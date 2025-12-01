Новини
Няколко хиляди души протестират на Ларгото в София НА ЖИВО + СНИМКИ

Няколко хиляди души протестират на Ларгото в София НА ЖИВО + СНИМКИ

1 Декември, 2025 17:46, обновена 1 Декември, 2025 19:39

  • протест-
  • софия-
  • бюджет

Хората се разгневиха, разбраха какъв е проблемът с бюджета и излязоха да протестират

Няколко хиляди души протестират на Ларгото в София НА ЖИВО + СНИМКИ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Няколко хиляди души се събраха на Ларгото в столицата, за да протестират срещу бюджета на управляващите.

Още от 17 часа Граждани започнаха да се събират пред Министерския съвет за протеста срещу бюджета за 2026 г. Организатори на протеста са "Продължаваме промяната - Демократична България". Полицаи проверяват багажа на някои от хората, които се насочват към т.нар. Триъгълник на властта, където е мястото на протеста, посочи БТА.

Движението на автомобили в района е блокирано. Има засилено полицейско присъствие.

С прожектор върху сградата на Народното събрание е изписано "Мафия", вижда се и глава на прасе и белезници, и надпис "Ела в понеделник. Да спрем кражбите от бюджета". На екрана на сцената излъчват различни видеоклипове, посветени на бюджета и протеста, както и изказвания на председателя на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски и кадри с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Събралите се скандират "оставка". Протестът протича мирно.

Групи протестиращи скачат и викат: "Кой не скача е дебел". На протеста звучи музика, хора пеят и танцуват.

Пред сградата на Министерския съвет има сцена, както и екран, на който бяха излъчени кадри от дрон. На тях се видя, че в пространството от Българската народна банка (БНБ) до паметника на Света София, е изпълнено с хора.

"Теменужките на топло през зимата", гласят надписите на част от плакатите, на които министърът на финансите Теменужка Петкова и двама души с тиква и лице на прасе вместо глави са в униформи на затворници.

Протестиращи започнаха да освиркват, когато на екрана бяха пускани клипове с изказвания на Делян Пеевски, Байрам Байрам и Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало". "Няма да позволим да ни излъжат", гласят плакати с лицата на Борисов и Пеевски.

На плакати са написани също и част от исканията към бюджета - да бъдат спрени бонусите и по-високата пенсионна вноска и данък "дивидент".

Организаторите призоваха протестът да бъде мирен. Те предупредиха, че са възможни провокации, а който стане свидетел на такива - да снима.

В петък в кулоарите на парламента, след брифинг на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с проектобюджета, се стигна до словесен спор между него и лидерите на „Продължаваме промяната-Демократична България“ Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, като беше засегнат и протестът пред парламента миналия четвъртък. Лидерът на ГЕРБ каза, че той не е бил на ПП, а на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), на което представителите на ПП-ДБ реагираха с думите: „Наш е“. Айде тогава в понеделник да направим протест, да покажем на г-н Борисов чий е протестът, заяви Асен Василев.

В неделя в предаването „120 минути“ по бТВ Василев се обърна към министъра на вътрешните работи Даниел Митов с предупреждение, че за протеста днес се готвят провокации, които трябва да бъдат спрени, а от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да оттегли проектобюджета за 2026 г., за да не „взриви“ страната. „Вече има доста информация, че се готвят провокации на протеста. На миналия имаше провокации, в т.ч. и от полицейски служители, имаше и други, които се държаха много доблестно и спряха провокаторите. Протестът беше мирен, този протест също ще бъде мирен, но трябва да спрете провокаторите и да не позволите на „Новото начало“ и различните групи да инфилтрират провокатори“, каза председателят на ПП.Няколко хиляди души протестират на Ларгото в София НА ЖИВО + СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

Хората се разгневиха, разбраха какъв е проблемът с бюджета и излязоха да протестират. Това не беше партиен протест, не беше на работодателите, а на много млади хора. Това е новината - че поколението Z излезе на протеста. Те са друго поколение, което много бързо се разгневява. Мисля, че ще има много изненадани в понеделник след 18 ч.“, коментира съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, цитиран вчера в прессъобщение на формацията.

На брифинг по-рано днес главен комисар Любомир Николов, директор на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), съобщи, че ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, на които щателно ще бъдат проверявани всички с профил на агресивни граждани, които полицията познава от предишни протести.

Няколко хиляди души протестират на Ларгото в София НА ЖИВО + СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

Протести в София и в други градове на страната - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Ловеч, Велико Търново, Добрич, Благоевград и Сливен, се провеждат тази вечер, предаде БТА.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 63 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 джентъмен Джак

    41 126 Отговор
    Прибирайте се по къщите си , мушмуроци .

    Коментиран от #52

    17:51 01.12.2025

  • 2 И там

    56 16 Отговор
    ли ще нацвъкат КПП - та ? Резил голям !

    Коментиран от #33

    17:53 01.12.2025

  • 3 важно е на паветата

    19 17 Отговор
    да е турбо лудница...... провинцията немой да направи жега

    Коментиран от #167

    17:54 01.12.2025

  • 4 Дънкан Маклауд

    102 17 Отговор
    Аз ви казах , българина излиза като му бръкнат в джоба.Сега очаквам да вдигнат тока и тогава вече ще има наистина големи протести .

    Коментиран от #143

    17:55 01.12.2025

  • 5 джентъмен Джак

    31 68 Отговор
    Народен съд няма да има ! Прибирайте се !

    17:56 01.12.2025

  • 6 очаквам брадати мутри

    71 18 Отговор
    в палицайски униформи чакащи команда

    Коментиран от #8

    17:56 01.12.2025

  • 7 Тази вечер

    47 35 Отговор
    Всички настрани от ПП дб .те са само против бюджета а не срещу власта и се готвят за нова сглобка и предателдтво

    17:57 01.12.2025

  • 8 И с езици

    41 7 Отговор

    До коментар #6 от "очаквам брадати мутри":

    по една педя !

