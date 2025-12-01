Втора линейка дойде на протеста в София. Хората продължават да прииждат в Триъгълника на властта (НА ЖИВО)

Нов протест срещу проектобюджета за догодина и управлението като цяло започна в София. Демонстрантите се събраха в Триъгълника на властта. Едно от основните им искания е оттегляне на Бюджет 2026 и внасяне на коригиран нов проект.
► 20:13 ч. Втора линейка дойде на протеста
Втори спешен автомобил беше забелязан да идва към площада, след като първата линейка се оттегли, съобщават от Нова телевизия.
Демонстранти запалиха факла в сърцето на протеста, а организаторите призоваха веднага да бъде изгасена.
► Хора продължават да прииждат, линейка беше пропусната към площада пред НС
Линейка беше пропусната от протестиращите в посока към площада пред Народното събрание. Няма яснота какво точно се е случило.
► 19:56 ч. Центърът на София е блокиран
Всички пространства около Триъгълника на властта са препълнени с хора. Движението в самото сърце на столицата е блокирано. Демонстрацията протича спокойно. Недоволните развяват знамена и плакати и скандират искания срещу бюджета.
► 18:00 ч. Начало на протеста
Началото на протеста беше обявено за 18 часа. Хора прииждаха дълго след това. Имаше и специална прожекция на фасадата на сградата на парламента, където бяха изписани думите „позор“ и „свобода“.
Полицията излезе с предупреждение срещу ескалации, а от опозицията заявиха, че имат информация за провокатори по площадите. Има полицейски кордони около сградите на всички основни институции в района.
От СДВР още по обед в понеделник заявиха, че изграждат общо 9 КПП-та. Целта - да се проверява за внасяне на забранени предмети и да не се стига до ескалация на напрежението.
Пунктовете са до булевард "Мария-Луиза, в прохода до Министерски съвет, на улица "Леге" до Президентството, пред и зад Националната художествена галерия, кръстовището на улиците "Триадица" и "Сердика", на булевард "Дондуков" при улица "Веслец" и на улица "Княз Александър Първи".
Зрители на NOVА изпратиха снимки и клипове на струпване в станции на метрото на огромно множество от хора, които се опитват да стигнат до центъра на столицата, за да се включат към демонстрацията.
Припомняме, че това е вторият голям протест срещу Бюджет 2026 в последните дни. Предишната демонстрация в центъра на София се проведе на 26 ноември.
