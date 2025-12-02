Новини
България »
Румен Христов: Ние стоим зад Митов, няма да му поискаме оставката

Румен Христов: Ние стоим зад Митов, няма да му поискаме оставката

2 Декември, 2025 09:24 1 635 65

  • румен христов-
  • протест-
  • бюджет-
  • даниел митов

Протестът беше с доста хора. Ние сме с широко отворени очи към това, което се случва. В коалицията това беше единственият възможен бюджет

Румен Христов: Ние стоим зад Митов, няма да му поискаме оставката - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протестът беше с доста хора. Ние сме с широко отворени очи към това, което се случва. В коалицията това беше единственият възможен бюджет. След като видяхме недоволството от страна синдикати и работодатели, се съгласихме да предприемем промени в бюджета. Това заяви лидерът на СДС Румен Христов пред БНТ.

Според него беше очаквано, че ще ескалират исканията: „Опозицията има право да организира протести, не можем да се сърдим, че хората са се събрали и протестират. Въпросът беше да е мирен протестът.”

По думите му всички предложения на ПП-ДБ за бюджета няма как да бъдат приети: „Ако искаш такива промени – печелиш изборите и си ги правиш.”

„Нетърпението на опозицията и разчистването на пътя за Румен Радев е това, което тласка толкова много хора на улицата. Може би колегите от другите формации не си дават сметка, но при предсрочни избори той ще се появи на терен. Въпросът не е дали оставаме в управлението, а каква е алтернативата”, смята той.

На въпрос къде е министърът на вътрешните работи Даниел Митов, лидерът на СДС коментира: „Тук си е, къде да е. Не съм силен в тази сфера, кой управлява, как управлява. Не искам да обвинявам професионалното ръководство, но не министърът мести групите от този булевард на тази улица. Да се търси пряка отговорност на министъра, при положение че има професионално ръководство…”

„Ние стоим зад Митов, той е наше предложение. Уважаван колега, има моето доверие. Лично ние няма да му поискаме оставката”, категоричен е той.

„Имаме нужда от поне половин година стабилно правителство след влизането в еврозоната. Ако недоволството не спада, тогава ще вземем решение“, каза още Христов.

„Тези, които протестират, трябва да са доволни, че няма да има чак такова ощетяване на средствата, които получават”, подчерта той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Медуня

    72 1 Отговор
    наглец долен

    09:27 02.12.2025

  • 5 ахаааа

    40 1 Отговор
    ще ти запари на ................тука тука сте

    09:27 02.12.2025

  • 6 Изборите ги купувате,

    60 1 Отговор
    гаден СДС се-де-раст!

    09:28 02.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ужасяващо е

    54 1 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРЪКТУРИ се УВЕЛИЧИХА тази година със 70 Процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМЕ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ И ТЕХНИТЕ ДЕЦА СА ОБРЕЧЕНИ ДА БЪДАТ РОБИ. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    Коментиран от #42, #44

    09:28 02.12.2025

  • 9 Истината

    57 1 Отговор
    Вие от СДС сте такива О трепки , че каквото и да ви кажат , ще го направите

    Коментиран от #16

    09:28 02.12.2025

  • 10 Любител на тихоокеанските ценности

    50 1 Отговор
    Файтонджио,вземи си оди!

    09:28 02.12.2025

  • 11 Ще ви изметем

    41 1 Отговор
    вдичките!

    09:29 02.12.2025

  • 12 мъкаааа

    27 0 Отговор
    " той ще се появи на терен." А ДА НЕ БИ СЕГА ДА ЛЕТИ ВЪВ ВЪЗДУХА?!

    09:30 02.12.2025

  • 13 павела митова

    51 0 Отговор
    тоя случайник ,дето никой не го брои за жив ,първи трябва да бъде изритан ,човека с часната партийка в която членуват той,жена му и двамата братчеди - долен измекяр

    Коментиран от #19

    09:30 02.12.2025

  • 14 ккк

    49 0 Отговор
    вие си отивате заедно с Митов и началника му с големото Д . Оставкааа

    09:30 02.12.2025

  • 15 Вашето мнение

    7 3 Отговор
    Докато вардите кирчо, кокорчо, мирчеэ и танас от Путин не се бойте и правете каквото си искате.

