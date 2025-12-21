Зелен билет и днес заради мръсния въздух в София

Заради прогнозата за образуване на мъгли и днес, и вероятността от задържане на фини прахови частици във въздуха - в София отново ще се пътува в градския транспорт със Зелен билет на цена от 1 лев.

Това съобщи БНР.

Той е валиден за целия ден, включително и за нощния градски транспорт. Може да бъде закупен онлайн или чрез валидация на банкова карта в превозното средство, а също и на място от шофьора или на касите в метрото. Като там в буферните паркинги и паркирането ще е безплатно и днес.

Мярката беше въведена от Столичната община в опит да се намали замърсяването на въздуха, включително и заради употребата на автомобили като с цел по-голяма ефективност тя ще важи и утре, 22 декември.