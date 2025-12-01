Новини
България »
София »
"Към Софийския университет бият хора, всичко е затъмнено" - протестът излиза извън контрол (На живо)

"Към Софийския университет бият хора, всичко е затъмнено" - протестът излиза извън контрол (На живо)

1 Декември, 2025 22:10 2 257 43

  • напрежение-
  • протест-
  • бой-
  • хора-
  • софийски университет

Прогнозите за провокатори се сбъднаха. На демонстрацията се забелязват хора с маски и качулки, които показаха агресия пред централата на ДПС-НН.

"Към Софийския университет бият хора, всичко е затъмнено" - протестът излиза извън контрол (На живо) - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Към Софийския университет бият хора, има агитки, всичко е затъмнено, какво се случва?", казват протестиращи пред камерата на bTV.

Ситуацията на протеста излиза извън контрол. Има бомби, полицията е в готовност да даде отпор на протестиращите. Има блокиран трамвай, кола на пожарната. Хвърлят се камъни по полицаите. Има счупени кофи за боклук, а капаците летят към униформените. Има унищожени полицейски бусове – със спукани гуми и изпочупени стъкла.

Прогнозите за провокатори се сбъднаха. На демонстрацията се забелязват хора с маски и качулки, които показаха агресия пред централата на ДПС-НН.

Полицията се намеси със сълзотворен газ. Оператор в телевизия разказа, че също е пострадал, докато се опитвал да заснеме случващото се. По думите му и други журналисти са пострадали. Протестиращите се опасяват да не пострадат мирни демонстранти, семейства и деца.

Около 22 ч. се наблюдава опит за преорганизиране на протеста и насочването му към централата на ГЕРБ.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За всичко

    45 8 Отговор
    е виновен банкята с неговите зависимости от дебелия!

    22:37 01.12.2025

  • 2 Дебилите

    19 30 Отговор
    от ПП и ДБ арест и съд
    Те са провокаторите

    Коментиран от #41

    22:37 01.12.2025

  • 3 Гост

    36 7 Отговор
    Какви хора бе,това са на Таки и Шиши хората от агитката на Левски...нормалните хора отдавна се прибраха....А,тия разиграват скечове

    Коментиран от #6

    22:37 01.12.2025

  • 4 Ужасяващо е

    27 9 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРЪКТУРИ се УВЕЛИЧИХА тази година със 70 Процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    Коментиран от #40

    22:37 01.12.2025

  • 5 Ангелогласний

    14 11 Отговор
    По това време само неадеквати буйстват из улиците.
    Нормалните хора протестират през деня.

    22:38 01.12.2025

  • 6 Промяна

    11 14 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    КАКЪВ ТАКИ КИРО ЛУДИЯТ ПОВЕДЕ ПЛАТЕНИТЕ ХУЛИГАНИ СЕГА КИРО РОЗОВИЯТ И СИЕ,ДА ПЛАЩАТ ЩЕТИТЕ

    22:39 01.12.2025

  • 7 хаааа

    10 14 Отговор
    На мястото на Пеевски ще направя мощни контра-протести срещу тази ПеПе-йска и възрожденска паплач, която тази вечер се обедини.

    Коментиран от #18

    22:40 01.12.2025

  • 8 Леля Пена

    14 6 Отговор
    Бати Бойко до къде докара България ха ха ха тоест майтап бе.

    22:40 01.12.2025

  • 9 Няма полиция на място

    10 17 Отговор
    да вземат пример от френската
    Бой и арести на тези боклуци начело с Мирчев и Василев

    22:40 01.12.2025

  • 10 Промяна

    10 6 Отговор
    ТОВА СА ПОГРОМАДЖИИ А ТОЗИ ОТ НОВА ГИ НАРИЧА ПРОТЕСТИРАЩИ ЛЪЖЕЦ НОРМАЛНИТЕ БЪЛГАРИ СА СИ УДОМА П
    АТЕНИ ОТ МАФИЯТА НА САБОТАЖНИЦИТЕ ВИЛНЕЯТ ИЗ СОФИЯ

    Коментиран от #26

    22:40 01.12.2025

  • 11 ПП и Дб

    10 17 Отговор
    са затвор!

    22:41 01.12.2025

  • 12 БСП

    7 4 Отговор
    Съучастници...вън от парламента,.

    Коментиран от #14

    22:41 01.12.2025

  • 13 си дзън

    12 9 Отговор
    Платените ултраси на Баце "атакуваха" полицията. Провокацията се потвърди.

    Коментиран от #19

    22:43 01.12.2025

  • 14 Ко ти е виновно БСП бре

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "БСП":

    Ко са ти напраили?

    22:43 01.12.2025

  • 15 Лумпен

    9 8 Отговор
    Пеевски изкара башибозука и еничарите отново да колят българи!

    22:44 01.12.2025

  • 16 кумчо ВЪЛЧО

    8 6 Отговор
    Хайде , БоЙче ! Нали си смелчага ! Излез да усмириш хората ! Ти си нашио спасител ! Ти и Дидко мислите и работите само и единствено за ХОРАТА ! Слез да им го кажеш !
    Хайде , Бойче , давайййййй !

    22:44 01.12.2025

  • 17 Професор

    3 6 Отговор
    След толкова много неща които направи Генерал Борисов протестират. Неблагодарници. Аз пък ще организирам контрапротест в защита на Генерал Борисов и господин Пеевски.

    22:44 01.12.2025

  • 18 Аз съм

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "хаааа":

    Върви се удави !

    22:45 01.12.2025

  • 19 А не са ли

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "си дзън":

    на нещастните ПП и ДБ? Те събират стадото.

    22:45 01.12.2025

  • 20 фжикас

    8 4 Отговор
    Съд, Прокуратура, ДАНС, КПК всичките са маши на мафията на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и другата свиня. Сега понеже им вдигнаха заплатите и ги водят тежък труд и им дават ранно пенсиониране и много пари, решиха да понабият малко хората. КПК за Корупция арестуваха Величие и Ивелин Михайлов дето не е взел и 1 лев от държавата и няма 1 ден на държавен пост. Пълно обслужване на мафията и на неудобните на крадливата мафия. Искат да останат и да грабят България. Слава на Господ Иисус Христосвсеки българин вижда с очите си какво става. Всеки вижда до къде ни докараха от 2009 г до днес мафията ГЕРБ. Оставка и пълна промяна. С бандити не става.

    Коментиран от #24

    22:46 01.12.2025

  • 21 дебеЛ Лебед

    4 2 Отговор
    Дидко , Бойко , кой ви е виновен за това ?
    Путин ли ? Радев ? Станишев ? Кой ? Кой ? Кой ?

    22:46 01.12.2025

  • 22 Пецата

    5 0 Отговор
    Аз пък си пиа ракиата със салата разбираш ли и се кефа 🤣

    22:47 01.12.2025

  • 23 Ганьо Банкянски

    8 3 Отговор
    Какво е посял простака от Банкя и матнитния му приятел , това и ще жънат сега - ХОРСКОТО , МАСОВО , СПОНТАННО НЕДОВОЛСТВО !

    Коментиран от #30

    22:48 01.12.2025

  • 24 да защитаваш крадец

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "фжикас":

    и пирамидаджия, трябва или да си много глупав или много пропаднал. Мафия има заради агнета като вас.

    Коментиран от #36

    22:49 01.12.2025

  • 25 ХИПОтеза

    4 1 Отговор
    Пожарът на бунта гори !
    И няма измислен банкянски пожарникар , който да го угаси !

    22:50 01.12.2025

  • 26 Ненормалните овце избраха тези

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    и за това сега си правят мирен протест.Другите са нормални дето са с тояги и бомби.

    22:50 01.12.2025

  • 27 комунетата

    2 2 Отговор
    на САПУН!!!!!!!!

    Коментиран от #31

    22:50 01.12.2025

  • 28 Професор

    5 6 Отговор
    Бойко не се предавай народа е зад теб и те подкрепя! Само ГЕРБ!

    22:52 01.12.2025

  • 29 хаяши

    3 1 Отговор
    дреме ми аз си имам водопад

    22:53 01.12.2025

  • 30 Точно

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ганьо Банкянски":

    И това е началото

    22:54 01.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Уса

    4 3 Отговор
    България е единствената държава в която има мохамеданска партия паразитираща на гърба на народа

    22:55 01.12.2025

  • 33 тъпунгеро

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Да си го начукаш":

    и той е комундел тапире

    22:56 01.12.2025

  • 34 Пецата

    2 1 Отговор
    Обичам да гледам сеир разбираш ли да си пиа ракиата и да се кефа на сеира 🤣

    22:58 01.12.2025

  • 35 Уса

    1 2 Отговор
    Подкрепа от САЩ за простеста с бомбите и тоягите

    22:58 01.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ?????

    3 1 Отговор
    Ха ха.
    Как мълчаха всички медии при протестите срещу еврото.
    И как сега през пет минути ни дават сводки кво било станало.
    Що така бе "независими журналисти"?
    Или тва е друго?
    И как да ви вярвам след това?

    23:02 01.12.2025

  • 38 Онзи с Юмручето

    2 0 Отговор
    Разбира се че не съм българин. Левски го ползвам само за популизъм. Народа е добре манипулиран, всичко върви по план

    23:03 01.12.2025

  • 39 оставка,другия път е граждански конфликт

    1 1 Отговор
    Тепърва в България ще става лошо,много лошо,народа ще се вдигна срещу омразната власт . Много гняв се е събрал в българската младеж срещу полицейския терор по пътищата,срещу цялото поведение на изключително омразното правителство и антибългарската му политика.

    23:05 01.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 И аз съм

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Дебилите":

    Против тях...ППДБ защото ТЕ са за еврото...а аз...ПРОТИВ,както и 80% от Народа!

    23:07 01.12.2025

  • 42 бай Даньо

    0 2 Отговор
    Какъв бой е това !? За това което правят жълтопаветните келeши във всяка западна държава щяха да ги смажат от бой и отгоре да им лепнат обвинения за по 2-3 години ефективни просъди... в Америка можеше да има убити ... Ай стига с това българско сиромахомилство!

    23:08 01.12.2025

  • 43 Коя бе

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "име":

    Ана с шапката с перца ли?

    23:10 01.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове