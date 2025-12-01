Няколко хиляди души протестират на Ларгото в София НА ЖИВО + СНИМКИ

Няколко хиляди души се събраха на Ларгото в столицата, за да протестират срещу бюджета на управляващите.
Още от 17 часа Граждани започнаха да се събират пред Министерския съвет за протеста срещу бюджета за 2026 г. Организатори на протеста са "Продължаваме промяната - Демократична България". Полицаи проверяват багажа на някои от хората, които се насочват към т.нар. Триъгълник на властта, където е мястото на протеста, посочи БТА.
Движението на автомобили в района е блокирано. Има засилено полицейско присъствие.
С прожектор върху сградата на Народното събрание е изписано "Мафия", вижда се и глава на прасе и белезници, и надпис "Ела в понеделник. Да спрем кражбите от бюджета". На екрана на сцената излъчват различни видеоклипове, посветени на бюджета и протеста, както и изказвания на председателя на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски и кадри с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
Събралите се скандират "оставка". Протестът протича мирно.
Групи протестиращи скачат и викат: "Кой не скача е дебел". На протеста звучи музика, хора пеят и танцуват.
Пред сградата на Министерския съвет има сцена, както и екран, на който бяха излъчени кадри от дрон. На тях се видя, че в пространството от Българската народна банка (БНБ) до паметника на Света София, е изпълнено с хора.
"Теменужките на топло през зимата", гласят надписите на част от плакатите, на които министърът на финансите Теменужка Петкова и двама души с тиква и лице на прасе вместо глави са в униформи на затворници.
Протестиращи започнаха да освиркват, когато на екрана бяха пускани клипове с изказвания на Делян Пеевски, Байрам Байрам и Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало". "Няма да позволим да ни излъжат", гласят плакати с лицата на Борисов и Пеевски.
На плакати са написани също и част от исканията към бюджета - да бъдат спрени бонусите и по-високата пенсионна вноска и данък "дивидент".
Организаторите призоваха протестът да бъде мирен. Те предупредиха, че са възможни провокации, а който стане свидетел на такива - да снима.
В петък в кулоарите на парламента, след брифинг на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с проектобюджета, се стигна до словесен спор между него и лидерите на „Продължаваме промяната-Демократична България“ Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, като беше засегнат и протестът пред парламента миналия четвъртък. Лидерът на ГЕРБ каза, че той не е бил на ПП, а на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), на което представителите на ПП-ДБ реагираха с думите: „Наш е“. Айде тогава в понеделник да направим протест, да покажем на г-н Борисов чий е протестът, заяви Асен Василев.
„Хората се разгневиха, разбраха какъв е проблемът с бюджета и излязоха да протестират. Това не беше партиен протест, не беше на работодателите, а на много млади хора. Това е новината - че поколението Z излезе на протеста. Те са друго поколение, което много бързо се разгневява. Мисля, че ще има много изненадани в понеделник след 18 ч.“, коментира съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, цитиран вчера в прессъобщение на формацията.
На брифинг по-рано днес главен комисар Любомир Николов, директор на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), съобщи, че ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, на които щателно ще бъдат проверявани всички с профил на агресивни граждани, които полицията познава от предишни протести.
Протести в София и в други градове на страната - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Ловеч, Велико Търново, Добрич, Благоевград и Сливен, се провеждат тази вечер, предаде БТА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 джентъмен Джак
Коментиран от #52
17:51 01.12.2025
2 И там
Коментиран от #33
17:53 01.12.2025
3 важно е на паветата
Коментиран от #167
17:54 01.12.2025
4 Дънкан Маклауд
Коментиран от #143
17:55 01.12.2025
5 джентъмен Джак
17:56 01.12.2025
6 очаквам брадати мутри
Коментиран от #8
17:56 01.12.2025
7 Тази вечер
17:57 01.12.2025
8 И с езици
До коментар #6 от "очаквам брадати мутри":по една педя !
17:57 01.12.2025
9 статистик
17:58 01.12.2025
10 нннн
Коментиран от #24
17:58 01.12.2025
11 честен ционист
17:59 01.12.2025
12 Изостанали и заспал овце
18:00 01.12.2025
13 Горски
Коментиран от #31, #47, #113
18:00 01.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 джентъмен Джак
18:04 01.12.2025
16 Последният софиянец
Коментиран от #18, #27, #50, #51
18:04 01.12.2025
17 софето
Коментиран от #166
18:05 01.12.2025
18 софето
До коментар #16 от "Последният софиянец":Може и да не съм видял добре от терасата
18:07 01.12.2025
19 Хипотетично
18:08 01.12.2025
20 Ний ша Ва упрайм
18:08 01.12.2025
21 честен ционист
18:10 01.12.2025
22 факултето
Коментиран от #23
18:10 01.12.2025
23 не у чистотата
До коментар #22 от "факултето":а Факултето ще прати съгледвачи с таблети по улиците на разширената зелена софийска зона.
18:14 01.12.2025
24 Драго
До коментар #10 от "нннн":Защото никой не харесва геюове , макар и маскирани като прасета !
18:15 01.12.2025
25 джентъмен Джак
18:16 01.12.2025
26 Хи хи
Коментиран от #36
18:17 01.12.2025
27 Мафиот
До коментар #16 от "Последният софиянец":Мафията си отиваме по именията в Симеоново и Драгалевци, а вии оФце блейте докато ви острижем до голо.
18:17 01.12.2025
28 джентъмен Джак
18:18 01.12.2025
29 статистик
18:20 01.12.2025
30 Сталин
Коментиран от #159
18:20 01.12.2025
31 Само предлагам
До коментар #13 от "Горски":Ами я кажи кой да дойде след ГЕРБ Може би някой като Вучич
Коментиран от #39, #176
18:21 01.12.2025
32 Да бе да
18:21 01.12.2025
33 Зъл пес
До коментар #2 от "И там":Ами за плиткоумници и 100 са малко
18:22 01.12.2025
34 честен ционист
18:23 01.12.2025
35 шорошко еврейче-гейче ,
С тези жендърски пърфомманси без да се иска оставка на шопарската управляваща коалиция тоя протест тотално се обезсмисля...
18:23 01.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Аз съм ПРОТИВ
А организаторите и тези ,които подкрепят протеста да ЗА ЕВРОТО...
Така че...БЕЗ МЕН...
Коментиран от #43
18:24 01.12.2025
38 зрител
18:24 01.12.2025
39 Бастардо
До коментар #31 от "Само предлагам":И аз все това питам,но отговар,цъ.
Коментиран от #165
18:25 01.12.2025
40 питанката
18:27 01.12.2025
41 Спасение за България
Коментиран от #58
18:28 01.12.2025
42 Баба Яга
18:29 01.12.2025
43 Бабка ти
До коментар #37 от "Аз съм ПРОТИВ":Ама то левчето ни отдавна зависимо бе джанъм.Много късно се сещаш,а може и да си толкова млад че да не знаеш.Чети малко,образовай се.
18:29 01.12.2025
44 закачалка
18:29 01.12.2025
45 потребител
Коментиран от #57
18:30 01.12.2025
46 007
Коментиран от #49
18:31 01.12.2025
47 Промяна
До коментар #13 от "Горски":ЕЙ ТИ ПЛАТЕН ШАРРАТАНСКИ МИРЧЕВИЯТ Я СЕ ПОМИСЛИ ЗА КАКВО МИРЧЕВ КАКВО ПОСТРОИ ИЛИ ТИ КАКВО ПОСТРОИ ПЪТИЩА ЛИ ТУНЕЛИ ЛИ ЧЕ СИ ЗАДРАСКАЛ ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
18:33 01.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 др Гей Билтс
До коментар #46 от "007":Признай си, че си с 3 бустера.
18:34 01.12.2025
50 Промяна
До коментар #16 от "Последният софиянец":ЯВНО НЕ МОЖЕШ ДА БРОИШ НО ЗАЩО СМЯТАШ ЧЕ НЯКАКВИ ВРЯКАЩИ СА НЕЩО КОЙ ТЕ Е ИЗЛЪГАЛ
18:34 01.12.2025
51 Взе ли си
До коментар #16 от "Последният софиянец":Черпака и тавата от ,,заведението си" бе глъм,за да вдигаш барем гюрюлтия...
18:35 01.12.2025
52 Иванчо l-ви
До коментар #1 от "джентъмен Джак":Тихо бе, джендърмен.
18:35 01.12.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Надежда всяка оставете
Айде на суматохата.
Неможачите доказват на капиталистите, че за нищо не ставаме.
Парата - в свирката. Целта е някъде там.
Бог да прости България!
18:35 01.12.2025
55 Тома
18:36 01.12.2025
56 НЯКОЛКО ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ
18:37 01.12.2025
57 На протеста
До коментар #45 от "потребител":носят ли потребителски кошници?
Коментиран от #163
18:37 01.12.2025
58 Промяна
До коментар #41 от "Спасение за България":МИРЧЕВ И РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР ЛИ СА ТВОИТЕ И ЧЕРЕП И ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЛИ ТИЧАЙ ДА И СЕ ПОКЛОНИШ ЧЕ ТАКИВА КАТО ТЕБ И ПЪЛНЯТ ЛИЧНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ С МИЛИОНИ А ЗА ТЕБ ОСТАВА ВРЕЩЕНЕТО ХАХАХАХАХАХА
18:37 01.12.2025
59 Двама се карат
18:38 01.12.2025
60 НАЛОЖИТЕЛНО Е
18:39 01.12.2025
61 Промяна
18:39 01.12.2025
62 джентъмен Джак
18:39 01.12.2025
63 Мишо
Коментиран от #71, #79
18:39 01.12.2025
64 браво на младите
18:39 01.12.2025
65 Мунчо
18:40 01.12.2025
66 Ахил
18:41 01.12.2025
67 А ДАНО НАРОДА СЕ СЪБУДИ
18:43 01.12.2025
68 историк
18:43 01.12.2025
69 Орколюб
18:43 01.12.2025
70 1000+
18:45 01.12.2025
71 Анонимни
До коментар #63 от "Мишо":Е И КАКВО ОТ ТОВА ТЕЗИ НЕ СА БЪЛГАРИЯ КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕТЕ НЯКАКВИ ПЛАТЕНИ ИЗЛЕЗЛИ ДА СЪЗДАВАТ НАСИЛИЕ НЕ СА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #74, #77
18:45 01.12.2025
72 Търновец
Коментиран от #105
18:46 01.12.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Ти ли си България наука "Промяна"
До коментар #71 от "Анонимни":Излез тогава и покажи кои са България хахаха
Коментиран от #86, #101
18:47 01.12.2025
75 НЯКОЛКО ХИЛЯДИ!??!
18:48 01.12.2025
76 09876
Пълно с народ и деца!
Задръстени централни улици!
Веселие и трепет!
Забравиха водна криза; лоша инфраструктура ; труден живот …
18:50 01.12.2025
77 НА ТЕБ В МОМЕНТА
До коментар #71 от "Анонимни":КОЛКО ЛИЧНОСТИ АНОНИМНИ СЕ БИЯТ ВЪВ ТЕБ. ИЛИ МАЙ СИ ПРОМЯНАТА ОТ ПОСТА ТУК. ЗАПОЧНА ДА СЕ ПРОМЕНЯШ КЪМ ПЪТЕКАТА КАРЛУКОВО.
18:51 01.12.2025
78 ДОКОПАЙТЕ
18:52 01.12.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 лора табуретката
18:53 01.12.2025
81 Йоло
18:53 01.12.2025
82 НА ТЕБ В МОМЕНТА
Коментиран от #91
18:53 01.12.2025
83 Промяна
18:53 01.12.2025
84 Стеф
Коментиран от #173
18:54 01.12.2025
85 бай Ставри
18:54 01.12.2025
86 Промяна
До коментар #74 от "Ти ли си България наука "Промяна"":А ЗАЩО СМЯТАШ ЧЕ СИ ТИ И РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР И МИРЧЕВ АЗ И СЕМЕЙСТВОТО МИ РАБОТИМ НЕ СМЕ СВОБОДЯСАЛИ КАТО ВАС ДА КРЕЩИМ И ДА ТИЧАМЕ СЛЕД МИРЧЕВ И РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР ТАКА ЧЕ ЩОМ ЖЕЛАЕШ НЕКА ТЕЗИ ТЕ ИЗПОЛЗВАТ НО АЗ КАЗВАМ ЧЕ НЕ СТЕ САМО ВИЕ ТУК
18:57 01.12.2025
87 А ДАЙ БОЖЕ
Коментиран от #108
18:57 01.12.2025
88 Възраждане -Бургас
Коментиран от #109
18:58 01.12.2025
89 Аре ве
18:58 01.12.2025
90 професор
Коментиран от #100
18:59 01.12.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Някой
София изрита БСП, СДС, ГЕРБ от кметското кресло ... но не и корупцията, тя оставаше.
