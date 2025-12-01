Новини
Липсата на силна опозиция позволява на властта да прекрачва границите

1 Декември, 2025 14:12

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Липсата на силна опозиция позволява на властта да прекрачва границите, а последните граждански недоволства се отличават с неясни послания. Тази теза обедини проф. Михаил Константинов и журналиста Емилия Милчева в ефира на NOVA NEWS.

"Ако в една държава няма силна опозиция, властта се олива и държавата става слаба," заяви проф. Константинов. Според него протестите са задължителен елемент на демокрацията, но настоящата ситуация е безпрецедентна. "За първи път през последните години виждам протест, който не разбирам какво точно иска," допълни експертът по изборни системи.

Журналистът Емилия Милчева постави акцент върху готовността на опозицията да управлява. Според нея, въпреки скандиранията за оставка, остава отворен въпросът за алтернативата на сегашния модел.

"Когато искаме този модел, с един олигарх на върха, да бъде срутен, трябва да знаем какво идва след него," коментира Милчева, цитирана от NOVA. Тя подчерта, че опозицията е изключително разнородна, включваща формации като "МЕЧ", "Възраждане", "Величие" и ПП-ДБ, което затруднява формулирането на единна стратегия.

Темата за държавния бюджет предизвика дискусия в студиото. Според Милчева, голяма част от протестиращите са представители на малкия и среден бизнес, които се чувстват ограбени от новите финансови рамки, включително чрез увеличените осигуровки и данък дивидент.

"ББР е типичният символ на прасе касичка - нищо не се вижда. Дават се едни огромни милиарди, раздават се за кредити на близки до властта фирми," заяви журналистът, критикувайки липсата на подкрепа за бизнеса и непрозрачното харчене на средства.

Проф. Константинов изрази по-умерена позиция относно бюджетните сътресения. "Държавата няма да пропадне от това. Работи се с познатия бюджет, дели се на 12. И друг път сме го играли това," обясни математикът, прогнозирайки, че евентуални нови избори биха възпроизвели сегашната патова ситуация.

В разговора бе засегната и темата за внесените промени в Закона за МВР от депутати на "ДПС – Ново начало". Милчева посочи, че това действие издава притеснение.

"Това бързане и започването на тези процедури показва известна паника и опасения, че може да се промени политическата обстановка," смята тя, визирайки опитите за стартиране на процедури за избор на ръководители на службите за сигурност.

В заключение проф. Константинов предупреди за рисковете от дестабилизация. "Ако в момента влезе в сила служебен кабинет и спре процедурата по влизане в еврото - това не ни го пожелавам," обобщи той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    9 3 Отговор
    по-голям мошеник от този професор -няма

    14:13 01.12.2025

  • 2 честен ционист

    3 5 Отговор
    Когато опозицията е част от управляващите границите просто не съществуват.

    14:14 01.12.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    12 2 Отговор
    КАКВА ВЛАСТ БЕ!!??
    ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО Е НЕЗАКОННО!
    И ВЪПРЕКИ ТОВА,СИ ПОЗВОЛЯВА ДА ИЗНАСИЛВА НАРОДА.
    ОСТАВКА!

    14:14 01.12.2025

  • 4 ххх

    3 10 Отговор
    Опозиция има и тя е Възраждане , събуди се българино !

    14:14 01.12.2025

  • 5 Пич

    8 4 Отговор
    В България никога не е имало опозиция ! Тук едни маймуни искат да свалят от палмата с банани другите маймуни , за да се качат те да плюскат!!!

    Коментиран от #16

    14:15 01.12.2025

  • 6 глоги

    1 1 Отговор
    ЖурналистКАТА -Емилия Милчева

    14:18 01.12.2025

  • 7 лют пипер

    1 0 Отговор
    Джаф-джафъ!

    14:20 01.12.2025

  • 8 Ей ви

    5 1 Отговор
    и защитници на мафията !

    14:24 01.12.2025

  • 9 Тотален евроатлантически погром

    4 3 Отговор
    Наличието на евроатлантици в управлението позволяванна властта да унищожава държавата и народа!

    14:24 01.12.2025

  • 10 Оз. Ген.Румянцев

    3 1 Отговор
    Тоя пъпчивец е слуга на Тиквун от доста време

    14:31 01.12.2025

  • 11 Да ама

    4 0 Отговор
    Идва момент, в който властта не може да прескочи и пада! Самозабравянето не прощава! Вън партиите от властта в България!

    14:33 01.12.2025

  • 12 "Благодарност!"

    2 0 Отговор
    Ей,много силно развито чувство за благодарност има дъртакът Мишо Константиновия, вечният председател на ЦИК, благодарение на когото ГЕРБерастката престъпна сган години наред "печелеше" избори1 Печелеше ги точно благодарение на грозната мутра на дъртака на снимката, дето нещо се слага за "математик"! КОЙ ти кааз, че опозицията не е обединена бе, наглец дърт, противен и много грозен, КОЙ? Боко Тиквата или улодливият му 190 - килограмов началник?! Всички опозиционни сили изкараха миналата сряда повече от 20 000 българи на протест срещу рпрестъпното, прогизнало от корупция и простащина правителство на марионетката Джелязков с хотела с водопада! Тази вечер ще са над 100 000 бе, дъртак Мишо! Че стига си лизал з.....а на Боко тиквата от СИК бе, мерзавецо Мишо, стига бе! Ти срам нямаш ли бе, нищожество дърто?! Малко ли пари получаваше за фалшификациите и измамите си, ние не сме забравили заверените от теб дописвани, задрасквани и невалидни протоколи и фалшивите бюлетини, не сме ги забравили! Ега ти наглеца!

    14:45 01.12.2025

  • 13 Ако не се фалшифицираха

    3 0 Отговор
    Изборите, опозицията щеше да управлява!

    Коментиран от #18

    14:52 01.12.2025

  • 14 Негласуващ

    2 0 Отговор
    Че то няма опозиция!!!

    Всички парламентарни партии са за "плокък данък" и 5% данък дивидент. Карат се дали осигуровките общо да останат 30% или да се повишат с 1% или с 2% и да станат 32%. Или дали ДДС да се пониши с 2% и да стане 22%.

    Менте социалистите БСП просължават да баламосват наивните 6%, които продължават да им вярнат въпреки 35 години лъжи.

    14:55 01.12.2025

  • 15 Зайче от гората

    1 0 Отговор
    "За първи път през последните години виждам протест, който не разбирам какво точно иска," допълни експертът по изборни системи."

    Не, не, ГЕРБ изобщо не му плащат на този шарлатанин. Мpъсна прoдажна cган!

    14:58 01.12.2025

  • 16 Весело

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    И аз така смятам, всички парламентарни партии са "плосък данък", "плосък мозък", 20% ДДС, 32% осигуровки и 5% данък дивидент. 40% гласущи, на който мозъща им стига само да се докопат до партийна хранилка.

    И при комунизма на Живков и при менте демокрацията едно и също, 20% червена аристокрация, 70% процента невежи плебеи и 10% наивници, които вярват, че изборите ще променят нещо.

    15:10 01.12.2025

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ОПОЗИЦИЯТА УМРЯ КОГАТО
    ГОЦЕ И НИКОЛАЙ ДОБРЕВ
    ПРОДАДОХА ХАН ВИДЕНОВ ЗА
    ПЪРЖОЛИ НА СРЪБСКАТА СКАРА
    НА МАДЖО,:)

    15:16 01.12.2025

  • 18 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ако не се фалшифицираха":

    То па една опозиция, "Възраждане", "МЕЧ", "Величие", наредили ми се рубраджя, пуяк, фараон/пирамида/, мани мани.

    И тройкаджии от Харвард, за съдържанието на дипломите им съдя по резутатите от 5 годишния им престой в парламенга. За 5 години нито читава сглобка направиха, нито читави промени на Констигуцията. За 5 години не се научиха как да спечелят власга. Без да спечелят власта нищо не могат да променят.

    15:23 01.12.2025

