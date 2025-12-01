Протест срещу бюджета на държавата за 2026 година се провежда в Бургас. Демонстрацията събра много хора пред сградата на общината. Включват се представители на различни граждански и професионални групи, видя репортер на БТА. Участниците изразяват несъгласие с предвидените бюджетни параметри за следващата година и настояват за промени.

Протестът протича спокойно и без нарушения на обществения ред. На място има засилено полицейско присъствие. Беше направен опит за провокация, като полицаи отведоха един човек.

Организаторите определиха бюджета като “небалансиран“ и “несправедлив“, а основните им критики са свързани с ниските средства за регионите, недостатъчното финансиране за образование и здравеопазване, както и неизпълнени ангажименти към работещите в публичния сектор.