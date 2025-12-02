Новини
Проф. Пиргова: Ще видим игрите на Борисов с бюджета. По-лесно може да смени Теменужка Петкова вместо Даниел Митов

2 Декември, 2025 09:34

„Хората определено не са отишли да протестират срещу бюджета, а да свалят правителството. Когато си против бюджета, ти си против управленската програма на кабинета и съответно оставането на мнозинството на власт. Хората не протестират срещу системата, те искат по-добър живот, но това не значи, че следващата система ще им даде по-добър живот", допълни и политологът доц. Стойчо Стойчев

Определено опитът показва, че подобни протести не завършват само с една поправка на бюджета. Те завършват дали с преформатиране на управлението, дали с предсрочни избори. Това заяви Геновева Петрова, социолог от „Алфа рисърч” в ефира на БНТ, цитирана от novini.bg.

„Протестът показа доста неща. Преобладаваха доста млади хора – студенти, ученици. Хора, които не плащат данъци, които не са сложили два камъка един върху друг през живота си и надали бюджетът е най-големият им проблем. Отделно, дайте листовка на тийнейджър какво да не прави и гледайте как ще го направи. Организаторите трябва да знаят, че такъв изход е най-вероятен. Да се правят на неразбрали, нечули, невидели е наивно. Ясно е, че организаторите на събитието са най-отговорните”, смята политологът доц. Стойчо Стойчев.

Политологът проф. Мария Пиргова коментира: „Посланието към властта ще бъде дългосрочно: „Тази власт приключи и като модел, и като правителство, и като управляващи партии.” Виждам в протеста един дългосрочен процес на промяна в България и гаранция за това са именно младите хора. Протестът е мирен и изключително културен.”

Според Петрова очевидно има обществено напрежение: „Това е вълна на недоволство, независимо дали ще се проявява под формата на ежеседмични протести или не, която няма да спре, ако не се стигне до преформатиране.”

„Опозицията е по-колеблива от самите протестиращи, тя ще трябва да ги догони. Не знае какво ще прави оттук нататък. Смятам, че Борисов ще оттегли бюджета. Ако не, протестът ще се радикализира още повече. Може да направят и ново правителство. В рамките на този бюджет ПП-ДБ могат да заменят Пеевски в мнозинството, което ще е фатална грешка. Другият път е и към президента”, каза още проф. Пиргова.

„Хората определено не са отишли да протестират срещу бюджета, а да свалят правителството. Когато си против бюджета, ти си против управленската програма на кабинета и съответно оставането на мнозинството на власт. Хората не протестират срещу системата, те искат по-добър живот, но това не значи, че следващата система ще им даде по-добър живот. Не печелят гражданите, печелят тези, които имат политически проекти и намерения”, допълни доц. Стойчев.

„Ако този кабинет иска да остане, трябва да смени ВСС, иначе ще бъде пометен. Ще видим игрите на Борисов с бюджета – по-лесно може да смени Теменужка Петкова вместо Даниел Митов. Тя е заради това там, защо не?”, предположи проф. Пиргова.


  • 1 Вашето мнение

    14 8 Отговор
    Пепедебейците са против бюджета защото искат място на софрата. Ристю, мирчеф, кирчо и танас искат боци и шиши да продължат да ги вардят от Путин.

    09:53 02.12.2025

  • 2 12340

    13 3 Отговор
    "... Хора, които не плащат данъци, които не са сложили два камъка един върху друг през живота си и надали бюджетът е най-големият им проблем..."
    ... Стойчо Доцента също не е сложил два камъка и не знае как. работи телевизора, ама непрекъснато го употребява и кисне в него!

    09:56 02.12.2025

  • 3 А той

    13 0 Отговор
    да векува ли , ма , госпожа ? Оставка !

    09:57 02.12.2025

  • 4 Майора

    8 8 Отговор
    Ало Пиргова , по голям цинизъм от това Асен да протестира срещу бюджета неговия , докарал страната до това положение , има ли?

    09:59 02.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 3 Отговор
    ТАZИ "Профи" ДЕМОСТЕНА ПИРГОВА ...................... МИРИШЕ ОТ КИЛОМЕТЪР НА КОМУНИZЪМ и ПУТИНИZЪМ ..................... ФАКТ !