    17:57 01.12.2025

  • 9 статистик

    14 5 Отговор
    Важно е да се пазят жените и децата

    17:58 01.12.2025

  • 10 нннн

    62 6 Отговор
    Ха! Прасето на снимката ми изглежда познато. Но защо е без охрана на НСО?

    Коментиран от #24

    17:58 01.12.2025

  • 11 честен ционист

    27 16 Отговор
    След протестите НПО-тата ще бъдат обявени за външни агенти.

    17:59 01.12.2025

  • 12 Изостанали и заспал овце

    50 7 Отговор
    Гледам в цяла Европа, на тяхните мирни протести си бият политиците, а само в България се разбира друго под мирен протест.

    18:00 01.12.2025

  • 13 Горски

    88 14 Отговор
    Цяла България да се вдигне и да измете доказано вредните с години ГЕРБ-ДПС. Вече 15 години окрадоха милиарди, а искат още много. Ще заробят и нашите внуци даже. Протеста ще е не само за бюджета, но и за тяхната оставка. И разбира се, дебелаците ще вкарат провокатори. България отдавна е в състояние на институционална катастрофа – властта е узурпирана от нелегитимно правителство, функция на нелегитимен парламент; нелегитимен главен прокурор, нелегитимен висш съдебен съвет; зависим и подчинен Конституционен съд; служби, които вече са напълно подчинени и обезкървени, пазещи работните си места. Всичко това се случи с мълчаливото съгласие на обществото. Управляващите ни корумпирани крадливи предатели не разбират от мирни протести. Те са гьонсурати. В следствие на безобразното управление през последните 30 години, страната ни е на прага на фалит и национална катастрофа. Нямаме армия, намаме икономика, затънали сме в заеми. Пътищата са в ужасно състояние, селата и малките градове се обезлюдяват. Ядем и пием боклуци. Престъпност и безнаказаност се ширят навсякъде. Това не може да продължава повече. Трябва да се събудим!

    Коментиран от #31, #47, #113

    18:00 01.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 джентъмен Джак

    38 11 Отговор
    Нали чухте Байрам и Данчо какво ви казаха в Парламента .Прибирайте се ,няма само с вас да се разправяме .

    18:04 01.12.2025

  • 16 Последният софиянец

    63 30 Отговор
    Още преди 18 часа сме вече над 50 хиляди, очаква се в пика на протеста да сме над 100 хиляди. Тази вечер мафията си отива

    Коментиран от #18, #27, #50, #51

    18:04 01.12.2025

  • 17 софето

    18 34 Отговор
    Сякаш ми се вижда ,че няма много хора

    Коментиран от #166

    18:05 01.12.2025

  • 18 софето

    13 11 Отговор

    До коментар #16 от "Последният софиянец":

    Може и да не съм видял добре от терасата

    18:07 01.12.2025

  • 19 Хипотетично

    16 4 Отговор
    Стокхолмски синдром, протести в защита тезата на АсВас..... ще....

    18:08 01.12.2025

  • 20 Ний ша Ва упрайм

    17 9 Отговор
    ора на драгалевския лаборант, Гномъ и Кире у уставка ора без работа

    18:08 01.12.2025

  • 21 честен ционист

    16 21 Отговор
    Левичарите умни и красиви са си спретнали вечеринка с музичка и кино, докато МВР пълни водното оръдие. Последният Софиянец дано не си е забравил ключовете за кръчмето, че ще му се налага да се крие зад бара.

    18:10 01.12.2025

  • 22 факултето

    23 9 Отговор
    Пари раздават ли

    Коментиран от #23

    18:10 01.12.2025

  • 23 не у чистотата

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "факултето":

    а Факултето ще прати съгледвачи с таблети по улиците на разширената зелена софийска зона.

    18:14 01.12.2025

  • 24 Драго

    16 7 Отговор

    До коментар #10 от "нннн":

    Защото никой не харесва геюове , макар и маскирани като прасета !

    18:15 01.12.2025

  • 25 джентъмен Джак

    15 25 Отговор
    Бая хора има , обаче няма да ви се получат нещата.Народен съд няма има .Казах !

    18:16 01.12.2025

  • 26 Хи хи

    22 6 Отговор
    Асен Василев дали ще пее ?

    Коментиран от #36

    18:17 01.12.2025

  • 27 Мафиот

    33 8 Отговор

    До коментар #16 от "Последният софиянец":

    Мафията си отиваме по именията в Симеоново и Драгалевци, а вии оФце блейте докато ви острижем до голо.

    18:17 01.12.2025

  • 28 джентъмен Джак

    9 25 Отговор
    Обиждате го на прасе , обаче ТОЙ ви притежава .Прибирайте се по къщята .

    18:18 01.12.2025

  • 29 статистик

    15 4 Отговор
    Отклоняване на вниманието , кои знае колко неща като Лукойл и тотото в момента се разделят, ама ви си викайте

    18:20 01.12.2025

  • 30 Сталин

    41 7 Отговор
    Днес пропадна опита на грабителската мафия на власт ГЕРБ- ДПС-ИТН- БСП да организира контрапротест отсреща срещу масовото народно недоволство. Ковчежника на пеев и кмет на Белица радослав ревански кмета на Кърджали Ерол Мюмюн и техни емисари опитаха да наемат роми за предварително организираните автобуси. Водещия Ивелин Николов е публикувал отговорите на много роми - " Аааа не отиваме в софето, да ни бият за 100 лева ,ша има камери,телевизии ша ни снимат и запомнят и после намерят". Общинските съветници от град Велико Търново мъстън еминов от ДПС и момчил иванов от ИТН който беше кандидат министър на правосъдието в проекто кабинета на ИТН преди 4 години и който е сменил 17 партии преди това са посетили местната ромско-турска махала "Света гора" в опит да наемат контрапротестиращи но са прогонени от жителите. ДПС ,ИТН,БСП са клики с куха подкрепа, тоест без реална а ДПС получава единствено гласове на избори от купените роми и изказаните от местните кметове дерибеи. Това е. Народа победи

    Коментиран от #159

    18:20 01.12.2025

  • 31 Само предлагам

    8 25 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    Ами я кажи кой да дойде след ГЕРБ Може би някой като Вучич

    Коментиран от #39, #176

    18:21 01.12.2025

  • 32 Да бе да

    19 15 Отговор
    С кой акъл тия на площада са излезнали да бранят шарлатаните???Егати безумницште.Най-лошото е че не предлагат алтернотива.До ходя да грасувам за Асен и сие???По-добре да се евтаназирам,честно.

    18:21 01.12.2025

  • 33 Зъл пес

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "И там":

    Ами за плиткоумници и 100 са малко

    18:22 01.12.2025

  • 34 честен ционист

    14 20 Отговор
    Това не е протест, това е Прайда втора част.

    18:23 01.12.2025

  • 35 шорошко еврейче-гейче ,

    19 5 Отговор
    Розовите шорошки п•••расчета от ППДБ к,во правят на тези протести след като обявиха,че не искали оставка на свинското правителство.
    С тези жендърски пърфомманси без да се иска оставка на шопарската управляваща коалиция тоя протест тотално се обезсмисля...

    18:23 01.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Аз съм ПРОТИВ

    14 11 Отговор
    ...еврото...ЗА българският ЛЕВ СЪМ!
    А организаторите и тези ,които подкрепят протеста да ЗА ЕВРОТО...
    Така че...БЕЗ МЕН...

    Коментиран от #43

    18:24 01.12.2025

  • 38 зрител

    20 4 Отговор
    Всеки път едно и също , големи протести и накрая излиза един Байрам и ви гони , това е .

    18:24 01.12.2025

  • 39 Бастардо

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "Само предлагам":

    И аз все това питам,но отговар,цъ.

    Коментиран от #165

    18:25 01.12.2025

  • 40 питанката

    18 0 Отговор
    Само да питам , сега ли свършва 36 годишния преход или пак нещо ще забаламосат народеца ?

    18:27 01.12.2025

  • 41 Спасение за България

    24 5 Отговор
    Мафията вън! Не на Прасето и Тиквата!

    Коментиран от #58

    18:28 01.12.2025

  • 42 Баба Яга

    18 8 Отговор
    Няма как бюджета да се прави отново от теменужката. Оставка на тая кифла. Тя е увредена от вирус лъжотис. Непоправима лъжкиня като хибридна развалена грамофонна плоча, едно и също свири постоянно. Нова плоча трябва, нов министър трябва да прави бюджета. Бардакът е пълен. Новият трябва с нови бърдачки.

    18:29 01.12.2025

  • 43 Бабка ти

    12 6 Отговор

    До коментар #37 от "Аз съм ПРОТИВ":

    Ама то левчето ни отдавна зависимо бе джанъм.Много късно се сещаш,а може и да си толкова млад че да не знаеш.Чети малко,образовай се.

    18:29 01.12.2025

  • 44 закачалка

    8 2 Отговор
    Пак отивам да взема закачалка , да ви налагам по главите

    18:29 01.12.2025

  • 45 потребител

    10 2 Отговор
    Не Теменужка е направила бюджета ,нали сте наясно

    Коментиран от #57

    18:30 01.12.2025

  • 46 007

    12 20 Отговор
    Труден момент, но историята няма да прости на никого ако правителството не устои и се предаде на Радев и Василев, които са истинските "строители на разрушенията" последните поне 5 години. Никой не може да каже какво следва след войната и дали на Радев няма да му се отвори парашута и България никога повече да не стане част от Шенген. Вярвам, че ще се събуди чувството за самосъхранение в лидерите на провсъюзите и индустриалните сдружения и разберат, че уличните лентяи-купонджии, много от които нито работят или учат, не им пука какво ще стане утре. Гърция е добър пример, какво става, когато улицата "управлява". Разликата е, че ЕС на нас няма да помогне.

    Коментиран от #49

    18:31 01.12.2025

  • 47 Промяна

    10 6 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    ЕЙ ТИ ПЛАТЕН ШАРРАТАНСКИ МИРЧЕВИЯТ Я СЕ ПОМИСЛИ ЗА КАКВО МИРЧЕВ КАКВО ПОСТРОИ ИЛИ ТИ КАКВО ПОСТРОИ ПЪТИЩА ЛИ ТУНЕЛИ ЛИ ЧЕ СИ ЗАДРАСКАЛ ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    18:33 01.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 др Гей Билтс

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "007":

    Признай си, че си с 3 бустера.

    18:34 01.12.2025

  • 50 Промяна

    12 5 Отговор

    До коментар #16 от "Последният софиянец":

    ЯВНО НЕ МОЖЕШ ДА БРОИШ НО ЗАЩО СМЯТАШ ЧЕ НЯКАКВИ ВРЯКАЩИ СА НЕЩО КОЙ ТЕ Е ИЗЛЪГАЛ

    18:34 01.12.2025

  • 51 Взе ли си

    10 2 Отговор

    До коментар #16 от "Последният софиянец":

    Черпака и тавата от ,,заведението си" бе глъм,за да вдигаш барем гюрюлтия...

    18:35 01.12.2025

  • 52 Иванчо l-ви

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "джентъмен Джак":

    Тихо бе, джендърмен.

    18:35 01.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Надежда всяка оставете

    8 1 Отговор
    Напънала се планината, и родила мишка...
    Айде на суматохата.
    Неможачите доказват на капиталистите, че за нищо не ставаме.
    Парата - в свирката. Целта е някъде там.
    Бог да прости България!

    18:35 01.12.2025

  • 55 Тома

    11 6 Отговор
    Боят настава да търсят прасето и тиквата че идва коледа

    18:36 01.12.2025

  • 56 НЯКОЛКО ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ

    9 5 Отговор
    Да уточним.

    18:37 01.12.2025

  • 57 На протеста

    6 2 Отговор

    До коментар #45 от "потребител":

    носят ли потребителски кошници?

    Коментиран от #163

    18:37 01.12.2025

  • 58 Промяна

    10 6 Отговор

    До коментар #41 от "Спасение за България":

    МИРЧЕВ И РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР ЛИ СА ТВОИТЕ И ЧЕРЕП И ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЛИ ТИЧАЙ ДА И СЕ ПОКЛОНИШ ЧЕ ТАКИВА КАТО ТЕБ И ПЪЛНЯТ ЛИЧНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ С МИЛИОНИ А ЗА ТЕБ ОСТАВА ВРЕЩЕНЕТО ХАХАХАХАХАХА

    18:37 01.12.2025

  • 59 Двама се карат

    5 4 Отговор
    Копейкин печели....

    18:38 01.12.2025

  • 60 НАЛОЖИТЕЛНО Е

    11 7 Отговор
    Шиши и Боко в затвора.

    18:39 01.12.2025

  • 61 Промяна

    8 7 Отговор
    МИРЧЕВ И РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР ЛИ СА ТВОИТЕ И ЧЕРЕП И ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЛИ ТИЧАЙ ДА И СЕ ПОКЛОНИШ ЧЕ ТАКИВА КАТО ТЕБ И ПЪЛНЯТ ЛИЧНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ С МИЛИОНИ А ЗА ТЕБ ОСТАВА ВРЕЩЕНЕТО ХАХАХАХАХАХА

    18:39 01.12.2025

  • 62 джентъмен Джак

    8 0 Отговор
    Мършляци , няма да ходити , къдету ришити

    18:39 01.12.2025

  • 63 Мишо

    10 5 Отговор
    Десетки хиляди граждани са обградили полицаите в кръг

    Коментиран от #71, #79

    18:39 01.12.2025

  • 64 браво на младите

    16 7 Отговор
    Дъртите корумпета им крадът бъдещето. Комунистите е време да си ходят.

    18:39 01.12.2025

  • 65 Мунчо

    13 7 Отговор
    Масово не плащайте данъците догодина. Да кърпят бюджета с чекмеджаците.

    18:40 01.12.2025

  • 66 Ахил

    11 14 Отговор
    Докато в парламента и президенството има хора с петолъчки на челата и чебурашки, а именно: Възраждане, Величие, Меч и най старата и кагабейска партия Бсп, Дс трябва да се спре оплюването на Пеевски, защото той поне е за Ес и Нато за разлика от чебурашката президента Радев Кеша и гореспоменатите партии.

    18:41 01.12.2025

  • 67 А ДАНО НАРОДА СЕ СЪБУДИ

    14 7 Отговор
    Да потърси отговорност от Боко и Шиши.

    18:43 01.12.2025

  • 68 историк

    2 2 Отговор
    В ЪЛГАРОНИСТА няма булгаро там са роми ка то почнеш от ББ и т.н. народа е омеба и никоа няиа да си вдигне задника Нацио от паци . Ни кой политиците не е прокопсъл и няма никога да стане . Просто бо к лук и от миризлия

    18:43 01.12.2025

  • 69 Орколюб

    11 3 Отговор
    В Стара Загора протестиращите бяха с плакати вън ППДБ...😁

    18:43 01.12.2025

  • 70 1000+

    9 5 Отговор
    В Русе няма никой , пратете Канна Рачева

    18:45 01.12.2025

  • 71 Анонимни

    8 4 Отговор

    До коментар #63 от "Мишо":

    Е И КАКВО ОТ ТОВА ТЕЗИ НЕ СА БЪЛГАРИЯ КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕТЕ НЯКАКВИ ПЛАТЕНИ ИЗЛЕЗЛИ ДА СЪЗДАВАТ НАСИЛИЕ НЕ СА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #74, #77

    18:45 01.12.2025

  • 72 Търновец

    10 4 Отговор
    Точна е статията че в много градове има масови протести. В София е огромен но и ние в старата столица сме горди Българи. Специално за читателите на факти една моментална снимка на живо. Почти половината град е блокирал Велико Търново

    Коментиран от #105

    18:46 01.12.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ти ли си България наука "Промяна"

    5 3 Отговор

    До коментар #71 от "Анонимни":

    Излез тогава и покажи кои са България хахаха

    Коментиран от #86, #101

    18:47 01.12.2025

  • 75 НЯКОЛКО ХИЛЯДИ!??!

    9 7 Отговор
    Манипулатори. Надупар. ЕНи. Гледах още в 17 50 час бяха десетки хиляди на 90,% МЛАДИ ХОРА. НАДЕЖДАТА МИ ВЪВ САС МЛАДЕЖИ. ПОБЕДА.

    18:48 01.12.2025

  • 76 09876

    6 0 Отговор
    Плевен откриват ледената пързалка и запалват светлините на коледната елха
    Пълно с народ и деца!
    Задръстени централни улици!
    Веселие и трепет!
    Забравиха водна криза; лоша инфраструктура ; труден живот …

    18:50 01.12.2025

  • 77 НА ТЕБ В МОМЕНТА

    3 4 Отговор

    До коментар #71 от "Анонимни":

    КОЛКО ЛИЧНОСТИ АНОНИМНИ СЕ БИЯТ ВЪВ ТЕБ. ИЛИ МАЙ СИ ПРОМЯНАТА ОТ ПОСТА ТУК. ЗАПОЧНА ДА СЕ ПРОМЕНЯШ КЪМ ПЪТЕКАТА КАРЛУКОВО.

    18:51 01.12.2025

  • 78 ДОКОПАЙТЕ

    8 5 Отговор
    СВИНЯТААААААА

    18:52 01.12.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 лора табуретката

    4 2 Отговор
    Aз лора табуретката подкрепи бюджета защото ми плащат!!!

    18:53 01.12.2025

  • 81 Йоло

    4 9 Отговор
    Господин Пеевски да нареди на Главния секретар да прати Делта гард да пребият жълтопаветниците и евроджендорите

    18:53 01.12.2025

  • 82 НА ТЕБ В МОМЕНТА

    3 2 Отговор
    КОЛКО ЛИЧНОСТИ АНОНИМНИ СЕ БИЯТ ВЪВ ГЛАВАТА ТИ. ИЛИ МАЙ СИ ПРОМЯНАТА ОТ ПОСТА ТУК. ЗАПОЧНА ДА СЕ ПРОМЕНЯШ КЪМ ПЪТЕКАТА КАРЛУКОВО.

    Коментиран от #91

    18:53 01.12.2025

  • 83 Промяна

    6 6 Отговор
    КОЙ ХОРА БЕ РОЗОВ ПЕНЬОАР ВЪН РАЗСЛЕДВАНЕ СЪД ЗАТВОР ЗА ТЕБ И ЦЯЛАТА ШАЙКА ШАРЛАТАНИ

    18:53 01.12.2025

  • 84 Стеф

    2 1 Отговор
    Има ли мач на Реал Мадрид тази вечер?

    Коментиран от #173

    18:54 01.12.2025

  • 85 бай Ставри

    8 5 Отговор
    В Гуантанамо са подготвили килия за Дебелян, в Сан Куентин- за Делян,за Горанчо- Сан Куентин,за кьопавия чалгар Славуца- бул. Столетов 21, а за Тиквата остава Панкрац, там обстановката му е позната от началото на деветдесетте години на миналия век.

    18:54 01.12.2025

  • 86 Промяна

    5 5 Отговор

    До коментар #74 от "Ти ли си България наука "Промяна"":

    А ЗАЩО СМЯТАШ ЧЕ СИ ТИ И РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР И МИРЧЕВ АЗ И СЕМЕЙСТВОТО МИ РАБОТИМ НЕ СМЕ СВОБОДЯСАЛИ КАТО ВАС ДА КРЕЩИМ И ДА ТИЧАМЕ СЛЕД МИРЧЕВ И РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР ТАКА ЧЕ ЩОМ ЖЕЛАЕШ НЕКА ТЕЗИ ТЕ ИЗПОЛЗВАТ НО АЗ КАЗВАМ ЧЕ НЕ СТЕ САМО ВИЕ ТУК

    18:57 01.12.2025

  • 87 А ДАЙ БОЖЕ

    10 6 Отговор
    Народа да се събуди и да потърси отговорност на Шиши и Боко.

    Коментиран от #108

    18:57 01.12.2025

  • 88 Възраждане -Бургас

    7 7 Отговор
    Лидера на Възраждане и чест автор в сайта факти с платени публикации д-р Костадинов е много точен. Иска мафиотското правителство в затвора а не за бюджета

    Коментиран от #109

    18:58 01.12.2025

  • 89 Аре ве

    10 3 Отговор
    Заглушиха живите излъчвания навсякъде е тва е демокрация европейска

    18:58 01.12.2025

  • 90 професор

    3 8 Отговор
    Ще призова студентите да напускат страната и да поемат към Терминал 2. И да ме уволнят, заплатата ми е мизерна, по-малка от чиновник или съдебен помощник в съда.За какво съм учил 30 години? за тоя, дето духа?

    Коментиран от #100

    18:59 01.12.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Някой

    3 6 Отговор
    София е 1/4 Бъргария, но за съжаление не е цяла България. Ако зависеше от София отдавна ГЕРБ, ДПС и БСП да са в опозиция при "Възраждане".
    София изрита БСП, СДС, ГЕРБ от кметското кресло ... но не и корупцията, тя оставаше.

    19:00 01.12.2025

  • 93 В.В.П

    9 10 Отговор
    Преди малко по БТВ казаха че хората от протеста стигат до статуята "Света София" а това са близо 4 км. Има вече над 100 хиляди...ГРАНДИОЗНО

    19:00 01.12.2025

  • 94 здравка клинчева

    5 2 Отговор
    бойче ,те много бе ......да не го папкаш сополанкото ,....пребирай байряка и бегом в хралупата

    19:00 01.12.2025

  • 95 Промяна

    10 5 Отговор
    ИМА ПРОТЕСТИРАЩИ СРЕЩУ АСЕН ВАСИЛЕВ И ШАРЛАТАНИТЕ

    19:00 01.12.2025

  • 96 Ама дали знаят

    7 5 Отговор
    защо протестират?

    Коментиран от #106

    19:01 01.12.2025

  • 97 Страшно е

    8 9 Отговор
    Във Варна кмета Благомир Коцев води над 60 хиляди и шествието започна от общината. Поиска арести за пеев свиня и чалга смазан славуца

    19:01 01.12.2025

  • 98 Изкараха стадото

    7 6 Отговор
    Блее и се радва. Да те изкарат крадци и лъжци, срещу другите такива.

    19:01 01.12.2025

  • 99 Да ге

    7 7 Отговор
    В Плевен протестират двама като всички са пияни

    19:02 01.12.2025

  • 100 Промяна

    5 5 Отговор

    До коментар #90 от "професор":

    ХАХАХАХА МНОГО СА УЧИЛИ ТУК НО ОТДАВНА РАБОТЯТ ДРУГО И ТОВА Е ОТ МНОГО ГОДИНИ ОСВЕН ТОВА АКО СИ ВЕРНО ПРОФЕСОР ЗНАЕШ МНОГО ДОБРЕ ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е СЪС 100 ГОДИНИ НАЗАД И НИКАКЪВ РОЗОВ ПЕНЬОАР ВИРЧЕВ И СИЕ НЯМАДА НАПРАВЯТ КВАНТОВ СКОК НЯМА

    19:03 01.12.2025

  • 101 Промяна

    5 4 Отговор

    До коментар #74 от "Ти ли си България наука "Промяна"":

    ДА СЕ ПРЕДСТАВЯ НА РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР ЛИИЛИ НА МИРЧЕВ ХАХАХАХАХАФАХА

    19:04 01.12.2025

  • 102 СДС

    5 0 Отговор
    изкараха милион!И к,во?

    19:04 01.12.2025

  • 103 Ййк

    10 1 Отговор
    Всичките обитатели на сградата отдавна не са в нея . В момента са си по къщите на топло и ви гледат сеира...

