Протестиращите тръгват към централата на ДПС-Ново начало, после и към тази на ГЕРБ (ВИДЕО)

1 Декември, 2025 20:53 2 574 82

"България е наша, България е на младите хора! Нека тръгнем!", каза Кирил Петков от сцената пред Народното събрание.

Снимка: Фейсбук ПП
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кирил Петков призова хилядите протестиращи в "Триъгълника на властта" да тръгнат към централата на ДПС- Ново начало, а след което към тази на ГЕРБ, съобщават от "Фокус".

Множеството беше насочено да мине през БНБ, след което през Художествената галерия и до Софийски университет.

"България е наша, България е на младите хора! Нека тръгнем!", каза Петков от сцената пред Народното събрание.

Центърът на столицата е блокиран, полицията извършва проверки и контролира достъпа. "Фокус" припомня, че по-рано от СДВР бяха изградени контролно-пропускателни пунктове. Движението на автомобили в района също е блокирано.

Хората вече тръгват. Полицията също се насочва към централата на ДПС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кап. Клос

    47 6 Отговор
    И да не забравите Славуца и Фред!

    Коментиран от #12, #23, #44

    20:56 01.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 гражданин

    57 10 Отговор
    На тиквите и свините им изтръпнаха ногите !! Денят в който влязат в затвора ще стане национален празник !!

    Коментиран от #20

    20:57 01.12.2025

  • 4 Кирил Домусчиев

    23 10 Отговор
    България е наша !! На ченгетата от ДС и БКП на КРИБ БСК И АИКБ...на Велев на мутролигархията на организираната престъпност!! Не на СУПТО ,НЕ НА 2% ДАНЪК ДИВИДЕНТ НЕ НА 10% УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОСИГУРОВКИТЕ

    20:58 01.12.2025

  • 5 Моряка

    27 7 Отговор
    Късно са тръгнали към централата на ДПС.Д.то отдавна е в Дубай.С личния Фалкон,купен от спестяване от банички.На освежаване при двете си жени.Как ли ги редува..........

    21:01 01.12.2025

  • 6 Еврото идва

    23 29 Отговор
    Руснаците си отиват. Най-после.

    Коментиран от #13, #16, #46, #73

    21:01 01.12.2025

  • 7 Да,бе

    23 5 Отговор
    Тая нощ Коледа ще е преди Хелоуин...

    21:01 01.12.2025

  • 8 Борисов 🎃🐷

    23 4 Отговор
    Викайте Страйкърите 😅

    21:01 01.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бат Петьо Парчето

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бутача":

    Все пак се е държал мъжки...няма кафяво

    21:05 01.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Te под диваните и зад фритюрниците

    30 6 Отговор

    До коментар #1 от "Кап. Клос":

    Лъжецът Слави Трифонов и Угоеното и Мазно парче Зафиров осигуряват комфорта на двамата Дебели и Охранени екземпляра.

    21:05 01.12.2025

  • 13 Феникс

    8 9 Отговор

    До коментар #6 от "Еврото идва":

    Ни познЪ!

    21:06 01.12.2025

  • 14 Герб -милиардерите

    20 6 Отговор
    Да подпалим централната на тиквите и свинете

    21:06 01.12.2025

  • 15 Опааа

    22 15 Отговор
    😆 Къде тръгвате с Киро-тЪ пиро ве? 😆 С тоя малоУ мник ли ще сваляте правителство?

    21:06 01.12.2025

  • 16 Ха-ха-ха

    23 13 Отговор

    До коментар #6 от "Еврото идва":

    Няма евро. Идва референдума.

    Коментиран от #79

    21:06 01.12.2025

  • 17 Обсада

    22 9 Отговор
    Обсада на бърлогите на мафията ДПС -Пеевски и на ГЕРБ а преди това Бареков с граждани залепи транспарант на оградата на коптора на слави трифонов - "славун къде си ,жив ли си ,под дивана ли си ,излез да се насладиш на бившите твои фенове на шоуто или се изхождаш в гърнето под кревата си"

    Коментиран от #36

    21:06 01.12.2025

  • 18 Мисирий

    21 11 Отговор
    "Тълпата беше насочена " . Това не е ТЪлпа , а остатъка от народ данъкоплатец който не иска да емигрира за да оцелее . Не иска да хрантути политическа номенклатура и развиван за правилни гласоподаватели НЕ работещ ,НеЕук и престъпен етнос. Избори иска и този път ще се гласува масово. Стига престъпни елементи във власт и народно събрание. Стига 81 години комунистически милионерски фамилии . Стига обири и грабежи от работещи бедни и все повече партийни милионери. Долу политически обвързаните с Мафията създадена от ДС. Пълен рестарт и кръв ако трябва на измамниците и крадците на гласове по изборите.

    21:06 01.12.2025

  • 19 Ужасяващо е

    26 10 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    Коментиран от #70

    21:07 01.12.2025

  • 20 Селянин

    13 2 Отговор

    До коментар #3 от "гражданин":

    Три дневни хора и веселба при кончината им.

    21:07 01.12.2025

  • 21 Хмхмхмхмхм

    13 4 Отговор
    Джен зи , България НЕ Е само ваша- нито само на една политическа партия- тази, която ви спонсорира /протеста/.. нито само на вашето поколение. България е на ВСИЧКИ българи, особено на тези , които създаваме БВП на България и от чиито данъци се формират над 80 процента от приходите в държавният ни бюджет. Вие 1во започнете 1вата си работа, плащайте си редовно осигуровките, и чак тогава осмислено, след дълъг размисъл, се позиционирайте или се припознайте в политическа партия . Щото писва някакви хлапаци, които НИКОГА не са плащали дори осигуровките си, сега да мрънкат под диктата на политическата им партия някакви измислени лозунги , уж обединяващи интересите на средната и работническата класа, а в същото време да не са и помирисвали ОТГОВОРНОСТИТЕ И ДАНЪЦИТЕ на средната класа, камо ли да ги плащат редовно, всеки месец... Вашето е малко тати носи, мамма меси, а политическата ни партия ни дава птраво да протестираме заради нещо, което не ни е ясно... Колко от вас са учили в университет какво е държавен бюджет и какви са неговите пера, а и ако не знаете това, ак пък направихте правилната преценка, че е лош бюджет за всички класи... Че е лош за нас- средната класа- ДА, но пък вие сте работническа класа и този бюджет е О.К. за вас. Що лъжете, че разбирате изобщо за какво иде реч, а...

    21:09 01.12.2025

  • 22 Факт

    4 1 Отговор
    Не е ли топло за палто!

    21:09 01.12.2025

  • 23 Подкрепям!

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Кап. Клос":

    Нека и пред тях да отидат да скандират!

    21:09 01.12.2025

  • 24 Анонимен

    14 17 Отговор
    Фанатиците от ПП са по зле и от Шишо

    21:09 01.12.2025

  • 25 БеГемот

    17 11 Отговор
    Тия изпраха тиквата и прасето а сега ще ги свалят....ама ние помним кога пихте мазно турско кафе и оня ви викаше Кики Мики и така нататък...

    21:09 01.12.2025

  • 26 Е това е

    15 13 Отговор
    Да ги оставим да се налудуват. Ние утре сме на работа да изкараме за помощите им.

    21:10 01.12.2025

  • 27 Баба Вуна

    10 7 Отговор
    С Магнитский към Европа и Еврото? Защо не с Цветан Василев и Божков? Кой решава, бате Ви Боко ли ? КАТО ОВЦИ ни вкарват в "правилната посока" .

    21:11 01.12.2025

  • 28 Протестиращ

    12 5 Отговор
    Не разбрах против еврото ли протестираме или против Путин?

    Коментиран от #37, #39

    21:11 01.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Най-малко 60 000 са.

    14 7 Отговор
    Такъв протест през 21 век не е имало.

    Коментиран от #71

    21:13 01.12.2025

  • 31 Промяна

    4 9 Отговор
    ГРАЖДАНИН ГЛЕДАЙ ТИ ДА НЕ ВЛЕЗЕШ ВИЕ ДА НЕ СТЕ ТЕРОРИСТИ И ТАКА ЛИ ЩЕ ВИКАТЕ И КРЕЩИТЕ ЗАПЛАШВАТЕ

    21:13 01.12.2025

  • 32 И Киро поумня ..на видеото

    10 4 Отговор
    Вече скандира и той оставка пред 200 хиляди а не за някакъв бюджет

    21:13 01.12.2025

  • 33 Евроатлантик

    9 13 Отговор
    Разочарован съм от ПП че се съюзиха с капейките от Възраждане

    Коментиран от #49

    21:14 01.12.2025

  • 34 Бум тряс прас

    17 6 Отговор
    Каква изненада?! За учудване на Толупа и Шопара се оказа, че и площадите във Варна, Пловдив, Стара Загора, Бургас и прочее също са застлани със жълти павета. Много жълтопаветници, много нещо. Да се молят двамата уроди, тия павета да не полетят към кухите им тикви

    21:14 01.12.2025

  • 35 оставка веднага

    13 7 Отговор
    Оставка веднага. Българският лев се е събудил . Ден на ярост ще има. За да се избегнат жертви и сблъсъци,незабавна оставка и съд за криминалните боклуци облечени във власт. Референдум за еврото трабва да се проведе .Веднага служебно правителство и нови избори. Промени в законите и съд за виновниците довели България до катастрофа. Правитество на националното спасение трябва да има.

