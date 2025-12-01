Ивайло Мирчев: Полицията по някаква причина беше дръпната и остави протеста на агитките. Това е сценарий

Лидерът на „Да, България“ Ивайло Мирчев отправи тежки обвинения към органите на реда и управляващите, описвайки случващото се в центъра на София като предварително подготвен сценарий. Повод за думите му стана ескалацията на напрежението по време на протеста срещу Бюджет 2026, организиран от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“, съобщават от "Евроком".
Мирчев сигнализира, че полицейските кордони са били премахнати в критичен момент, оставяйки мирните демонстранти в опасна близост до агресивни групи. „Това, което се случва, че полицията по някаква причина беше дръпната. От протеста по целия бул. „Цар Освободител“ до бул. „Васил Левски“ няма нито един полицай“, заяви той пред камерата на bTV. Ситуацията се разви пред централата на ДПС, където шествието се бе насочило. Политикът подчерта, че въпросните агитки са платени и нямат нищо общо с легитимния протест. Той е направил опити да се свърже директно с министъра на вътрешните работи, с премиера и с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
Обстановката пред партийната централа се изостри, като бяха хвърлени множество бомбички и бутилки, придружени от скандирания „Българи, юнаци!“. Първоначално полицията е била разположена до прозорците на сградата на ДПС- Ново начало, но масираният обстрел с пиротехника е принудил униформените да предприемат действия по изтласкване на част от присъстващите. Постъпиха и тревожни данни за пострадали представители на медиите – телевизионен оператор съобщи, че органите на реда са използвали сълзотворен газ срещу журналисти.
Демонстрацията под надслов „Няма да позволим да ни ограбят“ започна със събиране на граждани пред Министерския съвет малко преди 18:00 часа, като движението в района бе блокирано в 17:35 часа. След изказванията на лидерите на ПП-ДБ, около 20:00 часа множеството се отправи към централите на ДПС- Ново начало и на ГЕРБ.