    19:04 01.12.2025

  • 104 Цървул

    7 0 Отговор
    " синдикати " и " бизнес " правят договорки за бюджета . Да не се окаже , че протестиращите защитават шефовете си и печалбите които ще приберат после . Какво изобщо се иска . Нов бюджет или нови избори . Или ново начало .

    19:04 01.12.2025

  • 105 Така е

    10 5 Отговор

    До коментар #72 от "Търновец":

    Протеста в Търново е пред съдебната палата. Хората са до пощата от едната страна и до енергото в другата посока. Скандират за оставка и съд за грабителската клика на власт и питат къде се крие провъзгласилият се преди за народен трибун славчо трифоновска и защо не се покаже и подкрепи масовото народно недоволство

    19:05 01.12.2025

  • 106 лора табуретката

    3 2 Отговор

    До коментар #96 от "Ама дали знаят":

    3ащото аз има плащам в натура! Tрябва да минат 100 хиляди за вечер!!!

    19:05 01.12.2025

  • 107 Мирча

    4 3 Отговор
    Искаме краставицата да има 81 процент вода!

    19:05 01.12.2025

  • 108 Народа ако е буден

    10 3 Отговор

    До коментар #87 от "А ДАЙ БОЖЕ":

    освен на шиши и боко, ще търси сметка и на тези шарлатани ПП и ДБ, а не да им е стадо.

    19:05 01.12.2025

  • 109 Промяна

    4 8 Отговор

    До коментар #88 от "Възраждане -Бургас":

    А АЗ ИСКАМ ПРОРУСКИТЕ ПАРТИИ ДА СЕ ЗАБРАНЯТ СЪС ЗАКОН И ДА СЕ ИЗХВЪРЛЯТ ОТ ПАРЛАМЕНТА

    19:06 01.12.2025

  • 110 Цветан Гергов

    5 5 Отговор
    Колко няколко дебили. 100 , 200 000 колко точно.

    19:06 01.12.2025

  • 111 ГЕРБ

    2 5 Отговор
    Тъпи лузари

    19:08 01.12.2025

  • 112 ВЕЛИНСКИ

    2 0 Отговор
    ТЕЗИ (..?...)ПО ПЛОЩАДИТЕ
    НАПРАВИХА ОТ КО КО РАКИС
    ПО ГОЛЯМА РОК ЗВЕЗДА И ОТ БРУС СПРИНГСТИЙН
    .....А СОЦИАЛНО БЕДНИТЕ СЪС СТАРИЯ БЮДЖЕТ ЩЕ ПРАВЯТ КАКТО ПРАВИ ВЯТЪРА...

    19:09 01.12.2025

  • 113 Ха се га де

    3 8 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    Добре де, ГЕРБ-ДПС са лоши и не стават, а ПП-ДБ и дрогото сглобкаджии по добри ли са? Защо едните да не стават, а другите да стават? Само с аргументи, без емоции и пристрастявания.

    Коментиран от #130

    19:09 01.12.2025

  • 114 ехе

    10 4 Отговор
    Половин София е там , с дрон показват

    19:09 01.12.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 ФАКТИ МАРИЯ

    11 3 Отговор
    Марионетки на властта. Няколко не А ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ СА ТАМ НА ТРИЪГЪЛНИКА НА властта. И РЕСПЕКТ БРАВО СОФИЯ И БУРГАС ВАРНА И ВСИЧКИ ГРАДОВЕ. ДАНО ТОЗИ ПЪТ ПРОТЕСТИТЕ УСПЕЯТ. ГОРДЕЯ СЕ СЪС ВАС. ИСТИНСКИТЕ БЪЛГАРИ СА ПО ПЛОЩАДИТЕ.

    19:10 01.12.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 От преди 10 минути

    7 4 Отговор
    Граждани които са приключили работа след 18 часа пътуват масово да се включат също към грандиозния протест

    Коментиран от #175

    19:11 01.12.2025

  • 119 БРАВО

    6 3 Отговор
    НАТИСКАЙТЕ!!!

    19:11 01.12.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 оня с коня

    1 5 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи Тоя кoфтиГЕH

    19:13 01.12.2025

  • 122 ГЕРБ

    4 7 Отговор
    Това са пп

    Коментиран от #179

    19:14 01.12.2025

  • 123 Магнитски

    5 2 Отговор
    Тарторите на мафията трябва да бъдат отстранени-двамата дебелаци.

    Коментиран от #157

    19:14 01.12.2025

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 барем направо да бяха започнали с

    7 2 Отговор
    НЕ НА ЕВРОТО И РЕФЕРЕНДУМ
    този месец
    и смяна на правителството
    разкриване на чекмеджета и офшорки за да има
    за бюджета

    губи се ефекта

    19:15 01.12.2025

  • 126 България ври.

    8 4 Отговор
    Страхотни сте!
    Ако не бях в инвалиден стол, щох дв съм сред вас!
    Обичам ви приятели.
    Да смажем змията.

    19:15 01.12.2025

  • 127 Бесилков

    4 1 Отговор
    Има ли дървета по бул. Цар Освободител?

    19:15 01.12.2025

  • 128 Хрис

    2 1 Отговор
    И на следващите избори, на първо място-Герб и на второ -Ново Начало. Аааа не, повече не се хващам на този номер.

    19:15 01.12.2025

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 на ръба

    2 2 Отговор
    Предвид стилистиката на плаката по-горе, струвами се нова сглобка е трудно постижима.
    Ареста на Борисов и после ареста на Коцев са взривоопасни събития които могат да изострат политическата война до крайност.
    А в международен план, България върви към румънски и сръбски сценарий. В смисъл, че вънпната й ориентация ще бъде тествана и мащабни протести ни най-малко не са изключени.

    Коментиран от #180

    19:17 01.12.2025

  • 132 нн нн нн нн

    9 0 Отговор
    Байрам Байрам и Данчо харесаха това

    19:17 01.12.2025

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Кокорчо

    7 2 Отговор
    КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ???

