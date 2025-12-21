Зелен билет и днес заради мръсния въздух в София

Заради прогнозата за образуване на мъгли и днес, и вероятността от задържане на фини прахови частици във въздуха - в София отново ще се пътува в градския транспорт със Зелен билет на цена от 1 лев.
Това съобщи БНР.
Той е валиден за целия ден, включително и за нощния градски транспорт. Може да бъде закупен онлайн или чрез валидация на банкова карта в превозното средство, а също и на място от шофьора или на касите в метрото. Като там в буферните паркинги и паркирането ще е безплатно и днес.
Мярката беше въведена от Столичната община в опит да се намали замърсяването на въздуха, включително и заради употребата на автомобили като с цел по-голяма ефективност тя ще важи и утре, 22 декември.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:49 21.12.2025
2 Спрете печките
Коментиран от #3
09:49 21.12.2025
3 Оня с рикията
До коментар #2 от "Спрете печките":Може колелата да са без седалки, само с нагреваемо колче.
09:51 21.12.2025
4 Жорж
Няма как в град пригоден за 1 милон хора да идват хора от цяла България и хилядите коли бълващи газове всяка минута да подобряват въздуха.
А въздуха в София е отврат.
09:54 21.12.2025
5 Анонимен
09:54 21.12.2025
6 не софиянецът
10:30 21.12.2025