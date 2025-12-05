Кметът на Враца ще съди протестиращи заради тормоз над близките му

"Няма да позволя никой да тормози семейството ми!!! Тези, които си мислят, че ще изливат злобата и простотията си върху децата ми, са се объркали сериозно."

Това написа в своя Фейсбук профил кметът на Враца Калин Каменов, след като вчера част от протестиращите срещу правителството граждани отидоха пред кооперацията, където живее Каменов, и скандираха „Оставка“ и „Мафия“.

"Протестът на "умните", "красивите" и "грамотните" вАзрожденци тази вечер във Враца успя да разплаче децата ми, но мен, господа "мъжкари", няма да уплашите.

Още утре ще подам сигнал в прокуратурата и ще заведа дело за издевателствата над семейството ми от група неграмотни индивиди, които смятат, че водени от тълпата, могат да си позволяват тормоз над малки деца. В момента не съм в града.

Синът ми е на 5 годинки и плаче вкъщи. Опитвам се да го успокоя по телефона, че няма за какво да се страхува от грозните хора навън, които крещят по него, кака му и майка му!!! Утре следобед се прибирам и ще ви очаквам.

Ако имате проблем с мен, че си давам здравето, енергията и цялото внимание за развитието на Враца, то заповядайте по всяко време. Ще ви очаквам, особено онези, които са обиждали жена ми и децата.

Това постигна протестът във Враца. Жалко, че сред протестиращите е имало и нормални хора, които не са направили нищо...

#РефереРЕндум за повече мозък!", пише той.