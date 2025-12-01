Пуснаха допълнителни метровлакове заради увеличения поток от пътници

Заради увеличения поток пътници по линиите на метрото, които минават през централната градска част на София, са пуснати два допълнителни метровлака, казаха за БТА от пресцентъра на Столичната община.
От "Метрополитен" подготвят за пускане още две мотриси, допълниха от Общината.
Трафикът в метрото е натоварен, след като множество граждани се насочиха към Триъгълника на властта за протеста срещу бюджета за 2026 г., събралите се скандират "оставка".
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 15 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ужасяващо е
21:30 01.12.2025
2 Мачията
Коментиран от #11
21:31 01.12.2025
3 ЖАСМИНА КАРАТАШКОВА
ТЕ ТЕ ПОПЪРЖАТ А ТИ ГИ ПРЕВОЗВАШ
ТИ СИ ИСТИНСКИ ВОИН ОТ ШАУЛЮЛИН
21:31 01.12.2025
4 Тити
21:32 01.12.2025
5 Народ!
21:40 01.12.2025
6 много ве гребави метраджии
за наказание
21:41 01.12.2025
7 Някой
Коментиран от #13
21:46 01.12.2025
8 таксиджия 🚖
21:49 01.12.2025
9 Нощния транспорт е празен
22:14 01.12.2025
10 Смешник
22:32 01.12.2025
11 Коментиращ
До коментар #2 от "Мачията":Зависи!
Ако кинтите за протестърите идват от шорош, положението е по-скоро "защо така", или "не така"!
Събитията на Майдана в Украйна през 2013-14 бяха абсолютно същите!
Виктория Нюланд (от режима на Обама) излезе публично и заяви, че фащ е инвестирал 5млрд долара за преврата на Майдана (има го признанието на запис, плюс признание за био лаборатории в укрия)!!!
А сега украинският народ плаща огромната сметка!!!
Нека се молим на Господ Бог, да ни предпази от сходни събития, и достойни и независими хора да започнат да управляват България!
Амин.
22:37 01.12.2025
12 Верно ли
22:38 01.12.2025
13 Коментиращ
До коментар #7 от "Някой":Не видя знамена, щото тия са от платените шорошоиди!
Борят се за господарите си и сребърниците, които им дават!!!
Не казвам, че боко и шиши не са за опандизване отдавна, но от кого точно?! От Кокорчо и Мирчев ли???
Та те стояха в скута на шиши по времето на сглобката!!!
Така, че народе, не вярвайте на сляпо за всичко дето ви спуснат, а търсете истината!!!
22:41 01.12.2025
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ГАНГСТЕРА Е ГАНГСТЕР , НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА
.......
ПЛАТФОРМА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ СРЕЩУ ГЕРБ - ДПС -БСП + КЛОУНИТЕ НА СЛАВИ
22:43 01.12.2025
15 Онзи с Юмручето
22:53 01.12.2025