    Коментиран от #38, #42, #60

    21:14 01.12.2025

  • 36 Промяна

    4 11 Отговор

    До коментар #17 от "Обсада":

    ПОЛИЦИЯТА КЪДЕ СИ ТЕРОРИСТИ НАПАДАТ МИРНИ ГРАЖДАНИ ТЕРОРИСТИ ВОДЕНИ ОТ МАФИОТИ ПОЛУДЕЛИ ПО УЛИЦИТЕ НА СОФИЯ

    Коментиран от #62

    21:15 01.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Марш

    7 10 Отговор

    До коментар #35 от "оставка веднага":

    Бе, руско псе.

    21:15 01.12.2025

  • 39 Баба Вуна

    8 5 Отговор

    До коментар #28 от "Протестиращ":

    На теб кво ти е направил Путин? И Аз не разбрах.

    21:15 01.12.2025

  • 40 Госпожо, написала дописката,

    9 6 Отговор
    това не е ТЪЛПА! Това са живи хора, показващи своето мнение по един от общоприетите в света на демокрацията начини. Ако за Вас това е тълпа, ЖАЛКО за Вас. Но все пак, Вие вероятно не сте журналист, защото във Факултатета по журналистика се учат тези неща.

    Коментиран от #57

    21:16 01.12.2025

  • 41 Копейка

    5 5 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    21:16 01.12.2025

  • 42 Розово пони

    7 10 Отговор

    До коментар #35 от "оставка веднага":

    Шшшшт,тихо че протестиращите от ПП ще се разбягат в шест посоки

    Коментиран от #67

    21:16 01.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Напред, другари!

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кап. Клос":

    Към бай Кольовите хамбари...

    21:17 01.12.2025

  • 45 Доктор

    11 12 Отговор
    Тези боклуци от ПП ДБ не управляваха ли заедно с Борисов и Пеевски. Абсолютни нищожества.

    21:17 01.12.2025

  • 46 Еврото

    7 7 Отговор

    До коментар #6 от "Еврото идва":

    Малко ще се забави..

    Коментиран от #53

    21:18 01.12.2025

  • 47 Реалист

    5 4 Отговор
    Не трябва да се махат от парламента, докато не постигнат целта,тръгнат ли към Цариградско ще се разпръснат! Не слушайте Киро Парапета!

    21:18 01.12.2025

  • 48 кирчо уж се отказа от политиката

    4 7 Отговор
    и сега пак в играта като добрите джедаи се завръщат
    гонещи тикви и прасета
    а те също са подобен дол дренки

    21:18 01.12.2025

  • 49 Юръп

    7 2 Отговор

    До коментар #33 от "Евроатлантик":

    А герб с намагнитизираните от Магниитски.. Уста в ъуста. Срам и лъжи.

    21:18 01.12.2025

  • 50 Анонимен

    8 4 Отговор
    От ПП защо няма плакати и викове "тук не е Москва"?Да не би вече да са путинисти?

    21:19 01.12.2025

  • 51 бай Даньо

    5 5 Отговор
    Ех Кире Кире ти ли си най-новото начало бе бате и пак ли вие , нъл бехте Промяната ... немате умора зер захапете някоя мръвка пак, а!?

    Коментиран от #64

    21:20 01.12.2025

  • 52 Пловдив

    4 2 Отговор
    Да! ДА!! ДА !!!

    21:21 01.12.2025

  • 53 Рублата

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Еврото":

    Има нема 30 дена

    21:21 01.12.2025

  • 54 БРАВО г-н Петков!

    2 3 Отговор
    Мачкайте тези изостанали неграмотни копейки!!!

    Коментиран от #56

    21:21 01.12.2025

  • 55 стоян георгиев

    6 1 Отговор
    Възраждане и ПП вече официално ли са коалиция?

    21:21 01.12.2025

  • 56 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #54 от "БРАВО г-н Петков!":

    Кики е на площада заедно с капейките

    21:22 01.12.2025

  • 57 Остави изкрейзалите

    7 4 Отговор

    До коментар #40 от "Госпожо, написала дописката,":

    Млади хора, в тях е бъдещето не е в Толупа и Прасето!!!

    21:22 01.12.2025

  • 58 Жалко

    3 4 Отговор
    Не очаквах и Асен да го употребят.Боклук.

    21:23 01.12.2025

  • 59 Там сме

    2 1 Отговор
    Спряха имтернета, но над няма да спрат!

    21:23 01.12.2025

  • 60 трай бе

    4 4 Отговор

    До коментар #35 от "оставка веднага":

    опиканакопейко!!

    21:24 01.12.2025

  • 61 Интересно

    4 3 Отговор
    Оранжева революция ли имаме или цирк "Оранж" за смяна на патериците?

