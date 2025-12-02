Новини
Костадинов: "Нощта ражда из мъртва утроба вековната злоба на роба"

2 Декември, 2025 07:09 1 836 39

Лидерът на "Възраждане" публикува куплет от поемата "Септември" на Гео Милев

Костадинов: "Нощта ражда из мъртва утроба вековната злоба на роба" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов публикува куплет от поемата "Септември" на Гео Милев в профила си във Facebook в нощта на протеста срещу проектобюджета за 2026 г.

"Нощта ражда из мъртва утроба вековната злоба на роба: своя пурпурен гняв - величав", написа Костадинов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ксанибa

    43 0 Отговор
    Дебелиот роб гюобаче е решил че ще купи и продаде всичко и ивсички!!

    07:12 02.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Стенли

    62 27 Отговор
    ВЪЗРАЖДАНЕ са единствената що годе читава партия в този парламент и донякъде меч наричат ги путинсти копейки но единствено ВЪЗРАЖДАНЕ поискаха да се чуе гласът на народа за тази прословута еврозона а така наречените "демократи " се подиграха с над шестотин хиляди човека включително и мен които искаха да им се чуе гласът

    Коментиран от #18, #37

    07:16 02.12.2025

  • 4 Лъжите на телевизиите

    44 7 Отговор
    Изопачават,че протеста бил за съвсем друго а не за оставка.

    Коментиран от #33

    07:20 02.12.2025

  • 5 йодирана СОЛ

    35 1 Отговор
    Обичта към Бойко , Шиши и ШАЙКИТЕ им избуя и избухна в спонтанни изблици !

    07:21 02.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 оня с коня

    13 49 Отговор
    Човек който няма и грам собствена Мисъл си служи усърдно с Цитати.Ако пък цитатът се окаже не на място,се врътва с оправданието "Ама това не съм го казал Аз,а "еди кой си",въобразявайки си че излиза сух от водата.Ами това са Лидерите на Русофилските партии,такъв им е и Електората!

    07:22 02.12.2025

  • 8 дядото

    35 1 Отговор
    и е време роба да престане да бъде роб и да ра зм аже робовладелците

    07:22 02.12.2025

  • 9 ?????

    15 23 Отговор
    Коце пак ще те прекарат.
    Не помниш ли предишните съвместни протести?
    И кво стана след тва?
    Наливаш вода в мелницата на ПП-тата.
    И губиш точки съответно.
    Но твоя си работа.
    Дано е грешка, а не нещо друго.

    07:22 02.12.2025

  • 10 Зайо Байо

    37 1 Отговор
    Чудно как така човекА от БАНКЯ все още мълчи и нищо не е казал ! Да не е онемял от страх ? Или няма време , защото си мести чекмеджета , че хората може и тях да докопат !

    07:23 02.12.2025

  • 11 СлънчогледкА

    41 2 Отговор
    Съгласете се , че не може двамата ШИШКОВЦИ да безчинстват дълго време , при това напълно безнаказано и това да не доведе до реакция на обикновените хора !

    07:26 02.12.2025

  • 12 пресолена

    7 11 Отговор
    комунисти ????? с тия фирми и доходи -едва ли . демагогия.

    07:30 02.12.2025

  • 13 дебеЛ Лебед

    28 1 Отговор
    Защо хората протестират срещу тези двама иначе толкова симпатични мъже ? Та те са толкова добри , човечни и великолепни ! Завиждат им заради телосложението ли ? Заради интелекта и обаянието ? Какво искат от тях ?

    07:30 02.12.2025

  • 14 Хмхмхмхмхм

    5 6 Отговор
    Хайде да изясним нещата, а... Джуниър е човек с трудов стаж/ дори не професионален стаж/ от 0 до 2 години. Протестиращите могат ли да дадат смислено обяснение защо протестират , след като такива служители- със стаж от 0 до 2 години - са именно джен-зи поколението и как точно и кой в София осигурява служителите си с нула до 2 години трудов стаж на максималната осигурителна вноска и им разрешава да разпределят дивиденти- ха ха- правомояие, заяазено само за собствениците,съакционерите, или членовете на една фирма, м...Бюджет 2026 е О.К. именно за джуниърите, защото повишава размера на минималните възнаграждения и взема от средния мениджмънт допълнителни данъци, за да ги даде на джуниърите под друга форма- увеличава именно размера на максималния осигурителен праг, на който се осигурява СРЕДНАТА КЛАСА, служителите от средно ниво, тези, които са с повече 6=7=10 години не просто трудов стаж, а преди всичко професионален стаж... Ама иначе политиците си пеят мантрите как джензи поколението по правилния начин- с протести- защитавало, видите ли, икономическите си интереси... Освен 2-3 софтуерни фирми в София и 1-2 в застрахователния бизнес,, кой друг работодател дава заплата на джуниърите, която в цифрова стойност е на максималния осигурителен праг, а.. Тогава- чии икономически интереси изразява и защитава /протеста./- на младата работническа класа с трудов стаж от 0 до 2 години, или други икономически интереси,м...

    07:34 02.12.2025

  • 15 Хмхмхмхмхм

    13 4 Отговор
    Ахааа- джензи- поколението и ултрасите били / вековната ЗЛОБА НА РОБА/ ха ХА ха... Доообрее, щом джензи поколението са роби, защо не защитават своите си икономически интереси на роби, а - да не би, защото бюджет 2026 е О.К. именно за злобните роби, и НЕ Е О.К. за онези, които на практика им изкарват заплатите, а....

    Коментиран от #21

    07:37 02.12.2025

  • 16 Вчера видяхме

    16 0 Отговор
    Гьонсуратлъ не чете и не знае стихове, той е плюскал филия и е тичал по поляната, когато са се учили. Лошото е, че други яхнаха и си присвоиха "вековната злоба на роба" и по скоро ще е "Но втурнал се първи, той първи възпре се,
    простре се с пронизана гръд;
    през трупа му с рев се тълпата понесе,
    пробила си шеметно път."

    07:38 02.12.2025

  • 17 фикаерд

    9 18 Отговор
    Напазарувания копанарин Коци от Възраждане, ни рецитира стихове. Когато с лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, ядат кюфтета в парламента и подхвърлят и на напазарувания Плевенски циганин Руди - Скеча, не рецитират стихове, а сега тези нагли боклуци стихове цитират. Стоят в храстите и чакат да излъжат българите и да изперат мафията на ГЕРБ и ДПС Шишко. Слава на Господ Иисус Христос вече лъжите ви не минават нахалници.

    07:39 02.12.2025

  • 18 Ветеран от Протеста

    15 20 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Възраждане е " Братска " партия на путиновата Нова Русия,получила задачи за Саботаж и Диверсия на европейския път на България.Какво му е " читавото" на тва нещо ???Защо не са по затворите е вече въпрос с повишена трудност !!!!

    Коментиран от #24

    07:40 02.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Легнал ангеЛ

    25 2 Отговор
    Чудно защо полицията не изолира и не арестува вандалстващите малки групи хора ? Още повече , че протестиращите хора , съвсем очевидно се отдръпнаха от тях.
    Все пак полицията получи брутално увеличение на заплатите. Поне да го оправдаят !

    Коментиран от #27

    07:42 02.12.2025

  • 21 Последния Шоп

    9 9 Отговор

    До коментар #15 от "Хмхмхмхмхм":

    Тва не бяха ли платените агитки на Божков Черепа ,снощи ???

    Коментиран от #23

    07:43 02.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хмхмхмхмхм

    8 4 Отговор

    До коментар #21 от "Последния Шоп":

    И аз така мисля.

    07:45 02.12.2025

  • 24 Петер Брьогел

    13 6 Отговор

    До коментар #18 от "Ветеран от Протеста":

    Пак ли Путин е виновен ? А защо не и Татанка Йотанка или чичо Скрудж например ?

    Коментиран от #39

    07:46 02.12.2025

  • 25 КлифърдБъртън

    16 2 Отговор
    Още веднъж разбираме колко велик поет е Гео Милев !

    07:47 02.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Крали Марко

    8 3 Отговор

    До коментар #20 от "Легнал ангеЛ":

    Така преди години,точно преди Изборите, Комунистите си подпалиха Партийния дом
    Милиционерите пазеха подпалвачите- група младежи с ранички и маски на главите , от възмутените зрители .....Толкова за злобата на Роба и " величавия" му гняв....

    Коментиран от #28

    07:53 02.12.2025

  • 28 Хмхмхмхмхм

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Крали Марко":

    Абсолютно вярно и очевидците на онези събития все още са живи.

    Коментиран от #30

    07:55 02.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Крали Марко

    9 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хмхмхмхмхм":

    Аз бях там.Бяхме с жена ми едни от първите пристигнали там,защото живея наблизо.За да ти го пиша,значи все още и въпреки всичко съм Жив очевидец.Беле любопитно ,че точно на площада имаше паркирана една кола на Пожарната,която стоя така до края,без да гасят нещо.Чакаха Роба да се включи да пали,а хората се възмущаваха ....Точно като снощи.Полицаите скупчени на тумба гледат как палят клуба на ГЕРБ .Пожарникарите и те....

    08:06 02.12.2025

  • 31 Бай Араб

    1 11 Отговор
    Българите работят в Европа и печелят Евро пари,така се издържа България.Накрая заради мнозина умствено изостанали да не стане така Русия да обира Евро парите на българите и да залива България с калпава нфта.

    08:07 02.12.2025

  • 32 БЛАТЕН АСЕЧКИ

    1 6 Отговор
    М. АН Г.О.

    08:11 02.12.2025

  • 33 Медуня

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Лъжите на телевизиите":

    копейката защо не се показа на протеста, страхливец мръсен пише от фейсбук комунистически поеми...

    08:19 02.12.2025

  • 34 БКП е на власт

    2 0 Отговор
    С това правителство свършва ПРЕХОДЪТ, според Слава Севрюкова. След 14 декември България ще е друга. СТАТУКВОТО ЩЕ СЕ СЧУПИ КАТО ОГЛЕДАЛО! И ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ ПОЛИТИЦИ ИЗВЕСТНИ ЛИЦА ЩЕ ОТИДАТ В КАНАЛИЗАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА. За честни избори никой не излезе?!! Срещу вкарването на индийци никой не излезе!? .. За референдум!? ... Надувайте самочувствието на соросите и русофобите, евроидио тите, неолибералният капитал и глашатаи. Асен Василев иска да не се увеличават ниските пенсии, това е протестът. Срещу 2% увеличение на осигуровка за пенсия, пък таванът на пенсия не се увеличава, каза Асен В. с дядо полковник от ДС, като дядото на Пеевски. Не срещу пари за украинците в България, и за енергийна и военна помощ за Зеленски. БВП от енергия пада с 30%, подарява се на Зеленски. Вероятно Вашингтон е казал на Борисов, че няма да има посланик ни в САЩ ни в България, докато Асен Василев не е премиер, а Кири да е президент. И ТАКА ЩЕ СТАНЕ! Бойко искаше да мине с подкрепа на правителството на ДПС - Делян П. не да се опира на ПП-ДБ, но пре Вашингтон номерът не минава, и Бойко ще изпълни волята на Вашингтон - Асен премиер от Коледа до новите избори през 2029г. И Кирчо президент. Ако се споразумеят как да си разделят валутният резерв от 40 милиарда евро. Пиянството на народът мърша! ПРОТЕСТИ БЕЗ ИДЕЯ ЗА ПРОМЯНА, ЗА ПРОГРАМА ЗА ПРОГРЕС? Неолиберализмът и буржоазната диктатура, антисоциализмът, никога няма да позволят да има не-буржоазна структура която да е за пример, затова

    08:26 02.12.2025

  • 35 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Да, робът на Путлер.

    08:30 02.12.2025

  • 36 Комуне...

    0 0 Отговор
    не става демократ и отговорен, родолюбив българин, все си е л....

    08:31 02.12.2025

  • 37 Ми не

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    те са най-иззвратената.

    08:32 02.12.2025

  • 38 БКП е на власт

    1 0 Отговор
    С това правителство свършва ПРЕХОДЪТ, според Слава Севрюкова. След 14 декември България ще е друга. СТАТУКВОТО ЩЕ СЕ СЧУПИ КАТО ОГЛЕДАЛО! И ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ ПОЛИТИЦИ и ИЗВЕСТНИ ЛИЦА ЩЕ ОТИДАТ В КАНАЛИЗАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА. За честни избори никой не излезе?!! Срещу вкарването на индийци никой не излезе!? .. За референдум!? ... 2% увеличение на осигуровка за пенсия, пък таванът на пенсия не се увеличава, каза Асен В. с дядо полковник от ДС, като дядото на Пеевски. Не срещу пари за украинците в България, и за енергийна и военна помощ за Зеленски. БВП от енергия пада с 30%, подарява се на Зеленски. Вероятно Вашингтон е казал на Борисов, че няма да има посланик ни в САЩ ни в България, докато Асен Василев не е премиер, а Кири да е президент. И ТАКА ЩЕ СТАНЕ! Бойко искаше да мине с подкрепа на правителството на ДПС - Делян П. не да се опира на ПП-ДБ, но пре Вашингтон номерът не минава, и Бойко ще изпълни волята на Вашингтон - Асен премиер от Коледа до новите избори през 2029г. И Кирчо президент. Ако се споразумеят как да си разделят валутният резерв от 40 милиарда евро. Пиянството на народът мърша! ПРОТЕСТИ БЕЗ ИДЕЯ ЗА ПРОМЯНА, ЗА ПРОГРАМА ЗА ПРОГРЕС? Неолиберализмът и буржоазната диктатура, антисоциализмът, никога няма да позволят да има не-буржоазна структура която да е за пример, затова унищожават всичко обществено и държавно. Дори една частица обществено и държавно в добро състояние, е пример срещу буржоазният ред и неолиберализмът.

    08:33 02.12.2025

  • 39 Щото

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Петер Брьогел":

    Те ни бъркот от години вэв вътрешните и външни политики на България

    08:37 02.12.2025