    09:30 02.12.2025

  • 16 Хм Хм

    41 0 Отговор

    До коментар #9 от "Истината":

    Това, на което днес му казват СДС няма нищо общо с истинското, което беше в душите на хората. А въпросният господин е един обикновен предател.

    09:31 02.12.2025

  • 17 ЕДИН МИЛИЦИОНЕР

    40 0 Отговор
    ПАРТИЙНИЯ ДОМ ГО ЗАПАЛИ РУМЕНЧО ВАШИЯ ЛАКЕЙ КОШЛУКА ДАТИ ПРИПОМНЯ. И ОЩИ НЕЩО ДАНИЕЛ МИТОВ И БЪКЕЛ НЕ РАЗБИРА ОТ ПОЛИЦЕЙСКА РАБОТА НЕ МУ Е МЯСТОТО ТАМ НИТО НА СЕГАШНИЯ ГЛ.СЕКРЕТАР.

    09:32 02.12.2025

  • 18 дедо

    34 0 Отговор
    Абе всчики ли са толкова арогантни и човекомразци в това управление ? И тоя толкова арогантен , толкова надменен и сакрастичен към народа . Самозабравили се мултимилионери и милиардери. Аз предлагам следващата стъпка е национален протест , като блокираме всички булеварди , магистрали , летища и жп линии. А после следващата стъпка е три дни никой да не отиде на работа в частния сектор и да блокираме държавните служители също да не работят. Нека ускорим колапса на Държавата.

    09:33 02.12.2025

  • 19 Павелче павелче

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "павела митова":

    Пу заплюл съм те за мен

    09:34 02.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 коалиция мафия ще падне

    29 0 Отговор
    Ку...во седесарка....Народа му я иска.

    09:34 02.12.2025

  • 23 фжкает

    30 0 Отговор
    СДС боклук, защо не си в затвора??? Вие люспите на Драгалевския циганин Иван, много на бързо се метнахте в каруцата на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, ама ще ви излезе тиража. Много пъти се преобличахте и много пъти лъгахте българите, ама все някога ще ни застанете на ритника. Слава на Господ Иисус Христос, винаги идва Видов ден.

    09:36 02.12.2025

  • 24 Град Симитли

    19 0 Отговор
    Боце е прагил кюлхането си да говори

    09:37 02.12.2025

  • 25 реналдо

    27 1 Отговор
    Всички от ДПС-НН , Пеевски , Борисов, ГЕРБ, Зафиров,Зулуса не ги е страх от протестите и народа , а единствено от Румен Радев да не ги помете на изборите. Само това им е в глават. Това най много ги дразни ,че неговия рейтинг остава висок , а те зависят само от купения вот в махалите и вота наполицаите и държавната администрация .

    09:37 02.12.2025

  • 26 Пазят си взаимно

    19 0 Отговор
    зад ниците!

    09:38 02.12.2025

  • 27 Пенчо доктора

    23 0 Отговор
    Защо ни го натрапвате този хамелеон,утре ще ще се приобщи към Новото начало и ще е пръв вестоносец на пеевски и с едно четалче и памук ще му подпира топките.

    09:40 02.12.2025

  • 28 Това

    19 0 Отговор
    не интересува никой ! Оставка !

    09:41 02.12.2025

  • 29 българин

    16 0 Отговор
    кой беше този?

    09:41 02.12.2025

  • 30 нннн

    21 0 Отговор
    Митов обича да стоят зад него.

    09:42 02.12.2025

  • 31 сериозно ли?

    19 0 Отговор
    Христов, взел си се много на сериозно...

    09:42 02.12.2025

  • 32 Истината:

    25 0 Отговор
    Около Петдесет Хиляди излязоха на протести в България НЕ срещу
    проекта за първия бюджет в евро,
    А срещу Кражбите и Корупцията на Управляващите партии в България!
    Но купените медии Не отразиха протеста!
    Всички се направиха, че не са чули Гласа на Хилядите Млади хора, които
    Поискаха Оставката на Борисов и Пеевски!
    Медиите скриха, че повечето от протестиращите бяха Млади хора,
    които поискаха по-малко да крадат и лъжат управлявашите, за да останат в България!

    Коментиран от #61

    09:42 02.12.2025

  • 33 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    25 0 Отговор
    Дебел и лаком паразит, ясно е, че ще защитаваш Митов, нали те хрантутят от ГРОБа!

    09:43 02.12.2025

  • 34 Баджо

    17 0 Отговор
    тези продължават да наглеят.

    09:45 02.12.2025

  • 35 Като оставим

    3 16 Отговор
    пропагандните клишета на Денков, Мирчев, Кокорчо и сие, Обединеното ОФ на Радев успя в национален мащаб да изкара не повече от 50000 души по улиците.

    ППДБ, Възраждане, МЕЧ, Величие, Нинова, Черепа, Кузман и още куп по дребни едва събраха 50000 души!

    Главната полза от протеста е , че поне успяхме да преброим ОФ- то на Радев.

    Толкова са им силите!

    Сега главният въпрос следният - ДАЛИ МЕКАТА МАРИЯ БОРИСОВ няма пак да клекне пред мижавия уличен натиск и да подаде оставка!

    09:45 02.12.2025

  • 36 днешната номенклатура

    13 0 Отговор
    Мафиотите взаимно се пазят

    09:46 02.12.2025

  • 37 ПО ТОЧНО

    13 0 Отговор
    А ВОДОПАДА ....ИЗТЕЧЕ КЪМ РИМ ДА ....КАРА КОЛЕЛО...........

    09:46 02.12.2025

  • 38 Послушко

    12 0 Отговор
    Този пък откъде изпълзя и кой го брои за жив? Политически имам предвид. Сигурно целият му избирателен потенциал са той и семейството му.

    09:47 02.12.2025

  • 39 Пенчо

    10 0 Отговор
    Само на тоя търтей не му искат оставката, защото е безгласна буква, какво прави, какво зависи от него, ама заплатата върви.

    09:48 02.12.2025

  • 40 ООрана държава

    14 0 Отговор
    Какъв митоф бе, цялата сган крадлива подавайте оставка

    09:48 02.12.2025

  • 41 Мухльо

    13 0 Отговор
    Кои сте Вие които стоите зад сламената кукла Митов. Ти който нито глас имаш, нито ум, но за празни приказки всеки път те изпращат по телевизиите, не можеш с твои думи да кажеш и едно изречение, но рецитала който цяла вечер си учил прилича на теб, празен от съдържание. Гнусен охранен паразит.

    09:48 02.12.2025

  • 42 ЕДИН

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ужасяващо е":

    Явно сте много млад и не си спомняте министерстването на Лидия Шулева?

    09:51 02.12.2025

  • 43 Пенчо доктора

    10 0 Отговор
    Хамелеон Христов с партия той жена му и двама братовчеди след месец ще бъде член на Новото начало и пръв глашатай на Пеевски.

    09:53 02.12.2025

  • 44 ?!!!

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ужасяващо е":

    "Тези ОГРОМНИ ЗАЕМЕ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ И ТЕХНИТЕ ДЕЦА"- Децата на МВР и ДА не работят и не плащат данъци, така ли...., на Вас чакат....

    09:54 02.12.2025

  • 45 Никой

    6 0 Отговор
    Подценяват пак нещата - намърдали се на сочни заплати и - това-онова.

    Трудовите хора едвам свързваме краищата, има и хора, семейства с деца.

    09:55 02.12.2025

  • 46 злодеида

    8 0 Отговор
    Охх ,кажи си го направо колко ви е неприятно ,че скоро трябда да пуснете кокала и да духате супата.

    09:55 02.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 референдум дум дум

    8 0 Отговор
    Няма грижи , другия протест 500 000 души .

    09:57 02.12.2025

  • 49 Послушко

    8 0 Отговор
    Вместо този мухъл защо не излезе Буци да ни каже някоя смешка? Той напоследък само това може. Сигурно се крие и се надява хората да уплашат и да спрат протестите. И след време цялата дандания да се забрави и са си продължат по старому.

    09:58 02.12.2025

  • 50 ккк

    7 1 Отговор
    къде са Фред и Славуцата да се направят и те на разбирачи , заминавате си и то със 200 , май го и усещате

    09:58 02.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 мунчо

    5 1 Отговор
    Смешник!

    09:59 02.12.2025

  • 53 Соня

    6 1 Отговор
    Остава и охранената мижетурка Румен Христов от несъществуващите СДС,ЗАЕДНО С УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДЕРИБЕЙ,ДА ИСКАТ ОСТАВКАТА НА ДАНИ МИТЕ!Отивате си от лакомия и самозабрава,драги празноглавци!

    10:00 02.12.2025

  • 54 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Плътно до тиквата че изгорен демократ 😂😂😂

    10:03 02.12.2025

  • 55 Гост

    3 0 Отговор
    Вие сте долни отпадъци и под"човеци

    10:03 02.12.2025

  • 56 Доктор

    2 0 Отговор
    Честито, хващаме директния влак за Евразия.....където тече мед и масло, няма еврозона, всичко е идилия...

    10:04 02.12.2025

  • 57 Празни приказки

    5 0 Отговор
    Кой зад кого стои е пределно ясно. Господина, както винаги не в час, явно му идва малка дозата от гинкобилоба. И това не е обида, защото не може да се говори на черното, бяло.

    10:05 02.12.2025

  • 58 алхимик

    5 1 Отговор
    Окопаване във власта , нищо не може да ги мръдне

    10:05 02.12.2025

  • 59 Тиквостан

    7 1 Отговор
    Най-добре е рязането на тикви да почне.....

    10:06 02.12.2025

  • 60 123456

    7 0 Отговор
    Мижитурки - и Христов и Митов ! Падение !

    10:11 02.12.2025

  • 61 Жбръц

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Истината:":

    Корекция приятел! Само в столицата са били 45-50 хиляди души.В страната и София са много ,над100 хиляди.Медиите избирателно ,през операторите си,хващат малки групи.С цел: народа извън областните градове, в малките населени места,да няма реална информация.Но аз имам предчувствие,че няма да последва оставка на правителството.Защото самия бизнес ( който е зад завесата,на тези протести) няма интерес от това.Бизнеса го интересува, единствено да не губи пари от увеличените вноски и дивидент.Спихне ли се протеста( дано не съм прав) , означава,че народа е бил употребен на тъмно.Никой от " бизнеса" не говореше за оставка на правителството, единствено в хор само за промяна в бюджета.

    10:14 02.12.2025

  • 62 Шушулка

    0 0 Отговор
    Бегей да си направиш ч и к и йя!
    Ще те качят и тебе на черешата!
    Шушулка безполезна!

    10:17 02.12.2025

  • 63 ейййй

    1 0 Отговор
    намърдал се във властта този гъ.зо.мийник се гърчи встрани, само и само пак да е във играта

    10:24 02.12.2025

  • 64 Никакъв

    0 0 Отговор
    Митов и никакъв бюджет не ни интересуват. Искаме оставка на правителството веднага, а Асен Василев да си говори каквото си иска.

    10:29 02.12.2025

  • 65 Ние,вие,те

    2 0 Отговор
    А зад теб стои ли някой - май няма никой, само една открадната и компрометирана марка сдс!?

    10:29 02.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове