Николай Денков: Провокатори с маски не могат да подменят мирния протест!

"Организираните провокатори с маски, качулки и бомбички не могат да подменят мирния протест на десетките хиляди граждани, които излязоха тази вечер в София и в още много градове в страната - и извикаха оставка!"

Това заявява заместник-председателят на "Продължаваме Промяната" акад. Николай Денков в своя Facebook профил.