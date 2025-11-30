Новини
България »
Всички градове »
Политолог: Протестът е силен, но политическият ефект зависи от способността на силите да не се самосаботират взаимно

Политолог: Протестът е силен, но политическият ефект зависи от способността на силите да не се самосаботират взаимно

30 Ноември, 2025 11:29 515 7

  • протест-
  • сила-
  • петър чолаков-
  • ефект-
  • сили-
  • самосаботиране

„Протестът беше силен и разнороден. Имаше различни групи, но никой не допусна капана той да бъде „брандиран“ като протест на една партия“, подчерта социологът Боряна Димитрова.

Политолог: Протестът е силен, но политическият ефект зависи от способността на силите да не се самосаботират взаимно - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След протеста в сряда, който върна държавния бюджет в изходна позиция, политическата сцена у нас остава разтърсена. Управляващата коалиция изпраща противоречиви сигнали, опозицията търси надмощие, а гражданските очаквания продължават да се покачват преди обявения нов протест в понеделник.

Социологът Боряна Димитрова и политологът Петър Чолаков коментираха в студиото на bTV причините за ескалацията, кой стои зад недоволството и дали правителството е застрашено.

Сряда донесе един от най-масовите протести през последните години. Хиляди хора – предприемачи, работници, лекари, учители, синдикати, политици и обикновени граждани – препълниха центъра на София.

„Протестът беше силен и разнороден. Имаше различни групи, но никой не допусна капана той да бъде „брандиран“ като протест на една партия“, подчерта Боряна Димитрова.

Според нея бюджетът е само „поводът“, който отприщи енергия, натрупвана от месеци – от казуси с арести на кметове, през бързото прокарване на законодателни поправки, до липса на диалог между управляващи и граждански сектор.

Източниците на напрежение не са от последната седмица, смята Димитрова и припомни серията от събития като арестът на варненския кмет, свалянето на двама софийски районни кметове, резки разминавания в подхода на институциите по сходни казуси.

„Хората започнаха да питат дали правилата важат за всички. И дали управлението чува сигналите извън своята политическа камбанария“, посочи тя.

Политологът Петър Чолаков определи сряда като „реванш на опозицията“, но предупреди, че тя остава фрагментарна.

„Това е римейк на 2020 г. Тогава имаше разнородни хора, обединени от непоносимост към модела на управление. Но не успяха да създадат стабилна конструкция след това. И сега не е ясно дали могат“, каза той.

Според него протестът е силен, но политическият ефект зависи от способността на силите „да не се самосаботират взаимно“.

След протеста БСП заяви, че при неприемливи промени в бюджета може да „преосмисли участието си в управлението“.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съгласен!!!

    3 1 Отговор
    Обединениетонправи силата!
    После ще отстояваме политическите си виждания!!
    Но България ще бъде друга!
    Изчистена !!!
    От този октопод!!!!
    ОСТАВКА!

    11:36 30.11.2025

  • 2 Дориана

    2 1 Отговор
    Дебелото его на Борисов не му позволява да види реалността , че отдавна вече се е провалил като политик. Силната му зависимост от Пеевски и от малките предателски партии ИТН и БСП ОЛ доказват точно това. Заедно с провала му на политическата сцена идва и излагането му като депутат, за който е недопустимо да говори в ефир в народен уличен просташки език обогатен със смесица от смехотворни лъжи. Ако иска да бъде артист да се пробва в театъра.

    11:38 30.11.2025

  • 3 Ужасяващо е

    5 1 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    11:45 30.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    0 3 Отговор
    Някакви украинци се опитват да превърнат протеста в Майдан.

    11:48 30.11.2025

  • 5 Добре чупещият се в талията

    1 2 Отговор
    Милионер Недялков:
    ,,А лично аз ще изляза февруари, края - тогава ще почнат автентичните протести, когато се озъбим от сметки и глад, и масата-народ осъзнае какво му правят."
    Е, братя, вие ще сте гладните
    Недялков тогава що ви поведе
    Кой го изкара сега,?
    Кой беше на протестите - народът.
    Не те ли е срам, бе, Недялков?!
    Ами ти , Страхиле?
    И ти чакаш доведен до премазан финансово народ
    Вие сами казахте- ние идеологически сме против!
    Да ви имам ИДЕОЛОГИЯТА?!!
    Аз не искам да видя озверели от мизерия българи!
    ОСТАВКА!

    11:50 30.11.2025

  • 6 Какво ни " готвят"

    3 0 Отговор
    ,,Останалите пари от милионите ще бъдат хвърлени за свирепи цигани и наркомани от ромските махали в София, селата от областта и Пазарджишко. Специално за целта се подбират и търсят главорези, които са готови да се вклинят и окървавят протеста срещу Пеевски и Борисов, който ще бъде най-мащабният от 2013 година досега. В понеделник вечер след 18 часа на жълтите павета се очакват между 50 хиляди и 100 000 човека."
    Е, братя?!
    Трябва да ги свалим!!!

    11:58 30.11.2025

  • 7 Балабанова

    2 0 Отговор
    Било реванш на опозицията.На протеста ще излязат хиляди и ще се стигне до избори.Защото имате политика на оцеляване и ви е страх и то много.Браво на София,но ще излязат и от провинцията ако не чуят.

    12:13 30.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол