Новини
България »
Всички градове »
Корнелия Нинова: Радев изпусна момента на ефекта и на алтернативата през 2020 г.

Корнелия Нинова: Радев изпусна момента на ефекта и на алтернативата през 2020 г.

30 Ноември, 2025 16:55 669 30

  • корнелия нинова-
  • румен радев-
  • изпуснат момент-
  • ефект-
  • 2020 г

Ако тогава беше тръгнал, сега България щеше да е различна и този модел Борисов-Пеевски нямаше да го има. Само че той си сви юмрука, върна си се обратно в президентството и започна партийно инженерство, коментира лидерът на "Непокорна България"

Корнелия Нинова: Радев изпусна момента на ефекта и на алтернативата през 2020 г. - 1
Снимка: Дарик Радио
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Непокорна България“ и бивш председател на БСП Корнелия Нинова бе специален гост в „Седмицата на Дарик“ и коментира протестите срещу правителството и срещу опита да се приеме в почивката на пленарното заседание силно критикувания бюджет за следващата година, както и евентуална политическа формация на президента Румен Радев.

„Румен Радев изпусна момента на ефекта и на алтернативата през 2020, когато прокуратурата влезе в президентството, той излезе с юмрука, всички застанахме до него, тогава беше сила. Ако тогава беше тръгнал, сега България щеше да е различна и този модел Борисов-Пеевски нямаше да го има. Само че той си сви юмрука, върна си се обратно в президентството и започна партийно инженерство. Вместо да поведе всички нас, започна да ни сблъсква едни с други, създаде ПП-ДБ, пусна ги на терена, каза - това са новите.“

„Някой от тези, на които сега сте гневни и искате да ги сменяте, беше ли разследван през тези две години? Скоро слушах едно интервю на Румен Овчаров. Той каза - на служебните министри беше забранено да вадят далаверите на Бойко Борисов. Каква алтернатива усетихте след като две години ви управлява президентът Радев? Но нека да изчакаме да си направи партията и ще видим. Да заяви каква партия ще прави най-накрая ще я прави ли. Защо не дойде онзи ден при тези протестиращи хора, които търсят алтернативата.“


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 питам

    13 8 Отговор
    И на теб ли президента ти е виновен !! И един патрон ли не прати за Украйна !!

    17:01 30.11.2025

  • 2 Сталин

    11 4 Отговор
    Курнелия да каже ще прави ли партия на синчето Рафаелчо нали е банкер на Ротшилд в САЩ,може да е полезен на Ротшилд в България

    17:02 30.11.2025

  • 3 Нехис

    10 4 Отговор
    Как така, Дебнеща сово? Алтернативата управлява 3 години и я видяхме - тегледне на кредити, раздаване на пликове, продаване на митничарски постове от Мунчо, договорът с Боташ, хиперинфлацията, купуването на газ от дъщерното дружество на Лукойл! Хаос, беззаконие, инфлация, от която Кокорчо и сие се нагушиха! Благодаря, такава алтернатива повече не желая! Без Подмени, без Мунчовци!

    Коментиран от #17

    17:04 30.11.2025

  • 4 Махайте ги

    15 3 Отговор
    Цял ден интервюта с тази,...ай стига

    17:05 30.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нинива е злобен лицемер

    9 7 Отговор
    Радев нищо не е изпускал. Всяко негово действие е по сценарии на задкулисието, което мундърпа конците. В началото беше по-свобиден в изказванията си. Тогава се държеше, като патриот, като човек от народа. Но после му затегната много здраво наморника.

    17:06 30.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да,да

    10 2 Отговор
    И Крушовица щеше да е друга!

    17:07 30.11.2025

  • 10 Радев

    8 3 Отговор
    Никога и никъде не споменава Русия
    Всъщност обяви- Русия води агресивна война

    17:08 30.11.2025

  • 11 Амии

    2 11 Отговор
    Изобщо не е изпуснат момента!!! По добре късно, от колкото никога !!! Във всеки случай, негласуващите българи( 65-70) процента от българите, чакат най- после алтернатива и ще има много, много голяма активност при избори... Само Радев е способен да направи много силна партия и сила, която ще измете ДПС и ГЕРБ. Другите опозиционни партии са малки и не са единни и това дава силата сега на Пеевски и неговия покорен слуга Борисов....

    Коментиран от #20, #27

    17:09 30.11.2025

  • 12 Спецназ

    4 8 Отговор
    Президента ще пропусне 1 мандат после ще
    си го изберем за още 2!

    ФАКТ!

    През това време на мястото на БСП ще създаде Лява Алтернатива!

    17:09 30.11.2025

  • 13 Достатъчно олекна

    4 7 Отговор
    За да анализираш Радев.
    Ти, защо не се задържа на гребена на вълната, а те изшиткаха!
    С свиневъдв Наско, застреляхте БСП, право в сърцето!
    Ще гласуваме за Радев, не защото е бегрешен, а защото няма друга алтернатива за левите!

    Коментиран от #26

    17:09 30.11.2025

  • 14 Часовници на пружина

    10 3 Отговор
    Президента е като Борисов и Пеевски - изговаря това,което му сдъвкано от екипа зад и около него,врътка се и се скрива. Тия тримата почти не участват в дебати ,защото грешат когато го притискат с неотрепетирани въпроси.

