Николай Денков: Провокатори с маски не могат да подменят мирния протест!

"Организираните провокатори с маски, качулки и бомбички не могат да подменят мирния протест на десетките хиляди граждани, които излязоха тази вечер в София и в още много градове в страната - и извикаха оставка!"
Това заявява заместник-председателят на "Продължаваме Промяната" акад. Николай Денков в своя Facebook профил.
1 пешо
08:09 02.12.2025
2 ООрана държава
Коментиран от #13
08:09 02.12.2025
3 Хмхмхмхмхм
08:10 02.12.2025
4 Сила
Коментиран от #9
08:11 02.12.2025
5 тц тц
ПП/ДБ да решат кое е по важно - централите на ГЕРБ и ДПС или гневните от управлението на държавата последните 35 години българи
08:11 02.12.2025
6 Театър за наивници
Коментиран от #8
08:13 02.12.2025
7 жкаетдф
08:14 02.12.2025
8 Така е
До коментар #6 от "Театър за наивници":А ПП отново са седнали с скута на Шиши, един път не казаха, че искат да вкарат някого в затвора, проблема бил само бюджета:) Сега пък са супер загрижени за централата на ДПС:)
08:17 02.12.2025
9 Гост
До коментар #4 от "Сила":Агитките вършат мръсната работа на МВР, продават наркотиците им, бият хората.
08:20 02.12.2025
10 Фен
08:22 02.12.2025
11 Последния Софиянец
Коментиран от #14
08:25 02.12.2025
12 Възраждане
08:32 02.12.2025
13 Сила
До коментар #2 от "ООрана държава":"Бащата " е председател точно на този офис , ГЕРБ Оборище ...."Бащата " , без коментар повече !!!
08:36 02.12.2025
14 Въпрос
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Е, сега полицията бие или бездейства....
08:36 02.12.2025
15 Сглобени бок
08:37 02.12.2025
16 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
08:38 02.12.2025
17 Мда
Денков лошото е, че и вие не можахте да го яхнете този път!
А ти персонално трябва да бъдеш съден за Държавна измяна! Срещу твоя подпис лежи цялата мърсотия и безвремие в София! За мигрантите говоря, които стават все повече и по нагли!
08:39 02.12.2025