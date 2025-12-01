"Към Софийския университет бият хора, всичко е затъмнено" - протестът излиза извън контрол (На живо)

"Към Софийския университет бият хора, има агитки, всичко е затъмнено, какво се случва?", казват протестиращи пред камерата на bTV.

Ситуацията на протеста излиза извън контрол. Има бомби, полицията е в готовност да даде отпор на протестиращите. Има блокиран трамвай, кола на пожарната. Хвърлят се камъни по полицаите. Има счупени кофи за боклук, а капаците летят към униформените. Има унищожени полицейски бусове – със спукани гуми и изпочупени стъкла.

Прогнозите за провокатори се сбъднаха. На демонстрацията се забелязват хора с маски и качулки, които показаха агресия пред централата на ДПС-НН.

Полицията се намеси със сълзотворен газ. Оператор в телевизия разказа, че също е пострадал, докато се опитвал да заснеме случващото се. По думите му и други журналисти са пострадали. Протестиращите се опасяват да не пострадат мирни демонстранти, семейства и деца.

Около 22 ч. се наблюдава опит за преорганизиране на протеста и насочването му към централата на ГЕРБ.