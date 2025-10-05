Банско чества 113 години от освобождението си

Банско отбелязва днес 113 години от освобождението си. 5 октомври е и празникът на града.

Честванията започнаха още в началото на седмицата с една вълнуваща фотоизложба от снимки, запечатали най-емоционалните моменти от първите дни и години на свободата, дошла в Пиринския край с цели 34 години закъснение, пише БНР.

Богат архив от снимки, писма и документи е съхранил Музейният комплекс в Банско, който се обогатява всяка година. Като това писмо, в което банскалии от София питат роднините си в града "Как е сега при вас свободата?".

Останалото в едно вълнуващо интервю на Кети Тренчева със Светлана Дяконова, изследовател на Банско и наследничка на рода на Хаджи Вълчо, един от братята на Паисий.