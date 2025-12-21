Новини
Зелен билет и днес заради мръсния въздух в София

Зелен билет и днес заради мръсния въздух в София

21 Декември, 2025 09:47 449 6

  • зелен билет-
  • смог-
  • мръсен въздух-
  • софия

Той е валиден за целия ден, включително и за нощния градски транспорт

Зелен билет и днес заради мръсния въздух в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заради прогнозата за образуване на мъгли и днес, и вероятността от задържане на фини прахови частици във въздуха - в София отново ще се пътува в градския транспорт със Зелен билет на цена от 1 лев.

Това съобщи БНР.

Той е валиден за целия ден, включително и за нощния градски транспорт. Може да бъде закупен онлайн или чрез валидация на банкова карта в превозното средство, а също и на място от шофьора или на касите в метрото. Като там в буферните паркинги и паркирането ще е безплатно и днес.

Мярката беше въведена от Столичната община в опит да се намали замърсяването на въздуха, включително и заради употребата на автомобили като с цел по-голяма ефективност тя ще важи и утре, 22 декември.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    София тъне в планини от боклук заради ДС Терзиев.

    09:49 21.12.2025

  • 2 Спрете печките

    4 0 Отговор
    на хората, спрете колите, спрете им и цигарите, спрете градския транспорт, спрете колите на депутатите и на милицията, раздайте на всеки по едно електрическо колело с нагреваеми ръкохватки и седалка...

    Коментиран от #3

    09:49 21.12.2025

  • 3 Оня с рикията

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спрете печките":

    Може колелата да са без седалки, само с нагреваемо колче.

    09:51 21.12.2025

  • 4 Жорж

    5 0 Отговор
    Пълни глупости с тези билети.
    Няма как в град пригоден за 1 милон хора да идват хора от цяла България и хилядите коли бълващи газове всяка минута да подобряват въздуха.
    А въздуха в София е отврат.

    09:54 21.12.2025

  • 5 Анонимен

    5 0 Отговор
    Изселване на провинциалистите(особено Борис Бонев - Бонита). Всички проблеми в София идват от тях.

    09:54 21.12.2025

  • 6 не софиянецът

    0 0 Отговор
    А помощи за дърва и въглища раздавахте ли?

    10:30 21.12.2025

