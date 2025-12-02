Костадинов: "Нощта ражда из мъртва утроба вековната злоба на роба"

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов публикува куплет от поемата "Септември" на Гео Милев в профила си във Facebook в нощта на протеста срещу проектобюджета за 2026 г.
"Нощта ражда из мъртва утроба вековната злоба на роба: своя пурпурен гняв - величав", написа Костадинов.
1 Ксанибa
07:12 02.12.2025
3 Стенли
Коментиран от #18, #37
07:16 02.12.2025
4 Лъжите на телевизиите
Коментиран от #33
07:20 02.12.2025
5 йодирана СОЛ
07:21 02.12.2025
7 оня с коня
07:22 02.12.2025
8 дядото
07:22 02.12.2025
9 ?????
Не помниш ли предишните съвместни протести?
И кво стана след тва?
Наливаш вода в мелницата на ПП-тата.
И губиш точки съответно.
Но твоя си работа.
Дано е грешка, а не нещо друго.
07:22 02.12.2025
10 Зайо Байо
07:23 02.12.2025
11 СлънчогледкА
07:26 02.12.2025
12 пресолена
07:30 02.12.2025
13 дебеЛ Лебед
07:30 02.12.2025
14 Хмхмхмхмхм
07:34 02.12.2025
15 Хмхмхмхмхм
Коментиран от #21
07:37 02.12.2025
16 Вчера видяхме
простре се с пронизана гръд;
през трупа му с рев се тълпата понесе,
пробила си шеметно път."
07:38 02.12.2025
17 фикаерд
07:39 02.12.2025
18 Ветеран от Протеста
До коментар #3 от "Стенли":Възраждане е " Братска " партия на путиновата Нова Русия,получила задачи за Саботаж и Диверсия на европейския път на България.Какво му е " читавото" на тва нещо ???Защо не са по затворите е вече въпрос с повишена трудност !!!!
Коментиран от #24
07:40 02.12.2025
20 Легнал ангеЛ
Все пак полицията получи брутално увеличение на заплатите. Поне да го оправдаят !
Коментиран от #27
07:42 02.12.2025
21 Последния Шоп
До коментар #15 от "Хмхмхмхмхм":Тва не бяха ли платените агитки на Божков Черепа ,снощи ???
Коментиран от #23
07:43 02.12.2025
23 Хмхмхмхмхм
До коментар #21 от "Последния Шоп":И аз така мисля.
07:45 02.12.2025
24 Петер Брьогел
До коментар #18 от "Ветеран от Протеста":Пак ли Путин е виновен ? А защо не и Татанка Йотанка или чичо Скрудж например ?
Коментиран от #39
07:46 02.12.2025
25 КлифърдБъртън
07:47 02.12.2025
27 Крали Марко
До коментар #20 от "Легнал ангеЛ":Така преди години,точно преди Изборите, Комунистите си подпалиха Партийния дом
Милиционерите пазеха подпалвачите- група младежи с ранички и маски на главите , от възмутените зрители .....Толкова за злобата на Роба и " величавия" му гняв....
Коментиран от #28
07:53 02.12.2025
28 Хмхмхмхмхм
До коментар #27 от "Крали Марко":Абсолютно вярно и очевидците на онези събития все още са живи.
Коментиран от #30
07:55 02.12.2025
30 Крали Марко
До коментар #28 от "Хмхмхмхмхм":Аз бях там.Бяхме с жена ми едни от първите пристигнали там,защото живея наблизо.За да ти го пиша,значи все още и въпреки всичко съм Жив очевидец.Беле любопитно ,че точно на площада имаше паркирана една кола на Пожарната,която стоя така до края,без да гасят нещо.Чакаха Роба да се включи да пали,а хората се възмущаваха ....Точно като снощи.Полицаите скупчени на тумба гледат как палят клуба на ГЕРБ .Пожарникарите и те....
08:06 02.12.2025
31 Бай Араб
08:07 02.12.2025
32 БЛАТЕН АСЕЧКИ
08:11 02.12.2025
33 Медуня
До коментар #4 от "Лъжите на телевизиите":копейката защо не се показа на протеста, страхливец мръсен пише от фейсбук комунистически поеми...
08:19 02.12.2025
34 БКП е на власт
08:26 02.12.2025
35 Абсурдистан
08:30 02.12.2025
36 Комуне...
08:31 02.12.2025
37 Ми не
До коментар #3 от "Стенли":те са най-иззвратената.
08:32 02.12.2025
38 БКП е на власт
08:33 02.12.2025
39 Щото
До коментар #24 от "Петер Брьогел":Те ни бъркот от години вэв вътрешните и външни политики на България
08:37 02.12.2025