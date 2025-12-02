Новини
Ивайло Мирчев: Полицията беше умишлено изтеглена. Целта – да се опорочи най-големият протест от 35 години

2 Декември, 2025 08:12

Депутатът определи управлението като „пълен провал“

Ивайло Мирчев: Полицията беше умишлено изтеглена. Целта – да се опорочи най-големият протест от 35 години - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Ивайло Мирчев отправи остри обвинения към МВР и управляващата коалиция след напрегнатите събития по време на вчерашния масов протест в София. В ефира на "Здравей, България" той заяви, че полицията е била „умишлено изтеглена“, което е позволило на провокатори да предизвикат сблъсъци и да се стигне до напрежение пред централата на "ДПС - Ново начоло" на ул. „Врабча“ 23.

Мирчев обясни, че още по време на шествието е забелязал липса на полицейски кордон по маршрута от Българската народна банка до централата на ДПС. „Когато видях, че по целия булевард няма нито един полицай, звъннах на вътрешния министър. Никаква реакция. Звъннах и на Бойко Борисов – той дори не знаеше за какво говоря“, каза депутатът.

По думите му пред входа на централата ДПС-НН обикновено присъстват многократно повече полицаи дори при малки протести, а в понеделник не е бил разположен нито един униформен.

Мирчев твърди, че решението да не се обезопаси периметърът е било взето умишлено: „Абсолютно умишлено полицията беше изтеглена. Абсолютно умишлено не бяха профилактирани провокаторите. Целта беше да се опорочи най-големият протест за последните 35 години.“

Той посочи, че представители на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ са подавали сигнали за съмнителни групи още от района на Националния стадион – групи от по 10–15 души, с качулки и черни маски.

Мирчев съобщи, че е посетил и подстанцията, в която вчера избухна повреда, довела до временно спиране на електрозахранването около центъра. „Има сериозни индикации, че става дума за саботаж. Тази подстанция никога не е имала проблем. Ако се охранява така, както се охраняваше протестът – не е никаква охрана“, заяви той.

Според Мирчев първите две незабавни стъпки са: оставка на вътрешния министър, който според него е „организиран от "ДПС – Ново начало“ и „липсва от обществения поглед“, както и оттегляне на Бюджет 2026, внесен от правителството.

Депутатът определи управлението като „пълен провал“ и обяви, че ПП–ДБ няма да участва в никакво ново мнозинство в рамките на този парламент.

На въпрос дали формацията настоява за предсрочни избори, Мирчев заяви, че официална позиция ще бъде обявена по-късно днес, но подчерта, че „тези хора нямат легитимност да управляват“.

В коментар за опасенията, че политическата криза може да забави влизането на страната в еврозоната, Мирчев заяви категорично: „България вече е в еврозоната. Купюрите евро са тук. Няма вариант, в който България не влиза. След 29 дни ще оперираме с евро.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТЕАТЪР

    20 6 Отговор
    Куките бяха заедно с агитките!

    Коментиран от #7, #12, #21

    08:12 02.12.2025

  • 2 Селянин

    19 2 Отговор
    Много е прав. Сега бързичко някой с достъп до камерите да проследи стартовата точка на агитката и да се види КОЙ още е там и много бързо ще станат ясни нещата, докато не изчезнат съвсем "случайно" записите, като тефтерчето, пътната карта, и още доста неща.

    08:14 02.12.2025

  • 3 Сила

    17 7 Отговор
    Е не го ли разбрахте за толкова години !!! ОПГ МВР ....плюс футболни агитки и естествено шпиц командата на ГЕРБ "Делта Гард " ....нищо ново !!!

    08:15 02.12.2025

  • 4 ООрана държава

    16 4 Отговор
    Полицията гледаше от 50 метра как се троши предвидливо оставения без охранителни щори офис на герб. Чакаха 40 минути да се разгори там хубаво за по драматичен ефект и след това едвам едвам без бързане загасиха вече каквото тлееше

    Коментиран от #8, #15

    08:15 02.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Всичко стана заради скъпоценната централа на ДПС.Полицията видя младежи и ученици и реши че лесно ще ги разпръсне.Скочиха на децата с палки и газ но нещата се обърнаха и ядоха павета и тояги.