    10:07 02.12.2025

  • 8 Хмхмхмхмхм

    2 6 Отговор
    /...Хора, които не плащат данъци,.../ Е, разгеле, и друг го е видял на т. нар. протест., не само аз. Това, което видяхте на протеста, са нетните ползватели на бюджета, а не нетните донори на бг държавен бюджет. Кой им плати, за да направят вандалщините из София, тепърва ще се установява, но е ясно едно- че на протеста НЕ БЕШЕ работещата и плащаща данъци средна класа, а на платената от политиците млада работническа класа, за която този бюджет Е БЛАГОПРИЯТЕН. защото те НЯМАТ приходите на средната класа, ерго нямат и данъците на средната класа. Политиците допуснаха такава мешавица на интереси само защото така им беше изгодно. Пак повтарям - НИКОГА не можете да сложите знак на еднаквост между икономическите интъереси на средната класа и икономическите интереси на работническата класа- по дефиницията двата вида икономически интереси си ПРОТИВОРЕЧАТ. Затова НЕ ВЯРВАМ на мотивите за участие дори на /мирните протестиращи/, които масово бяха работническа класа и сред тях нямаше представители на средната класа.А иронията е в това, че този бюджет е О.К. точно за работническата класа и не би следвало да генерира протест, а адмирации от нейна страна, и е репресивен откъм данъчна тежест за средната класа, затова средната класа трябваше да излезе на истински протест, но не го направи..

    10:08 02.12.2025

  • 9 Хохо Бохо

    7 2 Отговор
    Къв бюджет, кви игри ма???? И на децата им е ясно, че тиквата абдикира с помощта на добрите сили от ппдб. Тиквата усеща дебелият дето се задава от към еврозоната и предпочита да не управлява. Мишката предпочита да се скатае докато отнине бурята и някой друг го отнесе. Като отмине бурята пак ще се върне целият в бяло и ще обвинява предните за милиардте заеми, които ще тегли на воля,

    10:08 02.12.2025

  • 10 Споко, са ще гледаме Банкянския Шоп

    8 2 Отговор
    да мънка, тука има тука няма?
    И на Бойко Методиев Борисов и на Делян Пеевски вчера им беше прочетена Заповедта за Уволнение от Бъдещето на България. За ИТН и БСП просто не ми се говори. Оставка, Предсрочни Избори или Зимата на Българското Недоволство ще помете цялата Партийна Система.

    10:10 02.12.2025

  • 11 Коментар

    2 0 Отговор
    От години си "играят" да не виждат преяждането с непозволена власт на Пеевски и Борисов, и после всички псевдо прокурори и псевдо защитници на националната сигурност ще бъдат облъчени на ГМ Димитров. Борисов, Пеевски и метастазите им ще разберат колко тежи България . Следващият път ще има свинско със зеле

    10:23 02.12.2025

  • 12 Да,бе

    4 0 Отговор
    Тулупа пак ще хвърля пешкира...Направо го счупи от хвърляне,ама иначе е смел победител,та се не знае...

    10:23 02.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Видьо Видев

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Морален Стожер":

    Стани, стани юнак балкански!
    От сън дълбок се събуди!
    Да прогоним Борисов и Пеевски-
    в Кремъл при Башар Асад!

    Коментиран от #18

    10:29 02.12.2025

  • 15 С.Иванов

    1 0 Отговор
    Не разбрахте ли, че тиква и прасе се употребяват само с нож и вилица ...
    Няма вариант и това и онова - само 9 мм ще ги оправи ...

    10:31 02.12.2025

  • 16 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ДРУГАРКО, МИТОВ СЕДНА В СКУТА НА ПЕЕВСКИ!БОКО Е ОТСВИРЕН!

    10:32 02.12.2025

  • 17 Т Живков

    1 0 Отговор
    Мас от свиня и власт от комунист се вземат само с дране

    10:33 02.12.2025

  • 18 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Видьо Видев":

    НЕЩО СИ ГО ЗАКЪСАЛ С РИМАТА 🐷🎃✝️

    10:33 02.12.2025

