    Ти мислиш ли, че Хан Аспарух, Цар Симеон или румънците Царе Асен и Петър са били различни от Делян и Бойко? Тогава въобще може ли да говорим, че е имало такава държава?

    Коментиран от #6

    09:00 05.10.2025

  • 4 Историк

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зайо Байо":

    Хубаво е да си спомняте, чий бодигард е бил Борисов и от какъв род произхожда Пеевски. Всички са от бай Тодор.

    09:01 05.10.2025

  • 5 8 годишен

    0 0 Отговор
    Някой разбра ли от ,какво се е освободило Банско.Разбра се,че 113 г. по късно не смеят да назоват поробителя .Егати автора тук.

    09:49 05.10.2025

  • 6 ежко БЕЖКО

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кума Лиса":

    Мислиш ли , че за Бойко Тиквата и Делян Шиши след години , ще се говори така , както за Крум , Аспарух , Симеон , Асен ?

    09:50 05.10.2025

