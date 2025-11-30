Корнелия Нинова: Радев изпусна момента на ефекта и на алтернативата през 2020 г.

Лидерът на „Непокорна България“ и бивш председател на БСП Корнелия Нинова бе специален гост в „Седмицата на Дарик“ и коментира протестите срещу правителството и срещу опита да се приеме в почивката на пленарното заседание силно критикувания бюджет за следващата година, както и евентуална политическа формация на президента Румен Радев.
„Румен Радев изпусна момента на ефекта и на алтернативата през 2020, когато прокуратурата влезе в президентството, той излезе с юмрука, всички застанахме до него, тогава беше сила. Ако тогава беше тръгнал, сега България щеше да е различна и този модел Борисов-Пеевски нямаше да го има. Само че той си сви юмрука, върна си се обратно в президентството и започна партийно инженерство. Вместо да поведе всички нас, започна да ни сблъсква едни с други, създаде ПП-ДБ, пусна ги на терена, каза - това са новите.“
„Някой от тези, на които сега сте гневни и искате да ги сменяте, беше ли разследван през тези две години? Скоро слушах едно интервю на Румен Овчаров. Той каза - на служебните министри беше забранено да вадят далаверите на Бойко Борисов. Каква алтернатива усетихте след като две години ви управлява президентът Радев? Но нека да изчакаме да си направи партията и ще видим. Да заяви каква партия ще прави най-накрая ще я прави ли. Защо не дойде онзи ден при тези протестиращи хора, които търсят алтернативата.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 питам
17:01 30.11.2025
2 Сталин
17:02 30.11.2025
3 Нехис
Коментиран от #17
17:04 30.11.2025
4 Махайте ги
17:05 30.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Нинива е злобен лицемер
17:06 30.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Да,да
17:07 30.11.2025
10 Радев
Всъщност обяви- Русия води агресивна война
17:08 30.11.2025
11 Амии
Коментиран от #20, #27
17:09 30.11.2025
12 Спецназ
си го изберем за още 2!
ФАКТ!
През това време на мястото на БСП ще създаде Лява Алтернатива!
17:09 30.11.2025
13 Достатъчно олекна
Ти, защо не се задържа на гребена на вълната, а те изшиткаха!
С свиневъдв Наско, застреляхте БСП, право в сърцето!
Ще гласуваме за Радев, не защото е бегрешен, а защото няма друга алтернатива за левите!
Коментиран от #26
17:09 30.11.2025
14 Часовници на пружина
17:10 30.11.2025
15 Ачо
Всеки ден висите на този сайт,който не е ляв.Търсите електорат в дясното ли или заблуждавате лявото?Вие сте като стара мома,мина ви времето.Вече сте опозорена,търсите 1% за държавна субсидия на избори.Умна сте,имате риторика,но сте вече употребена ,празна опаковка,значи за коша!Най-добре си направете адвокатска кантора!Защитавайте бандитите!Много са,няма да останете гладна.
Коментиран от #21
17:11 30.11.2025
16 Радев
Той пропагандираше, че над3,5 % , че и повече трябва да се дават за превъоръжаване
Баба Ганка с танка!
Винаги с НАТО- така иска нашия Президент
Дядо Гошо- ще стане на барута
17:11 30.11.2025
17 Или
До коментар #3 от "Нехис":Нехис , нихилист ли е? Не знае ли, че президентът не е подписвал никакви договори, защото няма такива пълномощия... А само ползва тезата на Пеевски за Боташ, защото няма с какво друго да го оплюят, въпреки че няма никъде в договора Боташ- подпис на президента...
Коментиран от #25
17:12 30.11.2025
18 МИРО
17:13 30.11.2025
19 Майора
17:14 30.11.2025
20 Абсолютни глупости
До коментар #11 от "Амии":Нали знаеш че драскаш абсолютно неистини. Радев е социал-комунистически човек. На него това му е целевата група към която се стреми. Към гласуващите за сателитите по оста на задкулисието , Възраждане, Величие, итн, меч, подобни измислени партии. Това му е мястото на него. С изказванията си срещу еврото и начина по който саботира държавата настрои много хора срещу себе си. Това не е онзи човек, с който изиграха хората в началото. Може би има едни 15% - 18% или до около 21% при около 40% гласуване. Но на фона на негласуващите не е малко.
17:16 30.11.2025
21 Напротив
До коментар #15 от "Ачо":Всякаква военна техника за Украйна!
17:16 30.11.2025
22 Напълно
Коментиран от #29
17:18 30.11.2025
23 от кого
17:22 30.11.2025
24 ХАХАХА😂
17:23 30.11.2025
25 Нехис
До коментар #17 от "Или":Ганчо, мисленето не ти е силна страна, затова ще ти помогна. Нима Гълъбчо Донев не подписа договора? Нима той не е марионетка на Мунчо Естонски, който го назначи, не му е следвал заповедите и не му е давал процент от кражбите? Че не си е умен е ясно, но поне като ти казват - слушай!
17:25 30.11.2025
26 Много е смешна като
До коментар #13 от "Достатъчно олекна":си позволява да коментира президента
Просто слезе много по ниско от нивото на другите които също така си позволиха ;
за да коментираш някой трябва да го превъзхождащ което никой от " анализаторите" не притежава до тук !
17:26 30.11.2025
27 Хаха
До коментар #11 от "Амии":Радев, алтернатива? Каква алтернатива пък е Радев? Едни корумпирани хора, каква алтернатива могат да бъдат на други корумпирани хора? Една олигархия, каква алтернатива е на друга олигархия?
17:28 30.11.2025
28 Факт
17:29 30.11.2025
29 сам се определи
До коментар #22 от "Напълно":Директно публично поиска референдум за еврото в чест на деня на победата 9 май! При дебата с ректора , още преди войната, отговори в телевизионния ефир, че Крим е руски (според него съгласно международното право).
17:30 30.11.2025
30 Промяна
17:31 30.11.2025