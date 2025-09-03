Новини
Екшън пред парламента: Протестиращи пробваха да нахлуят в сградата на НС, полицията ги спря

3 Септември, 2025 11:22

"Днес е първият работен ден на 51-вото НС, но всички знаем, че то е нелегитимно, защото е избрано с фалшификации и подмяна на вота на българските граждани", заяви Симеон Славчев - председателят на партия ,,Морал, инициативност, родолюбие" (МИР) и представител на сдружение Гражданска инициатива "Будители"

Екшън пред парламента: Протестиращи пробваха да нахлуят в сградата на НС, полицията ги спря - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Напрежение пред парламента. Демонстранти опитаха неуспешно да пробият кордона от полицаи около сградата на Народното събрание и да влязат вътре. Това се случи по време на граждански протест по повод есенната сесия на парламента. Има привърженици на "Величие", "Възраждане" и МИР, съобщават от Нова телевизия.

Протестът е под надслов „Легитимното Народно събрание на българския народ против нелегитимно избран парламент".

"Днес е първият работен ден на 51-вото НС, но всички знаем, че то е нелегитимно, защото е избрано с фалшификации и подмяна на вота на българските граждани", заяви Симеон Славчев - председателят на партия ,,Морал, инициативност, родолюбие" (МИР) и представител на сдружение Гражданска инициатива "Будители", предават от БТА.

"Управляващите не решават нито един проблем на гражданите, а сглобката от несъвместими партии води държавата към катастрофа", посочи Славчев като главен проблем.

"Протестиращите днес няма да блокират пътища, акцията е символична, но действията ни ще стават по-радикални, каза Славчев. Нашите действия ще продължат, няма да е само днес. Идеята е занапред да блокираме ключови кръстовища и пътни артерии в страната", допълни той.

Няма официален организатор, българските граждани се самоорганизираха и направиха този протест, каза още Славчев.

На протеста пред парламента гражданите държат плакати на българското знаме, с надпис "Не на НАТО".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    34 18 Отговор
    9ти септември идва
    ще видите как ще горят кауфланд и лидл задето 3 лв олио го правят 1.59 при курс 1.95

    Коментиран от #17

    11:24 03.09.2025

  • 2 Сидеров

    17 14 Отговор
    Идвам, само да изтрезнея....

    11:26 03.09.2025

  • 3 баба жаба

    19 42 Отговор
    Последни копейкаджийски издихания.

    11:26 03.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    35 7 Отговор
    Набихме Манол Пейков

    Коментиран от #13, #38

    11:27 03.09.2025

  • 5 В Китай е направен Документален

    42 11 Отговор
    В Китай е направен Документален
    Филм за Корупцията в който Филм България е дадена за Пример какво може да се случи на една Държава ако не се пребори с Корупцията!

    В Китай за Държавна Корупция в големи размери Наказанието е Разстрел и изземване на откраднатите средства и собственост?

    Докато в България не се промени Законът за Държавна Корупция най тежкото наказание да е Разстрел промяна няма да има!
    Аз ще гласувам за Възраждане ако променят Закона За Държавна Корупция най тежкото наказание е да е Разстрел, може на Стадиона, може да е Тунел но Разстрел за Държавна Корупция в особено големи размери трябва да има.

    11:27 03.09.2025

  • 6 Трол

    6 16 Отговор
    Вярвам, че нашата смела полиция ще се справи с това поредно предизвикателство.

    11:29 03.09.2025

  • 7 Така де

    11 32 Отговор
    При слаба държава руските проксита действат. Няма празно!

    11:30 03.09.2025

  • 8 Бедна африканска република

    27 6 Отговор
    A през това време Бойко Борисов е изпратил една от наложниците си - Алекс Богданска на форум във Венеция с държавни пари и рокля от турска фирма на ДПС. За това България вече ще се нарича БАР

    11:30 03.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    24 6 Отговор
    А Умните и красивите стоят пред Президентството и гледат.Страхливци!