    19:19 01.12.2025

  • 135 граничар

    7 0 Отговор
    Затворете границите и летищата , нито един Фалкон да не излита

    19:19 01.12.2025

  • 136 ВЗРИВЯАВАЙ

    5 2 Отговор
    АЛЬОША

    19:20 01.12.2025

  • 137 И аз протестирам

    5 4 Отговор
    ...НЕ НА ЕВРОТО...НЕ НА ЕВРОТО...НЕ НА ЕВРОТО НЕ НА ТЕЗИ ,КОИТО СА...ЗА...

    Коментиран от #142

    19:20 01.12.2025

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 66655

    6 2 Отговор
    Какво става тука бе , Асен ли ще пее ?И утре Бойко като ви каже Ц , това не е ваш протест някой го плаща , малоумниците ще организирате нов във Петък .🤣

    19:21 01.12.2025

  • 140 Промяна

    1 2 Отговор
    ХООООРАААААААА
    БОКОТИК ВАТАЕУР ЕЛ!
    ХОООООРАААА

    19:22 01.12.2025

  • 141 Народът се вдигна. Спиране няма

    8 6 Отговор
    Дебелаците ще избягат в Дубай от страх. Народът ги погна.

    19:22 01.12.2025

  • 142 М.Атанасова

    4 1 Отговор

    До коментар #137 от "И аз протестирам":

    Като не си за еврото се оплачи на арменският поп.

    19:22 01.12.2025

  • 143 Като 2013та

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Дънкан Маклауд":

    Година срещу тока и Борисов-1 падна

    19:23 01.12.2025

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Л.У.М.П.Е.Н

    6 6 Отговор
    Не знам пичове ама на мен ми дадоха една туба пиринско 1,5 л и парче пица да врякам тая вечер..не знам за ко става въпрос,напушен съм на мотика ама ми казаха че към 22:00 ще ми дадат и 50 лв да имам за косче бате ...Ко да правиш тряя се вадят кинти

    19:24 01.12.2025

  • 146 въпрос

    7 3 Отговор
    Това ли краят на 6и6и , или ще ни метнат ?

    19:24 01.12.2025

  • 147 пери

    7 4 Отговор
    Няколко хиляди, а? Много повече са от няколко хиляди, и не само в София. Нещо не смеете да отразявате обективно. От Дебелян ли ви е шубе?

    19:25 01.12.2025

  • 148 Сталин

    5 4 Отговор
    ...на протеста звучи музика и хора пеят и танцуват...-ей за това ни имат за измекяри на запад,нация от мишоци и мушмороци,по света на протести има кръв,огън и бесилки

    19:26 01.12.2025

  • 149 няколко хиляди

    4 0 Отговор
    е колко да са няколко? 3? 5? 15? 50?
    Ивелин там ли е? Вика ли?

    19:27 01.12.2025

  • 150 ПеПер асо-Де Билите

    4 7 Отговор
    Чакам да падне правителството, та после да видя на кого ще се молите и в чий скут ще седите, и ще пиете мазно кафе за да направите ново.

    19:27 01.12.2025

  • 151 От както свърши кабинета Борисов-3

    4 2 Отговор
    Края на месец май 2021 г.и пое властта служебно на Радев, ПП са управлявали в коалиция с още 3 партии 5 месеца - от края на декември 2021 г.до началото на месец юни 2022 г. Нито цент външен дълг и дълга беше 23 процента от БВП а в момента е вече 47 процента

    19:27 01.12.2025

  • 152 Клондайк

    6 1 Отговор
    Досега не го бяха правили да заглушават излъчването на живо , не можеш намериш никъде протеста

    19:28 01.12.2025

  • 153 да питам

    4 4 Отговор
    Преди да поскачате 2020 година на жълтите павета, България си беше добре. После какво стана? Тогава ви беше виновен Борисов и Международното положение. Сега пак.

    19:29 01.12.2025

  • 154 софето

    4 2 Отговор
    Байрам ,Хамид , тази каба гаиди са за вас

    19:29 01.12.2025

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 .......

    8 1 Отговор
    Ще повикат,ще поскачат после празници ,евро и нищо ново под Слънцето.

    19:31 01.12.2025

  • 157 Кокорчо

    2 3 Отговор

    До коментар #123 от "Магнитски":

    Ааа не сакън, протеста е само за бюджета.

    19:32 01.12.2025

  • 158 Ужасяващо е

    7 3 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    19:33 01.12.2025

  • 159 ТИГО

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Сталин":

    Човеко пусни връзка да се разпространява не намирам нищо а трябва да се знае !ДАй линк моля те! Или поне страницата дето е казано/написано

    Коментиран от #171

    19:34 01.12.2025

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 оня с коня

    5 4 Отговор
    България имаше 9 млрд долара външен дълг и казаха, че е фалирала и трябва комунизма да си отиде. При приблизително 9 млн население, а сега около 6 млн. население. Е що сега при приблизително 50 млрд евро заем не сме фалирали с около 6 млн население пък тогава през 1989-а с 9 млрд долара и приблизително 9 млн население,бяхме? Що така?

    19:36 01.12.2025

  • 162 Данко Харсъзина

    4 7 Отговор
    Много шум за нищо.

    19:37 01.12.2025

  • 163 коледари

    4 2 Отговор

    До коментар #57 от "На протеста":

    Носят тиквеник и луканки.

    19:37 01.12.2025

  • 164 Статистик

    7 3 Отговор
    Доста повечко са от няколко хиляди. Истината няма как да се скрие.

    19:37 01.12.2025

  • 165 Петрич

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Бастардо":

    ПИНОЧЕТ

    19:38 01.12.2025

  • 166 много са

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "софето":

    По БОСФОР ТВ обаче нямаше и дума за протестите в София и страната.

    19:39 01.12.2025

  • 167 To една жега

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "важно е на паветата":

    - хепънинг с гайди и хорце !

    19:39 01.12.2025

  • 168 Нончо

    3 1 Отговор
    Нула кюфтето намери ли пътната карта?

    19:40 01.12.2025

  • 169 скачайте орли мои

    3 4 Отговор
    Скачайте, че утре ще ми искате по 50 еврака за протест. Скачайте орли!

