Ивайло Мирчев: Полицията беше умишлено изтеглена. Целта – да се опорочи най-големият протест от 35 години

Депутатът от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Ивайло Мирчев отправи остри обвинения към МВР и управляващата коалиция след напрегнатите събития по време на вчерашния масов протест в София. В ефира на "Здравей, България" той заяви, че полицията е била „умишлено изтеглена“, което е позволило на провокатори да предизвикат сблъсъци и да се стигне до напрежение пред централата на "ДПС - Ново начоло" на ул. „Врабча“ 23.
Мирчев обясни, че още по време на шествието е забелязал липса на полицейски кордон по маршрута от Българската народна банка до централата на ДПС. „Когато видях, че по целия булевард няма нито един полицай, звъннах на вътрешния министър. Никаква реакция. Звъннах и на Бойко Борисов – той дори не знаеше за какво говоря“, каза депутатът.
По думите му пред входа на централата ДПС-НН обикновено присъстват многократно повече полицаи дори при малки протести, а в понеделник не е бил разположен нито един униформен.
Мирчев твърди, че решението да не се обезопаси периметърът е било взето умишлено: „Абсолютно умишлено полицията беше изтеглена. Абсолютно умишлено не бяха профилактирани провокаторите. Целта беше да се опорочи най-големият протест за последните 35 години.“
Той посочи, че представители на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ са подавали сигнали за съмнителни групи още от района на Националния стадион – групи от по 10–15 души, с качулки и черни маски.
Мирчев съобщи, че е посетил и подстанцията, в която вчера избухна повреда, довела до временно спиране на електрозахранването около центъра. „Има сериозни индикации, че става дума за саботаж. Тази подстанция никога не е имала проблем. Ако се охранява така, както се охраняваше протестът – не е никаква охрана“, заяви той.
Според Мирчев първите две незабавни стъпки са: оставка на вътрешния министър, който според него е „организиран от "ДПС – Ново начало“ и „липсва от обществения поглед“, както и оттегляне на Бюджет 2026, внесен от правителството.
Депутатът определи управлението като „пълен провал“ и обяви, че ПП–ДБ няма да участва в никакво ново мнозинство в рамките на този парламент.
На въпрос дали формацията настоява за предсрочни избори, Мирчев заяви, че официална позиция ще бъде обявена по-късно днес, но подчерта, че „тези хора нямат легитимност да управляват“.
В коментар за опасенията, че политическата криза може да забави влизането на страната в еврозоната, Мирчев заяви категорично: „България вече е в еврозоната. Купюрите евро са тук. Няма вариант, в който България не влиза. След 29 дни ще оперираме с евро.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТЕАТЪР
Коментиран от #7, #12, #21
08:12 02.12.2025
2 Селянин
08:14 02.12.2025
3 Сила
08:15 02.12.2025
4 ООрана държава
Коментиран от #8, #15
08:15 02.12.2025
5 Последния Софиянец
08:18 02.12.2025
6 БКП е на власт
Коментиран от #45
08:18 02.12.2025
7 Георгиев
До коментар #1 от "ТЕАТЪР":Точно!
Трябваше да има десетки камионетки на жандармерията, която да вози качулатите на стадион Герена примерно. И там под засилена охрана. И веднага още снощи - следователи. Играят си на наши ваши в центъра на столицата.
08:18 02.12.2025
8 Сила
До коментар #4 от "ООрана държава":Абсолютно !!! Седяха и съзерцаваха като омагьосани пламъците пред Английската ....стояха на Дондуков и Левски в пълен боен комплект и само гледаха !!!
08:19 02.12.2025
9 Абе
08:19 02.12.2025
10 Фен
08:20 02.12.2025
11 Как
Коментиран от #24
08:20 02.12.2025
12 Последния Софиянец
До коментар #1 от "ТЕАТЪР":Това бяха деца и младежи.Истинската агитка я нямаше.
08:20 02.12.2025
13 Нехис
08:21 02.12.2025
14 123
Със сигурност, всичко се знае за организацията на погрома.
08:21 02.12.2025
15 Последния Софиянец
До коментар #4 от "ООрана държава":Нямаха достатъчно сили.Чакаха подкрепления.Бяха направили костенурки от щитове и се бранеха от дъжд от камъни.