    11:31 03.09.2025

  • 10 Майора

    9 18 Отговор
    Стига лъжи Славчев , много добре се знае кой стои зад вас-олигарсите начело със Цв.Василев , Прокопиев , Божкови сие, които не желаят да и сред в страната и да не получат присъди! Пътят на страната е ясен и точен и никой е може да го спре!

    11:34 03.09.2025

  • 11 Мнение

    21 4 Отговор
    Граждански протест. Гражданите имат повече права от това да гласуват и да плащат рокфелерски заплати на престъпници. Вдигнете умрелите, които гласуват за ГЕРБ сега.

    Коментиран от #25

    11:35 03.09.2025

  • 12 Накъде бе другари

    8 25 Отговор
    Не бил организиран протеста?
    Това е руски протест.
    Не ,че не трябва да се протестира против това правителство на корупцията и превзетата държава.
    Това е ппотестпротив НАТО и Европа.
    Тогава накъде?
    Бог да пази България от тези!

    11:35 03.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Протест по виетнамски

    10 1 Отговор
    Г-н Борисов, г-н Пейвски, г-да депутати! Вие сте льоши хора!
    И...каква файда от такива протести - Нищо!
    Докато не почне се пали, троши, бие ...Ама серизен бой не просто така- Удариха ме по крака....Няма да има и милиметърче промяна!

    11:40 03.09.2025

  • 15 Ааа браво

    10 1 Отговор
    добре нахранени еничари

    11:40 03.09.2025

  • 16 Полицията !

    15 2 Отговор
    Полицията !

    Пази !

    Окупаторите !

    11:40 03.09.2025

  • 17 честен ционист

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Кой ти е казал, че този курс 1,95 значи нещо вече. Дори и по измислените НПО реклами по телевизията във връзка с приемането се казва, че от 1ви януари 2026 левове ще се обменят в евро само по ОФИЦИАЛНИЯ за деня фиксинг, а той ще бъде плаващ и никой не може да каже, колко точно. Може да обменяте и на 4лв евро, а може и на 25 стотинки за евро, знае ли човек.

    Коментиран от #21, #22

    11:42 03.09.2025

  • 18 Хахаха

    4 11 Отговор
    Пак тия циркаджии. Митрофанката им нарежда и тия отиват да се бутат пред НС

    11:42 03.09.2025

  • 19 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    5 1 Отговор
    КАКВО МЕШАТЕ ВЪЗРАЖДАНЕ СЪС ПРОТЕСТА .ТОЙ Е НА ВЕЛИЧИЕ И НЯКАКВИ ПАРТИИКИ МИР ТАМ И ДРУГИНЕПОЗНАТИ.ВЪЗРАЖДАНЕ НЕ УЧАСТВАТ ВЪВ ТОЗИ ПРОТЕСТ,ТЕ ЗАПОЧВАТ СЛЕД НЯКОЛКО ДНИ

    11:43 03.09.2025

  • 20 Нещо на кремълските убийци...

    4 9 Отговор
    не им изнася това което се случва в БГ, тая истерия на копейките не е случайна, активирана е всичката налична проруска измет в България, няколко стотин човека да врякат по улиците, и други десетина да се пенят по форумите.

    Коментиран от #37

    11:46 03.09.2025

  • 21 глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "честен ционист":

    пишете

    11:50 03.09.2025

  • 22 Прочети отново каква глупост си написъл.

    4 7 Отговор

    До коментар #17 от "честен ционист":

    Кретенизма ви копейки надминава всякакви граници, какъв плаващ курс на лева спрямо еврото ве кавал неграмотен, къде видя вече 27 години плаващ курс, къде е записано това?, ти добре ли си?, или си лъжеш по инерция, да не си мислиш че всички са прости като теб?

    Коментиран от #27, #28

    11:51 03.09.2025

  • 23 пробваха да нахлуят

    4 1 Отговор
    как да могат когато
    заптиета дето ги озаптяват
    много повече от протестиращите

    да видим догодина изгладнелите преизбирачи
    дали няма да се дигнат като се усетят пак прецакани

    Коментиран от #29

    11:53 03.09.2025

  • 24 Промяна

    0 1 Отговор
    ТИ ПЪК КОЙ СИ ОТКЪДЕ СЕ ПРЪКВАТ ТОЛКОВА НЕВЕЖИ КОЙ И ПЛАЩА И ЗА КАКВИ СЕ ИМАТ

    11:54 03.09.2025

  • 25 Промяна

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Мнение":

    5 ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ ДОКОГА ЩЕ НИ ЗАНИМАВАТЕ С ТЕЗИ ПЛАТЕНИ БЕЗРАБОТНИ НА ОЛИГАРХИЯТА

    Коментиран от #42

    11:55 03.09.2025

  • 26 ПАК НЕИЗРЯДНИЧЕНГЕТА

    0 1 Отговор
    ГОЛОГЛАВИ БЕЗ ФУРАЖКИ......

    11:56 03.09.2025

  • 27 Дали

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Прочети отново каква глупост си написъл.":

    А кретенизма на Урсулките отдавна прекрачи всички граници.

    11:57 03.09.2025

  • 28 честен ционист

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Прочети отново каква глупост си написъл.":

    Неграмотникът си ти. В 00ч на 31ви декември България излиза от МВФ и няма сила на света, която да гарантира курс 1.95 на следващия ден.

    Коментиран от #32

    11:57 03.09.2025

  • 29 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "пробваха да нахлуят":

    ВЪРВИ ДА РАБОТИШ КАТО СИ ГЛАДЕН И КАКВО КАТО НАХЛУЕШ В ПАРЛАМЕНТА ПИТАЙ МАЯ И ТЯ СЕ ТЪРКАЛЯШЕ ПОЗОРНО ПЛАТЕНА БОЖКОВА ЗАЕДНО СЪС ОНЕЗИ ХОРИЦА ОТ СИСТЕМИТЕ

    11:57 03.09.2025

  • 30 Промяна

    0 2 Отговор
    ВЪРВИ ДА РАБОТИШ КАТО СИ ГЛАДЕН И КАКВО КАТО НАХЛУЕШ В ПАРЛАМЕНТА ПИТАЙ МАЯ И ТЯ СЕ ТЪРКАЛЯШЕ ПОЗОРНО ПЛАТЕНА БОЖКОВА ЗАЕДНО СЪС ОНЕЗИ ХОРИЦА ОТ СИСТЕМИТЕ

    11:58 03.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Абе човече...

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "честен ционист":

    Ти наред ли си с главата?

    12:01 03.09.2025

  • 33 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    Да ги запират своевременно в кауша за нарушаване на обществения ред.

    12:03 03.09.2025

  • 34 Данко Харсъзина

    3 6 Отговор
    На снимката виждам некви дебели и безполезни пенции с тумбаци, петата колона на Москва.

    Коментиран от #40, #41

    12:05 03.09.2025

  • 35 юрист

    6 1 Отговор
    ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ ПРЕВРАТ СРЕЩУ ГЕРБ И ДПС !

    12:05 03.09.2025

  • 36 Ивелин Михайлов

    4 1 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ НАСТОЯВА ЗА ВОЕНЕН ПРЕВРАТ!

    Коментиран от #39

    12:06 03.09.2025

  • 37 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Нещо на кремълските убийци...":

    Ще те убият и теб

    12:14 03.09.2025

  • 38 Набил си

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    някому де...довия

    12:15 03.09.2025

  • 39 Само идиот

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ивелин Михайлов":

    Може да измисли Величие за партията си

    12:15 03.09.2025

  • 40 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Данко Харсъзина":

    Толуп Москва ще ти смъкне шкембето

    12:16 03.09.2025

  • 41 Виждаш

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Данко Харсъзина":

    някому де...довия, монтански циганин недоучен

    12:16 03.09.2025

  • 42 Промени се

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Промяна":

    Нищоправецо

    12:18 03.09.2025

