Асен Василев от протеста: Силно се надявам този пагубен за страната бюджет да бъде оттеглен и напълно преработен

Силно се надявам този пагубен за страната бюджет да бъде оттеглен и напълно преработен, каза Асен Василев от „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) пред журналисти по време на протеста срещу бюджета за 2026 г. , предават от БТА. Ако правителството и мнозинството решат да не изтеглят този бюджет, те нямат право да управляват България повече, добави той.

Василев се обърна към протестиращите граждани и каза, че те няма да се откажат, докато план-сметката не бъде оттеглена и преработена. Ивайло Мирчев от ПП-ДБ заяви, че бюджетът не може да бъде приет в този вариант, като отбеляза, че са дали своите предложения преди месеци.

Той призова гражданите да се включват в протестите и допълни, че „трябва да освободим страната си“.

Мирчев обясни причините за протеста. „Протестираме, защото българите разбраха, че Пеевски краде от тях. Хората го разбраха и сега са тук не само заради бюджета, а защото крадат от тях“, каза Мирчев.

Божидар Божанов от ПП-ДБ добави, че „Пеевски не може повече да узурпира властта“.

По-рано граждани започнаха да се събират пред Министерския съвет за протеста срещу бюджета за 2026 г.

Миналата седмица отново имаше протест срещу приемането на бюджета за 2026 г., който изпълни площада между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството. На следваща сутрин председателят на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета. По-късно премиерът Росен Желязков заяви, че ще бъде направен опит за възстановяване на диалога със синдикати и работодатели, а в петък министърът на финансите Теменужка Петкова заяви, че предстои нова среща със социалните партньори.

В петък Бойко Борисов начерта три варианта за бъдещето на бюджета. След като бюджетът не беше изтеглен, се стигна до спор в кулоарите на парламента между Бойко Борисов, председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, а Асен Василев заяви, че ще има нов протест.

По-рано днес Столичната дирекция на вътрешните работи съобщи, че преди, по време и след провеждането на протеста тази вечер в центъра на София полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускането на инциденти на територията на града.

Протести има и в други градове в страната.