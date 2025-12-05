Новини
България »
Кметът на Враца ще съди протестиращи заради тормоз над близките му

Кметът на Враца ще съди протестиращи заради тормоз над близките му

5 Декември, 2025 10:11 580 13

  • калин каменов-
  • съд-
  • дело-
  • протестиращи-
  • тормоз-
  • семейство

Няма да позволя никой да тормози семейството ми!!! Тези, които си мислят, че ще изливат злобата и простотията си върху децата ми, са се объркали сериозно

Кметът на Враца ще съди протестиращи заради тормоз над близките му - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Няма да позволя никой да тормози семейството ми!!! Тези, които си мислят, че ще изливат злобата и простотията си върху децата ми, са се объркали сериозно."

Това написа в своя Фейсбук профил кметът на Враца Калин Каменов, след като вчера част от протестиращите срещу правителството граждани отидоха пред кооперацията, където живее Каменов, и скандираха „Оставка“ и „Мафия“.

"Протестът на "умните", "красивите" и "грамотните" вАзрожденци тази вечер във Враца успя да разплаче децата ми, но мен, господа "мъжкари", няма да уплашите.

Още утре ще подам сигнал в прокуратурата и ще заведа дело за издевателствата над семейството ми от група неграмотни индивиди, които смятат, че водени от тълпата, могат да си позволяват тормоз над малки деца. В момента не съм в града.

Синът ми е на 5 годинки и плаче вкъщи. Опитвам се да го успокоя по телефона, че няма за какво да се страхува от грозните хора навън, които крещят по него, кака му и майка му!!! Утре следобед се прибирам и ще ви очаквам.

Ако имате проблем с мен, че си давам здравето, енергията и цялото внимание за развитието на Враца, то заповядайте по всяко време. Ще ви очаквам, особено онези, които са обиждали жена ми и децата.

Това постигна протестът във Враца. Жалко, че сред протестиращите е имало и нормални хора, които не са направили нищо...

#РефереРЕндум за повече мозък!", пише той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 4 Отговор
    Да се готви за Народният съд.А близките му в Белене.

    10:12 05.12.2025

  • 2 Тоз

    20 1 Отговор
    семейство бил имал !

    10:13 05.12.2025

  • 3 всички обичат герб

    27 1 Отговор
    Тия излиза с номера с "децата" на тиквата и после заплахи, типичен герберас!

    10:15 05.12.2025

  • 4 побърканяк

    20 1 Отговор
    Леле и тоя останал без здраве докато "работи за" Враца

    10:17 05.12.2025

  • 5 гражданин

    15 1 Отговор
    всичките 50 или 100 човека, ще ги идентифицира, с личните им карти, и ще ги съди, така ли, това че не са доволни от работата му, не ги прави автоматично неграмотни, знае се какво е да си неграмотен, или просто кмета е влюбен в себе си, и не си открива никакви грешки и пропуски, за всичките мандати, които е имал

    10:18 05.12.2025

  • 6 Сила

    17 1 Отговор
    Уникална форма на черепа !!!? Просто невероятна генетична мутация , "врачанска превъзходна гербероподобна .... " 🧐👏

    10:19 05.12.2025

  • 7 Ура,,Ура

    13 1 Отговор
    Този си бил давал здравето и енергията за Враца ???!!!! Че кой те е карал да се бориш да ставаш кмет бе? Давай оставка и никой няма да те закача. Не се ослушвай. Той и тулупа днеска реве, че са му нарушили рахата, ама това е като си комбина с престъпници.

    10:21 05.12.2025

  • 8 скоро

    11 1 Отговор
    ще има посещения по домовете, но няма да са толкова мирни.Унищожавате държавата, ще си носите отговорност рано или късно.Тоя цървул и кохортата са част от нескопосниците докарали северозападнала България да е най-мизерния регион в цяла европа.Какво очаква? Долу с букети и погача да го чакат?

    10:23 05.12.2025

  • 9 Гражданин

    12 1 Отговор
    Ама иначе не е проблем и не е подсъдно, когато ОПГ-то, от което той е част, изнудва и заплашва семейства, деца, близки на "простосмъртни"? Като го правят на тебе не е гот, а?

    10:24 05.12.2025

  • 10 Българин

    9 0 Отговор
    Няма кмет които да не е милионер.

    10:26 05.12.2025

  • 11 Хахаха

    7 1 Отговор
    Публичните личности нямат право на спокойствие като нормалните геаждани. Време е да им се покаже на тези кратуни, че ще бъдат преследвани и тормозени ако не си вършат работата !

    10:28 05.12.2025

  • 12 КОЙ ЩЕ СЪДИШ БЕ

    1 0 Отговор
    ГЕРБЕРСКИ ПАЛЯЧО

    10:39 05.12.2025

  • 13 ТИГО

    1 0 Отговор
    И кво сега от умно-красиви протестиращи ! Кмета стана "Умно красив " с пеньоар на понита ,деликатен се изписа ! Малеее и са Герб ли се изпедерепцаха !За ужас на Буци ! Новите умнокрасиви розовобузести!

    10:39 05.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове