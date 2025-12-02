От младежката организация на ГЕРБ излязоха с първи коментар за провокациите на протеста

"Видяхме едно политическо напрежение и разделение. Ние не сме съгласни“. Това заяви председателят на МГЕРБ Никола Скорчелиев в първи коментар след провокациите снощи в София, цитиран от Dariknews.bg.
"Младите хора трябва да бъдат израз на свободата, да бъдат гласа от които трябва да се случват нещата. Но не и да се троши, но не и да се изпотрошава. Видяхме едно политическо напрежение, едно изразяване на разделение в обществото. С това цялото нещо ние не сме съгласни, тъй като именно младите хора трябва да се обединим и да покажем как трябва да се случват нещата", отбеляза той.
По думите му те не трябва да са инструмент в ръцете на политически лидери. "Не искаме напрежение и агресия", категоричен е председателят на МГЕРБ.
На въпрос дали ще бъде подадена оставка, от организацията отговориха, че гласът на протестиращите трябва да бъде чут. Решение и коментар от централата на ГЕРБ се очакват по-късно. "Със сигурност гласът на протестиращите ще бъде чут и по-късно изчакайте. Може би тези дни ще има отговор, в който ще разберете какво ще се случи", заявиха от МГЕРБ.
Представители на младежката организацията категорично заявиха, че те нямат нищо общо с организацията на протеста и определено нямат нищо общо с провокаторите. "Щяхме ли да чупим собствения си офис, ако това се беше случило? Най-големият проблем е, че преди няколко години едни хора започнат да нагнетят в обществото гласът на омразата. Разделението между младите води до това.", заявиха от структурата.
Скорчелиев каза още, че полицията много добре се справи с задължените си. Както виждате, тя не се намеси, не беше провокирана по абсолютно никакъв начин. "Единствено може да благодарим на органите на реда, на служителите на МВР, за тази тяхна реакция, за да не се нагнетява допълнително напрежението. Защото няма как да се отговаря на агресия с агресия.", подчерта той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
10:54 02.12.2025
2 Атина Палада
Коментиран от #54
10:54 02.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гемията на ГЕРБ потъва бързо.
10:55 02.12.2025
5 Ангелогласний
Герберастията си режисира погром от платена агитка и сега не коментира исканията на нормалните стотици хиляди хора, а проявата на 50-100 провокатора.
Браво герберастийо, браво!
10:56 02.12.2025
6 ккк
10:57 02.12.2025
7 Хохо Бохо
Коментиран от #61
10:57 02.12.2025
8 Промяна
Коментиран от #69
10:58 02.12.2025
9 :))
Коментиран от #15
10:58 02.12.2025
10 чоко
10:58 02.12.2025
11 дежа вю
11:00 02.12.2025
12 ООрана държава
Коментиран от #51
11:01 02.12.2025
13 Като оставим
ППДБ, Възраждане, МЕЧ, Величие, Нинова, Черепа, Кузман и още куп по дребни едва събраха 50000 души!
Главната полза от протеста е , че поне успяхме да преброим ОФ- то на Радев.
Толкова са им силите!
Сега главният въпрос следният - ДАЛИ МЕКАТА МАРИЯ БОРИСОВ няма пак да клекне пред мижавия уличен натиск и да подаде оставка!
Коментиран от #55
11:02 02.12.2025
14 Пратиха
11:03 02.12.2025
15 Сила
До коментар #9 от ":))":Миееее, мю, мя , тиийя , тююуу...тежък провинциален диалект в Центъра на София ,баш срещу Английската ....провинциални момченца дошли в столицата да правят "кариера " на лъжци и крадци ...АКАДЕМИЯ ГЕРБ (младежи )
11:03 02.12.2025
16 А от старческата
11:04 02.12.2025
17 Истината
Коментиран от #57
11:04 02.12.2025
18 Дик диверсанта
11:04 02.12.2025
19 Мдаа
11:04 02.12.2025
20 Няма по- големи крадци
Точно те са в основата на поредния опит на Радев да вземе властта.
11:05 02.12.2025
21 Лопата Орешник
11:05 02.12.2025
22 Да,бе
11:06 02.12.2025
23 свидетел
11:06 02.12.2025
24 Цвете
11:07 02.12.2025
25 "демократ"
11:08 02.12.2025
26 жаокие
Коментиран от #35
11:08 02.12.2025
27 Никой
ГЕРБ ни доведоха до последната фаза на Европа - най-бедни и без надежда.
Сега пък - младежи. Няма ли ГЕРБ - старци.
Смехотворни истории - как им хрумват - и това са хора в активна възраст - направи нещо полезно.
11:09 02.12.2025
28 Свобода или смърт!
11:10 02.12.2025
29 юс резистенди
11:10 02.12.2025
30 КАЧУЛКИТЕ БЕЗ ПАРИ НЕ РАБОТЯТ !
