От младежката организация на ГЕРБ излязоха с първи коментар за провокациите на протеста

2 Декември, 2025 10:41 2 554 82

"Младите хора трябва да бъдат израз на свободата, да бъдат гласа от които трябва да се случват нещата. Но не и да се троши, но не и да се изпотрошава. Видяхме едно политическо напрежение, едно изразяване на разделение в обществото. С това цялото нещо ние не сме съгласни", коментира председателят на МГЕРБ Никола Скорчелиев

Ани Ефремова

"Видяхме едно политическо напрежение и разделение. Ние не сме съгласни“. Това заяви председателят на МГЕРБ Никола Скорчелиев в първи коментар след провокациите снощи в София, цитиран от Dariknews.bg.

"Младите хора трябва да бъдат израз на свободата, да бъдат гласа от които трябва да се случват нещата. Но не и да се троши, но не и да се изпотрошава. Видяхме едно политическо напрежение, едно изразяване на разделение в обществото. С това цялото нещо ние не сме съгласни, тъй като именно младите хора трябва да се обединим и да покажем как трябва да се случват нещата", отбеляза той.

По думите му те не трябва да са инструмент в ръцете на политически лидери. "Не искаме напрежение и агресия", категоричен е председателят на МГЕРБ.

На въпрос дали ще бъде подадена оставка, от организацията отговориха, че гласът на протестиращите трябва да бъде чут. Решение и коментар от централата на ГЕРБ се очакват по-късно. "Със сигурност гласът на протестиращите ще бъде чут и по-късно изчакайте. Може би тези дни ще има отговор, в който ще разберете какво ще се случи", заявиха от МГЕРБ.

Представители на младежката организацията категорично заявиха, че те нямат нищо общо с организацията на протеста и определено нямат нищо общо с провокаторите. "Щяхме ли да чупим собствения си офис, ако това се беше случило? Най-големият проблем е, че преди няколко години едни хора започнат да нагнетят в обществото гласът на омразата. Разделението между младите води до това.", заявиха от структурата.

Скорчелиев каза още, че полицията много добре се справи с задължените си. Както виждате, тя не се намеси, не беше провокирана по абсолютно никакъв начин. "Единствено може да благодарим на органите на реда, на служителите на МВР, за тази тяхна реакция, за да не се нагнетява допълнително напрежението. Защото няма как да се отговаря на агресия с агресия.", подчерта той.


  • 1 Дориана

    96 6 Отговор
    Коалиция Магнитски е порочна и безпринципна в името на властта, а не в името уж на България.Пеевски е провал и заплаха за България. Той и Борисов унищожават системно България чрез корупция, мафия, кражби,рекети и пълзяща диктатура.Веднага днес, тук и сега оставка! Борисов и Пеевски вън от Парламента, вън от властта! А, малките предателски партии ИТН и БСП ОЛ си получават заслуженото чрез народния гняв. За всичките им провали все някой друг им е виновен.За народната омраза към тях пак друг им е виновен Наглостта на Калин Стоянов е пословична достойна за портрет какъв не бива да бъде Човек.Тотален провал и смачкано дебело его, с това се сдоби Пеевски след мащабния протест на народния гняв, който персонално беше насочен срещу Борисов и Пеевски. Да кажат как магазините за хората мутираха до щандове за хората. Къде отидоха парите уж за магазини за хората? Това поредната кражба ли е ? Наглостта им е безгранична. Унищожиха България, побъркаха народа и умишлено чрез бюджета го разделиха на принципа- „ Разделяй и владей”. Оставка, за да не нанасят повече вреди за България.

    10:54 02.12.2025

  • 2 Атина Палада

    108 6 Отговор
    тези много ги е яд,че няма да има за тях от баницата

    Коментиран от #54

    10:54 02.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гемията на ГЕРБ потъва бързо.

    106 6 Отговор
    Време е плъховете да се изнасят.

    10:55 02.12.2025

  • 5 Ангелогласний

    91 4 Отговор
    Къде го чукаш, къде се пука.
    Герберастията си режисира погром от платена агитка и сега не коментира исканията на нормалните стотици хиляди хора, а проявата на 50-100 провокатора.
    Браво герберастийо, браво!

