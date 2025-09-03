Екшън пред парламента: Протестиращи пробваха да нахлуят в сградата на НС, полицията ги спря

Напрежение пред парламента. Демонстранти опитаха неуспешно да пробият кордона от полицаи около сградата на Народното събрание и да влязат вътре. Това се случи по време на граждански протест по повод есенната сесия на парламента. Има привърженици на "Величие", "Възраждане" и МИР, съобщават от Нова телевизия.
Протестът е под надслов „Легитимното Народно събрание на българския народ против нелегитимно избран парламент".
"Днес е първият работен ден на 51-вото НС, но всички знаем, че то е нелегитимно, защото е избрано с фалшификации и подмяна на вота на българските граждани", заяви Симеон Славчев - председателят на партия ,,Морал, инициативност, родолюбие" (МИР) и представител на сдружение Гражданска инициатива "Будители", предават от БТА.
"Управляващите не решават нито един проблем на гражданите, а сглобката от несъвместими партии води държавата към катастрофа", посочи Славчев като главен проблем.
"Протестиращите днес няма да блокират пътища, акцията е символична, но действията ни ще стават по-радикални, каза Славчев. Нашите действия ще продължат, няма да е само днес. Идеята е занапред да блокираме ключови кръстовища и пътни артерии в страната", допълни той.
Няма официален организатор, българските граждани се самоорганизираха и направиха този протест, каза още Славчев.
На протеста пред парламента гражданите държат плакати на българското знаме, с надпис "Не на НАТО".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
ще видите как ще горят кауфланд и лидл задето 3 лв олио го правят 1.59 при курс 1.95
Коментиран от #17
11:24 03.09.2025
2 Сидеров
11:26 03.09.2025
3 баба жаба
11:26 03.09.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #38
11:27 03.09.2025
5 В Китай е направен Документален
Филм за Корупцията в който Филм България е дадена за Пример какво може да се случи на една Държава ако не се пребори с Корупцията!
В Китай за Държавна Корупция в големи размери Наказанието е Разстрел и изземване на откраднатите средства и собственост?
Докато в България не се промени Законът за Държавна Корупция най тежкото наказание да е Разстрел промяна няма да има!
Аз ще гласувам за Възраждане ако променят Закона За Държавна Корупция най тежкото наказание е да е Разстрел, може на Стадиона, може да е Тунел но Разстрел за Държавна Корупция в особено големи размери трябва да има.
11:27 03.09.2025
6 Трол
11:29 03.09.2025
7 Така де
11:30 03.09.2025
8 Бедна африканска република
11:30 03.09.2025
9 Последния Софиянец
11:31 03.09.2025
10 Майора
11:34 03.09.2025
11 Мнение
Коментиран от #25
11:35 03.09.2025
12 Накъде бе другари
Това е руски протест.
Не ,че не трябва да се протестира против това правителство на корупцията и превзетата държава.
Това е ппотестпротив НАТО и Европа.
Тогава накъде?
Бог да пази България от тези!
11:35 03.09.2025
14 Протест по виетнамски
И...каква файда от такива протести - Нищо!
Докато не почне се пали, троши, бие ...Ама серизен бой не просто така- Удариха ме по крака....Няма да има и милиметърче промяна!
11:40 03.09.2025
15 Ааа браво
11:40 03.09.2025
16 Полицията !
Пази !
Окупаторите !
11:40 03.09.2025
17 честен ционист
До коментар #1 от "1488":Кой ти е казал, че този курс 1,95 значи нещо вече. Дори и по измислените НПО реклами по телевизията във връзка с приемането се казва, че от 1ви януари 2026 левове ще се обменят в евро само по ОФИЦИАЛНИЯ за деня фиксинг, а той ще бъде плаващ и никой не може да каже, колко точно. Може да обменяте и на 4лв евро, а може и на 25 стотинки за евро, знае ли човек.
Коментиран от #21, #22
11:42 03.09.2025
18 Хахаха
11:42 03.09.2025
19 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
11:43 03.09.2025
20 Нещо на кремълските убийци...
Коментиран от #37
11:46 03.09.2025
21 глупости
До коментар #17 от "честен ционист":пишете
11:50 03.09.2025
22 Прочети отново каква глупост си написъл.
До коментар #17 от "честен ционист":Кретенизма ви копейки надминава всякакви граници, какъв плаващ курс на лева спрямо еврото ве кавал неграмотен, къде видя вече 27 години плаващ курс, къде е записано това?, ти добре ли си?, или си лъжеш по инерция, да не си мислиш че всички са прости като теб?
Коментиран от #27, #28
11:51 03.09.2025
23 пробваха да нахлуят
заптиета дето ги озаптяват
много повече от протестиращите
да видим догодина изгладнелите преизбирачи
дали няма да се дигнат като се усетят пак прецакани
Коментиран от #29
11:53 03.09.2025
24 Промяна
11:54 03.09.2025
25 Промяна
До коментар #11 от "Мнение":5 ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ ДОКОГА ЩЕ НИ ЗАНИМАВАТЕ С ТЕЗИ ПЛАТЕНИ БЕЗРАБОТНИ НА ОЛИГАРХИЯТА
Коментиран от #42
11:55 03.09.2025
26 ПАК НЕИЗРЯДНИЧЕНГЕТА
11:56 03.09.2025
27 Дали
До коментар #22 от "Прочети отново каква глупост си написъл.":А кретенизма на Урсулките отдавна прекрачи всички граници.
11:57 03.09.2025
28 честен ционист
До коментар #22 от "Прочети отново каква глупост си написъл.":Неграмотникът си ти. В 00ч на 31ви декември България излиза от МВФ и няма сила на света, която да гарантира курс 1.95 на следващия ден.
Коментиран от #32
11:57 03.09.2025
29 Промяна
До коментар #23 от "пробваха да нахлуят":ВЪРВИ ДА РАБОТИШ КАТО СИ ГЛАДЕН И КАКВО КАТО НАХЛУЕШ В ПАРЛАМЕНТА ПИТАЙ МАЯ И ТЯ СЕ ТЪРКАЛЯШЕ ПОЗОРНО ПЛАТЕНА БОЖКОВА ЗАЕДНО СЪС ОНЕЗИ ХОРИЦА ОТ СИСТЕМИТЕ
11:57 03.09.2025
30 Промяна
11:58 03.09.2025
32 Абе човече...
До коментар #28 от "честен ционист":Ти наред ли си с главата?
12:01 03.09.2025
33 Данко Харсъзина
12:03 03.09.2025
34 Данко Харсъзина
Коментиран от #40, #41
12:05 03.09.2025
35 юрист
12:05 03.09.2025
36 Ивелин Михайлов
Коментиран от #39
12:06 03.09.2025
37 Ха ХаХа
До коментар #20 от "Нещо на кремълските убийци...":Ще те убият и теб
12:14 03.09.2025
38 Набил си
До коментар #4 от "Последния Софиянец":някому де...довия
12:15 03.09.2025
39 Само идиот
До коментар #36 от "Ивелин Михайлов":Може да измисли Величие за партията си
12:15 03.09.2025
40 Ха ХаХа
До коментар #34 от "Данко Харсъзина":Толуп Москва ще ти смъкне шкембето
12:16 03.09.2025
41 Виждаш
До коментар #34 от "Данко Харсъзина":някому де...довия, монтански циганин недоучен
12:16 03.09.2025
42 Промени се
До коментар #25 от "Промяна":Нищоправецо
12:18 03.09.2025