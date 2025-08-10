Новини
Българските военноморски сили са все по-привлекателни за младите

Българските военноморски сили са все по-привлекателни за младите

10 Август, 2025

Честваме 146 години на бойния ни флот

Българските военноморски сили са все по-привлекателни за младите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес е празникът на Военноморските ни сили - отбелязва се 146-годишнината на бойния ни флот. Той води началото си от 1879 г., когато е създаден в Русе под наименованието "Дунавска флотилия и Морска част", а през 1899 г. щабът е ситуиран във Варна, припомня bTV.

„Продължаваме да сме свидетели на войната между Русия и Украйна и в Черно море тя е непосредствено до нас. Флотът взема участие в борбата с минната опасност – да пазим нашите морски пространства сигурни и свободни за корабоплаване", каза контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили.

С приемането на нова техника флотът става все по-атрактивен, защото младите виждат, че влизайки във военноморските сили, получават сигурна кариера, но и не са далече от технологиите в света. Радваме се на интерес“, каза още той.

По думите му през последните години наблюдаваме добър ръст на развитието на флота от гледна точка на технологично обновяване.

„Получихме системи за противоподводни действия, за автономни подводни системи, развиваме и хората, които трябва да ги използват“, посочи още контраадмирал Михайлов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 със оскубани вежди и грим

    12 4 Отговор
    сигурно са привекателни за новите полове

    10:33 10.08.2025

  • 2 Ротшилд:

    12 3 Отговор
    - До последния украинец!

    Коментиран от #5, #7, #8, #10

    10:34 10.08.2025

  • 3 И тия

    20 0 Отговор
    дежурни червени старци какво правят там ?

    10:34 10.08.2025

  • 4 Кмета

    23 1 Отговор
    146г.от създаването на ВМС,на толкова години изглежда фъфлещия дъртак Атанас Запрянов- Министъра на Отбраната.

    10:35 10.08.2025

  • 5 Путин от бункера:

    3 17 Отговор

    До коментар #2 от "Ротшилд:":

    - До последния руснак! Киев за 3 часа и 12 секунди!

    Коментиран от #12, #15

    10:35 10.08.2025

  • 6 пешо

    15 1 Отговор
    това чучуло е министър

    10:35 10.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Механик

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Копейки,":

    Толкав загубени не са.Един няма да отиде в кочината.

    10:38 10.08.2025

  • 12 Дон Корлеоне

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Путин от бункера:":

    И Тръмп няма да спаси Хаяско.

    10:41 10.08.2025

  • 13 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    10 1 Отговор
    ВВМУ Вапцаров гр.Варна е дадено на концесия наьИЗРАЕЛския богаташ, милиардер,и агент "МОСАД"ска служба TEVEL Абрахам Унгар (РАМИ)
    ШЕФ на ВВМУ адмирал масон с шеф церемониал мастър Рами Унгар

    Коментиран от #16

    10:46 10.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Димяща ушанка

    4 10 Отговор

    До коментар #5 от "Путин от бункера:":

    Утре влизам в Киев!На 200%.

    10:47 10.08.2025

  • 16 Джони

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":

    Вапцаров е разстрелян като комунист -предател.

    Коментиран от #28

    10:48 10.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 матроса

    8 5 Отговор
    Чудя се защо им дават тези автомати?Кое налага да носят оръжие на празника?Добре,че някой не се е сетил да ги оборудва и с противогази.

    10:53 10.08.2025

  • 19 На Морската гара във Варна

    9 1 Отговор
    Днес ще е цирк и дано видим освен адмирали и контраадмирали и всички 38 випускниците на Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров и целият велик български флот от има няма 45-50 матроса и ловци на пингвини и пимпири. Гвардейците и духовият оркестър ще се погрижат за вашето настроение. Може и от Филип Кутю да дойдат.

    Коментиран от #25

    10:54 10.08.2025

  • 20 Как е възможно въобще

    11 1 Отговор
    За Морски Военен Флот да говорим като и 50 матроса реално нямаме и за две лодки за гребен поход не могат да съберат даже хора

    Коментиран от #26

    10:55 10.08.2025

  • 21 Не е празник, а панахида

    14 1 Отговор
    На 146години военноморски войски, но без флот, в резултат на демократичния път.

    10:56 10.08.2025

  • 22 Как е възможно въобще

    8 1 Отговор
    Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров" да съществува като само 38 випускници има! ....