    Коментиран от #69

    21:25 01.12.2025

  • 62 Кон

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "Промяна":

    Даже и в Добрич имаше протест . само два часа ,но все е нещо в бастиона на рентиерите Гербаджийски подлоги. Най- комунисто социалистически град и села пребоядисани в Герб синьо- сиво и "Работа ,работа ,работа " Що така и там недолюбвани след тиква в зурлата на прасето ?

    Коментиран от #80

    21:25 01.12.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 мда

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "бай Даньо":

    А онези със социологическите агенции трябва да закрият бизнеса си и да отидат да садят картофи на село!

    21:26 01.12.2025

  • 65 Точен

    3 3 Отговор
    Бюджетът е лош 99 % заради еврозоната. Тук не е Брюксел!

    21:26 01.12.2025

  • 66 Мнение

    5 2 Отговор
    Както казва Борисов на младите гербери "толкова крадах, че ви докарах меч, череп и кости"

    21:26 01.12.2025

  • 67 Вуте.

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Розово пони":

    Къде кум Щатите или към РУСИЯ ТЕ СА ДВЕ ПОСОКИТЕ БЕ АЛАНХОУЛУ...

    21:27 01.12.2025

  • 68 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Коледарите идват да заколят прасетата 🐷🐷

    Коментиран от #82

    21:28 01.12.2025

  • 69 Младеж

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Интересно":

    Ами питай студентите.....

    21:30 01.12.2025

  • 70 Точно

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ужасяващо е":

    Полицаите и вое ните о що са 70 000 а телковетд 600 000.и бюджета от 2 милиарда за МВР и толкова за военните не обесняват другите милиарди з ток и какво ли не. Иначе Военната индустрия работи на свръх обороти. Ама 2 милиарда не влият на заемите натрупани от обществените кражби поръчки. Най лесно е да се обвиняват полицаите военноте и пожарникарите а после питат

    21:30 01.12.2025

  • 71 Хмхмхмхмхм

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Най-малко 60 000 са.":

    И 100 000 да са, те НЕ СА цяла България, а само привържениците на една политическа партия. И аз напр. НЕ ИСКАМ с моите данъци да се хрантутят тези, които ме изключват от България и от бг граждани. Защото това е социалната държава- средната класа хрантутим ВСИЧКИ- и работници, и селяни, и гражфдани, и малоимотни, и на квартири, и с ниски доходи, както и олигарсите с огромните доходи. В задачката се пита- защо досега НЯМА политическа партия на средната класа . която да защоитава нашите интереси така, щото да ни задържи в България= защото джензи-тата НЯМА да станат моментално средна класа в другите ес държави, ако решат да се преместят там, за разлика от нас...

    21:31 01.12.2025

  • 72 Нма

    1 1 Отговор
    Ли да отидат и на гости Шлякън Зулу?

    21:32 01.12.2025

  • 73 Киро Канадеца

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Еврото идва":

    И? Щети порасне портфейла!

    21:32 01.12.2025

  • 74 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 75 Промяна

    2 0 Отговор
    КИРО Е ЛУД БЪЛГАРИЯ НЕ Е ТВОЯ СОБСТВЕНОСТ БЕ МУТРО

    21:34 01.12.2025

  • 76 Хм хм

    0 0 Отговор
    Много организирано. Да не са наредили от Брюксел. Някой ще скрои шапка на урсулът и протежето му бойко.

    21:35 01.12.2025

  • 77 Сюнетчия

    1 0 Отговор
    Линчувайте канадския циганин от столипиново.

    21:35 01.12.2025

  • 78 Точно

    0 1 Отговор
    Полицаите и вое ните о що са 70 000 а телковетд 600 000.и бюджета от 2 милиарда за МВР и толкова за военните не обесняват другите милиарди з ток и какво ли не. Иначе Военната индустрия работи на свръх обороти. Ама 2 милиарда не влият на заемите натрупани от обществените кражби поръчки. Най лесно е да се обвиняват полицаите военноте и пожарникарите а после питат

    21:36 01.12.2025

  • 79 Арни

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ха-ха-ха":

    Хайде след първи януари да пишеш ще откажеш ли да ползваш еврото. Пожелавам ти и пенсията или заплатата да си получаваш в левове и да обикаляш като гладно куче, че никой не ти иска левчетата.

    21:36 01.12.2025

  • 80 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Кон":

    И ПОСЛЕ ТИ ЛИ ЩЕ СТАНЕШ РЕНТИЕР ХАХАХАХАХАХАХАХА

    21:36 01.12.2025

  • 81 Тити

    0 0 Отговор
    Май предколедно Боко и Шиши ще подадат оставка.

    21:36 01.12.2025

  • 82 Гадно

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Сатана Z":

    Сатана Z:
    Коледарите идват да заколят прасетата
    -;-
    А Прасето се грижело за Хората!

    Омръзна ми да Ме грижат разни комунисти и какви ли не добре говорещи ГОВЕДА!

    21:36 01.12.2025

