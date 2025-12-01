Новини
Асен Василев от протеста: Силно се надявам този пагубен за страната бюджет да бъде оттеглен и напълно преработен

Асен Василев от протеста: Силно се надявам този пагубен за страната бюджет да бъде оттеглен и напълно преработен

1 Декември, 2025 19:38

„Протестираме, защото българите разбраха, че Пеевски краде от тях. Хората го разбраха и сега са тук не само заради бюджета, а защото крадат от тях“, каза Ивайло Мирчев.

Силно се надявам този пагубен за страната бюджет да бъде оттеглен и напълно преработен, каза Асен Василев от „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) пред журналисти по време на протеста срещу бюджета за 2026 г. , предават от БТА. Ако правителството и мнозинството решат да не изтеглят този бюджет, те нямат право да управляват България повече, добави той.

Василев се обърна към протестиращите граждани и каза, че те няма да се откажат, докато план-сметката не бъде оттеглена и преработена. Ивайло Мирчев от ПП-ДБ заяви, че бюджетът не може да бъде приет в този вариант, като отбеляза, че са дали своите предложения преди месеци.

Той призова гражданите да се включват в протестите и допълни, че „трябва да освободим страната си“.

Мирчев обясни причините за протеста. „Протестираме, защото българите разбраха, че Пеевски краде от тях. Хората го разбраха и сега са тук не само заради бюджета, а защото крадат от тях“, каза Мирчев.

Божидар Божанов от ПП-ДБ добави, че „Пеевски не може повече да узурпира властта“.

По-рано граждани започнаха да се събират пред Министерския съвет за протеста срещу бюджета за 2026 г.

Миналата седмица отново имаше протест срещу приемането на бюджета за 2026 г., който изпълни площада между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството. На следваща сутрин председателят на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета. По-късно премиерът Росен Желязков заяви, че ще бъде направен опит за възстановяване на диалога със синдикати и работодатели, а в петък министърът на финансите Теменужка Петкова заяви, че предстои нова среща със социалните партньори.

В петък Бойко Борисов начерта три варианта за бъдещето на бюджета. След като бюджетът не беше изтеглен, се стигна до спор в кулоарите на парламента между Бойко Борисов, председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, а Асен Василев заяви, че ще има нов протест.

По-рано днес Столичната дирекция на вътрешните работи съобщи, че преди, по време и след провеждането на протеста тази вечер в центъра на София полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускането на инциденти на територията на града.

Протести има и в други градове в страната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кокорчо

    15 15 Отговор
    Искам Бойко да изолира дпс и отново да се гушнем.

    Коментиран от #7

    19:44 01.12.2025

  • 2 Перо

    13 9 Отговор
    Сладурана

    Коментиран от #23

    19:45 01.12.2025

  • 3 Майора

    21 20 Отговор
    По голям цинизъм отрова Асен Василев да иска оттегляне на бюджета след като до него го доведе лошото му управление има ли?

    19:45 01.12.2025

  • 4 Промяна

    9 8 Отговор
    ХООООРААААААА...
    ТЪП СЪм КаТО ГУЗ!
    ХОООООРААААААААААААААА

    19:46 01.12.2025

  • 5 Бюджет

    11 8 Отговор
    на ново и на чисто ! Оставка на мафията , изцедила България и българския народ като лимон , съсипала го тотално !

    19:46 01.12.2025

  • 6 123456

    13 8 Отговор
    Идиоте - правителството и мафията са проблема ! Не бюджета! Стига кражби и корупция! Не се наядохте !

    19:46 01.12.2025

  • 7 Колко турски лири

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "Кокорчо":

    Ти плати Пеевски да пишеш глупости по форумите?

    Коментиран от #10

    19:46 01.12.2025

  • 8 Сталин

    20 12 Отговор
    ПП (Прости Пvтки) също трябва да бъдат изметени,тези помачори трябва да отговарят за десетки изчезнали милиарди,Асан ,Киру и Лена трябва да бъдат изгонени от България

    Коментиран от #17

    19:47 01.12.2025

  • 9 Фактура

    8 7 Отговор
    Кой е този

    19:47 01.12.2025

  • 10 Кокорчо

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "Колко турски лири":

    Просто чета между редовете. Толкова е прозрачно.

    19:48 01.12.2025

  • 11 асене пак за бюджета да е оттеглен

    9 7 Отговор
    Нито дума за арест на главатарите на мафията на власт. Хората искат оставка и арести и са с плакати тиквата ,свинята и смазания чалгар зад решетки

    19:49 01.12.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    4 9 Отговор
    Не ми се вярва бюджетът да бъде изтеглен.

