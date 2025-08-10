Българските военноморски сили са все по-привлекателни за младите

Днес е празникът на Военноморските ни сили - отбелязва се 146-годишнината на бойния ни флот. Той води началото си от 1879 г., когато е създаден в Русе под наименованието "Дунавска флотилия и Морска част", а през 1899 г. щабът е ситуиран във Варна, припомня bTV.
„Продължаваме да сме свидетели на войната между Русия и Украйна и в Черно море тя е непосредствено до нас. Флотът взема участие в борбата с минната опасност – да пазим нашите морски пространства сигурни и свободни за корабоплаване", каза контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили.
„С приемането на нова техника флотът става все по-атрактивен, защото младите виждат, че влизайки във военноморските сили, получават сигурна кариера, но и не са далече от технологиите в света. Радваме се на интерес“, каза още той.
По думите му през последните години наблюдаваме добър ръст на развитието на флота от гледна точка на технологично обновяване.
„Получихме системи за противоподводни действия, за автономни подводни системи, развиваме и хората, които трябва да ги използват“, посочи още контраадмирал Михайлов.
1 със оскубани вежди и грим
10:33 10.08.2025
2 Ротшилд:
Коментиран от #5, #7, #8, #10
10:34 10.08.2025
3 И тия
10:34 10.08.2025
4 Кмета
10:35 10.08.2025
5 Путин от бункера:
До коментар #2 от "Ротшилд:":- До последния руснак! Киев за 3 часа и 12 секунди!
Коментиран от #12, #15
10:35 10.08.2025
6 пешо
10:35 10.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Механик
До коментар #7 от "Копейки,":Толкав загубени не са.Един няма да отиде в кочината.
10:38 10.08.2025
12 Дон Корлеоне
До коментар #5 от "Путин от бункера:":И Тръмп няма да спаси Хаяско.
10:41 10.08.2025
13 Моше Честния с "Чесна 208 В"
ШЕФ на ВВМУ адмирал масон с шеф церемониал мастър Рами Унгар
Коментиран от #16
10:46 10.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Димяща ушанка
До коментар #5 от "Путин от бункера:":Утре влизам в Киев!На 200%.
10:47 10.08.2025
16 Джони
До коментар #13 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":Вапцаров е разстрелян като комунист -предател.
Коментиран от #28
10:48 10.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 матроса
10:53 10.08.2025
19 На Морската гара във Варна
Коментиран от #25
10:54 10.08.2025
20 Как е възможно въобще
Коментиран от #26
10:55 10.08.2025
21 Не е празник, а панахида
10:56 10.08.2025
22 Как е възможно въобще
10:56 10.08.2025
23 Боруна Лом
10:59 10.08.2025
24 С приемането на "нова" техника флотът
10:59 10.08.2025
25 Няма толкова
До коментар #19 от "На Морската гара във Варна":По малко са от 38 випускниците .....! 13-14 максимум
11:01 10.08.2025
26 То за това
До коментар #20 от "Как е възможно въобще":гребен поход от 3 години няма. Няма кой. При последният докараха някакви младежи от АЕЦ Козлодуй ...пълна порнография
11:03 10.08.2025
27 БеГемот
11:04 10.08.2025
28 Моше Честния с "Чесна 208 В"
До коментар #16 от "Джони":ШЕФа на ВВМУН.Й. Вапцаров Варна е адмирал Боян Медникаров същия ръководи МАСОНска Варненска ложа"Боян Абаджиев" на която ковчежник и главен спонсор е ИЗФАЕЛския Хазар Абрахам Унгар(РАМИ) румънски ГАГАУЗ) висшестоящ агент МОСАДска служба ТEVEL
В масонска ложа" Боян Абадбиевж"членува и националния Российски предател Косдин КОПЕЙКИН (също ГАГАУЗ)
Вапцаров не е гагауз но също е руски предател
11:06 10.08.2025
29 Тоя да не е превъртял?
11:08 10.08.2025
30 Много скъпо ни излиза
11:12 10.08.2025
31 Алексбг
11:14 10.08.2025
32 гларуса
11:14 10.08.2025
33 Аре кажи бре мушмул
11:14 10.08.2025
34 Николай Колев
11:19 10.08.2025
35 Жалка пасмина
11:20 10.08.2025
36 az СВО Победа80
Циркаджии, с гумени лодки втора употреба!
11:20 10.08.2025
37 ХЛА@МИД ХЛ@МИД
11:22 10.08.2025
38 Тарантула
11:23 10.08.2025
39 моряк от ВМФ
11:26 10.08.2025
40 123
11:26 10.08.2025
41 Търновец
11:27 10.08.2025
42 ТУЛУПКО ТУЛУПОВ
11:29 10.08.2025
43 ШИШИ
11:30 10.08.2025
44 Булаир Фружин
11:35 10.08.2025
45 тука има там не
Дефинирайте с какво?
Вчера една приятелка гледала непобедимите 3...не знам къде и защо, та ми каза, че показали 2 надуваеми лодки и питаше тия ли били лодките ни на вмс-то дето толкова слушала за тях? Че нали тия филми тука в Бг ги снимаха, за по-евтинко. Та се смяхме. И били показали пристанището варненско като Могадишу в Сомалия. Мизерия и разруха тотална, сигурно по-зле и от африканското. Та привлекателно е, определено е...
11:37 10.08.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 На Морската гара във Варна
11:42 10.08.2025
50 Младежът от снимката
Коментиран от #53
11:45 10.08.2025
51 Поне си мълчете
11:46 10.08.2025
52 Никой
Шапкари навсякъде. Стойте си в казармите и там си правете игрите.
Мъж - означава - да обгрижи жена - да направи дом - не война.
Коментиран от #54
11:46 10.08.2025
53 И с какво да ги зачеше ?
До коментар #50 от "Младежът от снимката":С тези 6 патрона годишно отделени за учение ли? Тези младежи и калашник реално не са виждали.
11:49 10.08.2025
54 Имаме и 2 подводници ли?
До коментар #52 от "Никой":Аре бре? В музея?
11:50 10.08.2025
55 Българските военноморски сили
11:54 10.08.2025