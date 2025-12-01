Липсата на силна опозиция позволява на властта да прекрачва границите, а последните граждански недоволства се отличават с неясни послания. Тази теза обедини проф. Михаил Константинов и журналиста Емилия Милчева в ефира на NOVA NEWS.

"Ако в една държава няма силна опозиция, властта се олива и държавата става слаба," заяви проф. Константинов. Според него протестите са задължителен елемент на демокрацията, но настоящата ситуация е безпрецедентна. "За първи път през последните години виждам протест, който не разбирам какво точно иска," допълни експертът по изборни системи.

Журналистът Емилия Милчева постави акцент върху готовността на опозицията да управлява. Според нея, въпреки скандиранията за оставка, остава отворен въпросът за алтернативата на сегашния модел.

"Когато искаме този модел, с един олигарх на върха, да бъде срутен, трябва да знаем какво идва след него," коментира Милчева, цитирана от NOVA. Тя подчерта, че опозицията е изключително разнородна, включваща формации като "МЕЧ", "Възраждане", "Величие" и ПП-ДБ, което затруднява формулирането на единна стратегия.

Темата за държавния бюджет предизвика дискусия в студиото. Според Милчева, голяма част от протестиращите са представители на малкия и среден бизнес, които се чувстват ограбени от новите финансови рамки, включително чрез увеличените осигуровки и данък дивидент.

"ББР е типичният символ на прасе касичка - нищо не се вижда. Дават се едни огромни милиарди, раздават се за кредити на близки до властта фирми," заяви журналистът, критикувайки липсата на подкрепа за бизнеса и непрозрачното харчене на средства.

Проф. Константинов изрази по-умерена позиция относно бюджетните сътресения. "Държавата няма да пропадне от това. Работи се с познатия бюджет, дели се на 12. И друг път сме го играли това," обясни математикът, прогнозирайки, че евентуални нови избори биха възпроизвели сегашната патова ситуация.

В разговора бе засегната и темата за внесените промени в Закона за МВР от депутати на "ДПС – Ново начало". Милчева посочи, че това действие издава притеснение.

"Това бързане и започването на тези процедури показва известна паника и опасения, че може да се промени политическата обстановка," смята тя, визирайки опитите за стартиране на процедури за избор на ръководители на службите за сигурност.

В заключение проф. Константинов предупреди за рисковете от дестабилизация. "Ако в момента влезе в сила служебен кабинет и спре процедурата по влизане в еврото - това не ни го пожелавам," обобщи той.