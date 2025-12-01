Създават пунктове за проверка на протестиращи срещу бюджета

Създават контролно-пропускателни пунктове на мястото на протеста срещу бюджета, планиран за понеделник вечерта в София, съобщиха от СДВР. На него опозицията и недоволните граждани ще продължат с исканията си за оттегляне на план-сметката.
Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов обяви, че са се появили доста призиви за извършване на хулигански действия по време на демонстрацията. "В тази връзка заявявам, че СДВР е готова да осигури охраната на масовото мероприятие. Ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, на които ще се проверяват лица с профил на агресивни граждани, познати от предишни протести. Разчитаме на будните граждани, както и на стюардите, наети от организаторите, за установяване на подготовка на противоправни действия", отбеляза той.
Николов апелира Столичната община да упражни правомощията си и при ескалация на напрежението да издаде заповед за прекратяване на протеста. "Нямаме нищо против мирно протестиращите. Когато обаче агресивни лица умишлено провокират или унищожават държавно имущество и посягат на колеги, ще бъдат незабавно изведени. Това се случва, когато ни се разреши да прекратим мероприятието", обобщи комисарят.
Припомняме, че през последните дни у нас избухна масово обществено недоволство срещу проекта на държавния бюджет за 2026 г. В столицата - в Триъгълника на властта, се събраха хиляди граждани. Недоволството е провокирано от предвидени в проекта увеличения на социалните осигуровки и данъка върху дивидентите.
Реакцията на властта беше бърза: само дни след демонстрациите правителството обяви, че ще оттегли проектобюджета окончателно. Впоследствие обаче беше обяснено, че само процедурата по приемането е замразена, за да бъдат променени определени параметри.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеленясали
13:28 01.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #23
13:30 01.12.2025
3 Верно ли
Коментиран от #18
13:30 01.12.2025
4 разкаяла се мутра от 90-те
13:30 01.12.2025
5 хаха
Типичен ганьовец ... не знае какво дрънка, но си дрънка. Типичният питек с "вишу образувание" в Блатото.
13:30 01.12.2025
6 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
13:30 01.12.2025
7 БКП политкоректна другарка
13:31 01.12.2025
8 Българин
13:32 01.12.2025
9 Ей скъперник
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Не ти трябва автомат, ти ги биеш в подлеза, там ти е майсторлъка, да бъхтиш старци в тъмното.
Коментиран от #16
13:32 01.12.2025
10 Дедо
13:33 01.12.2025
11 Мдааа
13:33 01.12.2025
12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ПРОТЕСТА Е СРЕЩУ ВСИЧКО ,КОЕТО СЕ СЛУЧВА ИЛИ НЕ СЕ СЛУЧВА В СТРАНАТА ПРЕЗ ВЕЧЕ 36 ГОДИНИ.
13:34 01.12.2025
13 Каква
13:34 01.12.2025
14 Спиндерман
13:34 01.12.2025
15 Дедо Джо
13:36 01.12.2025
16 Грую
До коментар #9 от "Ей скъперник":А жълтопаветните газите семейства в Аксаково.
13:38 01.12.2025
17 az СВО Победа 80
В общи линии тече загрявката за всичко онова, което ще се случи догодина, когато ни връхлети стихията "Евро"....
13:40 01.12.2025
18 Трол
До коментар #3 от "Верно ли":Манол няма да носи нищо нередно. Най-много памперс, че от това дране на микрофона се предизвикват неприятни физиологични последици.
Коментиран от #24
13:41 01.12.2025
19 А Освиенциум ще правят
Коментиран от #25
13:42 01.12.2025
20 Какво те притеснява?
13:43 01.12.2025
21 Баце ЕООД
13:43 01.12.2025
22 От Първи
13:44 01.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Верно ли
До коментар #18 от "Трол":Прави си, ама това, което той проповядва по тези т.нар."протести" по принцип е престъпление по НК. Некой да го е привикал да се обяснява?
13:46 01.12.2025
25 Свободата на придвижване
До коментар #19 от "А Освиенциум ще правят":Се гарантира от конституцията. Тиквата и Шопара са подготвили анти-европейски мерки за българите.
13:47 01.12.2025
26 Тервел
13:51 01.12.2025
27 Коня Солтуклиева
Щото някой сайтове, от сутринта подстрекават, че протеста щял да пали НС?!
13:53 01.12.2025
28 Заплатите трябва да се заслужат
Ако ще проверяват за агресивно поведение, да проверят първо голямото Д, да го направят заради хората! Само той може да нареди такова нещо, а един друг, един друг да ги изпълни!
13:54 01.12.2025
29 Поро
Кво стана с агресивните полицаи, които биеха зад колоните?
13:54 01.12.2025