Атанас Атанасов: Първоначалният ход на Борисов да оттегли бюджета беше правилен. После не знам кой му се качи на главата

Атанас Атанасов: Първоначалният ход на Борисов да оттегли бюджета беше правилен. После не знам кой му се качи на главата

30 Ноември, 2025 13:41

Коалицията ПП-ДБ е на финалната права да подпише споразумение с Форум за демократично действие за издигане на обща кандидатура за президент, съобщи още ген. Атанасов

Атанас Атанасов: Първоначалният ход на Борисов да оттегли бюджета беше правилен. После не знам кой му се качи на главата - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Притеснявам се, че с това арогантно поведение управляващите ще изкарат още повече хора на площада и тогава ще се постави въпросът за властта, предупреди в интервю пред БНР лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов, част от парламентарната коалиция ПП-ДБ.

Какво целят от ПП-ДБ с протеста, във фокуса на който е поставен проблем, а не личност – да клатят правителството да падне ли, ген. Атанасов каза:

"Това зависи от хората на площада няма значение. Какво мисля аз или нашата група няма значение. Ако действията на управляващите удовлетворят площада, може енергията да утихне. "

Генералът е категоричен, че процедурно не може да бъде преработен бюджетът.

"Първоначалният ход на Борисов беше правилен - да оттегли бюджета, след това не знам кой му се качи на главата. Срокът между първо и второ четене изтече. Единственият начин е да започне процедурата отначало. За пореден път управляващите смятат да нарушат Правилника на работа на НС, а става въпрос за основния закон на държавата. Такава арогантност не съм виждал. Може ли за законопроект от 350 страници да намалиш срока на най- малкия – 3 дни. Изключителна арогантност! И сега да го преработват, не може! Ще видим какви хватки ще приложат. Това е инициатива на Делян Добрев или Делян Пеевски, ще видим", коментира лидерът на ДСБ.

Той е категоричен, че ако управляващите искат да чуят опозицията, "сядаме на масата на преговори в НС, а не през площадите да си разказваме".

"Те не зачитат опозицията и не искат да я чуят. Като не искат, изкараха опозицията на улицата. Тези млади хора на протеста искат да видят европейска България, а не путинова Русия", допълни още генералът.

Той коментира, че на протеста опозицията е била единна и заедно, но само по отношението на бюджета.

"Но имаме разделителни линии по геополитиката и международната политика. Аз не съм привърженик на Отечествения фронт", каза Атанас Атанасов.

Той съобщи, че коалицията ПП-ДБ е на финалната права да подпише споразумение с Форум за демократично действие за издигане на обща кандидатура за президент.

И коментира предложението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за обща кандидатура срещу Румен Радев:

"Ако ГЕРБ са заинтересовани от това, България да има прозападен президент, евроатлантик, който ще се противопостави на руските интереси в България, нека подкрепят нашата инициатива. Няма да коментирам това, което Борисов, разсъждавайки рационално му се иска, да има президент излъчен от ГЕРБ. На този етап ние от демократичната общност сме на финалната права за парафиране на споразумение за издигане на обща кандидатура на президент от коалицията ПП-ДБ заедно с тази неформална група Форум за демократично действие. Това ще бъде нашето поведение."

И препоръча на управляващите незабавно да спрат всички процедури за смяна на шефовете на спецслужбите, "особено на ДАНС, защото това е опит на управляващите да узурпират службите".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Фен

    2 5 Отговор
    Ами вие сте. Радев ви довлече, счупихте държавата, сега, вместо да мрънкате и мочаъе по площадите, кажете как да се оправяме!?

    13:51 30.11.2025

  • 2 Как кой ?

    7 1 Отговор
    Пеевски чрез Зафировия , яко подплатен за балона , че БСП - то им "новото" ще се оттегли, ако не остана бюджета ! Не искали да "разочароват" избирателите си....... Оставка !

    13:52 30.11.2025

  • 3 Име

    5 1 Отговор
    Безсрамници, този бюджет обслужва чантаджиите, ако го приемат, дано за лекарства си дават парите.Амин.

    13:52 30.11.2025

  • 4 Град Симитли

    0 0 Отговор
    На коя?!

    13:56 30.11.2025

  • 5 Да,бе

    5 0 Отговор
    Само полуръст може да очаква правилно решение от задавена тиква с кюлче...Страх го тресе тулупа,като знае какви ги е вършил,а иначе е смел та се не знае.

    13:57 30.11.2025

  • 6 Хихи

    2 3 Отговор
    агент малък Наско,хем топил състудентите си , хем гонил турчетата от Бг, пък и станал военен в СССР, а сега най големият задноблизец на дедо Сорос...

    13:57 30.11.2025

  • 7 Хаха

    2 0 Отговор
    Черепа каза, че офшорката дето иска да купи тото-то е на Бойко.

    14:02 30.11.2025

  • 8 хихи

    0 0 Отговор
    Борисов, Ви(Ни) прекара с 200

    14:05 30.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Брей.Тоя фашизоид с изцъкления поглед се глАси да става Президент?

    14:07 30.11.2025

