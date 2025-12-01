Пуснаха допълнителни метровлакове заради увеличения поток от пътници

Новини
Трафикът в метрото е натоварен, след като множество граждани се насочиха към Триъгълника на властта за протеста срещу бюджета за 2026 г.

Заради увеличения поток пътници по линиите на метрото, които минават през централната градска част на София, са пуснати два допълнителни метровлака, казаха за БТА от пресцентъра на Столичната община.

От "Метрополитен" подготвят за пускане още две мотриси, допълниха от Общината.

Трафикът в метрото е натоварен, след като множество граждани се насочиха към Триъгълника на властта за протеста срещу бюджета за 2026 г., събралите се скандират "оставка".


  • 1 Ужасяващо е

    22 3 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    21:30 01.12.2025

  • 2 Мачията

    5 1 Отговор
    А така!

    Коментиран от #11

    21:31 01.12.2025

  • 3 ЖАСМИНА КАРАТАШКОВА

    2 2 Отговор
    ЕХХ БЕДНИ МИ БАТЕ БАЦЕ
    ТЕ ТЕ ПОПЪРЖАТ А ТИ ГИ ПРЕВОЗВАШ
    ТИ СИ ИСТИНСКИ ВОИН ОТ ШАУЛЮЛИН

    21:31 01.12.2025

  • 4 Тити

    12 2 Отговор
    Бой по мафията наречена Боко и Шиши

    21:32 01.12.2025

  • 5 Народ!

    8 3 Отговор
    Борисов май не дооцени колко е опротивял, а подправката шиши, винаги действа като адреналин.

    21:40 01.12.2025

  • 6 много ве гребави метраджии

    2 1 Отговор
    подготвят за пускане още две мотриси
    за наказание

    21:41 01.12.2025

  • 7 Някой

    3 0 Отговор
    Случи се да ползвам метрото и се чудих защо в това време е така блъсканица и на Сливница се освободи и там се сетих да не ходят на протест. Не видях знамена или нещо.

    Коментиран от #13

    21:46 01.12.2025

  • 8 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор
    И аз бях, ама цивилен - без таксито.

    21:49 01.12.2025

  • 9 Нощния транспорт е празен

    2 2 Отговор
    Метрото е препълнено . Снегът идва . Ще вдигнат цените.

    22:14 01.12.2025

  • 10 Смешник

    2 1 Отговор
    Народа се събуди Дано скоро видим Шиши Тиквата и Данчо Ментата в затвора

    22:32 01.12.2025

  • 11 Коментиращ

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мачията":

    Зависи!
    Ако кинтите за протестърите идват от шорош, положението е по-скоро "защо така", или "не така"!

    Събитията на Майдана в Украйна през 2013-14 бяха абсолютно същите!
    Виктория Нюланд (от режима на Обама) излезе публично и заяви, че фащ е инвестирал 5млрд долара за преврата на Майдана (има го признанието на запис, плюс признание за био лаборатории в укрия)!!!
    А сега украинският народ плаща огромната сметка!!!

    Нека се молим на Господ Бог, да ни предпази от сходни събития, и достойни и независими хора да започнат да управляват България!
    Амин.

    22:37 01.12.2025

  • 12 Верно ли

    2 1 Отговор
    срещу бюджета за 2026 г.???? Aз си мислех, че искат оставка на правителството! Канадските мошенници пак яхнаха младежта. Ама нищо - и тях да ги излъжат, както нас ни излъгаха едно време дядовците им!

    22:38 01.12.2025

  • 13 Коментиращ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Не видя знамена, щото тия са от платените шорошоиди!
    Борят се за господарите си и сребърниците, които им дават!!!

    Не казвам, че боко и шиши не са за опандизване отдавна, но от кого точно?! От Кокорчо и Мирчев ли???
    Та те стояха в скута на шиши по времето на сглобката!!!

    Така, че народе, не вярвайте на сляпо за всичко дето ви спуснат, а търсете истината!!!

    22:41 01.12.2025

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    И ЗА КОМУНИСТА И ЗА ДЕМОКРАТА
    .....
    ГАНГСТЕРА Е ГАНГСТЕР , НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА
    .......
    ПЛАТФОРМА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ СРЕЩУ ГЕРБ - ДПС -БСП + КЛОУНИТЕ НА СЛАВИ

    22:43 01.12.2025

  • 15 Онзи с Юмручето

    1 0 Отговор
    Разбира се че не съм българин. Левски го ползвам само за популизъм. Народа е добре манипулиран, всичко върви по план

    22:53 01.12.2025

