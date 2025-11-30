Новини
България »
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да се радикализира

Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да се радикализира

30 Ноември, 2025 10:41 655 40

  • борислав гуцанов-
  • диалог-
  • социална политика

Коледните добавки за пенсионерите не са застрашени от връщането на Бюджета

Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да се радикализира - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов гостува ексклузивно в "Денят започва с Георги Любенов".

Той направи коментар по отношение на обрата с бюджета и какви са условията на БСП. Заяви, че коледните добавки за пенсионерите не са застрашени от връщането на Бюджета, защото те са с постановление на МС.

"Има различни вектори на този протест, но разбира се, най-големият започва да става по-скоро политически, защото, ако беше само за бюджет, защото не знам каква е логиката отново да призовават в понеделник пак да има протест. Ние подходихме по един разумен начин. Може би е била лоша комуникацията, не коментирам какво и как е било. Но видяхте, че Съветът за съвместно управление веднага взе решение и Бюджетът беше оттеглен, за да може да бъде обсъден отново със социалните партньори", заяви Гуцанов, цитиран от БНТ.

Сега е моментът предложенията да бъдат обсъдени, а не да бъдат радикализирани, заяви той, защото според него "от това никой няма да получи никаква полза".

Гуцанов попита дали някой има нещо против за вдигането на минималната работна заплата, че майчинските ще бъдат вдигнати.

И призова - "ако имаш нещо против тези неща - излез и го кажи".

"Но да се радикализира в една такава ситуация ситуацията в България не считам, че е най-доброто и най-разумното. Мисля, че на всеки един политик, ако иска да е държавник, то трябва да има диалог и да се коментират нещата, а не радикализиране и призоваване за някакви други действия".

Каза, че "диалог е ключовата дума". Някой трябва да носи отговорност за държавата и това сме партиите, които сме в това управление, заяви той.

Важната тема според него е "как да направим така, че хората да живеят по-добре, а Бюджетът е най-важният инструмент за това нещо да се случи".

Борислав Гуцанов определи управлението като сложно, защото в него има партии, които са почти диаметрално противоположни, но "това е било единствената възможна конфигурация".

По думите му БСП трябва да защити своите социални виждания.

"Аз мисля, че това преразглеждане на Бюджета, което предстои, ще направи така, че Бюджетът да бъде по-добър от това, което беше. Надявам се. Въпреки че е много трудно в тази ситуация да се балансира, защото числата са безкомпромисни и математиката е точна наука. Но това, че отново започнаха разговорите съм сигурен, че ще бъдат изпипани определени детайли и ще стане по-добро от това, което беше".

Когато се говори за плащания и за данъци - това е една обща система и пипайки един данък, той оказва влияние по веригата на всеки един елемент от живота, заяви Гуцанов. Според него "ние 35 години сме се нагледали на това, че няма справедливост".

"Част от тази справедливост е и данъчната система. Когато се говори за данъци всичко трябва да бъде внимателно обмислено и изпипано в диалог с обществото, със синдикати, с работодатели".

Заяви, че не трябва да има силово налагане на каквито и да било реформи.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оставка!

    19 0 Отговор
    ,,Протестите трябва да продължат, докато не просто кабинетът на Борисов и Пеевски със сламения Желязков – Орешарски падне, но и докато обществото ясно им даде да се разберат, че техен служебен кабинет и тяхно МВР няма как да прави изборите.
    Трябва да се използва обществената енергия и синергията между всички политически сили, които са против Модела КОЙ на Борисов и Пеевски."

    Коментиран от #18

    10:43 30.11.2025

  • 2 Узключени

    14 0 Отговор
    Не трябва да има никакъв диалог с партиите на статуквото, хартиените партии на прехода, партиите на корупцията. Гуци турци, връщай се в хотелиерската ви кочина.

    Коментиран от #7

    10:44 30.11.2025

  • 3 991

    18 0 Отговор
    Времето за диалог свърши преди страшно много време.
    Имахте възможност да се вслушате, но не ви изнасяше да чуете нищо!
    Сега е време за пердах!

    10:44 30.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    11 5 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации а в Брюксел, Берлин, Париж и София отварят врати Народните съдилища.

    Коментиран от #14

    10:44 30.11.2025

  • 5 Делю Хайдутин

    12 0 Отговор
    Този прилича на Гьобелс

    10:45 30.11.2025

  • 6 В понеделник сте вън!!!

    17 0 Отговор
    Няма никакъв шанс да продължи закриването ни!!!
    Оставка!

    10:45 30.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    12 0 Отговор
    Как само благо Ви мамят ..."Коледни за пенсионерите"...
    А такива ще има само за част, МАЛКА ЧАСТ от пенЦионерите🤔❗

    10:47 30.11.2025

  • 9 Дориана

    14 0 Отговор
    Борислав Гуцанов , Зафиров и всички от БСП ОЛ предадоха своите избиратели и се превърнаха в пионки в ръцете на Борисов и Пеевски. Така, че каквото и да говори Гуцанов той е поредната пионка зависим от Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #12

    10:48 30.11.2025

  • 10 Гуцанов 4 години дави Траеме?

    14 0 Отговор
    Свинщината??? Марш, крадливи нагли Некадърници!

    10:51 30.11.2025

  • 11 ОСТАВКА БАНДИТ

    13 0 Отговор
    Гербаджииски слуга.

    10:53 30.11.2025

  • 12 Не от сега

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Това поведение на БСП е от тях отл създаване. Още отначало те работят заедно. БСП се правеха на изкуствена опозиция и бяха награждавани с милиони, бизнеси и хотели за това. БСП са продължение на терористичната организация БКП. Техни карюдри има и в ГЕРБ, и в ДПС. Те заедно управлява успешно десетилетия. Но нямаше начин, трябваше да се обединят мафиите. Задкулисието много го закъсаха и мръсните им пари решиха да се обединят. Като все пак си оставиха и вратичка с отделянето на част от кадрите мафията в отделен проект Непокорна България. Те сами си го признава, че са на 130 години и ще цели поколения има вътре. Хрантутници и деца на мафията.

    Коментиран от #15

    10:54 30.11.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 0 Отговор
    Ето как когато не знаят - Ви МАМЯТ,
    а когато знаят - Ви ЛЪЖАТ:

    Щели да вдигнат осигуровките "само с един процент"
    Когато влезете в магазин и стока която вчера е била 2 лева днес е 3 лв - колко е увеличението🤔❓

    Е те така и с осигуровките -
    Когато на 100 лв Ви взимат 2 лв си е 2%
    но когато Ви ги направят 3лв - това си е увеличение
    С ЕДИН ПРОЦЕНТЕН ПУНКТ
    / от 2 на 3/
    НО СИ Е УВЕЛИЧЕНИЕ С 50%
    / от 2 лв на 3 лв/
    Истината е в детайлите🤔❗

    10:54 30.11.2025

  • 14 Корумпиран измамнико

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Връщай парите! И отивай да работиш истинска работа! Пари от народа за вас не е разумно и почтено да се дават.

    10:56 30.11.2025

  • 15 И сега

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не от сега":

    С тези пари през бюджета искат да си осигурят свежи пари за лична изгода. Защото са го закъсали и искат някой да им плати сметките. Не искаме да ви плащаме бизнесите и хотелите! Не искаме да ви плащаме стотиците апартаменти, вили и сгради! Продавайте си ги и връщайте парите.

    11:00 30.11.2025

  • 16 Тези

    10 0 Отговор
    Ако може без протести.Страх ги е от осъзнат народ.Объркщват им се сметките и изпускат далаверите.

    11:08 30.11.2025

  • 17 Прав е Гуцанко

    8 0 Отговор
    За това утре пак на паветата, за да обсъдим окончателното премахване на този бюджет!

    Коментиран от #26

    11:11 30.11.2025

  • 18 Родителите ми бяха привърженици БСП

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оставка!":

    Тези министри и депутати от това БСП са най продажните и лъжливи. Стоят заради високите си заплати и облаги и тази партия, благодарение на тях, ще отиде в небитието.

    11:11 30.11.2025

  • 19 И също така...

    8 0 Отговор
    Да съкратим броя на депутатите, 60 е доста приемливо число.

    11:13 30.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Наблюдател

    12 0 Отговор
    Изпечен крадец, мафиот. Първия арест на Гуцанов през 1999 г. за източването на 9 милиона от „Елитбанк”, когато днешният топ социалист лежи в килия 7 месеца. Вторият арест на Гуцанов става на 31 март 2010 заедно с Даниел Славов – Дидо Дънката,познат като контрабандист на цигари, който в момента се занимава със строителство. негов близък приятел и бизнес партньор, докато Гуцанов е политически фактор във Варна и председател на Общинския съвет.На 03.04.2010 Варненският съд остави Гуцанов и Дънката в ареста Окръжният съд във Варна наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" При ареста му в сейфа са открити 100 хил. лв. в различна валута, пликове с пари и имената на общински съветници, включително и от ГЕРБ, които трябвало да получават месечните си траншове…Това е и една основните причини да се спре делото – партийните централи прилагат преса и дашната прокуратура се предава.

    11:16 30.11.2025

  • 23 Чиба куче продажно

    11 0 Отговор
    (Диалог е ключовата дума, не трябва да се радикализира) а? ....предатели! Революция, национализация, денацификация, демилитаризация и народен съд... Венсеремус! И НЕ на еврото и НЕ на НАТЮ-то

    11:16 30.11.2025

  • 24 Слуга!!!

    11 0 Отговор
    Орязахте инвалидните пенсии на реално болни хора и ги дадохте на онези от тъмните дето гласуват за КОЙ.

