Протест срещу бюджета на държавата за 2026 година се провежда в Бургас. Демонстрацията събра много хора пред сградата на общината. Включват се представители на различни граждански и професионални групи, видя репортер на БТА. Участниците изразяват несъгласие с предвидените бюджетни параметри за следващата година и настояват за промени.
Протестът протича спокойно и без нарушения на обществения ред. На място има засилено полицейско присъствие. Беше направен опит за провокация, като полицаи отведоха един човек.
Организаторите определиха бюджета като “небалансиран“ и “несправедлив“, а основните им критики са свързани с ниските средства за регионите, недостатъчното финансиране за образование и здравеопазване, както и неизпълнени ангажименти към работещите в публичния сектор.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
18:37 01.12.2025
2 си дзън
всяка вечер с погача на вълнолома.
18:39 01.12.2025
3 Ужасяващо е
18:46 01.12.2025
4 Гласове от зайчарника в Банкя
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бацо се изнервя само като му скачате пред оградата на зайчарника за тия протестчета в Бургас, Пловдив и пр. му дреме, колко за бюджета на бедните😉
18:51 01.12.2025
5 Имитиращ продукт
19:07 01.12.2025
6 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи Тоя кoфтиГЕH
19:38 01.12.2025