19:00 01.12.2025
93 В.В.П
19:00 01.12.2025
94 здравка клинчева
19:00 01.12.2025
95 Промяна
19:00 01.12.2025
96 Ама дали знаят
Коментиран от #106
19:01 01.12.2025
97 Страшно е
19:01 01.12.2025
98 Изкараха стадото
19:01 01.12.2025
99 Да ге
19:02 01.12.2025
100 Промяна
До коментар #90 от "професор":ХАХАХАХА МНОГО СА УЧИЛИ ТУК НО ОТДАВНА РАБОТЯТ ДРУГО И ТОВА Е ОТ МНОГО ГОДИНИ ОСВЕН ТОВА АКО СИ ВЕРНО ПРОФЕСОР ЗНАЕШ МНОГО ДОБРЕ ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е СЪС 100 ГОДИНИ НАЗАД И НИКАКЪВ РОЗОВ ПЕНЬОАР ВИРЧЕВ И СИЕ НЯМАДА НАПРАВЯТ КВАНТОВ СКОК НЯМА
19:03 01.12.2025
101 Промяна
До коментар #74 от "Ти ли си България наука "Промяна"":ДА СЕ ПРЕДСТАВЯ НА РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР ЛИИЛИ НА МИРЧЕВ ХАХАХАХАХАФАХА
19:04 01.12.2025
102 СДС
19:04 01.12.2025
103 Ййк
19:04 01.12.2025
104 Цървул
19:04 01.12.2025
105 Така е
До коментар #72 от "Търновец":Протеста в Търново е пред съдебната палата. Хората са до пощата от едната страна и до енергото в другата посока. Скандират за оставка и съд за грабителската клика на власт и питат къде се крие провъзгласилият се преди за народен трибун славчо трифоновска и защо не се покаже и подкрепи масовото народно недоволство
19:05 01.12.2025
106 лора табуретката
До коментар #96 от "Ама дали знаят":3ащото аз има плащам в натура! Tрябва да минат 100 хиляди за вечер!!!
19:05 01.12.2025
107 Мирча
19:05 01.12.2025
108 Народа ако е буден
До коментар #87 от "А ДАЙ БОЖЕ":освен на шиши и боко, ще търси сметка и на тези шарлатани ПП и ДБ, а не да им е стадо.
19:05 01.12.2025
109 Промяна
До коментар #88 от "Възраждане -Бургас":А АЗ ИСКАМ ПРОРУСКИТЕ ПАРТИИ ДА СЕ ЗАБРАНЯТ СЪС ЗАКОН И ДА СЕ ИЗХВЪРЛЯТ ОТ ПАРЛАМЕНТА
19:06 01.12.2025
110 Цветан Гергов
19:06 01.12.2025
111 ГЕРБ
19:08 01.12.2025
112 ВЕЛИНСКИ
НАПРАВИХА ОТ КО КО РАКИС
ПО ГОЛЯМА РОК ЗВЕЗДА И ОТ БРУС СПРИНГСТИЙН
.....А СОЦИАЛНО БЕДНИТЕ СЪС СТАРИЯ БЮДЖЕТ ЩЕ ПРАВЯТ КАКТО ПРАВИ ВЯТЪРА...
19:09 01.12.2025
113 Ха се га де
До коментар #13 от "Горски":Добре де, ГЕРБ-ДПС са лоши и не стават, а ПП-ДБ и дрогото сглобкаджии по добри ли са? Защо едните да не стават, а другите да стават? Само с аргументи, без емоции и пристрастявания.
Коментиран от #130
19:09 01.12.2025
114 ехе
19:09 01.12.2025
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 ФАКТИ МАРИЯ
19:10 01.12.2025
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 От преди 10 минути
Коментиран от #175
19:11 01.12.2025
119 БРАВО
19:11 01.12.2025
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи Тоя кoфтиГЕH
19:13 01.12.2025
122 ГЕРБ
Коментиран от #179
19:14 01.12.2025
123 Магнитски
Коментиран от #157
19:14 01.12.2025
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 барем направо да бяха започнали с
този месец
и смяна на правителството
разкриване на чекмеджета и офшорки за да има
за бюджета
губи се ефекта
19:15 01.12.2025
126 България ври.
Ако не бях в инвалиден стол, щох дв съм сред вас!
Обичам ви приятели.
Да смажем змията.
19:15 01.12.2025
127 Бесилков
19:15 01.12.2025
128 Хрис
19:15 01.12.2025
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 на ръба
Ареста на Борисов и после ареста на Коцев са взривоопасни събития които могат да изострат политическата война до крайност.
