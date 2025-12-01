Новини
Втора линейка дойде на протеста в София. Хората продължават да прииждат в Триъгълника на властта (НА ЖИВО)

1 Декември, 2025 20:34 3 298 56

Демонстранти запалиха факла в сърцето на протеста, а организаторите призоваха веднага да бъде изгасена.

Втора линейка дойде на протеста в София. Хората продължават да прииждат в Триъгълника на властта (НА ЖИВО) - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Нов протест срещу проектобюджета за догодина и управлението като цяло започна в София. Демонстрантите се събраха в Триъгълника на властта. Едно от основните им искания е оттегляне на Бюджет 2026 и внасяне на коригиран нов проект.

► 20:13 ч. Втора линейка дойде на протеста

Втори спешен автомобил беше забелязан да идва към площада, след като първата линейка се оттегли, съобщават от Нова телевизия.

Демонстранти запалиха факла в сърцето на протеста, а организаторите призоваха веднага да бъде изгасена.

► Хора продължават да прииждат, линейка беше пропусната към площада пред НС

Линейка беше пропусната от протестиращите в посока към площада пред Народното събрание. Няма яснота какво точно се е случило.

► 19:56 ч. Центърът на София е блокиран

Всички пространства около Триъгълника на властта са препълнени с хора. Движението в самото сърце на столицата е блокирано. Демонстрацията протича спокойно. Недоволните развяват знамена и плакати и скандират искания срещу бюджета.

► 18:00 ч. Начало на протеста

Началото на протеста беше обявено за 18 часа. Хора прииждаха дълго след това. Имаше и специална прожекция на фасадата на сградата на парламента, където бяха изписани думите „позор“ и „свобода“.

Полицията излезе с предупреждение срещу ескалации, а от опозицията заявиха, че имат информация за провокатори по площадите. Има полицейски кордони около сградите на всички основни институции в района.

От СДВР още по обед в понеделник заявиха, че изграждат общо 9 КПП-та. Целта - да се проверява за внасяне на забранени предмети и да не се стига до ескалация на напрежението.

Пунктовете са до булевард "Мария-Луиза, в прохода до Министерски съвет, на улица "Леге" до Президентството, пред и зад Националната художествена галерия, кръстовището на улиците "Триадица" и "Сердика", на булевард "Дондуков" при улица "Веслец" и на улица "Княз Александър Първи".

Зрители на NOVА изпратиха снимки и клипове на струпване в станции на метрото на огромно множество от хора, които се опитват да стигнат до центъра на столицата, за да се включат към демонстрацията.

Припомняме, че това е вторият голям протест срещу Бюджет 2026 в последните дни. Предишната демонстрация в центъра на София се проведе на 26 ноември.


София / България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анализатор

    51 3 Отговор
    Мафията е в потрес...
    Тиквоний газ пикае , а намагнитезираната свиня се прибра в кочината да яде...

    20:37 01.12.2025

  • 3 оставка веднага

    44 6 Отговор
    Тези трябв да си подъдът оставката незабавно,защото гневът на хората е огромен ,Българският лев се пробужда и можа де се стигне до нежелан изход.

    Коментиран от #10, #22

    20:37 01.12.2025

  • 4 Сатана Z

    11 9 Отговор
    Линейката да не им е бащиния та ги ползват за каквото им е кеф.Прибйрайте се в бърза помощ на Сточна гара и отказвайте такава на нуждаещите се.

    20:38 01.12.2025

  • 5 Бутача

    21 6 Отговор
    Новина от протеста,последния софиянец лежи изнасилен пред президенството в локва от топла сперма

    20:38 01.12.2025

  • 6 Гаргамел

    17 10 Отговор
    Връщайте петолъчката на партийния дом крадци мизерни!

    Коментиран от #17, #18

    20:38 01.12.2025

  • 7 Да,бе

    18 3 Отговор
    А за Банкя е заминала трупната линейка..Ей,тъй на всякой случай,че и там има престарял футбалеро,а в последно време е мор по старите ритнитопковци...

    20:38 01.12.2025

  • 8 Боруна Лом

    14 3 Отговор
    И ТОЯГИ И ПАВЕТА И ВЪЖЕТА!

    20:39 01.12.2025

  • 9 Помак

    19 3 Отговор
    Постия човек си личи по това че си повтаря грешките ...а тиквата и Ено д.ж ба..ги повтарят поне 10 пъти за 15 г. ..народа не ги иска ,казва им мафия ,гони ги но тиквата и гри са примитивни ,нямат толкоз акъл защото са болни от простотия и алчност ...такива се оправят чак кат отидат при дядо

    20:39 01.12.2025

  • 10 Кокорчо

    8 10 Отговор

    До коментар #3 от "оставка веднага":

    Ама моля ви се, протеста е само за бюджета не така с лошо.

    20:39 01.12.2025

  • 11 Франк

    4 11 Отговор
    Наркотици, фентанил, без доза не могат

    20:39 01.12.2025

  • 12 Член на НН

    5 29 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Ти внимавай къде и какво пишеш, защото много лесно можеш да бъдеш издирен и да отговаряш. Този протест не е на хората, не е за хората, а е против хората. Времената на дерибеите в българската политика и обществен живот официално приключиха. Време е за ново начало и никой не може този път да лиши хората от това ново начало! Всеки, който се изправи срещу ДПС-НН, се изправя срещу хората.

    Коментиран от #19, #36

    20:40 01.12.2025

  • 13 Феникс

    16 9 Отговор
    Да хвърлат оставките и да се приключва с миража за еврото! :)

    20:40 01.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 100 години робство

    14 2 Отговор
    СТИГАТ!!!!!! ЕНИЧАРИ!!!!!

    20:41 01.12.2025

  • 16 Българин

    6 21 Отговор
    Защо не пишете, че това е митинг в подкрепа на правителството, ЕС и НАТО?!? Всичк които са се събрали там са за еврото, ес нато и подкрепят българското правителство и лично Росен Желязков!

    Коментиран от #25, #48

    20:41 01.12.2025

  • 17 Ха ха ха

    13 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гаргамел":

    Ами тези с петолъчката, другарите с червените куфарчета ни управляват и днес.

    Коментиран от #23

    20:41 01.12.2025

  • 18 трай бе

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Гаргамел":

    облъченакопейко!!!

    20:42 01.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 дедо

    24 5 Отговор
    Ей тия мръсници Пеевски и Борисов с целия народ ли ще воюват бе ? Къде си бе Станислав Трифонов къде си бе подлого , къде си бе зулус македонски

    20:44 01.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гаргамел

    7 6 Отговор

    До коментар #17 от "Ха ха ха":

    Куфарчетата всъщност бяха кухи банки на другарите от дс и бкп, които източиха бнб. Сега наследниците евроатлантическия боклук ще точат бнб пак, за последно с еврото.

    20:45 01.12.2025

  • 24 Хари путър

    12 1 Отговор
    Да се събудим за бъдещето ни.
    Протести и стачки други методи няма

    20:45 01.12.2025

  • 25 Новак

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Пишем, че не са ти изписани правилните лекарства. Свържи се с личния лекар. Може нищо да Ви няма ... в главата.

    20:45 01.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Другоселеца

    9 1 Отговор
    Познайте в кой град протестите се наблюдават от 9 капепета? Мислите че е Москва ли? Не, това е европейска София

    20:47 01.12.2025

  • 28 Му Ха

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Прасето го няма . Зает е да работи за неговия платен народ пък и никой не е забранил Фалкон да излита и каца всеки ден . Той -частният му стои с подгрят двигател денонощно вече . За резерва има и хеликоптер и бронираната му кола ще го откарва там да е на близо след " работа" . А бе , Къде е прасето ? Да не е в централата им ,щото народа на там е тръгнал да го търси.

    20:48 01.12.2025

  • 29 историк

    10 3 Отговор
    Скоро тиквите и свинета ще станат за мезета !!! Няма как доказани крадци и мафиоти да се целуват с Бурсула , и да обират народа както турците не са го правили пет века !

    Коментиран от #35

    20:49 01.12.2025

  • 30 Точна статия

    2 1 Отговор
    Хората и в момента прииждат с метрото и пеша. До момента над 150 хиляди а идват още. Най огромния протест от 1993 г. боко ,пеевски и чалга трифонов действат на народа като червено на бик

    20:49 01.12.2025

  • 31 Новак

    7 1 Отговор
    Прасето изяде тиквата!

    20:50 01.12.2025

  • 32 Кокорчо

    3 7 Отговор
    КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗУМИЕ

    20:51 01.12.2025

  • 33 прос народ - слаба държава

    5 7 Отговор
    Кокорчо от протеста: - Силно се надявам този пагубен за страната бюджет да бъде оттеглен и напълно преработен, защото е необходимо да има кинти и за мен

    20:51 01.12.2025

  • 34 Наблюдател

    13 0 Отговор
    За да се съберат толкова много хора в работен ден в началото на седмицата явно "управляващите" добре се справят с управлението на държавата?

    20:52 01.12.2025

  • 35 ами

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "историк":

    браво защитихте ПП, кирето и кокорчо, ген Атанасов и Мирчев

    20:52 01.12.2025

  • 36 Член зад НН

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Член на НН":

    Разбра ли индианецо ? Време е да видим заплахите ви в действия , а не на тумби срещу един. Аман от номерата от маалата.

    20:52 01.12.2025

  • 37 Цвете

    10 2 Отговор
    ТОВА Е НЕВИЖДАН ПРОТЕСТ ОТ ПОЧТИ 5 ГОДИНИ НАЗАД. ХОРАТА СА НЕДОВОЛНИ И ЗАТОВА ПО МИРЕН ПЪТ СА ЖЕСТОКОСТ ВЪЗМУТЕНИ ОТ НАГЛОСТТА НА УПРАВАТА, АКО НА ТОВА МУ СЕ КАЗВА УПРАВЛЕНИЕ. ЩЕ НИ ИМА ПО ПЛОЩАДИТЕ ДОКАТО СИ ОТПУШАТ ЗАГЛЪХНАЛИТЕ УШИ.

    20:53 01.12.2025

  • 38 Домусчиев от ДС и БКП

    3 2 Отговор
    Давайте роби мои..За това ви плащам ..и не забравяйте - НЕ НА СУПТО ! ЗА ДА НЕ БЪДЕМ СЛЕДЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ( НАРОДА) НИЕ МУТРООЛИГАРСИТЕ,НЕ НА 2% ДАНЪК ДИВИДЕНТ,НЕ НА 10% ПО ГОЛЕМИ ОСИГУРОВКИ - ЗА ДА НЯМА ПАРИ ЗА ПЕНСИИ! ИЗПЪЛНЯВАЙТЕ ЗАРЪКИТЕ НИ ОВЦЕ МОИ

    20:53 01.12.2025

  • 39 Анонимен

    2 2 Отговор
    Кики пак иска да промени Конституцията

    20:53 01.12.2025

  • 40 Морален Стожер

    4 5 Отговор
    бълxappитee ca примитивни жаллкки подобия на съществa!

    Коментиран от #49

    20:54 01.12.2025

  • 41 Ани ти по коректна

    5 0 Отговор
    От Мария. Наистина има десетки хиляди. И още идват. И много важно. МЛАДИ ХОРА. ПОБЕДА НАД МАФИЯТА ТОЗИ ПЪТ ДАНО ДА ИМА. А НА промяната тук опитваш се да пише. ПРОМЯНАТА ИДВА И ТОЗИ ПЪТ ЩЕ ВИ ИЗМЕТЕМ.

    Коментиран от #45

    20:54 01.12.2025

  • 42 Цвете

    4 2 Отговор
    ТОВА Е НЕВИЖДАН ПРОТЕСТ ОТ ПОЧТИ 5 ГОДИНИ НАЗАД. ХОРАТА СА НЕДОВОЛНИ И ЗАТОВА ПО МИРЕН ПЪТ СА ЖЕСТОКОСТ ВЪЗМУТЕНИ ОТ НАГЛОСТТА НА УПРАВАТА, АКО НА ТОВА МУ СЕ КАЗВА УПРАВЛЕНИЕ. ЩЕ НИ ИМА ПО ПЛОЩАДИТЕ ДОКАТО СИ ОТПУШАТ ЗАГЛЪХНАЛИТЕ УШИ.

    20:54 01.12.2025

  • 43 Мда

    5 2 Отговор
    Не разбрах Асен Василев протестира против бюджета, Мирчев против Пеевски, Манол Глишев Фашиста против Патриарха, Президент и България, а народа протестира против горе изброените!

    20:54 01.12.2025

  • 44 Много некоректно от страна на

    7 0 Отговор
    Пепе дебе и лично на кокор за обща да яхнат протестите в своя полза. Хората искат справедливост а не партия което е яла с ГЕРБ и всички останали прасета от кочината.
    Всички политически партии трябва да се дистанцират защото са омазани в свински изпражнения.

    20:55 01.12.2025

  • 45 Мда

    6 2 Отговор

    До коментар #41 от "Ани ти по коректна":

    Коя промяна? Тази на Киро и Асен ли?
    Или на Мирчев и Генерал Ниско?
    Щото аз не съм прочел ни ред за това каква визия имат за следващите пет години!
    Някой да е прочел?

    20:56 01.12.2025

  • 46 Многохиляден протест и още

    9 0 Отговор
    Многохилядно полицейско присъствие и само една линейка ,ами ако на някой полицай му прилошее и умре пак кой ще е виновен

    Коментиран от #51

    20:56 01.12.2025

  • 47 Хихи

    1 4 Отговор
    4000 парчета са платени с изпраните парици за Благо?

    20:58 01.12.2025

  • 48 Хаах

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    НАЙО пак ли ти бе!

    21:00 01.12.2025

  • 49 очевидното

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Морален Стожер":

    И ти бръкнаха много надълбоко тази вечер.

    21:02 01.12.2025

  • 50 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Бойко и шиши да се махат

    21:02 01.12.2025

  • 51 1111

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Многохиляден протест и още":

    Вече никой не може да каже, че протестите са платени.

    21:03 01.12.2025

  • 52 Хаха

    2 0 Отговор
    Ще изкарват прасето и тиквата.

    21:04 01.12.2025

  • 53 Анонимен

    1 1 Отговор
    Пеньоара протестира против всички бели които сам сътвори.

    21:06 01.12.2025

  • 54 Протестиращ 1

    2 0 Отговор
    Тук не е Москва!

    21:07 01.12.2025

  • 55 Протестиращ 2

    2 2 Отговор
    Не на еврото

    21:08 01.12.2025

  • 56 Знаещ

    5 0 Отговор
    Много трол бре. Протестите са народни, а не партийни. Дано този път да свършат работа.

    21:10 01.12.2025

