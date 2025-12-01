Протестиращите тръгват към централата на ДПС-Ново начало, после и към тази на ГЕРБ (ВИДЕО)

Кирил Петков призова хилядите протестиращи в "Триъгълника на властта" да тръгнат към централата на ДПС- Ново начало, а след което към тази на ГЕРБ, съобщават от "Фокус".

Множеството беше насочено да мине през БНБ, след което през Художествената галерия и до Софийски университет.

"България е наша, България е на младите хора! Нека тръгнем!", каза Петков от сцената пред Народното събрание.

Центърът на столицата е блокиран, полицията извършва проверки и контролира достъпа. "Фокус" припомня, че по-рано от СДВР бяха изградени контролно-пропускателни пунктове. Движението на автомобили в района също е блокирано.

Хората вече тръгват. Полицията също се насочва към централата на ДПС.