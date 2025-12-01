Протестиращите тръгват към централата на ДПС-Ново начало, после и към тази на ГЕРБ (ВИДЕО)

Кирил Петков призова хилядите протестиращи в "Триъгълника на властта" да тръгнат към централата на ДПС- Ново начало, а след което към тази на ГЕРБ, съобщават от "Фокус".
Множеството беше насочено да мине през БНБ, след което през Художествената галерия и до Софийски университет.
"България е наша, България е на младите хора! Нека тръгнем!", каза Петков от сцената пред Народното събрание.
Центърът на столицата е блокиран, полицията извършва проверки и контролира достъпа. "Фокус" припомня, че по-рано от СДВР бяха изградени контролно-пропускателни пунктове. Движението на автомобили в района също е блокирано.
Хората вече тръгват. Полицията също се насочва към централата на ДПС.
1 Кап. Клос
Коментиран от #12, #23, #44
20:56 01.12.2025
3 гражданин
Коментиран от #20
20:57 01.12.2025
4 Кирил Домусчиев
20:58 01.12.2025
5 Моряка
21:01 01.12.2025
6 Еврото идва
Коментиран от #13, #16, #46, #73
21:01 01.12.2025
7 Да,бе
21:01 01.12.2025
8 Борисов 🎃🐷
21:01 01.12.2025
10 Бат Петьо Парчето
До коментар #2 от "Бутача":Все пак се е държал мъжки...няма кафяво
21:05 01.12.2025
12 Te под диваните и зад фритюрниците
До коментар #1 от "Кап. Клос":Лъжецът Слави Трифонов и Угоеното и Мазно парче Зафиров осигуряват комфорта на двамата Дебели и Охранени екземпляра.
21:05 01.12.2025
13 Феникс
До коментар #6 от "Еврото идва":Ни познЪ!
21:06 01.12.2025
14 Герб -милиардерите
21:06 01.12.2025
15 Опааа
21:06 01.12.2025
16 Ха-ха-ха
До коментар #6 от "Еврото идва":Няма евро. Идва референдума.
Коментиран от #79
21:06 01.12.2025
17 Обсада
Коментиран от #36
21:06 01.12.2025
18 Мисирий
21:06 01.12.2025
19 Ужасяващо е
Коментиран от #70
21:07 01.12.2025
20 Селянин
До коментар #3 от "гражданин":Три дневни хора и веселба при кончината им.
21:07 01.12.2025
21 Хмхмхмхмхм
21:09 01.12.2025
22 Факт
21:09 01.12.2025
23 Подкрепям!
До коментар #1 от "Кап. Клос":Нека и пред тях да отидат да скандират!
21:09 01.12.2025
24 Анонимен
21:09 01.12.2025
25 БеГемот
21:09 01.12.2025
26 Е това е
21:10 01.12.2025
27 Баба Вуна
21:11 01.12.2025
28 Протестиращ
Коментиран от #37, #39
21:11 01.12.2025
30 Най-малко 60 000 са.
Коментиран от #71
21:13 01.12.2025
31 Промяна
21:13 01.12.2025
32 И Киро поумня ..на видеото
21:13 01.12.2025
33 Евроатлантик
Коментиран от #49
21:14 01.12.2025
34 Бум тряс прас
21:14 01.12.2025
35 оставка веднага
Коментиран от #38, #42, #60
21:14 01.12.2025
36 Промяна
До коментар #17 от "Обсада":ПОЛИЦИЯТА КЪДЕ СИ ТЕРОРИСТИ НАПАДАТ МИРНИ ГРАЖДАНИ ТЕРОРИСТИ ВОДЕНИ ОТ МАФИОТИ ПОЛУДЕЛИ ПО УЛИЦИТЕ НА СОФИЯ
Коментиран от #62
21:15 01.12.2025
38 Марш
До коментар #35 от "оставка веднага":Бе, руско псе.
21:15 01.12.2025
39 Баба Вуна
До коментар #28 от "Протестиращ":На теб кво ти е направил Путин? И Аз не разбрах.
21:15 01.12.2025
40 Госпожо, написала дописката,
Коментиран от #57
21:16 01.12.2025
41 Копейка
21:16 01.12.2025
42 Розово пони
До коментар #35 от "оставка веднага":Шшшшт,тихо че протестиращите от ПП ще се разбягат в шест посоки
Коментиран от #67
21:16 01.12.2025
44 Напред, другари!
До коментар #1 от "Кап. Клос":Към бай Кольовите хамбари...
21:17 01.12.2025
45 Доктор
21:17 01.12.2025
46 Еврото
До коментар #6 от "Еврото идва":Малко ще се забави..
Коментиран от #53
21:18 01.12.2025
47 Реалист
21:18 01.12.2025
48 кирчо уж се отказа от политиката
гонещи тикви и прасета
а те също са подобен дол дренки
21:18 01.12.2025
49 Юръп
До коментар #33 от "Евроатлантик":А герб с намагнитизираните от Магниитски.. Уста в ъуста. Срам и лъжи.