    08:18 02.12.2025

  • 6 БКП е на власт

    8 7 Отговор
    С това правителство свършва ПРЕХОДЪТ, според Слава Севрюкова. След 14 декември България ще е друга. СТАТУКВОТО ЩЕ СЕ СЧУПИ КАТО ОГЛЕДАЛО! И ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ ПОЛИТИЦИ ИЗВЕСТНИ ЛИЦА ЩЕ ОТИДАТ В КАНАЛИЗАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА. За честни избори никой не излезе?!! Срещу вкарването на индийци никой не излезе!? .. За референдум!? ... Надувайте самочувствието на соросите и русофобите, евроидио тите, неолибералният капитал и глашатаи. Асен Василев иска да не се увеличават ниските пенсии, това е протестът. Срещу 2% увеличение на осигуровка за пенсия, пък таванът на пенсия не се увеличава, каза Асен В. с дядо полковник от ДС, като дядото на Пеевски. Не срещу пари за украинците в България, и за енергийна и военна помощ за Зеленски. БВП от енергия пада с 30%, подарява се на Зеленски. Вероятно Вашингтон е казал на Борисов, че няма да има посланик ни в САЩ ни в България, докато Асен Василев не е премиер, а Кири да е президент. И ТАКА ЩЕ СТАНЕ! Бойко искаше да мине с подкрепа на правителството на ДПС - Делян П. не да се опира на ПП-ДБ, но пре Вашингтон номерът не минава, и Бойко ще изпълни волята на Вашингтон - Асен премиер от Коледа до новите избори през 2029г. И Кирчо президент. Ако се споразумеят как да си разделят валутният резерв от 40 милиарда евро. Пиянството на народът мърша!

    Коментиран от #45

    08:18 02.12.2025

  • 7 Георгиев

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "ТЕАТЪР":

    Точно!
    Трябваше да има десетки камионетки на жандармерията, която да вози качулатите на стадион Герена примерно. И там под засилена охрана. И веднага още снощи - следователи. Играят си на наши ваши в центъра на столицата.

    08:18 02.12.2025

  • 8 Сила

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Абсолютно !!! Седяха и съзерцаваха като омагьосани пламъците пред Английската ....стояха на Дондуков и Левски в пълен боен комплект и само гледаха !!!

    08:19 02.12.2025

  • 9 Абе

    8 2 Отговор
    Ако нямаше кютек кво точно щяхте да постигнете с песни и танци? 2 милиона да е имало все тая..

    08:19 02.12.2025

  • 10 Фен

    6 4 Отговор
    Вие ги повлякохте по улиците, после, не била полицията охранявала. Ако ги бяха подкарали, както във Франция, щяхте да ревете, че ги били били. Смешници сте.

    08:20 02.12.2025

  • 11 Как

    4 4 Отговор
    Погромът е работа на Възраждане. Те са хулигани до един. Само гледат да разрушат нещо и да се сбият с някого!

    Коментиран от #24

    08:20 02.12.2025

  • 12 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "ТЕАТЪР":

    Това бяха деца и младежи.Истинската агитка я нямаше.

    08:20 02.12.2025

  • 13 Нехис

    7 3 Отговор
    Този празноглавият става вече досаден!

    08:21 02.12.2025

  • 14 123

    5 0 Отговор
    Жалко, че няма да разследват никой от МВР, НН и т.н.

    Със сигурност, всичко се знае за организацията на погрома.

    08:21 02.12.2025

  • 15 Последния Софиянец

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Нямаха достатъчно сили.Чакаха подкрепления.Бяха направили костенурки от щитове и се бранеха от дъжд от камъни.

    08:22 02.12.2025

  • 16 Ама

    3 2 Отговор
    разбира се , мутри милиционерски грозни номера .

    08:23 02.12.2025

  • 17 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    А бункерния слуга рублен боташов се кани да открадне протеста, не трябва да посяваме това на русорабите!

    Коментиран от #27, #28

    08:23 02.12.2025

  • 18 маке

    2 0 Отговор
    В жалкото сайтче ,,Прасчо"(БЛИЦ) с Радев сте най голямото зло)))))

    08:24 02.12.2025

  • 19 Хаха

    4 0 Отговор
    Мирчев цяла България видя и чу Киро Идиота който поведе маскираните към централата на ДПС и после Гроб
    !
    А ти като вярно и подмолно комунистическо леке насочваше по БНТ
    Неможачи, язък за парите на новия губернатор и Шорос!

    08:24 02.12.2025

  • 20 Наглостта

    1 1 Отговор
    им стига и да наградят милиционерите изпълнили мафиотските повели !

    08:24 02.12.2025

  • 21 ООрана държава

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "ТЕАТЪР":

    задунайска действа като блатния халифат, всичко се командва от тях

    08:24 02.12.2025

  • 22 Пич

    4 1 Отговор
    Анализ , който няма да чуете от телевизията ! Протеста изненада всички , защото беше истински. Най много изненада Кирчо и Кокорчи. Те очакваха присъствието на шепа паветници , пред които да си играят номерата. Но се изсипа истински народен протест срещу всички , срещу цялото управление! И от протест за незначителни неща които паветниците експлоатират в тяхна угода , видяха истинското народно недоволство от цялото управление , и готовност от народа да помете всички. И първоначалната им женска истерия с която крещяха се превърна в страх , и избягаха. Или бяха отзовани. Баце и Шиши също са потресени , защото видяха потенциала на народа да ги помете. Имаше всякакви хора, като започнете от паветниците които не знаят къде се намират, до хората недоволни от еврозоната. Разбира се че не го чуйте по телевизията, но те отначало затъмняваха целият протест, и започнаха да го отразяват едва когато се уплашиха. И сега, и Кирчовците, у Бойковците са в ступор от страх. Как очаквам да изпързалят протеста. Баце и Шиши ритуално ще си посипят главата с пепел, и ще жертват бюджета и / или Митов, а Кирчовците ще кажат, че са победили и протеста е постигнал своите цели. И повече никой няма да протестира. Ако съм прав, това ще бъде! И не е във ничия полза за българите. Ако махнат бюджета, никой няма да получи по добри заплати, защото съм ви казал, че увеличението в държавния сектор влече след себе си и увеличение в частният сектор !!! Само бизнеса отново няма да плаща данъци !!!

    Коментиран от #25, #31, #39, #46

    08:25 02.12.2025

  • 23 жкаорф

    2 1 Отговор
    Лъжец. Селяндурина Мирчо е лъжец и днеска за пореден път се опитва да излъже проостите Софиянци. Хората искат да изритат крадците от ГЕРБ и ДПС - Шишко, а Мирчо селяндура подменя гласа на българите и само за оставка говори. Цяла България ясно каза че иска да изрита лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и ДПС - Шишко от властта и България, Мирчо за оставка едва днес почна да говори, само бюджета му пречел. Крадците са проблема бре ПП и ДБ педофил. Ама и вие се връткахте в скута на Шишко та за това сега мъцате. Оставка и избори и пълна промяна на България. С крадци не става. Слава на Господ Иисус Христос вече никои не иска да го крадат и лъжат.

    Коментиран от #44

    08:26 02.12.2025

  • 24 Припока

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Как":

    ах колко съм глупав само...ама тати е виновен, че не ме е, започнал, ама не ме е довършил)))

    08:27 02.12.2025

  • 25 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Но големият страх на управляващите и опозицията ще остане , защото разбраха, че народа има потенциал да ги измете всичките ако стане нетърпимо след влизането в еврозоната !!!

    Коментиран от #33

    08:27 02.12.2025

  • 26 фАНТОМасс

    1 0 Отговор
    А защо Бойко така оглушително си мълчи ? Не знае ли какво става ? Или се е вцепенил и чака позволение от Шиши , за да каже нещо ?!

    08:27 02.12.2025

  • 27 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Рублев е Триморец, покорен английски слуга!
    Нали той ни доведе Добрите крадци Кирчо и Кокорчо! Благодарение на Радефф сме сега тука, благодарение на Просто идиотите и Продай България , които изпраха и изгладиха Бочко и Шишко!
    Що реват сега? 2020 излъгаха още едно поколение и сега пак опитват!
    Къде е програмата и визията им за България на тези мухловци?

    08:28 02.12.2025

  • 28 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    няма да му се получи, рублен решетников го качваме на ферибота за сибир с останалите копейки

    08:28 02.12.2025

  • 29 А50

    0 0 Отговор
    Големите протести за сега свършиха след като ПП яхнаха предния и оа,каха още повече нещата. Малко ще повярват в спонтанното протестиране и то на тима бюджет от което молцина разбират. Цялата самозвана политическа шайка е за измитане

    08:28 02.12.2025

  • 30 Мисирчо

    0 0 Отговор
    Никой не ти обръща внимание, немаш харизма скрий са

    08:28 02.12.2025

  • 31 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Полицията подцени младежите и ги атакува но нещата се обърнаха и еничарите ядоха павета и тояги.

    08:28 02.12.2025

  • 32 сидероДРОМОС

    0 0 Отговор
    Какво чудно има в протестите ?
    При положение , че ШАЙКАТА мачка , гази , коли и беси , не може да очаква аплодисменти ! Нали ?

    Коментиран от #38

    08:29 02.12.2025

  • 33 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Пич":

    И последно пропуснах - от сутринта от телевизиите внушават и набиват в главите , че протеста е само срещу бюджета !!! Е , няма да мине !!!

    08:29 02.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ужасяващо е

    1 0 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРЪКТУРИ се УВЕЛИЧИХА тази година със 70 Процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    08:30 02.12.2025

  • 38 БАЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "сидероДРОМОС":

    Аз си мисля, че на българина нищо няма да му хареса?

    08:30 02.12.2025

  • 39 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Да много точно казано

    08:30 02.12.2025

  • 40 1488

    0 0 Отговор
    Бълxapитee са прости примитивни жалки подобия на същества!

    08:31 02.12.2025

  • 41 1488

    0 0 Отговор
    Бълxapитe друсат срамни ориенталски хора, тричат кучета, варят ракия и се наливат като свинe, кефят се на пангарски "спортове" като мазни пехливански борби, вдигане на железа и прочие простотии.

    08:31 02.12.2025

  • 42 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Истината е, че организаторите се възползваха от всички видове отрепки в държавата.

    08:31 02.12.2025

  • 43 1488

    0 0 Отговор
    Бълxapите никой не ги брои за хора, защото са жалки подобия. Примитивни, пpocтu, нечистоплътнu, първични, гнycнu.

    08:32 02.12.2025

  • 44 Хахс

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "жкаорф":

    Вчера Мирчев говореше само за Пеевски, а Борисов си му беше Ок!
    Днес Комунистическото мекере да няма провидение или иска и той да е шеф на протестите които предстоят!
    Не сме забравили, че главните инициатори за евро те бяха Продай България и Простите идиоти!
    Помним Мирчев как се въртяхте, не сега после, ама еврото и викахте ура на Акушерката !

    08:32 02.12.2025

  • 45 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "БКП е на власт":

    Ти си пиян

    08:32 02.12.2025

  • 46 Хмхмхмхмхм

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    /...Но се изсипа истински народен протест срещу всички , срещу цялото управление! .../ Човек , що не обясниш къде беше СРЕДНАТА класа на този протест, защото икономически бюджет 2026 удря точно нея. Защо не видяхме нито програмисти с профи стаж 5-6 години, нито други от средната класа, които заедно с политическия ви протест да кажат- имаме икономически искания, бюджет 2026 не е О.К. за нас и затова протестираме, а... От кого се пълни държавния фиск- от работниците на минимален осигурителен праг или от средната класа на максимален осигурителен праг, а

    08:32 02.12.2025

  • 47 Манолов

    0 1 Отговор
    Ще правим ли майдан? Глишев вече нахъсва в украинска униформа.

    08:33 02.12.2025

