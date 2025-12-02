Новини
Николай Денков: Провокатори с маски не могат да подменят мирния протест!

Николай Денков: Провокатори с маски не могат да подменят мирния протест!

Това заявява заместник-председателят на "Продължаваме Промяната" в своя Facebook профил

"Организираните провокатори с маски, качулки и бомбички не могат да подменят мирния протест на десетките хиляди граждани, които излязоха тази вечер в София и в още много градове в страната - и извикаха оставка!"

Това заявява заместник-председателят на "Продължаваме Промяната" акад. Николай Денков в своя Facebook профил.


  • 1 пешо

    8 1 Отговор
    честни избори народа да реши кой иска да го управлява

    08:09 02.12.2025

  • 2 ООрана държава

    11 1 Отговор
    Офисчето на герб предвидливо беше оставено с вдигнати охранителни щори за да им е по лесно на момчетата да изкарат столчетата

    Коментиран от #13

    08:09 02.12.2025

  • 3 Хмхмхмхмхм

    6 10 Отговор
    Чакай, денкоффф , че нали протеста ви беше срещу бюджет 2026, как така изведнъж му подменихте съдържанието....

    08:10 02.12.2025

  • 4 Сила

    8 1 Отговор
    То беше ясно от сутринта ....МВР и София Запад ....." една наистина добра комбинация !!!" 👊🫰👏

    Коментиран от #9

    08:11 02.12.2025

  • 5 тц тц

    5 5 Отговор
    ПП/ДБ да решат какво искат - гей парад или протест /ако не знаят какво е протест да видят какво се случва във Франция и Гърция/
    ПП/ДБ да решат кое е по важно - централите на ГЕРБ и ДПС или гневните от управлението на държавата последните 35 години българи

    08:11 02.12.2025

  • 6 Театър за наивници

    6 1 Отговор
    Куките бяха заедно с агитките!

    Коментиран от #8

    08:13 02.12.2025

  • 7 жкаетдф

    5 1 Отговор
    Какво цяла България се обяснява??? Какви обяснения си измисляте??? Оставка на крадливите и лъжливи разбойници от ГЕРБ и ДПС - Шишко. Какво има да се оправдава някои??? Тези ограбиха България, а вие само се обяснявате??? Оставка и да се махат а после на съд.

    08:14 02.12.2025

  • 8 Така е

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Театър за наивници":

    А ПП отново са седнали с скута на Шиши, един път не казаха, че искат да вкарат някого в затвора, проблема бил само бюджета:) Сега пък са супер загрижени за централата на ДПС:)

    08:17 02.12.2025

  • 9 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Агитките вършат мръсната работа на МВР, продават наркотиците им, бият хората.

    08:20 02.12.2025

  • 10 Фен

    2 1 Отговор
    Вие с Радев докарахте нещата до тук. Сега, за какво протестирате?

    08:22 02.12.2025

  • 11 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Бяха обикновени деца и младежи.Ядяха на дюнера а полицията им скочи с палки и газ но нещата се обърнаха и еничарите ядоха павета и тояги.

    Коментиран от #14

    08:25 02.12.2025

  • 12 Възраждане

    1 0 Отговор
    Под маските са били Шиши и Тулупа. Искат да окървавят протеста

    08:32 02.12.2025

  • 13 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    "Бащата " е председател точно на този офис , ГЕРБ Оборище ...."Бащата " , без коментар повече !!!

    08:36 02.12.2025

  • 14 Въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Е, сега полицията бие или бездейства....

    08:36 02.12.2025

  • 15 Сглобени бок

    0 0 Отговор
    Денков ти също си подмяна не се присламчвай няма разлика между ППДБ и тия срещу които протестирате все сте евроатлантици които са фундаментално сбъркани защото сте за колективния запад които са меко казано лоши.

    08:37 02.12.2025

  • 16 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    0 0 Отговор
    С това правителство свършва ПРЕХОДЪТ, според Слава Севрюкова. След 14 декември България ще е друга. СТАТУКВОТО ЩЕ СЕ СЧУПИ КАТО ОГЛЕДАЛО! И ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ ПОЛИТИЦИ и ИЗВЕСТНИ ЛИЦА ЩЕ ОТИДАТ В КАНАЛИЗАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА. За честни избори никой не излезе?!! Срещу вкарването на индийци никой не излезе!? .. За референдум!? ... 2% увеличение на осигуровка за пенсия, пък таванът на пенсия не се увеличава, каза Асен В. с дядо полковник от ДС, като дядото на Пеевски. Не срещу пари за украинците в България, и за енергийна и военна помощ за Зеленски. БВП от енергия пада с 30%, подарява се на Зеленски. Вероятно Вашингтон е казал на Борисов, че няма да има посланик ни в САЩ ни в България, докато Асен Василев не е премиер, а Кири да е президент. И ТАКА ЩЕ СТАНЕ! Бойко искаше да мине с подкрепа на правителството на ДПС - Делян П. не да се опира на ПП-ДБ, но пре Вашингтон номерът не минава, и Бойко ще изпълни волята на Вашингтон - Асен премиер от Коледа до новите избори през 2029г. И Кирчо президент. Ако се споразумеят как да си разделят валутният резерв от 40 милиарда евро. Пиянството на народът мърша! ПРОТЕСТИ БЕЗ ИДЕЯ ЗА ПРОМЯНА, ЗА ПРОГРАМА ЗА ПРОГРЕС? Неолиберализмът и буржоазната диктатура, антисоциализмът, никога няма да позволят да има не-буржоазна структура която да е за пример, затова унищожават всичко обществено и държавно. Дори една частица обществено и държавно в добро състояние, е пример срещу буржоазният ред и неолиберализмът.

    08:38 02.12.2025

  • 17 Мда

    0 0 Отговор
    Денкофф мигранта!
    Денков лошото е, че и вие не можахте да го яхнете този път!
    А ти персонално трябва да бъдеш съден за Държавна измяна! Срещу твоя подпис лежи цялата мърсотия и безвремие в София! За мигрантите говоря, които стават все повече и по нагли!

    08:39 02.12.2025

