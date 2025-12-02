Проф. Пиргова: Ще видим игрите на Борисов с бюджета. По-лесно може да смени Теменужка Петкова вместо Даниел Митов

Определено опитът показва, че подобни протести не завършват само с една поправка на бюджета. Те завършват дали с преформатиране на управлението, дали с предсрочни избори. Това заяви Геновева Петрова, социолог от „Алфа рисърч” в ефира на БНТ, цитирана от novini.bg.

„Протестът показа доста неща. Преобладаваха доста млади хора – студенти, ученици. Хора, които не плащат данъци, които не са сложили два камъка един върху друг през живота си и надали бюджетът е най-големият им проблем. Отделно, дайте листовка на тийнейджър какво да не прави и гледайте как ще го направи. Организаторите трябва да знаят, че такъв изход е най-вероятен. Да се правят на неразбрали, нечули, невидели е наивно. Ясно е, че организаторите на събитието са най-отговорните”, смята политологът доц. Стойчо Стойчев.

Политологът проф. Мария Пиргова коментира: „Посланието към властта ще бъде дългосрочно: „Тази власт приключи и като модел, и като правителство, и като управляващи партии.” Виждам в протеста един дългосрочен процес на промяна в България и гаранция за това са именно младите хора. Протестът е мирен и изключително културен.”

Според Петрова очевидно има обществено напрежение: „Това е вълна на недоволство, независимо дали ще се проявява под формата на ежеседмични протести или не, която няма да спре, ако не се стигне до преформатиране.”

„Опозицията е по-колеблива от самите протестиращи, тя ще трябва да ги догони. Не знае какво ще прави оттук нататък. Смятам, че Борисов ще оттегли бюджета. Ако не, протестът ще се радикализира още повече. Може да направят и ново правителство. В рамките на този бюджет ПП-ДБ могат да заменят Пеевски в мнозинството, което ще е фатална грешка. Другият път е и към президента”, каза още проф. Пиргова.

„Хората определено не са отишли да протестират срещу бюджета, а да свалят правителството. Когато си против бюджета, ти си против управленската програма на кабинета и съответно оставането на мнозинството на власт. Хората не протестират срещу системата, те искат по-добър живот, но това не значи, че следващата система ще им даде по-добър живот. Не печелят гражданите, печелят тези, които имат политически проекти и намерения”, допълни доц. Стойчев.

„Ако този кабинет иска да остане, трябва да смени ВСС, иначе ще бъде пометен. Ще видим игрите на Борисов с бюджета – по-лесно може да смени Теменужка Петкова вместо Даниел Митов. Тя е заради това там, защо не?”, предположи проф. Пиргова.