    10:56 02.12.2025

  • 6 ккк

    81 5 Отговор
    хората от протеста не чупиха, а вашите платени агитки , цяла България протестираше а 20 гамена обезпокоявоно потрошиха офиса и запалиха кофите естествено платени от вас и голямото Д

    10:57 02.12.2025

  • 7 Хохо Бохо

    71 5 Отговор
    Тези са черните качулки от снощи. Тези са провокаторите с маски. Разиграха добре режисиран от МВР театър

    Коментиран от #61

    10:57 02.12.2025

  • 8 Промяна

    4 66 Отговор
    ПРАВИ СА АЗ СЪМ ЧЛЕН НА ГЕРБ МЛАДЕЖИ И СМЕ МНОГО БОРИСОВ 20 ГОДИНИ ЛИДЕР И ПОБЕДИТЕЛ

    Коментиран от #69

    10:58 02.12.2025

  • 9 :))

    53 3 Отговор
    Още една слуга на тиквата

    Коментиран от #15

    10:58 02.12.2025

  • 10 чоко

    59 2 Отговор
    тия тъкмо си мислеха, че са на правилния път към хранилката... ама нещо се объркаха сметките....

    10:58 02.12.2025

  • 11 дежа вю

    48 1 Отговор
    ДКМС–то на ГЕРБ осъжда нещо си,но никога правата линия на партията.

    11:00 02.12.2025

  • 12 ООрана държава

    60 1 Отговор
    Бъдещите крадци и лъжци от греб

    Коментиран от #51

    11:01 02.12.2025

  • 13 Като оставим

    3 53 Отговор
    пропагандните клишета на Денков, Мирчев, Кокорчо и сие, Обединеното ОФ на Радев успя в национален мащаб да изкара не повече от 50000 души по улиците.

    ППДБ, Възраждане, МЕЧ, Величие, Нинова, Черепа, Кузман и още куп по дребни едва събраха 50000 души!

    Главната полза от протеста е , че поне успяхме да преброим ОФ- то на Радев.

    Толкова са им силите!

    Сега главният въпрос следният - ДАЛИ МЕКАТА МАРИЯ БОРИСОВ няма пак да клекне пред мижавия уличен натиск и да подаде оставка!

    Коментиран от #55

    11:02 02.12.2025

  • 14 Пратиха

    36 4 Отговор
    Агитките да им го строшат.Днес реват

    11:03 02.12.2025

  • 15 Сила

    39 1 Отговор

    До коментар #9 от ":))":

    Миееее, мю, мя , тиийя , тююуу...тежък провинциален диалект в Центъра на София ,баш срещу Английската ....провинциални момченца дошли в столицата да правят "кариера " на лъжци и крадци ...АКАДЕМИЯ ГЕРБ (младежи )

    11:03 02.12.2025

  • 16 А от старческата

    36 1 Отговор
    такава някой нещо ще се излляска ли или още умуват!? Къде се покри и големия, дебел феномен!? И онуй човече, с дъх на мента!?

    11:04 02.12.2025

  • 17 Истината

    28 8 Отговор
    Няма начин и да слугувате на турци и янки , като евроатлантиците , и в същото време да се грижите за България . Оправяйте отношенията с Русия , докато е време !

    Коментиран от #57

    11:04 02.12.2025

  • 18 Дик диверсанта

    42 1 Отговор
    ГЕРБ младежи са същите боклуци като простия.

    11:04 02.12.2025

  • 19 Мдаа

    34 1 Отговор
    Младите герберчета вчера дерибействаха собствената си централа, днес дават морал. Герберска работа.

    11:04 02.12.2025

  • 20 Няма по- големи крадци

    3 33 Отговор
    в България от ППДБ и шайката на Радев!

    Точно те са в основата на поредния опит на Радев да вземе властта.

    11:05 02.12.2025

  • 21 Лопата Орешник

    30 2 Отговор
    Тия тиквички видели моля Ви, разделение на обществото! Много ви се иска да е разделение, но всъщност видяхме едно обединение!!

    11:05 02.12.2025

  • 22 Да,бе

    32 1 Отговор
    С една дума тулупа събира смелост да хвърли кърпата...Или си търси кърпата...

    11:06 02.12.2025

  • 23 свидетел

    28 1 Отговор
    черните качулки, нахъсани от управляващите провокираха протеста с цел да го компрометират !

    11:06 02.12.2025

  • 24 Цвете

    27 1 Отговор
    СКОРЧЕНЦЕ, ТИ НА КОЛКО СИ ГОДИНИ? КОЙ ВКАРА БАНДАТА С МАСКИРАНИТЕ ЛИЦА? ПОЛИЦИЯТА ЗАЩО СЕ ОТДРЪПНА ОТ ТЯХ В ОБРАТНОТО ПОСОКА? ТОВА СЕ ВИДЯ В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ И СЛЕД ТОВА НА КАМЕРИТЕ, КОИТО ИЗЛЪЧИХА МНОГО ХОРА В ТЕЛЕФОНИТЕ СИ.ПРОТЕСТИРАЩИТЕ ИЗОБЩО НЕ СА ХОДИЛИ ЧАК ДО УЛИЦА " ВРАБЧА " И ДО ВАШИЯ ОФИС. ДОБРА МАНИПУЛАЦИЯ. 🤔🎃🤔👎🤝🎃🤔

    11:07 02.12.2025

  • 25 "демократ"

    21 6 Отговор
    Оставка и референдум за еврото.

    11:08 02.12.2025

  • 26 жаокие

    29 2 Отговор
    Младежи дето искате да ви хранят българите докато държите макарите на циганина от ГЕРБ банкя, нещо сте се объркали??? Мислихте си че докато се разхождате да викате че само ГЕРБ и Винету са ви на сърце, и ще ви хранят българите с данъците си, ама не сте познали. Тези партиини кръжоци сме ги гледали, и филма е много тъп. Ще трябва да бачкате за да ядете. Само с лозунги колко сте хубави няма да стане да ви храним. А нямаше да е лошо снощи както бяха събрани българите да излезете и да ви наместят чакрите. Само на младежи ГЕРБ щяхте да станете. Но не губете кураж. На следващия протест които ще е още по голям, елате да ни кажете колко ви харесва да ви храним докато пълните чекмеджетата. Тогава излезте пред хората, но с каски. Няма да ви разпознаят след това. Само на младежи ГЕРБ ще станете.

    Коментиран от #35

    11:08 02.12.2025

  • 27 Никой

    21 1 Отговор
    Да, остава и да повярваме отново - имахте над 12 години - гладка писта.

    ГЕРБ ни доведоха до последната фаза на Европа - най-бедни и без надежда.

    Сега пък - младежи. Няма ли ГЕРБ - старци.

    Смехотворни истории - как им хрумват - и това са хора в активна възраст - направи нещо полезно.

    11:09 02.12.2025

  • 28 Свобода или смърт!

    22 2 Отговор
    Млади мафиотчета сукалчета...И вие ли на хранилката се точите както дъртата си ненаситна герберска рода.Народа излезе на въстание против герберското робстово.ОСТАВКА!

    11:10 02.12.2025

  • 29 юс резистенди

    14 2 Отговор
    левенти с празни, бръснати глави - продажни, арогантни, гръмогласни, безочливи, нахални, натрапени...

    11:10 02.12.2025

  • 30 КАЧУЛКИТЕ БЕЗ ПАРИ НЕ РАБОТЯТ !

    16 3 Отговор
    ПЕЕВСКИ И ТИКВОЧА СА ПЛАТИЛИ СТЪКЛАТА НА ДРУГИЯ ДА БЪДАТ СЧУПЕНИ И ПОСЛЕ СМЕНЕНИ А С ТЯХ И ДОГРАМАТА ...................... С НАШИ ПАРИ !

    11:12 02.12.2025

  • 31 истински герои бунтовници

    10 6 Отговор
    Тез въстаници от снощи заслужават медали за делата си...Дълбок поклон!Респект и уважение от целия български народ.

    11:12 02.12.2025

  • 32 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 22 Отговор
    СПОМНЯТЕ ЛИ СИ , КОЙ СПРЯ МЕТРОТО ................... БАЙ ЕЛЕНКО БОЖКОВ (ЧОВЕК НА РЕZИДЕНТА МУНЧО) ..................... И БЕШЕ РАЗКРИТ ..................... СЕГА ZEЛЕНИЯ ЧОРАП и КОКОРЧО "ПУСКАТ" ХУЛИГАНИ ДА ПАЛЯТ И ТРОШАТ .................. РАЗОБЛИЧЕНИ СТЕ !

    11:13 02.12.2025

  • 33 Eлементарно

    16 1 Отговор
    Младите "тиквички" ще останат с единствената възможност : да бъдат "сготвени" като всички други (извън управлението)!

    11:13 02.12.2025

  • 34 ОЛИГОФРЕНИ ОТ ГЕРБ

    16 2 Отговор
    ДНЕС СА НА СНИМКИ , А УТРЕ ЩЕ НИ УПРАВЛЯВАТ !