    19:49 01.12.2025

  • 13 Промяна

    8 7 Отговор
    СИЛНО СЕ НАДЯВАМ НА ТЕБ И ШАЙКАТА ОКОЛО ТЕБ НАЙ СЕТНЕ ДА И СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРАБЕЖИТЕ ЗА САБОТАЖИТЕ ЗА ИЗМАМИТЕ СИЛНО СЕ НАДЯВАМ РОЗОВИЯТ

    19:50 01.12.2025

  • 14 Сталин

    9 6 Отговор
    Абе къде са Киру и Лена,значи ние да се борим с Тиквата и Прасето а тези негодници да стоят на парапета

    19:50 01.12.2025

  • 15 мижава история: бюджет да бъде оттеглен

    7 10 Отговор
    не това бе асенчо
    а първо референдум за еврото този месец
    и смяна на властта
    и осветляване на офшорки и чекмеджета и парите обратно в бюджета
    а крадците в затвора
    и тогава плямпайте за бюджета

    ама не ви отърва пп

    19:50 01.12.2025

  • 16 Кукуряк

    13 7 Отговор
    А какво ще каже Кокорчи за далаверите заедно с варненския кмет???

    19:50 01.12.2025

  • 17 Тия

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    милиарди, дето ги бълнуваш, поне стигнаха до хората. Ама на някои не им харесва тази работа.

    Коментиран от #19

    19:52 01.12.2025

  • 18 Опу Лен Гну Сен

    3 3 Отговор
    Крадлю Милиционерски син

    19:53 01.12.2025

  • 19 А какво ще каже

    5 6 Отговор

    До коментар #17 от "Тия":

    Тиквата за кражбите заедно с Потника? А?

    Коментиран от #27

    19:53 01.12.2025

  • 20 Тракиец 🇺🇦

    7 4 Отговор
    НЕКА ВИ ОБЯСНЯ ЗАЩО ТЕЗИ ПРОТЕСТИ СА ПЛАТЕНИ !!! ЧЕТЕТЕ ГО..ВЕ..ДА ДА ВИ СТАНЕ ЯСНО !! ВИЖТЕ И ПРЕБРОЙТЕ МНОГО ДОБРЕ СУБЕКТИТЕ ИЗДИГНАЛИ ПЛАКАТИ НА КОИТО ПИШЕ:::::::::::::- НЕ НА ЗАКОНА СУБТО !!!!! СЕГА, МИСЛИТЕ ЛИ ЧЕ ИМА ЕДИН БЪЛГАРИН КОЙТО ПЪРВО ЗНАЕ ЩО Е ТО СУБТО? АБРЕВИАТУРАТА МУ ,КАМО ЛИ ЗНАЧЕНИЕТО МУ ?? СУБТО КАСАЕ НА 100000% САМО И ЕДИНСТВЕНО ОЛИГАРХИЯТА НА МУТРО ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ КРИБ БСК И АИКБ БАРАБАР С ГЛАВНИЯ МУТРО ОЛИГАРХ ДОМУСЧИЕВ ,ПИОНКАТА МУ ДС БКП ЧЕНГЕТО ВЕЛЕВ И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ НАРИЧАЩА СЕБЕ СИ ,,,,,БИЗНЕС ,,,,....СУБТО НА ПР..ОСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОЗНАЧАВА ЗАКОН КОЙТО ИЗСВЕТЛЯВА СЛЕДИ И ПРОСЛЕДЯВА ДАНЪЧНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ТОВА ДА СЕ СЕКНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНО НАБЛЮДЕНИЕ И СЛЕДЕНЕ ТАКА НАРЕЧЕНИЯ БИЗНЕС ДА НЕ УКРИВА ПОВЕЧЕ ДОХОДИ И ДА НЕ ИЗВЪРШВА ДАНЪЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ....ДЕМЕК ТОВА Е ЗАКОН КОЙТО Е В ПЪЛНА ПОЛОЖИТЕЛНА ЕНЕРГИЯ ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРИН ГРАЖДАНИН ДАНЪКОПЛАТЕЦ ПЕНСИОНЕР И БУДЕН ЧОВЕК ....ВИЖТЕ САМО В ПЛОВДИВ СОФИЯ ВАРНА И ДРУГИ ГРАДОВЕ КАК МАСОВО НА ПРОТЕСТИТЕ ИМА СУБЕКТИ СЪС ПЛАКАТИ И ТРАНСПЕРАНТИ НА КОИТО ПИШЕ -- НЕ НА СУБТО !!!! ::))) ХОРА....ЧЕ СМЕ ТЪ..ПИ ТЪ..ПИ СМЕ ..НО НЕ СМЕ ЧАК ТАКИВА Б..А..Л..Ъ..Ц..И ...... АЙДЕ НЯМА НУЖДА ..ДОМУСА ДА МЕ ПРАВИ НА Г..Л..У..П..А..К

    19:54 01.12.2025

  • 21 мунчо в затвора!

    9 6 Отговор
    Прасето Кокорчо с какво е по-добро от прасето Шиши?

    19:55 01.12.2025

  • 22 Анонимен

    6 6 Отговор
    Силно се надявам никога повече да не виждам Асен Пеньоара

    19:55 01.12.2025

  • 23 Да де

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Перо":

    Вън от Родината ни на крадливата булка Борисов и мъжът и Пеевски. Това искат Пловдив, Варна , Бургас, Благоевград, Шумен и в още много градове.

    19:55 01.12.2025

  • 24 Домуса от КРИБ

    6 2 Отговор
    Плащам по 200 лв на който излезе и държи плакат на който пише : НЕ НА СУБТО! НЕ НА 2% ДАНЪК ДИВИДЕНТ? НЕ НА 10% УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОСИГУРОВКИТЕ....
    СПЕЧЕЛЕТЕ 200 ЛВ С ВИКАНЕ А АЗ ПОСЛЕ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ ЩЕ СИ ГИ ВЗЕМА ОТ ВАС С ЛИХВИТЕ ....МУАХАХАХА

    19:56 01.12.2025

  • 25 РАЗУМ

    3 8 Отговор
    Асен разбира само от икономика,други се възползват от еуфорията.Ники Василев и Асен ще дръпнат държавата напред за два три месеца .

    19:56 01.12.2025

  • 26 Клондайк

    9 4 Отговор
    Я се разкарай ве Асене , болшинството от народа не иска и тебе , с бюджети ще ни занимаваш

    19:57 01.12.2025

  • 27 Това

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "А какво ще каже":

    ..... каква връзка има, с бюджетите на А. Василев. Да се обяснява оная пламенка, как усвояваше поръчките. Ежегодно.

    19:57 01.12.2025

  • 28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 29 Някой

    4 2 Отговор
    Силно се надявам държавата да катастрофира както през януари 1997 г. На бъргарите акъла ни идва само след Национална катастрофа. Българите можем да мислим само когато гладуваме. Колкото по-скоро, толкова по-добре, така по-кратко време ще страдаме. 17 години тиквоуправление не беше достатъчно да ни дойде акъла.

    ПП също не са стока, но не може да става сравтение със злодеите БСП, ДПС, ГЕРБ, ИТН ...

    19:57 01.12.2025

  • 30 ами

    3 0 Отговор
    ха ха ха - време е за избори - един вика долу бюджета, друг вика долу еврото, ивайло мирчев призовава да освободим страната......абе с една дума "времето пак е наше"

    19:58 01.12.2025

  • 31 Роко

    4 2 Отговор
    Ако лицето на протеста е кокорчи и компания ,гаси тока и да се тръгваме .

    19:58 01.12.2025

  • 32 У-ставка

    2 1 Отговор
    Силно се надявам този пагубен за страната бюджет да бъде оттеглен и напълно преработен, каза един от хората които пуснаха пералнята и изпраха Боко.

    20:00 01.12.2025

  • 33 Оставка и съд ,чашата преля !

    3 0 Отговор
    Оставка,тези измамници начело с Хаяши не могат да го преработят. Тяхното мислене е криминално.Никой не вярва на лъжци и грабители. Оставката ,това е решението. След това референум за еврото. България е доведена до национална катастрофа. Народа иска оставка и съд на измамниците.

    20:01 01.12.2025

  • 34 Емигрант

    0 0 Отговор
    Току-що се уверявам, че в България цялата медийна папла4 е проссто просста ! Не е за вярване, че се събират средства чрез медиите от бедните за лечението на милионер /Л.Пенев/ пък каквито и заслуги да има към футболът ? 27 г. съм в Испания където футболът е религия и е имала десетки футболни звезди тежко болни и нито веднъж никой от тях не е поискал помощ от населението чрез медии НИКОГА НЕ СЕ Е СЛУЧВАЛО ТОВА ! Пенев получава висока пенсия от четери испански клуба а и вероятно от България, а какво да правят тези болни българи които нямат парии дори да си платят един здравен преглед да "ДУХАТ СУПАТА", нали бе журналя измислени, ами болните български дечица с бедни родители ? Този протест тази веер трябва да змете завинаги тази червена паплач която ви управлява и която ви направи платено здравеопзаването в държавни болници което е единствено в ЕС ! Л.Пенев има възможност сам да си плати лечението "бълха го ухапала", но като има будали това е реалността в кошарата !

    20:01 01.12.2025

  • 35 Кокора

    0 0 Отговор
    След изборите да не се гледаме пак с наведени глави 😃 щото това ви е електората. И даже половината от тия са дошли да викат против еврото. Така че надай се жене пияне члене 😄

    20:01 01.12.2025

  • 36 Клондайк

    1 0 Отговор
    Долу Еврото !

    20:03 01.12.2025

  • 37 Анонимен

    1 0 Отговор
    Само тоя ми е по противен от голямото Д

    20:04 01.12.2025

