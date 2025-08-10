Българските военноморски сили са все по-привлекателни за младите

Днес е празникът на Военноморските ни сили - отбелязва се 146-годишнината на бойния ни флот. Той води началото си от 1879 г., когато е създаден в Русе под наименованието "Дунавска флотилия и Морска част", а през 1899 г. щабът е ситуиран във Варна, припомня bTV.

„Продължаваме да сме свидетели на войната между Русия и Украйна и в Черно море тя е непосредствено до нас. Флотът взема участие в борбата с минната опасност – да пазим нашите морски пространства сигурни и свободни за корабоплаване", каза контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили.

„С приемането на нова техника флотът става все по-атрактивен, защото младите виждат, че влизайки във военноморските сили, получават сигурна кариера, но и не са далече от технологиите в света. Радваме се на интерес“, каза още той.

По думите му през последните години наблюдаваме добър ръст на развитието на флота от гледна точка на технологично обновяване.

„Получихме системи за противоподводни действия, за автономни подводни системи, развиваме и хората, които трябва да ги използват“, посочи още контраадмирал Михайлов.