Румен Христов: Ние стоим зад Митов, няма да му поискаме оставката

Протестът беше с доста хора. Ние сме с широко отворени очи към това, което се случва. В коалицията това беше единственият възможен бюджет. След като видяхме недоволството от страна синдикати и работодатели, се съгласихме да предприемем промени в бюджета. Това заяви лидерът на СДС Румен Христов пред БНТ.
Според него беше очаквано, че ще ескалират исканията: „Опозицията има право да организира протести, не можем да се сърдим, че хората са се събрали и протестират. Въпросът беше да е мирен протестът.”
По думите му всички предложения на ПП-ДБ за бюджета няма как да бъдат приети: „Ако искаш такива промени – печелиш изборите и си ги правиш.”
„Нетърпението на опозицията и разчистването на пътя за Румен Радев е това, което тласка толкова много хора на улицата. Може би колегите от другите формации не си дават сметка, но при предсрочни избори той ще се появи на терен. Въпросът не е дали оставаме в управлението, а каква е алтернативата”, смята той.
На въпрос къде е министърът на вътрешните работи Даниел Митов, лидерът на СДС коментира: „Тук си е, къде да е. Не съм силен в тази сфера, кой управлява, как управлява. Не искам да обвинявам професионалното ръководство, но не министърът мести групите от този булевард на тази улица. Да се търси пряка отговорност на министъра, при положение че има професионално ръководство…”
„Ние стоим зад Митов, той е наше предложение. Уважаван колега, има моето доверие. Лично ние няма да му поискаме оставката”, категоричен е той.
„Имаме нужда от поне половин година стабилно правителство след влизането в еврозоната. Ако недоволството не спада, тогава ще вземем решение“, каза още Христов.
„Тези, които протестират, трябва да са доволни, че няма да има чак такова ощетяване на средствата, които получават”, подчерта той.
Коментиран от #42, #44
Коментиран от #16
Коментиран от #19
До коментар #9 от "Истината":Това, на което днес му казват СДС няма нищо общо с истинското, което беше в душите на хората. А въпросният господин е един обикновен предател.
До коментар #13 от "павела митова":Пу заплюл съм те за мен
проекта за първия бюджет в евро,
А срещу Кражбите и Корупцията на Управляващите партии в България!
Но купените медии Не отразиха протеста!
Всички се направиха, че не са чули Гласа на Хилядите Млади хора, които
Поискаха Оставката на Борисов и Пеевски!
Медиите скриха, че повечето от протестиращите бяха Млади хора,
които поискаха по-малко да крадат и лъжат управлявашите, за да останат в България!
ППДБ, Възраждане, МЕЧ, Величие, Нинова, Черепа, Кузман и още куп по дребни едва събраха 50000 души!
Главната полза от протеста е , че поне успяхме да преброим ОФ- то на Радев.
Толкова са им силите!
Сега главният въпрос следният - ДАЛИ МЕКАТА МАРИЯ БОРИСОВ няма пак да клекне пред мижавия уличен натиск и да подаде оставка!
До коментар #8 от "Ужасяващо е":Явно сте много млад и не си спомняте министерстването на Лидия Шулева?
До коментар #8 от "Ужасяващо е":"Тези ОГРОМНИ ЗАЕМЕ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ И ТЕХНИТЕ ДЕЦА"- Децата на МВР и ДА не работят и не плащат данъци, така ли...., на Вас чакат....
Трудовите хора едвам свързваме краищата, има и хора, семейства с деца.
До коментар #32 от "Истината:":Корекция приятел! Само в столицата са били 45-50 хиляди души.В страната и София са много ,над100 хиляди.Медиите избирателно ,през операторите си,хващат малки групи.С цел: народа извън областните градове, в малките населени места,да няма реална информация.Но аз имам предчувствие,че няма да последва оставка на правителството.Защото самия бизнес ( който е зад завесата,на тези протести) няма интерес от това.Бизнеса го интересува, единствено да не губи пари от увеличените вноски и дивидент.Спихне ли се протеста( дано не съм прав) , означава,че народа е бил употребен на тъмно.Никой от " бизнеса" не говореше за оставка на правителството, единствено в хор само за промяна в бюджета.
Ще те качят и тебе на черешата!
Шушулка безполезна!