    10:56 10.08.2025

  • 23 Боруна Лом

    11 0 Отговор
    ПО ТОЧНО... ЗАКРИВАНЕТО НА БОЙНИЯТ НИ ФЛОТ!КЪДЕ СА ЧЕТИРИТЕ ПОДВОДНИЦИ И БОИНИТЕ НИ КОРАБИ?

    10:59 10.08.2025

  • 24 С приемането на "нова" техника флотът

    9 1 Отговор
    Ще придобие бракувани и негодни белгийски фрегати, минни ловци и пръдни годни само за утилизация и подводни рифове около остров Болшевик. Да живее НАТЮ

    10:59 10.08.2025

  • 25 Няма толкова

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "На Морската гара във Варна":

    По малко са от 38 випускниците .....! 13-14 максимум

    11:01 10.08.2025

  • 26 То за това

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Как е възможно въобще":

    гребен поход от 3 години няма. Няма кой. При последният докараха някакви младежи от АЕЦ Козлодуй ...пълна порнография

    11:03 10.08.2025

  • 27 БеГемот

    3 1 Отговор
    И младите са все по привлекателни за ВМС... ха-ха-ха...

    11:04 10.08.2025

  • 28 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "Джони":

    ШЕФа на ВВМУН.Й. Вапцаров Варна е адмирал Боян Медникаров същия ръководи МАСОНска Варненска ложа"Боян Абаджиев" на която ковчежник и главен спонсор е ИЗФАЕЛския Хазар Абрахам Унгар(РАМИ) румънски ГАГАУЗ) висшестоящ агент МОСАДска служба ТEVEL
    В масонска ложа" Боян Абадбиевж"членува и националния Российски предател Косдин КОПЕЙКИН (също ГАГАУЗ)
    Вапцаров не е гагауз но също е руски предател

    11:06 10.08.2025

  • 29 Тоя да не е превъртял?

    6 0 Отговор
    контраадмирал Михайлов.....Получил бил системи за противоподводни действия, за автономни подводни системи, развивал бил и хората.... Пълни глупости на квадрат. Абе Михайлов, я се огледай около себе си и помисли какво виждаш бе мушмул....пълен погром...

    11:08 10.08.2025

  • 30 Много скъпо ни излиза

    9 0 Отговор
    Този гнусен цирк пичове. Потресаващо е. А тези на снимката очевидно са неадекватни и не знаят какво говорят

    11:12 10.08.2025

  • 31 Алексбг

    3 0 Отговор
    Не моаа се сетя кое му е привлекателното ?Да те изпратят на тайна мисия в Осрайна и да те върнат след 1 седмица в усилен черен чувал тип body bag .На мен не ми звучи много привлекателно ,но дет се вика по ,всеки си е башка лууууд.

    11:14 10.08.2025

  • 32 гларуса

    4 1 Отговор
    някой да намести памперса на мурука ,че стърчи и се вижда

    11:14 10.08.2025

  • 33 Аре кажи бре мушмул

    5 1 Отговор
    Колко точно матроси успяхте да съберете на Морската гара във Варна ? А?

    11:14 10.08.2025

  • 34 Николай Колев

    1 1 Отговор
    ВСИЧКО ТРЯБВА ДА ПРЕМИНЕ КЪМ РЕДОВНА НАБОРНА ДЛУЖБА ДЪЛГ КЪМ РОДИНАТА 2,4 г. ЧЕ СТАНАХА МНОГО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ И ЩЕ Я ДЪРПАТ НАЗАД ФАЛИРАЛО СЪСТОЯНИЕ.

    11:19 10.08.2025

  • 35 Жалка пасмина

    3 2 Отговор
    Атлантическа. 1982 г. само в Атия бяхме 2380 души .. при задръжките стигахме до 3100.... а пък и запасняците като идваха и над 3500.... Сега 50 матроса не могат на Морската гара във Варна да съберат тези нещастници

    11:20 10.08.2025

  • 36 az СВО Победа80

    5 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    Циркаджии, с гумени лодки втора употреба!