11:12 02.12.2025
31 истински герои бунтовници
11:12 02.12.2025
32 ЕДГАР КЕЙСИ
11:13 02.12.2025
33 Eлементарно
11:13 02.12.2025
34 ОЛИГОФРЕНИ ОТ ГЕРБ
11:14 02.12.2025
35 мунчо
До коментар #26 от "жаокие":Много добре казано!!!
11:15 02.12.2025
36 кратун
11:16 02.12.2025
37 ТИГО
11:16 02.12.2025
38 БЕСНИ СА ВРАГОВЕТЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ
11:17 02.12.2025
39 млади домогващи се лапачи
за кьор софрата
ама май ще им се размине
старите хиени са се нагушили
11:19 02.12.2025
40 Фактъ
Коментиран от #47
11:19 02.12.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Време е !
Бочко Шишев...!
11:21 02.12.2025
43 тиквофоб
Очаква се за следващия протест тиквата да счупи крак, да скъса менискус, или да ревне от трибуната на парламента че Доган го е поръчал, току виж предизвикал малко състрадание у гламавите си избиратели...
Коментиран от #49
11:22 02.12.2025
44 Жалка картина
Коментиран от #75
11:22 02.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Късно
11:23 02.12.2025
47 Вандер Любе
До коментар #40 от "Фактъ":Тия се учат от мен!
Както навремето ми платиха да подпаля Райхстага...сега и на тях по същият начин...!
11:24 02.12.2025
48 комсомолците от ГЕРБ-младежи
11:24 02.12.2025
49 Е прегледай
До коментар #43 от "тиквофоб":снимките.Киро Брадата водеше ултрасите към офисите на партиите.Позната режисура платена от черните каси на задкулисието.Явно парите не са проблем.
11:25 02.12.2025
50 Новак
11:25 02.12.2025
51 ,,Бъдещи"...?!
До коментар #12 от "ООрана държава":ГЕРБ,няма бъдеще...!
11:25 02.12.2025
52 Петър
11:25 02.12.2025
53 МВР служител
11:30 02.12.2025
54 Не ги мисли
До коментар #2 от "Атина Палада":Не им бери грижа, добре са хапнали и те от баницата, натрупали са дебела подкожнинка. Има за следващите 15-20 години да издържат само с налапаното до сега. Да му мислим ние с гайдите!
11:30 02.12.2025
55 А ГРОБ са организирали досега ...
До коментар #13 от "Като оставим":Точно 3 протеста в историята си. И никога не са събирали повече от 2 хиляди човека предимно платени и извозвани
11:31 02.12.2025
56 баце
11:33 02.12.2025
57 Нямаше провокатори!
До коментар #17 от "Истината":Не съм провокатор, а протестиращ гражданин! Срещу Мафия не се бори с усмивки и прегръдки, нали?
11:35 02.12.2025
58 Слушал
11:35 02.12.2025
59 Страх ме е оот вас
11:37 02.12.2025
60 НАПРОТИВ
Именно. Проблемът е че полицията не се намеси докато ви разрушаваха офиса, защото така е било наредено. С какво според вас, момченца мамини сладки се бори агресията? С баклава ли?
11:37 02.12.2025
61 пери
До коментар #7 от "Хохо Бохо":Ба, като ги гледам на снимката, изглеждат повече като заблудени и яко облъчени овце без особено критично мислене, щом са привърженици на гербавите. А пък гербавите се скриха зад тези млади нещастници и ги хвърлиха на амбразурата да се обясняват. Къде е Бою?
11:39 02.12.2025
62 Рилски
1Против бюджета, който предвижда увеличение на данъците за работещите в реалният сектор, огромно нарастване на дълга и раздуване на разходната част, най-вече за заплати и привилегии на сектор "сигурност"!
2.Против еврото и влизането на България в клуба на задължнелите държави!
3.Против безобразната корупция по-всики етажи на властта!
11:41 02.12.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Гост
11:47 02.12.2025
65 Ужасяващо е
11:47 02.12.2025
66 Децата на мафията
11:48 02.12.2025
67 зрител
11:48 02.12.2025
68 ПОДЛОГИ
11:54 02.12.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Оз. Ген.Румянцев
11:54 02.12.2025
71 ТЕ САМИТЕ ПРОТЕСТИРАЩИ
11:56 02.12.2025
72 Джендита
11:57 02.12.2025
73 Нищо ново
12:00 02.12.2025
74 Ръп
12:00 02.12.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 доник
12:05 02.12.2025
78 Комсомол - ГЕРБ
12:05 02.12.2025
79 провинция
12:14 02.12.2025
80 ПЕНСИОНЕР
12:21 02.12.2025
81 1488
12:23 02.12.2025
82 ОТ ПРОТЕСТА
А КОГА ГОЛЯМОТО Б ЩЕ ДАДЕ КОМЕНТАР???
12:24 02.12.2025