    11:14 02.12.2025

  • 35 мунчо

    8 2 Отговор

    До коментар #26 от "жаокие":

    Много добре казано!!!

    11:15 02.12.2025

  • 36 кратун

    7 1 Отговор
    не занете ли це сте к ава лите на ши ши

    11:16 02.12.2025

  • 37 ТИГО

    17 1 Отговор
    Циркаджии ,дали някой ви вярва ? Бъдещите "ГерП крадци"! Ще плачете горко , много ще хапнете тоягата ! Народа ще ви пръсне като пилци заедно с тикви и прасета ! Няма да се сдружим с крадците дето грабят 20 години ,няма невинни! Всичките сте в кюпа ,ако трябва покрай сухото и суровото !

    11:16 02.12.2025

  • 38 БЕСНИ СА ВРАГОВЕТЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ

    12 4 Отговор
    БЕСНИ СА ЧЕ НЕ ФАЩАТ ДИКИШ ЛЪЖИТЕ ИМ ЗА РАДЕВ ! КРЪВ ПИКАТ , БРЪСНАРСКИ НОЖЧЕТА АКАТ !

    11:17 02.12.2025

  • 39 млади домогващи се лапачи

    12 1 Отговор
    затова са там
    за кьор софрата
    ама май ще им се размине

    старите хиени са се нагушили

    11:19 02.12.2025

  • 40 Фактъ

    8 2 Отговор
    Герб си платиха на вандали да им потрошат офиса , предварително оставили само стари столове вътре . Сега ще реват , ще го играат жерви .

    Коментиран от #47

    11:19 02.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Време е !

    12 0 Отговор
    Заблудените Комсомолци,да напускат потъващият кораб на капитана си-
    Бочко Шишев...!

    11:21 02.12.2025

  • 43 тиквофоб

    11 1 Отговор
    Разбира се че не са си чупили собствения си офис. Платили са да им го чупят, че да се правят на жертви.
    Очаква се за следващия протест тиквата да счупи крак, да скъса менискус, или да ревне от трибуната на парламента че Доган го е поръчал, току виж предизвикал малко състрадание у гламавите си избиратели...

    Коментиран от #49

    11:22 02.12.2025

  • 44 Жалка картина

    2 10 Отговор
    То трябва да си много заблуден да се вържеш на пропагандата на професионални измамници като Киро и певеца Асен.Ако младите очакват ПП да са алтернатива т.н. шарлатани или поручик Радев който си чака служебните кабинети до новите избори трябва да са много надрусан или нищо да не помниш.Политици водят ултраси срещу заплащане,е опомнете те ли ще дават дневния ред на държавата.Няма диалог,няма разум ,с агресия ли ще управлява.

    Коментиран от #75

    11:22 02.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Късно

    14 0 Отговор
    сте се родили , герб изтече у канала !

    11:23 02.12.2025

  • 47 Вандер Любе

    8 0 Отговор

    До коментар #40 от "Фактъ":

    Тия се учат от мен!
    Както навремето ми платиха да подпаля Райхстага...сега и на тях по същият начин...!

    11:24 02.12.2025

  • 48 комсомолците от ГЕРБ-младежи

    11 0 Отговор
    И ние искаме да краднем нещо като сташите гербери.

    11:24 02.12.2025

  • 49 Е прегледай

    1 7 Отговор

    До коментар #43 от "тиквофоб":

    снимките.Киро Брадата водеше ултрасите към офисите на партиите.Позната режисура платена от черните каси на задкулисието.Явно парите не са проблем.

    11:25 02.12.2025

  • 50 Новак

    7 0 Отговор
    Метафорично казано младежката ГЕРБ потроши офиса. Ако бяхте отсвирили Бойко в неделя, това нямаше да се сручи.

    11:25 02.12.2025

  • 51 ,,Бъдещи"...?!

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "ООрана държава":

    ГЕРБ,няма бъдеще...!

    11:25 02.12.2025

  • 52 Петър

    11 0 Отговор
    Дориана е казала почти всичко! Борисов и Пеевски при бай Ставри и за дълго!

    11:25 02.12.2025

  • 53 МВР служител

    7 0 Отговор
    Вкарайте Борисов, Пеевски и техните метастази в затвора за да не сме разделени. Ако се правите, че не виждате преяждането с непозволена власт, до като разнасяте герба на България и получавате 20-30 хиляди от нашите пари под формата на рокфелерски заплати, няма да стане. Ще ядете бой и ще стигнем до национален съд

    11:30 02.12.2025

  • 54 Не ги мисли

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Не им бери грижа, добре са хапнали и те от баницата, натрупали са дебела подкожнинка. Има за следващите 15-20 години да издържат само с налапаното до сега. Да му мислим ние с гайдите!

    11:30 02.12.2025

  • 55 А ГРОБ са организирали досега ...

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Като оставим":

    Точно 3 протеста в историята си. И никога не са събирали повече от 2 хиляди човека предимно платени и извозвани

    11:31 02.12.2025

  • 56 баце

    7 1 Отговор
    Напрежението е срещу вашия вожд Еднокнижник и дружката му ДШишлян + сие. МГЕРБ са създадени да крепят тандема. Вчера хората протестираха и срещу вас - подготвяната млада смяна на дъртите вампири. Някой вече е написал по-долу в коментарите - Чупката!

    11:33 02.12.2025

  • 57 Нямаше провокатори!

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Истината":

    Не съм провокатор, а протестиращ гражданин! Срещу Мафия не се бори с усмивки и прегръдки, нали?

    11:35 02.12.2025

  • 58 Слушал

    1 0 Отговор
    Пълни глупости - "на агресията не трябвало да се отговаря с агресия" ... А в най-голямите демокрации такива като снощните погромаджии полицията ги бие, влачи ги за ръце и крака и ги товари на полицейските бусаве. А нашите полицаи-хубавци ги гледат ...

    11:35 02.12.2025

  • 59 Страх ме е оот вас

    2 0 Отговор
    Вие ще бъдете новите юпита, подготвени да обирате хазнната. Нагаждачи, забравящи, че има население, което едва свързва двата ккрая. Тези мили бъдещи гладници за власт и пари, трябва да бъдат недопуснати до власта. Вземете именатаим и при едни нови избори , да се пренебрегват, предварително оповестявани чрез медиите.Борисов ще се опита пак да завземе , използвайки непознати хора, верни на Герб.

    11:37 02.12.2025

  • 60 НАПРОТИВ

    1 0 Отговор
    "полицията много добре се справи с задължените си. Както виждате, тя не се намеси, не беше провокирана по абсолютно никакъв начин. "Единствено може да благодарим на органите на реда, на служителите на МВР, за тази тяхна реакция, за да не се нагнетява допълнително напрежението. Защото няма как да се отговаря на агресия с агресия."
    Именно. Проблемът е че полицията не се намеси докато ви разрушаваха офиса, защото така е било наредено. С какво според вас, момченца мамини сладки се бори агресията? С баклава ли?

    11:37 02.12.2025

  • 61 пери

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хохо Бохо":

    Ба, като ги гледам на снимката, изглеждат повече като заблудени и яко облъчени овце без особено критично мислене, щом са привърженици на гербавите. А пък гербавите се скриха зад тези млади нещастници и ги хвърлиха на амбразурата да се обясняват. Къде е Бою?

    11:39 02.12.2025

  • 62 Рилски

    4 0 Отговор
    Протестът е три в едно:
    1Против бюджета, който предвижда увеличение на данъците за работещите в реалният сектор, огромно нарастване на дълга и раздуване на разходната част, най-вече за заплати и привилегии на сектор "сигурност"!
    2.Против еврото и влизането на България в клуба на задължнелите държави!
    3.Против безобразната корупция по-всики етажи на властта!

    11:41 02.12.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Гост

    3 0 Отговор
    "Младите трябва да бъдат израз на свобода" и господаря ви бойко борисоф къде - къде точно се преплитат тия две неща бе драги кандидат-далавераджии

    11:47 02.12.2025

  • 65 Ужасяващо е

    3 0 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА тази година със 70 Процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    11:47 02.12.2025

  • 66 Децата на мафията

    3 0 Отговор
    Не мога да си позволя да чета неверните лъжи на нито един измамник, който е свързан със корумпираните секти ГЕРБ или ДПС, както и БСП. Без значение маледшните секти, или старческите секти. Крушата не пада по-далеч от дървото си. Не вярвам на палетата от ГЕРБ!

    11:48 02.12.2025

  • 67 зрител

    2 0 Отговор
    МГЕРБ - какви младежи, какви 5 лева, запъртъци и бъдещи кариеристи и калинки като теменужници и боковчета

    11:48 02.12.2025

  • 68 ПОДЛОГИ

    2 0 Отговор
    ВИЕ СТЕ СРАМ ЗА БЪЛГАРИЯ ,за два сребърника се продадохте на мафията

    11:54 02.12.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Оз. Ген.Румянцев

    1 0 Отговор
    Малките бъдещи крадци на бъдеще.

    11:54 02.12.2025

  • 71 ТЕ САМИТЕ ПРОТЕСТИРАЩИ

    0 0 Отговор
    КАЗАХА.. ОБСЕБЕНАТА ПОЛИС ДАНС И ВИЕ НАВЯРНО СТЕ ПРОВОКАТОРИТЕ. ПРОТЕСТА БЕШЕ МИРЕН МНОГО МЛАДИ ХОРА И ПОЧТЕНИ ТО СИ И ЛИЧЕШЕ. А органи зацийко млади вашият СТРАХЛЬО ще направи всичко пошло неморално за да се спаси. шишкото и той само обсебва и планови пошли си прави. КАКТО ШЕФА СТРАХЛИВ ТАКА И ВИЕ ВСЕ ДРУГИТЕ СА ВИНОВНИ.

    11:56 02.12.2025

  • 72 Джендита

    0 0 Отговор
    Отивайте да работите, а не като неукият си вожд да паразитирате върху народа

    11:57 02.12.2025

  • 73 Нищо ново

    0 1 Отговор
    Е то просто и ясно!Шарлатани политици видят протеста който бил "граждански ".Задкулисие ,олигарси и криминали плаща на тарторите и на заблудени младежи уж срещу бюджета и мафията,щото марионетките политици на мафията която им плаща за протести и пиар са бъдещото ,а не миналото.Тръгнали с едно прасе което си е чиста простотия за интелигентни хора и айде тълпата готова.А бюджета засега точно интересите на олигарси и търговски вериги и други ,ама не !

    12:00 02.12.2025

  • 74 Ръп

    0 0 Отговор
    В тикток им промиват главите, наивни хора, дори Евронюз Андрей Райчев интервюира!! Вълка е изгонил кучето, и обгрижва овците

    12:00 02.12.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 доник

    0 0 Отговор
    Малки гадни герберастчета.

    12:05 02.12.2025

  • 78 Комсомол - ГЕРБ

    0 0 Отговор
    Не отстъпва по наглост, безочие, простащина и цинизъм и Първияьт секретар на ГЕРБерасткия Комсомол, някакъв Никла! Та според този банкянски теляк у дето премита зайчарника ан СИКаджийския си главатар, те "младите хора трябало да се обединят, за да покажат как се случват нещата"! Повече от наглост! Повече от ГЕРБерастки цинизъм! Ами, ние ивдяхме "как се случват нещата бе, Боков Кольо, видяхме! Видяхем къщата в Барселона за милиони на любовницата на главатаря ти и незаконното му диете, видяхме чекмеджето с пачките милиони евро и златните кюлчета, видяхме "Ало, Ваньо" и мистериозната смърт на Ваньо Танов, видяхме чудовищните грабежи и престъпления на шайката, на която си комсомолски секретар! Ведяхме и как СИКаджийският ти главатар държа пет месеца варненския кмет в ареста, напълно невинен, понеже не можа да се примири, че изтърва Варна и грабежите, които торкова години вършеше там! Само че, Кольо ГЕРБерастки, целокупният български народ, който неистово мрази, ненавижда, презира и се отвращава, не иска "така да се случват нещата"! А сега поемай към Банкя, че Тиквата вдигнал кръвнота!

    12:05 02.12.2025

  • 79 провинция

    0 0 Отговор
    Толкова ли не можаха да изкарат човек, който в София ,да не говори на диалект?

    12:14 02.12.2025

  • 80 ПЕНСИОНЕР

    0 0 Отговор
    А ПЕНСИОНЕРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ КОГА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ С КОМЕНТАР

    12:21 02.12.2025

  • 81 1488

    1 0 Отговор
    тия трябва да се намерят и да се изправят срещу стената до един за държавна измяна

    12:23 02.12.2025

  • 82 ОТ ПРОТЕСТА

    0 0 Отговор
    ТЪНКИ НОМЕРЦА НА ПИАРКАТА СЕВДАЛИНА АРНАУДОВА
    А КОГА ГОЛЯМОТО Б ЩЕ ДАДЕ КОМЕНТАР???

    12:24 02.12.2025