    11:20 10.08.2025

  • 37 ХЛА@МИД ХЛ@МИД

    2 1 Отговор
    матросите все шембести 45-50 годишни лешпери чакащи да направят години за добрата пенсийка

    11:22 10.08.2025

  • 38 Тарантула

    0 0 Отговор
    да, да, а медии като развален зарзават

    11:23 10.08.2025

  • 39 моряк от ВМФ

    3 0 Отговор
    НИЕ ВСИЧКИТЕ 48 МОРЯКА В БАЗАТА СМЕ ГОТОВИ ДА ПОБЕДИМ ВСЕКИ НАШЕСТВЕНИК ,КАТО ГО НАКАРАМЕ ДА НИ ГОНИ ....ШЕ КАТАЛЯСАТ ПЪРВИ БЕЕЕЕЕ

    11:26 10.08.2025

  • 40 123

    2 0 Отговор
    Как няма да са привлекателни, като взимат заплати много над средното за страната, а нищо не правят. Изкарах 6 месеца от казармата в Атия и по цял ден играеха на карти, гледаха филми и ловяха риба.

    11:26 10.08.2025

  • 41 Търновец

    2 0 Отговор
    Българският военноморски флот получава два много скъпи бойни патрулни кораби а за 550 милиона долара можеше да се купят три Visby клас Шведски корвети включващи и Шведско Немската противокорабна система или пък две от най новите Немски корвети клас Брауншвайг. Олигарха от Разград трупа милиони от патрулните кораби. А противокорабните системи правени в САЩ и Израел да морално стари и за момента ненужни - в последните години Руски кораб не ни е заплашвал а Украинците удариха няколко. Не можем да не споменем и гумената лодка на Херо Мустафа - много съвременна.

    11:27 10.08.2025

  • 42 ТУЛУПКО ТУЛУПОВ

    1 0 Отговор
    АБЕ ДВАМАТА ТЛЪСТИ ПАТКАНА ,НЕЩО НИ НА ШИПКА,НИ ТУК ,НЕЩО ДА НЕ СЕ СТРАХУВАТ

    11:29 10.08.2025

  • 43 ШИШИ

    1 0 Отговор
    бойче, ти ли цъкаш минуси на коментарите бе

    11:30 10.08.2025

  • 44 Булаир Фружин

    3 0 Отговор
    В свят, в който един нат.сист и пдфил има 400 млрд и иска и може да стане трилионер в долари, всяка лъжа е истина.

    11:35 10.08.2025

  • 45 тука има там не

    1 0 Отговор
    Привлекателна...?
    Дефинирайте с какво?
    Вчера една приятелка гледала непобедимите 3...не знам къде и защо, та ми каза, че показали 2 надуваеми лодки и питаше тия ли били лодките ни на вмс-то дето толкова слушала за тях? Че нали тия филми тука в Бг ги снимаха, за по-евтинко. Та се смяхме. И били показали пристанището варненско като Могадишу в Сомалия. Мизерия и разруха тотална, сигурно по-зле и от африканското. Та привлекателно е, определено е...

    11:37 10.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 На Морската гара във Варна

    3 0 Отговор
    Опашка се е извила от младежи за които "Българските военноморски сили са все по-привлекателни" ....хиляди и милиони младежи са се наредили на опашка матроси да стават. Лично контраадмирал Кирил Михайлов ги записва у строя

    11:42 10.08.2025

  • 50 Младежът от снимката

    3 0 Отговор
    Да свали калашника от рамото ,че да ги зачеше тия м...керета срещу него

    Коментиран от #53

    11:45 10.08.2025

  • 51 Поне си мълчете

    2 0 Отговор
    Не се излагайте бре. За смях на чайките станахте. Нещастници

    11:46 10.08.2025

  • 52 Никой

    1 0 Отговор
    Имаме и 2 подводници - но нека не се подиграваме. Бе - обявим ли война на Мексико - веднага ще дебаркираме.

    Шапкари навсякъде. Стойте си в казармите и там си правете игрите.

    Мъж - означава - да обгрижи жена - да направи дом - не война.

    Коментиран от #54

    11:46 10.08.2025

  • 53 И с какво да ги зачеше ?

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Младежът от снимката":

    С тези 6 патрона годишно отделени за учение ли? Тези младежи и калашник реално не са виждали.

    11:49 10.08.2025

  • 54 Имаме и 2 подводници ли?

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Никой":

    Аре бре? В музея?

    11:50 10.08.2025

  • 55 Българските военноморски сили

    2 0 Отговор
    Се справят добре единствено в лова на пингвини под вещото ръководство на контраадмирал Пимпира

    11:54 10.08.2025

