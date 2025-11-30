Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да се радикализира

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов гостува ексклузивно в "Денят започва с Георги Любенов".
Той направи коментар по отношение на обрата с бюджета и какви са условията на БСП. Заяви, че коледните добавки за пенсионерите не са застрашени от връщането на Бюджета, защото те са с постановление на МС.
"Има различни вектори на този протест, но разбира се, най-големият започва да става по-скоро политически, защото, ако беше само за бюджет, защото не знам каква е логиката отново да призовават в понеделник пак да има протест. Ние подходихме по един разумен начин. Може би е била лоша комуникацията, не коментирам какво и как е било. Но видяхте, че Съветът за съвместно управление веднага взе решение и Бюджетът беше оттеглен, за да може да бъде обсъден отново със социалните партньори", заяви Гуцанов, цитиран от БНТ.
Сега е моментът предложенията да бъдат обсъдени, а не да бъдат радикализирани, заяви той, защото според него "от това никой няма да получи никаква полза".
Гуцанов попита дали някой има нещо против за вдигането на минималната работна заплата, че майчинските ще бъдат вдигнати.
И призова - "ако имаш нещо против тези неща - излез и го кажи".
"Но да се радикализира в една такава ситуация ситуацията в България не считам, че е най-доброто и най-разумното. Мисля, че на всеки един политик, ако иска да е държавник, то трябва да има диалог и да се коментират нещата, а не радикализиране и призоваване за някакви други действия".
Каза, че "диалог е ключовата дума". Някой трябва да носи отговорност за държавата и това сме партиите, които сме в това управление, заяви той.
Важната тема според него е "как да направим така, че хората да живеят по-добре, а Бюджетът е най-важният инструмент за това нещо да се случи".
Борислав Гуцанов определи управлението като сложно, защото в него има партии, които са почти диаметрално противоположни, но "това е било единствената възможна конфигурация".
По думите му БСП трябва да защити своите социални виждания.
"Аз мисля, че това преразглеждане на Бюджета, което предстои, ще направи така, че Бюджетът да бъде по-добър от това, което беше. Надявам се. Въпреки че е много трудно в тази ситуация да се балансира, защото числата са безкомпромисни и математиката е точна наука. Но това, че отново започнаха разговорите съм сигурен, че ще бъдат изпипани определени детайли и ще стане по-добро от това, което беше".
Когато се говори за плащания и за данъци - това е една обща система и пипайки един данък, той оказва влияние по веригата на всеки един елемент от живота, заяви Гуцанов. Според него "ние 35 години сме се нагледали на това, че няма справедливост".
"Част от тази справедливост е и данъчната система. Когато се говори за данъци всичко трябва да бъде внимателно обмислено и изпипано в диалог с обществото, със синдикати, с работодатели".
Заяви, че не трябва да има силово налагане на каквито и да било реформи.
