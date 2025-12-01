Новини
Протест срещу бюджета на държавата за 2026 година се провежда в Бургас

1 Декември, 2025 18:36 735 6

  • бургас-
  • протест-
  • бюджет-
  • правителство-
  • оставка

Организаторите определиха бюджета като “небалансиран“ и “несправедлив“

Протест срещу бюджета на държавата за 2026 година се провежда в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протест срещу бюджета на държавата за 2026 година се провежда в Бургас. Демонстрацията събра много хора пред сградата на общината. Включват се представители на различни граждански и професионални групи, видя репортер на БТА. Участниците изразяват несъгласие с предвидените бюджетни параметри за следващата година и настояват за промени.

Протестът протича спокойно и без нарушения на обществения ред. На място има засилено полицейско присъствие. Беше направен опит за провокация, като полицаи отведоха един човек.

Организаторите определиха бюджета като “небалансиран“ и “несправедлив“, а основните им критики са свързани с ниските средства за регионите, недостатъчното финансиране за образование и здравеопазване, както и неизпълнени ангажименти към работещите в публичния сектор.


  • 1 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Поздрав от жълтите павета.

    Коментиран от #4

    18:37 01.12.2025

  • 2 си дзън

    5 4 Отговор
    В руския анклав Бургас-Лукойл протестиращите са по-малко от тези, които чакат руснаците
    всяка вечер с погача на вълнолома.

    18:39 01.12.2025

  • 3 Ужасяващо е

    5 3 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    18:46 01.12.2025

  • 4 Гласове от зайчарника в Банкя

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бацо се изнервя само като му скачате пред оградата на зайчарника за тия протестчета в Бургас, Пловдив и пр. му дреме, колко за бюджета на бедните😉

    18:51 01.12.2025

  • 5 Имитиращ продукт

    0 0 Отговор
    Много пият и го удрят на поезия.Провинция,селяния

    19:07 01.12.2025

  • 6 оня с коня

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи Тоя кoфтиГЕH

    19:38 01.12.2025