    19:41 01.12.2025

  • 170 Мнение

    2 2 Отговор
    Росен Желязков трябва просто да вкара в затвора Бойко и Пеевски, не знам какво чака . Той обаче е страхливец и ще подаде оставка, за да си запази процентните от водопада и да гледа като циклоп.

    19:41 01.12.2025

  • 171 В сайта на Бареков - Би нюз

    0 3 Отговор

    До коментар #159 от "ТИГО":

    Борисов е дал специално интервю за агенцията му че ГЕРБ няма участие в подготовката за контрапротеста който се е провалил а само коалиционните му партньори

    19:41 01.12.2025

  • 172 Смърф

    3 1 Отговор
    Тия защо не ходиха на избори ?!?!
    Ето там е проблема .
    За година и половина ,седем пъти избори ?!?!?
    Верно нема такъв народ .

    19:42 01.12.2025

  • 173 хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Стеф":

    Няма, но Желязков отишъл да се споразумява за Джиро д Италия, докато българите му искат оставката по площадите.🤭

    19:43 01.12.2025

  • 174 ХиХи

    0 2 Отговор
    Умноцръцливий, Путин иде

    19:44 01.12.2025

  • 175 Улав

    1 1 Отговор

    До коментар #118 от "От преди 10 минути":

    Не ... тези идват да ве, бият...щото им преебахте, вечерта

    19:46 01.12.2025

  • 176 Викаш,

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Само предлагам":

    я по-добре да си остане системата на държавен рекет, а? И ти ли си от онези 500-600К ояли се гербаЖии, дето им осигуряват изборите?

    19:47 01.12.2025

  • 177 факт

    0 1 Отговор
    Мирен протест, вее се знамето на европейския съюз, скандират се соровските опорки "кой не скача е..." и скачат като дебили. Така не става, никога не е ставало и сега няма да стане. С общи приказки и кухи лозунги нищо не се постига. Поставя се ултиматум, правят се конкретни искания, поставя се срок и се определя санкция - ако исканията не бъдат изпълнени в срок следва гражданско неподчинение - блокирани на пътища, национална стачка, спиране на плащане на данъци, неизпълнение на законите... Държавата ни е окупирана, а те скачат като дебилни. Накривиха им шапките, утре пак ще е същото.

    19:49 01.12.2025

  • 178 Тракиец 🇺🇦

    1 1 Отговор
    НЕКА ВИ ОБЯСНЯ ЗАЩО ТЕЗИ ПРОТЕСТИ СА ПЛАТЕНИ !!! ЧЕТЕТЕ ГО..ВЕ..ДА ДА ВИ СТАНЕ ЯСНО !! ВИЖТЕ И ПРЕБРОЙТЕ МНОГО ДОБРЕ СУБЕКТИТЕ ИЗДИГНАЛИ ПЛАКАТИ НА КОИТО ПИШЕ:::::::::::::- НЕ НА ЗАКОНА СУБТО !!!!! СЕГА, МИСЛИТЕ ЛИ ЧЕ ИМА ЕДИН БЪЛГАРИН КОЙТО ПЪРВО ЗНАЕ ЩО Е ТО СУБТО? АБРЕВИАТУРАТА МУ ,КАМО ЛИ ЗНАЧЕНИЕТО МУ ?? СУБТО КАСАЕ НА 100000% САМО И ЕДИНСТВЕНО ОЛИГАРХИЯТА НА МУТРО ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ КРИБ БСК И АИКБ БАРАБАР С ГЛАВНИЯ МУТРО ОЛИГАРХ ДОМУСЧИЕВ ,ПИОНКАТА МУ ДС БКП ЧЕНГЕТО ВЕЛЕВ И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ НАРИЧАЩА СЕБЕ СИ ,,,,,БИЗНЕС ,,,,....СУБТО НА ПР..ОСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОЗНАЧАВА ЗАКОН КОЙТО ИЗСВЕТЛЯВА СЛЕДИ И ПРОСЛЕДЯВА ДАНЪЧНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ТОВА ДА СЕ СЕКНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНО НАБЛЮДЕНИЕ И СЛЕДЕНЕ ТАКА НАРЕЧЕНИЯ БИЗНЕС ДА НЕ УКРИВА ПОВЕЧЕ ДОХОДИ И ДА НЕ ИЗВЪРШВА ДАНЪЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ....ДЕМЕК ТОВА Е ЗАКОН КОЙТО Е В ПЪЛНА ПОЛОЖИТЕЛНА ЕНЕРГИЯ ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРИН ГРАЖДАНИН ДАНЪКОПЛАТЕЦ ПЕНСИОНЕР И БУДЕН ЧОВЕК ....ВИЖТЕ САМО В ПЛОВДИВ СОФИЯ ВАРНА И ДРУГИ ГРАДОВЕ КАК МАСОВО НА ПРОТЕСТИТЕ ИМА СУБЕКТИ СЪС ПЛАКАТИ И ТРАНСПЕРАНТИ НА КОИТО ПИШЕ -- НЕ НА СУБТО !!!! ::))) ХОРА....ЧЕ СМЕ ТЪ..ПИ ТЪ..ПИ СМЕ ..НО НЕ СМЕ ЧАК ТАКИВА Б..А..Л..Ъ..Ц..И ...... АЙДЕ НЯМА НУЖДА ..ДОМУСА ДА МЕ ПРАВИ НА Г..Л..У..П..А..К

    19:51 01.12.2025

  • 179 пфф

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "ГЕРБ":

    Кьорфишец!

    19:51 01.12.2025

  • 180 Гледан филм

    1 0 Отговор

    До коментар #131 от "на ръба":

    Само да вметна, че докато едни правят стачки/протести други правят пачки!

    19:56 01.12.2025

  • 181 Опит

    1 0 Отговор
    Доста повечко са от няколко хиляди. Истината няма как да се скрие. Няма необходимост да се лъже. Всяка лъжа се връща като бумеранг.

    19:59 01.12.2025