А в международен план, България върви към румънски и сръбски сценарий. В смисъл, че вънпната й ориентация ще бъде тествана и мащабни протести ни най-малко не са изключени.
Коментиран от #180
19:17 01.12.2025
132 нн нн нн нн
19:17 01.12.2025
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Кокорчо
19:19 01.12.2025
135 граничар
19:19 01.12.2025
136 ВЗРИВЯАВАЙ
19:20 01.12.2025
137 И аз протестирам
Коментиран от #142
19:20 01.12.2025
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 66655
19:21 01.12.2025
140 Промяна
БОКОТИК ВАТАЕУР ЕЛ!
ХОООООРАААА
19:22 01.12.2025
141 Народът се вдигна. Спиране няма
19:22 01.12.2025
142 М.Атанасова
До коментар #137 от "И аз протестирам":Като не си за еврото се оплачи на арменският поп.
19:22 01.12.2025
143 Като 2013та
До коментар #4 от "Дънкан Маклауд":Година срещу тока и Борисов-1 падна
19:23 01.12.2025
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Л.У.М.П.Е.Н
19:24 01.12.2025
146 въпрос
19:24 01.12.2025
147 пери
19:25 01.12.2025
148 Сталин
19:26 01.12.2025
149 няколко хиляди
Ивелин там ли е? Вика ли?
19:27 01.12.2025
150 ПеПер асо-Де Билите
19:27 01.12.2025
151 От както свърши кабинета Борисов-3
19:27 01.12.2025
152 Клондайк
19:28 01.12.2025
153 да питам
19:29 01.12.2025
154 софето
19:29 01.12.2025
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 .......
19:31 01.12.2025
157 Кокорчо
До коментар #123 от "Магнитски":Ааа не сакън, протеста е само за бюджета.
19:32 01.12.2025
158 Ужасяващо е
19:33 01.12.2025
159 ТИГО
До коментар #30 от "Сталин":Човеко пусни връзка да се разпространява не намирам нищо а трябва да се знае !ДАй линк моля те! Или поне страницата дето е казано/написано
Коментиран от #171
19:34 01.12.2025
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 оня с коня
19:36 01.12.2025
162 Данко Харсъзина
19:37 01.12.2025
163 коледари
До коментар #57 от "На протеста":Носят тиквеник и луканки.
19:37 01.12.2025
164 Статистик
19:37 01.12.2025
165 Петрич
До коментар #39 от "Бастардо":ПИНОЧЕТ
19:38 01.12.2025
166 много са
До коментар #17 от "софето":По БОСФОР ТВ обаче нямаше и дума за протестите в София и страната.
19:39 01.12.2025
167 To една жега
До коментар #3 от "важно е на паветата":- хепънинг с гайди и хорце !
19:39 01.12.2025
168 Нончо
19:40 01.12.2025
169 скачайте орли мои
19:41 01.12.2025
170 Мнение
19:41 01.12.2025
171 В сайта на Бареков - Би нюз
До коментар #159 от "ТИГО":Борисов е дал специално интервю за агенцията му че ГЕРБ няма участие в подготовката за контрапротеста който се е провалил а само коалиционните му партньори
19:41 01.12.2025
172 Смърф
Ето там е проблема .
За година и половина ,седем пъти избори ?!?!?
Верно нема такъв народ .
19:42 01.12.2025
173 хи хи хи
До коментар #84 от "Стеф":Няма, но Желязков отишъл да се споразумява за Джиро д Италия, докато българите му искат оставката по площадите.🤭
19:43 01.12.2025
174 ХиХи
19:44 01.12.2025
175 Улав
До коментар #118 от "От преди 10 минути":Не ... тези идват да ве, бият...щото им преебахте, вечерта
19:46 01.12.2025
176 Викаш,
До коментар #31 от "Само предлагам":я по-добре да си остане системата на държавен рекет, а? И ти ли си от онези 500-600К ояли се гербаЖии, дето им осигуряват изборите?
19:47 01.12.2025
177 факт
19:49 01.12.2025
178 Тракиец 🇺🇦
19:51 01.12.2025
179 пфф
До коментар #122 от "ГЕРБ":Кьорфишец!
19:51 01.12.2025
180 Гледан филм
До коментар #131 от "на ръба":Само да вметна, че докато едни правят стачки/протести други правят пачки!
19:56 01.12.2025
181 Опит
19:59 01.12.2025