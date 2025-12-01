Новини
Ивайло Мирчев: Полицията по някаква причина беше дръпната и остави протеста на агитките. Това е сценарий

Ивайло Мирчев: Полицията по някаква причина беше дръпната и остави протеста на агитките. Това е сценарий

1 Декември, 2025 22:55

Политикът подчерта, че въпросните агитки са платени и нямат нищо общо с легитимния протест. Той е направил опити да се свърже директно с министъра на вътрешните работи, с премиера и с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов

Ивайло Мирчев: Полицията по някаква причина беше дръпната и остави протеста на агитките. Това е сценарий - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Да, България“ Ивайло Мирчев отправи тежки обвинения към органите на реда и управляващите, описвайки случващото се в центъра на София като предварително подготвен сценарий. Повод за думите му стана ескалацията на напрежението по време на протеста срещу Бюджет 2026, организиран от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“, съобщават от "Евроком".

Мирчев сигнализира, че полицейските кордони са били премахнати в критичен момент, оставяйки мирните демонстранти в опасна близост до агресивни групи. „Това, което се случва, че полицията по някаква причина беше дръпната. От протеста по целия бул. „Цар Освободител“ до бул. „Васил Левски“ няма нито един полицай“, заяви той пред камерата на bTV. Ситуацията се разви пред централата на ДПС, където шествието се бе насочило. Политикът подчерта, че въпросните агитки са платени и нямат нищо общо с легитимния протест. Той е направил опити да се свърже директно с министъра на вътрешните работи, с премиера и с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Обстановката пред партийната централа се изостри, като бяха хвърлени множество бомбички и бутилки, придружени от скандирания „Българи, юнаци!“. Първоначално полицията е била разположена до прозорците на сградата на ДПС- Ново начало, но масираният обстрел с пиротехника е принудил униформените да предприемат действия по изтласкване на част от присъстващите. Постъпиха и тревожни данни за пострадали представители на медиите – телевизионен оператор съобщи, че органите на реда са използвали сълзотворен газ срещу журналисти.

Демонстрацията под надслов „Няма да позволим да ни ограбят“ започна със събиране на граждани пред Министерския съвет малко преди 18:00 часа, като движението в района бе блокирано в 17:35 часа. След изказванията на лидерите на ПП-ДБ, около 20:00 часа множеството се отправи към централите на ДПС- Ново начало и на ГЕРБ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 смехоран

    12 4 Отговор
    Значи ако реагира със сила,защо така,сега пък не биели.Е какво искаш късочелко?

    23:01 01.12.2025

  • 2 честен ционист

    6 8 Отговор
    Избирателите на ГЕРБ да изибрат, или Русия, или съдбата на укропа. Баце закри централата.

    23:01 01.12.2025

  • 3 Яшар

    8 5 Отговор
    Полицията 15 г защитава и пази мутро-мафията в България ..това са 2-3 хиляди човека . Време е полицията да остави протестиращите на мира .! Иначе ще са съучастници в ОПГ

    23:02 01.12.2025

  • 4 хаха

    4 2 Отговор
    Много важно. Хората да не са дошли за да ви гледат вас бе Тъпирчев?

    Тъпирчев 17 октомври 2025 : "Днес Борисов изрече лъжа - че не сме протегнали ръка, за да влезем в подобно управление."

    23:02 01.12.2025

  • 5 Кой вярва на лъжец

    7 4 Отговор
    и продажник като теб, освен ако не е агне.

    23:02 01.12.2025

  • 6 факт

    10 6 Отговор
    Каквото и да се говори правителството си заминава.

    Коментиран от #10, #14

    23:02 01.12.2025

  • 7 Пецата

    4 6 Отговор
    Аз пък си пиа ракиата със салата разбираш ли и се кефа на сеира 🤣

    Коментиран от #17

    23:02 01.12.2025

  • 8 си дзън

    7 5 Отговор
    Полицията се дръпна да си прибере бонуса към голямата заплата за днес

    23:03 01.12.2025

  • 9 Онзи с Юмручето

    8 6 Отговор
    Разбира се че не съм българин. Левски го ползвам само за популизъм. Народа е добре манипулиран, всичко върви по план

    23:04 01.12.2025

  • 10 И после ко

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "факт":

    Пак избори и ГЕРБ и ДПС с мнозинство повече от сега. Това е да ползват хората за агнета.

    23:04 01.12.2025

  • 11 Докато

    6 3 Отговор
    не се отърве държавата от шиши и боко ,така ще бъде!

    Коментиран от #15

    23:04 01.12.2025

  • 12 Верно ли

    4 2 Отговор
    Много интересно кой ги ползва агиткаджиите, като рязаха Паметника на съветската армия.... Да не би да беше пак Баци???

    23:04 01.12.2025

  • 13 Промяна

    4 2 Отговор
    КЪДЕ Е БОКО ТИКВАТА ААААА
    В СИТЛИ ААА
    ХАХАХАХАХААА

    23:04 01.12.2025

  • 14 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "факт":

    И с него и еврото и шенгеня и натото

    23:04 01.12.2025

  • 15 А ко ще прайш кирчовците и кокорчовците

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Докато":

    Още по гнусни и нагли.

    23:05 01.12.2025

  • 16 хаха

    3 1 Отговор
    Ето как ще ви изкараме на улицата бе питечета. Гласува се само за Феномена вече ...и ще се изтрепете.

    ХАХАХА

    23:05 01.12.2025

  • 17 смехоран

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пецата":

    Наздраве Пеца,аз вече съм на винце.Гледам и си мисля дали да се радвам на случващотот се или не.

    23:06 01.12.2025

  • 18 опа

    0 0 Отговор
    Е па аз им платих ,този от БКП откъде да знае Свирчев де.

    23:07 01.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Промяна

    1 1 Отговор
    КИРО ЛИЧНО ПОВЕДЕ СЪЩИТЕ С МАСКИ С МЕГАФОН КИРО РЕВЕШЕ КАТО ОБЕЗУМЯЛ ЛИЧНО ПОВЕДЕ ВАНДАЛИТЕ

    23:09 01.12.2025

  • 21 Давай по-практично!

    0 0 Отговор
    Футболните агитки в момента тръгвали към моста "Чавдар"! Значи, моментът е много удобен да продължат малко по-нататък, към индуската махала, за да предприемат превъзпитателни действия спрямо обитателите на маалата. Та поне да има някакъв полезен резултат от платения джумбуш, който се вихри тази вечер.

    23:09 01.12.2025

  • 22 оня с коня

    0 0 Отговор
    Ама чакайте бе ДругарЕ от ПП/ДБ,подкрепени И ОТ Русофилските Партии - нали сте "Целия народ"?А излиза че разчитате на полицията да ви пази от "Народната любов" ?А колко Неадекватна трябва да е властта за да отделя средства от Бюджета за Полицейски разходи по Охрана на Групи хора ИСКАЩИ ДА Я ЛИКВИДИРАТ?Не става с таглост брачеди и народа го е казал:"На зла Круша - Зъл прът"!

    23:09 01.12.2025