    17:10 30.11.2025

  • 15 Ачо

    3 2 Отговор
    Г-жа, Нито куршум за Украйна,
    Всеки ден висите на този сайт,който не е ляв.Търсите електорат в дясното ли или заблуждавате лявото?Вие сте като стара мома,мина ви времето.Вече сте опозорена,търсите 1% за държавна субсидия на избори.Умна сте,имате риторика,но сте вече употребена ,празна опаковка,значи за коша!Най-добре си направете адвокатска кантора!Защитавайте бандитите!Много са,няма да останете гладна.

    Коментиран от #21

    17:11 30.11.2025

  • 16 Радев

    1 4 Отговор
    Браво , че доведе Райнметал
    Той пропагандираше, че над3,5 % , че и повече трябва да се дават за превъоръжаване
    Баба Ганка с танка!
    Винаги с НАТО- така иска нашия Президент
    Дядо Гошо- ще стане на барута

    17:11 30.11.2025

  • 17 Или

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Нехис":

    Нехис , нихилист ли е? Не знае ли, че президентът не е подписвал никакви договори, защото няма такива пълномощия... А само ползва тезата на Пеевски за Боташ, защото няма с какво друго да го оплюят, въпреки че няма никъде в договора Боташ- подпис на президента...

    Коментиран от #25

    17:12 30.11.2025

  • 18 МИРО

    3 0 Отговор
    ЗА МЕН И ДВАМАТА СА ДОКАЗАЛИ СЕ ПРЕДАДЕЛЛИ !!! НЕ СТАВАТ ЗА НИЩО!!!

    17:13 30.11.2025

  • 19 Майора

    3 0 Отговор
    Ало Нинова , а теб защо те няма на протестите?

    17:14 30.11.2025

  • 20 Абсолютни глупости

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Амии":

    Нали знаеш че драскаш абсолютно неистини. Радев е социал-комунистически човек. На него това му е целевата група към която се стреми. Към гласуващите за сателитите по оста на задкулисието , Възраждане, Величие, итн, меч, подобни измислени партии. Това му е мястото на него. С изказванията си срещу еврото и начина по който саботира държавата настрои много хора срещу себе си. Това не е онзи човек, с който изиграха хората в началото. Може би има едни 15% - 18% или до около 21% при около 40% гласуване. Но на фона на негласуващите не е малко.

    17:16 30.11.2025

  • 21 Напротив

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ачо":

    Всякаква военна техника за Украйна!

    17:16 30.11.2025

  • 22 Напълно

    1 0 Отговор
    подлрепям Нинова за Радев. Той продължава само да говори и да призовава другите да направят нещо, докато си изкара спокойно двата мандата в президенството. Той е част от статуквото, лансиран като опозиция, но изкуствено създадена от американците и определен, като проруски, защото това все още минава сред българите.

    Коментиран от #29

    17:18 30.11.2025

  • 23 от кого

    0 0 Отговор
    На служебните министри било забранено да вадят далаверите, твърди корнелия. От служебния премиер по поръка на президента или от президента? Руменовците очевидно не желаят да поясняват.

    17:22 30.11.2025

  • 24 ХАХАХА😂

    1 0 Отговор
    Биволицата пак излязла.

    17:23 30.11.2025

  • 25 Нехис

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Или":

    Ганчо, мисленето не ти е силна страна, затова ще ти помогна. Нима Гълъбчо Донев не подписа договора? Нима той не е марионетка на Мунчо Естонски, който го назначи, не му е следвал заповедите и не му е давал процент от кражбите? Че не си е умен е ясно, но поне като ти казват - слушай!

    17:25 30.11.2025

  • 26 Много е смешна като

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Достатъчно олекна":

    си позволява да коментира президента
    Просто слезе много по ниско от нивото на другите които също така си позволиха ;
    за да коментираш някой трябва да го превъзхождащ което никой от " анализаторите" не притежава до тук !

    17:26 30.11.2025

  • 27 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Амии":

    Радев, алтернатива? Каква алтернатива пък е Радев? Едни корумпирани хора, каква алтернатива могат да бъдат на други корумпирани хора? Една олигархия, каква алтернатива е на друга олигархия?

    17:28 30.11.2025

  • 28 Факт

    0 0 Отговор
    Нека всеки да преценява своите моменти!

    17:29 30.11.2025

  • 29 сам се определи

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Напълно":

    Директно публично поиска референдум за еврото в чест на деня на победата 9 май! При дебата с ректора , още преди войната, отговори в телевизионния ефир, че Крим е руски (според него съгласно международното право).

    17:30 30.11.2025

  • 30 Промяна

    0 0 Отговор
    УТРЕ ИЗЛИЗАМЕ СРЕЩУ ПЛАТЕНИТЕ ШАРЛАТАНИ ЗАЕДНО С БОЙКО ДЕЛЯН СЛАВИ ЗАФИРОВ СБОР ПРЕД ЛАРГОТО ЩЕ ВИ УНИШОЖИМ БЕДНЯЦИ БЕЗДЕЛНИ ГЕРБ ПОБЕДА

    17:31 30.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол