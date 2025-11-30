Политолог: Протестът е силен, но политическият ефект зависи от способността на силите да не се самосаботират взаимно

След протеста в сряда, който върна държавния бюджет в изходна позиция, политическата сцена у нас остава разтърсена. Управляващата коалиция изпраща противоречиви сигнали, опозицията търси надмощие, а гражданските очаквания продължават да се покачват преди обявения нов протест в понеделник.
Социологът Боряна Димитрова и политологът Петър Чолаков коментираха в студиото на bTV причините за ескалацията, кой стои зад недоволството и дали правителството е застрашено.
Сряда донесе един от най-масовите протести през последните години. Хиляди хора – предприемачи, работници, лекари, учители, синдикати, политици и обикновени граждани – препълниха центъра на София.
„Протестът беше силен и разнороден. Имаше различни групи, но никой не допусна капана той да бъде „брандиран“ като протест на една партия“, подчерта Боряна Димитрова.
Според нея бюджетът е само „поводът“, който отприщи енергия, натрупвана от месеци – от казуси с арести на кметове, през бързото прокарване на законодателни поправки, до липса на диалог между управляващи и граждански сектор.
Източниците на напрежение не са от последната седмица, смята Димитрова и припомни серията от събития като арестът на варненския кмет, свалянето на двама софийски районни кметове, резки разминавания в подхода на институциите по сходни казуси.
„Хората започнаха да питат дали правилата важат за всички. И дали управлението чува сигналите извън своята политическа камбанария“, посочи тя.
Политологът Петър Чолаков определи сряда като „реванш на опозицията“, но предупреди, че тя остава фрагментарна.
„Това е римейк на 2020 г. Тогава имаше разнородни хора, обединени от непоносимост към модела на управление. Но не успяха да създадат стабилна конструкция след това. И сега не е ясно дали могат“, каза той.
Според него протестът е силен, но политическият ефект зависи от способността на силите „да не се самосаботират взаимно“.
След протеста БСП заяви, че при неприемливи промени в бюджета може да „преосмисли участието си в управлението“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Съгласен!!!
После ще отстояваме политическите си виждания!!
Но България ще бъде друга!
Изчистена !!!
От този октопод!!!!
ОСТАВКА!
11:36 30.11.2025
2 Дориана
11:38 30.11.2025
3 Ужасяващо е
11:45 30.11.2025
4 Последния Софиянец
11:48 30.11.2025
5 Добре чупещият се в талията
,,А лично аз ще изляза февруари, края - тогава ще почнат автентичните протести, когато се озъбим от сметки и глад, и масата-народ осъзнае какво му правят."
Е, братя, вие ще сте гладните
Недялков тогава що ви поведе
Кой го изкара сега,?
Кой беше на протестите - народът.
Не те ли е срам, бе, Недялков?!
Ами ти , Страхиле?
И ти чакаш доведен до премазан финансово народ
Вие сами казахте- ние идеологически сме против!
Да ви имам ИДЕОЛОГИЯТА?!!
Аз не искам да видя озверели от мизерия българи!
ОСТАВКА!
11:50 30.11.2025
6 Какво ни " готвят"
Е, братя?!
Трябва да ги свалим!!!
11:58 30.11.2025
7 Балабанова
12:13 30.11.2025