21:18 01.12.2025
50 Анонимен
21:19 01.12.2025
51 бай Даньо
Коментиран от #64
21:20 01.12.2025
52 Пловдив
21:21 01.12.2025
53 Рублата
До коментар #46 от "Еврото":Има нема 30 дена
21:21 01.12.2025
54 БРАВО г-н Петков!
Коментиран от #56
21:21 01.12.2025
55 стоян георгиев
21:21 01.12.2025
56 Анонимен
До коментар #54 от "БРАВО г-н Петков!":Кики е на площада заедно с капейките
21:22 01.12.2025
57 Остави изкрейзалите
До коментар #40 от "Госпожо, написала дописката,":Млади хора, в тях е бъдещето не е в Толупа и Прасето!!!
21:22 01.12.2025
58 Жалко
21:23 01.12.2025
59 Там сме
21:23 01.12.2025
60 трай бе
До коментар #35 от "оставка веднага":опиканакопейко!!
21:24 01.12.2025
61 Интересно
Коментиран от #69
21:25 01.12.2025
62 Кон
До коментар #36 от "Промяна":Даже и в Добрич имаше протест . само два часа ,но все е нещо в бастиона на рентиерите Гербаджийски подлоги. Най- комунисто социалистически град и села пребоядисани в Герб синьо- сиво и "Работа ,работа ,работа " Що така и там недолюбвани след тиква в зурлата на прасето ?
Коментиран от #80
21:25 01.12.2025
64 мда
До коментар #51 от "бай Даньо":А онези със социологическите агенции трябва да закрият бизнеса си и да отидат да садят картофи на село!
21:26 01.12.2025
65 Точен
21:26 01.12.2025
66 Мнение
21:26 01.12.2025
67 Вуте.
До коментар #42 от "Розово пони":Къде кум Щатите или към РУСИЯ ТЕ СА ДВЕ ПОСОКИТЕ БЕ АЛАНХОУЛУ...
21:27 01.12.2025
68 Сатана Z
Коментиран от #82
21:28 01.12.2025
69 Младеж
До коментар #61 от "Интересно":Ами питай студентите.....
21:30 01.12.2025
70 Точно
До коментар #19 от "Ужасяващо е":Полицаите и вое ните о що са 70 000 а телковетд 600 000.и бюджета от 2 милиарда за МВР и толкова за военните не обесняват другите милиарди з ток и какво ли не. Иначе Военната индустрия работи на свръх обороти. Ама 2 милиарда не влият на заемите натрупани от обществените кражби поръчки. Най лесно е да се обвиняват полицаите военноте и пожарникарите а после питат
21:30 01.12.2025
71 Хмхмхмхмхм
До коментар #30 от "Най-малко 60 000 са.":И 100 000 да са, те НЕ СА цяла България, а само привържениците на една политическа партия. И аз напр. НЕ ИСКАМ с моите данъци да се хрантутят тези, които ме изключват от България и от бг граждани. Защото това е социалната държава- средната класа хрантутим ВСИЧКИ- и работници, и селяни, и гражфдани, и малоимотни, и на квартири, и с ниски доходи, както и олигарсите с огромните доходи. В задачката се пита- защо досега НЯМА политическа партия на средната класа . която да защоитава нашите интереси така, щото да ни задържи в България= защото джензи-тата НЯМА да станат моментално средна класа в другите ес държави, ако решат да се преместят там, за разлика от нас...
21:31 01.12.2025
72 Нма
21:32 01.12.2025
73 Киро Канадеца
До коментар #6 от "Еврото идва":И? Щети порасне портфейла!
21:32 01.12.2025
75 Промяна
21:34 01.12.2025
76 Хм хм
21:35 01.12.2025
77 Сюнетчия
21:35 01.12.2025
78 Точно
21:36 01.12.2025
79 Арни
До коментар #16 от "Ха-ха-ха":Хайде след първи януари да пишеш ще откажеш ли да ползваш еврото. Пожелавам ти и пенсията или заплатата да си получаваш в левове и да обикаляш като гладно куче, че никой не ти иска левчетата.
21:36 01.12.2025
80 Промяна
До коментар #62 от "Кон":И ПОСЛЕ ТИ ЛИ ЩЕ СТАНЕШ РЕНТИЕР ХАХАХАХАХАХАХАХА
21:36 01.12.2025
81 Тити
21:36 01.12.2025
82 Гадно
До коментар #68 от "Сатана Z":Сатана Z:
Коледарите идват да заколят прасетата
-;-
А Прасето се грижело за Хората!
Омръзна ми да Ме грижат разни комунисти и какви ли не добре говорещи ГОВЕДА!
21:36 01.12.2025