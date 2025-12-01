Асен Василев от протеста: Силно се надявам този пагубен за страната бюджет да бъде оттеглен и напълно преработен

Силно се надявам този пагубен за страната бюджет да бъде оттеглен и напълно преработен, каза Асен Василев от „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) пред журналисти по време на протеста срещу бюджета за 2026 г. , предават от БТА. Ако правителството и мнозинството решат да не изтеглят този бюджет, те нямат право да управляват България повече, добави той.
Василев се обърна към протестиращите граждани и каза, че те няма да се откажат, докато план-сметката не бъде оттеглена и преработена. Ивайло Мирчев от ПП-ДБ заяви, че бюджетът не може да бъде приет в този вариант, като отбеляза, че са дали своите предложения преди месеци.
Той призова гражданите да се включват в протестите и допълни, че „трябва да освободим страната си“.
Мирчев обясни причините за протеста. „Протестираме, защото българите разбраха, че Пеевски краде от тях. Хората го разбраха и сега са тук не само заради бюджета, а защото крадат от тях“, каза Мирчев.
Божидар Божанов от ПП-ДБ добави, че „Пеевски не може повече да узурпира властта“.
По-рано граждани започнаха да се събират пред Министерския съвет за протеста срещу бюджета за 2026 г.
Миналата седмица отново имаше протест срещу приемането на бюджета за 2026 г., който изпълни площада между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството. На следваща сутрин председателят на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета. По-късно премиерът Росен Желязков заяви, че ще бъде направен опит за възстановяване на диалога със синдикати и работодатели, а в петък министърът на финансите Теменужка Петкова заяви, че предстои нова среща със социалните партньори.
В петък Бойко Борисов начерта три варианта за бъдещето на бюджета. След като бюджетът не беше изтеглен, се стигна до спор в кулоарите на парламента между Бойко Борисов, председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, а Асен Василев заяви, че ще има нов протест.
По-рано днес Столичната дирекция на вътрешните работи съобщи, че преди, по време и след провеждането на протеста тази вечер в центъра на София полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускането на инциденти на територията на града.
Протести има и в други градове в страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кокорчо
Коментиран от #7
19:44 01.12.2025
2 Перо
Коментиран от #23
19:45 01.12.2025
3 Майора
19:45 01.12.2025
4 Промяна
ТЪП СЪм КаТО ГУЗ!
ХОООООРААААААААААААААА
19:46 01.12.2025
5 Бюджет
19:46 01.12.2025
6 123456
19:46 01.12.2025
7 Колко турски лири
До коментар #1 от "Кокорчо":Ти плати Пеевски да пишеш глупости по форумите?
Коментиран от #10
19:46 01.12.2025
8 Сталин
Коментиран от #17
19:47 01.12.2025
9 Фактура
19:47 01.12.2025
10 Кокорчо
До коментар #7 от "Колко турски лири":Просто чета между редовете. Толкова е прозрачно.
19:48 01.12.2025
11 асене пак за бюджета да е оттеглен
19:49 01.12.2025
12 Данко Харсъзина
19:49 01.12.2025
13 Промяна
19:50 01.12.2025
14 Сталин
19:50 01.12.2025
15 мижава история: бюджет да бъде оттеглен
а първо референдум за еврото този месец
и смяна на властта
и осветляване на офшорки и чекмеджета и парите обратно в бюджета
а крадците в затвора
и тогава плямпайте за бюджета
ама не ви отърва пп
19:50 01.12.2025
16 Кукуряк
19:50 01.12.2025
17 Тия
До коментар #8 от "Сталин":милиарди, дето ги бълнуваш, поне стигнаха до хората. Ама на някои не им харесва тази работа.
Коментиран от #19
19:52 01.12.2025
18 Опу Лен Гну Сен
19:53 01.12.2025
19 А какво ще каже
До коментар #17 от "Тия":Тиквата за кражбите заедно с Потника? А?
Коментиран от #27
19:53 01.12.2025
20 Тракиец 🇺🇦
19:54 01.12.2025
21 мунчо в затвора!
19:55 01.12.2025
22 Анонимен
19:55 01.12.2025
23 Да де
До коментар #2 от "Перо":Вън от Родината ни на крадливата булка Борисов и мъжът и Пеевски. Това искат Пловдив, Варна , Бургас, Благоевград, Шумен и в още много градове.
19:55 01.12.2025
24 Домуса от КРИБ
СПЕЧЕЛЕТЕ 200 ЛВ С ВИКАНЕ А АЗ ПОСЛЕ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ ЩЕ СИ ГИ ВЗЕМА ОТ ВАС С ЛИХВИТЕ ....МУАХАХАХА
19:56 01.12.2025
25 РАЗУМ
19:56 01.12.2025
26 Клондайк
19:57 01.12.2025
27 Това
До коментар #19 от "А какво ще каже":..... каква връзка има, с бюджетите на А. Василев. Да се обяснява оная пламенка, как усвояваше поръчките. Ежегодно.
19:57 01.12.2025
28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
29 Някой
ПП също не са стока, но не може да става сравтение със злодеите БСП, ДПС, ГЕРБ, ИТН ...
19:57 01.12.2025
30 ами
19:58 01.12.2025
31 Роко
19:58 01.12.2025
32 У-ставка
20:00 01.12.2025
33 Оставка и съд ,чашата преля !
20:01 01.12.2025
34 Емигрант
20:01 01.12.2025
35 Кокора
20:01 01.12.2025
36 Клондайк
20:03 01.12.2025
37 Анонимен
20:04 01.12.2025