08:22 02.12.2025
16 Ама
08:23 02.12.2025
17 Последния Софиянец
Коментиран от #27, #28
08:23 02.12.2025
18 маке
08:24 02.12.2025
19 Хаха
!
А ти като вярно и подмолно комунистическо леке насочваше по БНТ
Неможачи, язък за парите на новия губернатор и Шорос!
08:24 02.12.2025
20 Наглостта
08:24 02.12.2025
21 ООрана държава
До коментар #1 от "ТЕАТЪР":задунайска действа като блатния халифат, всичко се командва от тях
08:24 02.12.2025
22 Пич
Коментиран от #25, #31, #39, #46
08:25 02.12.2025
23 жкаорф
Коментиран от #44
08:26 02.12.2025
24 Припока
До коментар #11 от "Как":ах колко съм глупав само...ама тати е виновен, че не ме е, започнал, ама не ме е довършил)))
08:27 02.12.2025
25 Пич
До коментар #22 от "Пич":Но големият страх на управляващите и опозицията ще остане , защото разбраха, че народа има потенциал да ги измете всичките ако стане нетърпимо след влизането в еврозоната !!!
Коментиран от #33
08:27 02.12.2025
26 фАНТОМасс
08:27 02.12.2025
27 Хаха
До коментар #17 от "Последния Софиянец":Рублев е Триморец, покорен английски слуга!
Нали той ни доведе Добрите крадци Кирчо и Кокорчо! Благодарение на Радефф сме сега тука, благодарение на Просто идиотите и Продай България , които изпраха и изгладиха Бочко и Шишко!
Що реват сега? 2020 излъгаха още едно поколение и сега пак опитват!
Къде е програмата и визията им за България на тези мухловци?
08:28 02.12.2025
28 Пич
До коментар #17 от "Последния Софиянец":няма да му се получи, рублен решетников го качваме на ферибота за сибир с останалите копейки
08:28 02.12.2025
29 А50
08:28 02.12.2025
30 Мисирчо
08:28 02.12.2025
31 Последния Софиянец
До коментар #22 от "Пич":Полицията подцени младежите и ги атакува но нещата се обърнаха и еничарите ядоха павета и тояги.
08:28 02.12.2025
32 сидероДРОМОС
При положение , че ШАЙКАТА мачка , гази , коли и беси , не може да очаква аплодисменти ! Нали ?
Коментиран от #38
08:29 02.12.2025
33 Пич
До коментар #25 от "Пич":И последно пропуснах - от сутринта от телевизиите внушават и набиват в главите , че протеста е само срещу бюджета !!! Е , няма да мине !!!
08:29 02.12.2025
37 Ужасяващо е
08:30 02.12.2025
38 БАЕ
До коментар #32 от "сидероДРОМОС":Аз си мисля, че на българина нищо няма да му хареса?
08:30 02.12.2025
39 Стенли
До коментар #22 от "Пич":Да много точно казано
08:30 02.12.2025
40 1488
08:31 02.12.2025
41 1488
08:31 02.12.2025
42 Абсурдистан
08:31 02.12.2025
43 1488
08:32 02.12.2025
44 Хахс
До коментар #23 от "жкаорф":Вчера Мирчев говореше само за Пеевски, а Борисов си му беше Ок!
Днес Комунистическото мекере да няма провидение или иска и той да е шеф на протестите които предстоят!
Не сме забравили, че главните инициатори за евро те бяха Продай България и Простите идиоти!
Помним Мирчев как се въртяхте, не сега после, ама еврото и викахте ура на Акушерката !
08:32 02.12.2025
45 Коста
До коментар #6 от "БКП е на власт":Ти си пиян
08:32 02.12.2025
46 Хмхмхмхмхм
До коментар #22 от "Пич":/...Но се изсипа истински народен протест срещу всички , срещу цялото управление! .../ Човек , що не обясниш къде беше СРЕДНАТА класа на този протест, защото икономически бюджет 2026 удря точно нея. Защо не видяхме нито програмисти с профи стаж 5-6 години, нито други от средната класа, които заедно с политическия ви протест да кажат- имаме икономически искания, бюджет 2026 не е О.К. за нас и затова протестираме, а... От кого се пълни държавния фиск- от работниците на минимален осигурителен праг или от средната класа на максимален осигурителен праг, а
08:32 02.12.2025
47 Манолов
08:33 02.12.2025