Корнелия Нинова: Радев изпусна момента на ефекта и на алтернативата през 2020 г.

Лидерът на „Непокорна България“ и бивш председател на БСП Корнелия Нинова бе специален гост в „Седмицата на Дарик“ и коментира протестите срещу правителството и срещу опита да се приеме в почивката на пленарното заседание силно критикувания бюджет за следващата година, както и евентуална политическа формация на президента Румен Радев.

„Румен Радев изпусна момента на ефекта и на алтернативата през 2020, когато прокуратурата влезе в президентството, той излезе с юмрука, всички застанахме до него, тогава беше сила. Ако тогава беше тръгнал, сега България щеше да е различна и този модел Борисов-Пеевски нямаше да го има. Само че той си сви юмрука, върна си се обратно в президентството и започна партийно инженерство. Вместо да поведе всички нас, започна да ни сблъсква едни с други, създаде ПП-ДБ, пусна ги на терена, каза - това са новите.“

„Някой от тези, на които сега сте гневни и искате да ги сменяте, беше ли разследван през тези две години? Скоро слушах едно интервю на Румен Овчаров. Той каза - на служебните министри беше забранено да вадят далаверите на Бойко Борисов. Каква алтернатива усетихте след като две години ви управлява президентът Радев? Но нека да изчакаме да си направи партията и ще видим. Да заяви каква партия ще прави най-накрая ще я прави ли. Защо не дойде онзи ден при тези протестиращи хора, които търсят алтернативата.“