    11:18 30.11.2025

  • 25 Диалог

    10 0 Отговор
    е ДИАЛОГ ! А с мошеници и с мафията диалог е невъзможно да се води ! Така , че - оставка !

    11:19 30.11.2025

  • 26 Ако на паветата няма 100 000

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Прав е Гуцанко":

    Файда няма.

    11:20 30.11.2025

  • 27 По интересната тема е друга младежи !

    4 1 Отговор
    Основната сила която е реалната опасност за ястребите военолюбци в Европа са левите партии и синдикатите. Без тях няма как пролетариата да бъде въвлечен във война. Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с назначения, с корупция, със подкупи, с коалиции, обществени поръчки и т.н . ... Вземете за пример Подкрепата за правителството на Мерц... Акен не оставя никакво съмнение, че Лявата партия е готова да подкрепи реакционния дневен ред на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз и социалдемократическата партия (СДС) ако партийният елит има изгода . В отговор на забележката на интервюиращ, че Лявата партия „е подкрепила втори тур на гласуване за Фридрих Мерц на изборите за канцлер със своята парламентарна група“, ван Акен увери, че ще продължи да подкрепя управляващите партии, „ако те постъпят правилно“. Той обаче каза, че те „наистина не са постъпили правилно досега“ и затова е необходимо да се продължи да се оказва „натиск“..... Същият номер се играе и в България и почити на всякъде в нацистка атлантическа Европа ....

    11:22 30.11.2025

  • 28 Акъл

    6 0 Отговор
    от бивш и бъдещ затворник и изключително нагъл мошеник ! Мерси ще кажа !

    11:23 30.11.2025

  • 29 Балабанова

    7 0 Отговор
    Предлага диалог-значи пак празни приказки и печелене на време.Ако беше Нинова,нямаше да позволи това.Само протести докато получат нови избори!

    11:24 30.11.2025

  • 30 МУШЕННИК АЛЧЕН

    3 0 Отговор
    Всичко ще свалите надолу от доходи пенсии. И ще вдигнете осигуровките и ще намалите % за пенсиите. Ще вдигнете яко цените. И ще дадете яки % на служби администрация и на политици. ПРЕДАТЕЛИ МУШЕНИЦИ И НЕКАДЪРНИЦИ. ДАНО ДА се подуете.....и гръмнете от тази алчност.

    11:25 30.11.2025

  • 31 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Гуцанов подлого,едно време ББ като те арестува друга песен пееше,а сега си му ортак.От физиономията ти лъха на мерзост,некадърност и безпомощност,но важното е да напълниш джобчето защото това ще ти е последната далавера в живота,след това само падение и унижение те чакат.

    11:25 30.11.2025

  • 32 Борислав Гуцанов:

    4 0 Отговор
    Ще крепим статуквото до дупка. Ще лъжем избирателите си както го правеше Първанов .... Не сме леви и никога не сме били

    11:26 30.11.2025

  • 33 Да,бе

    4 0 Отговор
    Какъв диалог...С терористи не се преговаря.

    11:27 30.11.2025

  • 34 Влизам в сайта на WSWS

    3 0 Отговор
    Чета какво пишат социалистите в САЩ и няма нищо общо с политиките на БСП .... Ама абсолютно нищо

    11:29 30.11.2025

  • 35 Гуци

    4 0 Отговор
    Е готов и дупе да заголи само да остане още малко на власт!

    11:31 30.11.2025

  • 36 Гост

    2 0 Отговор
    Какъв диалог бе, деди?!! Тебе кой те брои за жив бе?!! Ти нямаш думата. Само изпълняваш и по прасешките телевизии плямпаш само "правилните" неща. Иначе ни дърпат ушите. Ти си никой

    11:32 30.11.2025

  • 37 И какво според него

    3 0 Отговор
    Е "да не се радикализира в една такава ситуация ситуацията" ...? А? Малко не се ли чувства като булка на ромска сватба ?

    11:33 30.11.2025

  • 38 Допитване .. нещо там

    3 1 Отговор
    До местните структури няма ли да има? Или вече сме тоталитарни атлантенца ?

    11:35 30.11.2025

  • 39 Напротив

    2 0 Отговор
    Точно радикализация е нужна! НЕ сглобки, и не статукво

    11:38 30.11.2025

  • 40 Ъхъъъъъ....

    2 1 Отговор
    Важната тема според него е "как да направим така, че хората да живеят по-добре...Направихте го нали? ..Младите, моля прочетете го ! Това за лошият социализъм дето ви говорят разни недоразумения ! ....36 години Атлантически Погром .. това е ... и се замислете какво направиха атлантиците след 1999 г. .. настоящи и бъдещи пенсионери ! ...Закон за пенсиите (1957-1999)... !!!!
    а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
    б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
    в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?

    11:45 30.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове