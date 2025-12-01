Новини
България »
Създават пунктове за проверка на протестиращи срещу бюджета

Създават пунктове за проверка на протестиращи срещу бюджета

1 Декември, 2025 13:27 861 29

  • пунктове за проверка-
  • протест

Ще бъдат проверявани лица с профил на агресивни граждани, познати от предишни демонстрации

Създават пунктове за проверка на протестиращи срещу бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Създават контролно-пропускателни пунктове на мястото на протеста срещу бюджета, планиран за понеделник вечерта в София, съобщиха от СДВР. На него опозицията и недоволните граждани ще продължат с исканията си за оттегляне на план-сметката.

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов обяви, че са се появили доста призиви за извършване на хулигански действия по време на демонстрацията. "В тази връзка заявявам, че СДВР е готова да осигури охраната на масовото мероприятие. Ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, на които ще се проверяват лица с профил на агресивни граждани, познати от предишни протести. Разчитаме на будните граждани, както и на стюардите, наети от организаторите, за установяване на подготовка на противоправни действия", отбеляза той.

Николов апелира Столичната община да упражни правомощията си и при ескалация на напрежението да издаде заповед за прекратяване на протеста. "Нямаме нищо против мирно протестиращите. Когато обаче агресивни лица умишлено провокират или унищожават държавно имущество и посягат на колеги, ще бъдат незабавно изведени. Това се случва, когато ни се разреши да прекратим мероприятието", обобщи комисарят.

Припомняме, че през последните дни у нас избухна масово обществено недоволство срещу проекта на държавния бюджет за 2026 г. В столицата - в Триъгълника на властта, се събраха хиляди граждани. Недоволството е провокирано от предвидени в проекта увеличения на социалните осигуровки и данъка върху дивидентите.

Реакцията на властта беше бърза: само дни след демонстрациите правителството обяви, че ще оттегли проектобюджета окончателно. Впоследствие обаче беше обяснено, че само процедурата по приемането е замразена, за да бъдат променени определени параметри.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленясали

    21 2 Отговор
    Горчива ще е баницата, другарю, горчива.

    13:28 01.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    22 5 Отговор
    С автомат Калашников пускат ли или да го оставя вкъщи?

    Коментиран от #9, #23

    13:30 01.12.2025

  • 3 Верно ли

    17 3 Отговор
    Манол Глиста със специален пропуск ли ще е?

    Коментиран от #18

    13:30 01.12.2025

  • 4 разкаяла се мутра от 90-те

    16 1 Отговор
    гледайте филма шменти капели,и всичко ще ви се изясни!

    13:30 01.12.2025

  • 5 хаха

    18 2 Отговор
    "за установяване на подготовка на противоправни действия"

    Типичен ганьовец ... не знае какво дрънка, но си дрънка. Типичният питек с "вишу образувание" в Блатото.

    13:30 01.12.2025

  • 6 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    22 2 Отговор
    ПЪЛЕН ФАШИЗОИДЕН КОНТРОЛ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПРОДАЖНИЦИ

    13:30 01.12.2025

  • 7 БКП политкоректна другарка

    12 2 Отговор
    Следва да се допускат само дрогари, коити имат надлеждно заверено разрешитено за стачкуване, и да са лоялни към властта

    13:31 01.12.2025

  • 8 Българин

    7 2 Отговор
    Реалността е регистрация в масивите на МВР на българските хора, които НЕ желаят да живеят под диктата на ГЕРБ и Пеевски.

    13:32 01.12.2025

  • 9 Ей скъперник

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Не ти трябва автомат, ти ги биеш в подлеза, там ти е майсторлъка, да бъхтиш старци в тъмното.

    Коментиран от #16

    13:32 01.12.2025

  • 10 Дедо

    17 4 Отговор
    А брадатия полицай от Делта Гард ще го изведете ли от протеста или ще се плезите заедно с него.

    13:33 01.12.2025

  • 11 Мдааа

    9 0 Отговор
    И стачките не са това което бяха, сега трябва да си нежен, тих, почти невидим, и съгласен

    13:33 01.12.2025

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    17 1 Отговор
    ЗАЩО СИ МИСЛИТЕ,ЧЕ ПРОТЕСТА Е САМО СРЕЩУ БЮДЖЕТА????
    ПРОТЕСТА Е СРЕЩУ ВСИЧКО ,КОЕТО СЕ СЛУЧВА ИЛИ НЕ СЕ СЛУЧВА В СТРАНАТА ПРЕЗ ВЕЧЕ 36 ГОДИНИ.

    13:34 01.12.2025

  • 13 Каква

    10 2 Отговор
    е тая тъпня с тези пунктове ? По време на тъй наречения Възродителен процес , така имаше бариери и пунктове за влизане в населени места с многочислено население от турски етнос ! И тоя другар и той пунктове от времето на соца ще прави ! В 21 - век и в държава , членка на ЕС ! Демокрация ? Чужда дума !

    13:34 01.12.2025

  • 14 Спиндерман

    7 1 Отговор
    Да направят протест срещу пунктовете на протестите :)

    13:34 01.12.2025

  • 15 Дедо Джо

    5 1 Отговор
    Навремето запалихте партийния дом, сега искате на протеста само баби с плетки и гоблени.

    13:36 01.12.2025

  • 16 Грую

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ей скъперник":

    А жълтопаветните газите семейства в Аксаково.

    13:38 01.12.2025

  • 17 az СВО Победа 80

    4 2 Отговор
    Предчувствам бой с камъни и дърве по антинародни представители и лъжеполицаите...
    В общи линии тече загрявката за всичко онова, което ще се случи догодина, когато ни връхлети стихията "Евро"....

    13:40 01.12.2025

  • 18 Трол

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Верно ли":

    Манол няма да носи нищо нередно. Най-много памперс, че от това дране на микрофона се предизвикват неприятни физиологични последици.

    Коментиран от #24

    13:41 01.12.2025

  • 19 А Освиенциум ще правят

    2 2 Отговор
    Протестите са и за свободата на придвижване.

    Коментиран от #25

    13:42 01.12.2025

  • 20 Какво те притеснява?

    3 1 Отговор
    Не искаш да има провокатори, не носиш забранени и опасни предмети, искаш да не си застрашен. Това е начинът. Или в къщи въоръжен с клавиатура.

    13:43 01.12.2025

  • 21 Баце ЕООД

    3 1 Отговор
    Ехеее, ние тотално и видяхме сметката на тая демокрация уе

    13:43 01.12.2025

  • 22 От Първи

    3 1 Отговор
    Януари България влиза в Еврозоната , тоя ще прави КПП - в центъра на София ? Да пазят мафията и контролират врагове ѝ .

    13:44 01.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Верно ли

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Трол":

    Прави си, ама това, което той проповядва по тези т.нар."протести" по принцип е престъпление по НК. Некой да го е привикал да се обяснява?

    13:46 01.12.2025

  • 25 Свободата на придвижване

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "А Освиенциум ще правят":

    Се гарантира от конституцията. Тиквата и Шопара са подготвили анти-европейски мерки за българите.

    13:47 01.12.2025

  • 26 Тервел

    2 1 Отговор
    Тоя що още не си е подал оставката

    13:51 01.12.2025

  • 27 Коня Солтуклиева

    2 1 Отговор
    а КППта за медийни шашкъни ще има ли?
    Щото някой сайтове, от сутринта подстрекават, че протеста щял да пали НС?!

    13:53 01.12.2025

  • 28 Заплатите трябва да се заслужат

    0 0 Отговор
    Да им взимат и отпечатъци от пръститр и на краката! Къде се намират те!
    Ако ще проверяват за агресивно поведение, да проверят първо голямото Д, да го направят заради хората! Само той може да нареди такова нещо, а един друг, един друг да ги изпълни!

    13:54 01.12.2025

  • 29 Поро

    0 0 Отговор
    Това е незаконно.
    Кво стана с агресивните полицаи, които биеха зад колоните?

    13:54 01.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове