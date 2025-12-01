"Към Софийския университет бият хора, всичко е затъмнено" - протестът излиза извън контрол (На живо)

"Към Софийския университет бият хора, има агитки, всичко е затъмнено, какво се случва?", казват протестиращи пред камерата на bTV.
Ситуацията на протеста излиза извън контрол. Има бомби, полицията е в готовност да даде отпор на протестиращите. Има блокиран трамвай, кола на пожарната. Хвърлят се камъни по полицаите. Има счупени кофи за боклук, а капаците летят към униформените. Има унищожени полицейски бусове – със спукани гуми и изпочупени стъкла.
Прогнозите за провокатори се сбъднаха. На демонстрацията се забелязват хора с маски и качулки, които показаха агресия пред централата на ДПС-НН.
Полицията се намеси със сълзотворен газ. Оператор в телевизия разказа, че също е пострадал, докато се опитвал да заснеме случващото се. По думите му и други журналисти са пострадали. Протестиращите се опасяват да не пострадат мирни демонстранти, семейства и деца.
Около 22 ч. се наблюдава опит за преорганизиране на протеста и насочването му към централата на ГЕРБ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За всичко
22:37 01.12.2025
2 Дебилите
Те са провокаторите
Коментиран от #41
22:37 01.12.2025
3 Гост
Коментиран от #6
22:37 01.12.2025
4 Ужасяващо е
Коментиран от #40
22:37 01.12.2025
5 Ангелогласний
Нормалните хора протестират през деня.
22:38 01.12.2025
6 Промяна
До коментар #3 от "Гост":КАКЪВ ТАКИ КИРО ЛУДИЯТ ПОВЕДЕ ПЛАТЕНИТЕ ХУЛИГАНИ СЕГА КИРО РОЗОВИЯТ И СИЕ,ДА ПЛАЩАТ ЩЕТИТЕ
22:39 01.12.2025
7 хаааа
Коментиран от #18
22:40 01.12.2025
8 Леля Пена
22:40 01.12.2025
9 Няма полиция на място
Бой и арести на тези боклуци начело с Мирчев и Василев
22:40 01.12.2025
10 Промяна
АТЕНИ ОТ МАФИЯТА НА САБОТАЖНИЦИТЕ ВИЛНЕЯТ ИЗ СОФИЯ
Коментиран от #26
22:40 01.12.2025
11 ПП и Дб
22:41 01.12.2025
12 БСП
Коментиран от #14
22:41 01.12.2025
13 си дзън
Коментиран от #19
22:43 01.12.2025
14 Ко ти е виновно БСП бре
До коментар #12 от "БСП":Ко са ти напраили?
22:43 01.12.2025
15 Лумпен
22:44 01.12.2025
16 кумчо ВЪЛЧО
Хайде , Бойче , давайййййй !
22:44 01.12.2025
17 Професор
22:44 01.12.2025
18 Аз съм
До коментар #7 от "хаааа":Върви се удави !
22:45 01.12.2025
19 А не са ли
До коментар #13 от "си дзън":на нещастните ПП и ДБ? Те събират стадото.
22:45 01.12.2025
20 фжикас
Коментиран от #24
22:46 01.12.2025
21 дебеЛ Лебед
Путин ли ? Радев ? Станишев ? Кой ? Кой ? Кой ?
22:46 01.12.2025
22 Пецата
22:47 01.12.2025
23 Ганьо Банкянски
Коментиран от #30
22:48 01.12.2025
24 да защитаваш крадец
До коментар #20 от "фжикас":и пирамидаджия, трябва или да си много глупав или много пропаднал. Мафия има заради агнета като вас.
Коментиран от #36
22:49 01.12.2025
25 ХИПОтеза
И няма измислен банкянски пожарникар , който да го угаси !
22:50 01.12.2025
26 Ненормалните овце избраха тези
До коментар #10 от "Промяна":и за това сега си правят мирен протест.Другите са нормални дето са с тояги и бомби.
22:50 01.12.2025
27 комунетата
Коментиран от #31
22:50 01.12.2025
28 Професор
22:52 01.12.2025
29 хаяши
22:53 01.12.2025
30 Точно
До коментар #23 от "Ганьо Банкянски":И това е началото
22:54 01.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Уса
22:55 01.12.2025
33 тъпунгеро
До коментар #31 от "Да си го начукаш":и той е комундел тапире
22:56 01.12.2025
34 Пецата
22:58 01.12.2025
35 Уса
22:58 01.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ?????
Как мълчаха всички медии при протестите срещу еврото.
И как сега през пет минути ни дават сводки кво било станало.
Що така бе "независими журналисти"?
Или тва е друго?
И как да ви вярвам след това?
23:02 01.12.2025
38 Онзи с Юмручето
23:03 01.12.2025
39 оставка,другия път е граждански конфликт
23:05 01.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 И аз съм
До коментар #2 от "Дебилите":Против тях...ППДБ защото ТЕ са за еврото...а аз...ПРОТИВ,както и 80% от Народа!
23:07 01.12.2025
42 бай Даньо
23:08 01.12.2025
43 Коя бе
До коментар #40 от "име":Ана с шапката с перца ли?
23:10 01.12.2025