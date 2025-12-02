Румен Христов: Ние стоим зад Митов, няма да му поискаме оставката

Протестът беше с доста хора. Ние сме с широко отворени очи към това, което се случва. В коалицията това беше единственият възможен бюджет. След като видяхме недоволството от страна синдикати и работодатели, се съгласихме да предприемем промени в бюджета. Това заяви лидерът на СДС Румен Христов пред БНТ.

Според него беше очаквано, че ще ескалират исканията: „Опозицията има право да организира протести, не можем да се сърдим, че хората са се събрали и протестират. Въпросът беше да е мирен протестът.”

По думите му всички предложения на ПП-ДБ за бюджета няма как да бъдат приети: „Ако искаш такива промени – печелиш изборите и си ги правиш.”

„Нетърпението на опозицията и разчистването на пътя за Румен Радев е това, което тласка толкова много хора на улицата. Може би колегите от другите формации не си дават сметка, но при предсрочни избори той ще се появи на терен. Въпросът не е дали оставаме в управлението, а каква е алтернативата”, смята той.

На въпрос къде е министърът на вътрешните работи Даниел Митов, лидерът на СДС коментира: „Тук си е, къде да е. Не съм силен в тази сфера, кой управлява, как управлява. Не искам да обвинявам професионалното ръководство, но не министърът мести групите от този булевард на тази улица. Да се търси пряка отговорност на министъра, при положение че има професионално ръководство…”

„Ние стоим зад Митов, той е наше предложение. Уважаван колега, има моето доверие. Лично ние няма да му поискаме оставката”, категоричен е той.

„Имаме нужда от поне половин година стабилно правителство след влизането в еврозоната. Ако недоволството не спада, тогава ще вземем решение“, каза още Христов.

„Тези, които протестират, трябва да са доволни, че няма да има чак такова ощетяване на средствата, които получават”, подчерта той.